Зачарованные секретными материалами: 10 ремейков и продолжений сериалов 90-х

В онлайн-кинотеатре PREMIER на этой неделе завершается, а на канале ТНТ только начинается показ третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» про подростков, которые живут в 1990-е – эпохе, которая уже на протяжении нескольких лет будоражит умы не только отечественных, но и зарубежных кинематографистов. Мы решили вспомнить культовые сериалы 1990-х, которыми засматривались буквально все, и рассказать об их ремейках, продолжениях и новых прочтениях.
Для советского и российского зрителя «Богатые тоже плачут» — едва ли не детально известный проект. Это был второй латиноамериканский сериал, который показали в России после «Рабыни Изауры». Да, хит с Вероникой Кастро на родине транслировали еще на заре 1980-х, однако до советского центрального телевидения сериал дошел только в 1991 году, когда 244 серии с южными страстями захватили зрителей всех возрастов.
У сериала было несколько ремейков в разных странах, однако последний, причем вновь снятый в Мексике, вышел на экраны в прошлом году. Современная адаптация культового шоу рассказывает историю бедной девушки, которая влюбляется в наследника бизнес-империи. Главная героиня Марианна (Клаудия Мартин) осиротела и лишилась собственного дома. Она вынуждена искать новый путь в этом мире без поддержки близких. Однажды девушка спасает жизнь Альберто Сальватьерре (Гильермо Гарсиа Канту) — бизнесмена, который в благодарность зовет ее в свой дом. Там Марианна знакомится с сыном спасенного, Луисом (Себастьян Рулли), и молодые люди сразу влюбляются друг в друга. Только на пути к счастью паре предстоит пройти много испытаний: богатые родственники Луиса видят в Марианне лишь угрозу их социальному статусу. И так на протяжении 60 серий.
Мыльные оперы были не только в Латинской Америке, но и в США. И самый яркий пример такого тележанра – «Династия», продержавшаяся на экранах почти все 1980-е и завершившаяся полнометражным фильмом «Примирение» в 1991 году. Речь в сериале идет о состоятельной семье Кэррингтонов, владеющей нефтяным бизнесом, но сконцентрированной вовсе не на делах, а, естественно, на личных проблемах. Их – с каждой серией – становится все больше и больше. В ход идут и роковые страсти, и внебрачные дети, и давно забытые родственники. На протяжении первых пяти лет показа сериал держался в топе рейтингов, однако во второй половине 1980-х существенно потерял позиции, потому его и закрыли. Впрочем, оставшиеся поклонники проекта были возмущены тем, что создатели «Династии» не довели множество линий до конца, поэтому в 1991-м пришлось выпустить полнометражный финал.
В 2017-м проект, а вместе с ним уже и порядком потускневшую моду на мыльные оперы, возродили. Причем настолько удачно, что новая «Династия» закончилась только в прошлом году. В ней, как и в оригинале, множество страстей и абсурдистских родственных хитросплетений, пусть и помноженных – в духе времени – на иронию, во многом предвосхитившую нынешний бум турецких многосерийных мелодрам.
Пока взрослые российские зрители увлекались латиноамериканскими страстями, молодежь погружалась в проблемы своих американских ровесников с сериалом «Беверли Хиллз, 90210», рассказывающим о близнецах Брендоне (Джейсон Пристли) и Бренде (Шеннен Доэрти) Уолш, вместе с родителями переехавшими из Миннесоты в престижный калифорнийский район. Впрочем, как и во «взрослых» сериалах, богатые здесь тоже плачут. Придуманный Дарреном Старом проект повествовал не только о любви, дружбе и предательстве в среде золотой молодежи, но и о социальных проблемах.
Популярность «Беверли Хиллз» породила сразу несколько спин-оффов – от «Мелроу Плейс» и «Агенства моделей» до «90210: Новое поколение», который вышел уже в конце «нулевых», практически через десятилетие после завершения оригинального сериала. В 2019-м случился реюнион оригинального актерского состава в проекте «БХ90210», сюжет которого строился на том, что герои спустя 19 лет решают сделать ремейк прославившего их проекта и слишком отчаянно погружаются в увлекательный съемочный процесс. Спустя пару лет после команды «Беверли Хиллз» подобный трюк – правда, больше сосредоточенный на ностальгии, а не мечтах о перезапуске, – повторят участники другого культового сериала 90-х «Друзья». Жаль, что только в одном специальном выпуске, а не в шести, как получилось в «БХ90210».
После успеха «Беверли Хиллз, 90210» и «Мелроуз Плейс» Даррен Стар из Калифорнии переместился в Нью-Йорк и создал еще один эпохальный проект – «Секс в большом городе». Кстати, с Кэндес Бушнелл, с которой списана Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) Стар как раз и познакомился во время интервью на волне своей популярности. В России сериал начали показывать только в 2003-м, однако в «Сексе в большом городе» легко угадывается эпоха, когда только появлялись мобильные телефоны и интернет, а главное – стирались клише и гендерные стереотипы. Сериал произвел своего рода революцию тем, что вывел на первый план не молоденьких девчонок, а свободных и получающих от жизни удовольствие женщин за 30.
Оригинальное шоу завершилось в 2004 году, а в 2008-м соавтор Стара – Майкл Патрик Кинг – выпустил фильм, где к своим ролям вернулись четыре ведущие актрисы (Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл). Помимо полнометражных картин «Секс в большом городе» обзавелся не очень удачным приквелом «Дневники Кэррри», а в 2021-м вышло полноценное продолжение «И просто так». Правда, без Саманты Джонс – героини Ким Кэтролл. Впрочем, в июне должна состояться премьера второго сезона «И просто так», где, пусть и недолгое, появление Кэтролл все-таки обещают.
Магия, борьба с темными силами, «Книга таинств», семья и дружба. Всё это — культовый сериал 1998-го «Зачарованные», история о трех сестрах — Прю (Шэннен Доэрти), Пайпер (Холли Мери Комбс) и Фиби (Алисса Милано), — обретших магические способности. С первой серии телесериал покорил зрителя особой ламповой атмосферой и, конечно, близостью волшебства и реальной жизни. Магия и борьба со злом не мешает сестрам спорить, драться за очередь в душе, влюбляться и расставаться. В проект также попали такие известные актёры, как Эми Адамс, Закари Куинто, Джон Чо. История нашла отклик не только среди подростков, но и у старшего поколения. Сериал, кстати, стал одним из самых продолжительных в истории телепроектов, главные роли в которых сыграли женщины.
Перезапуск состоялся в 2018 году. В центре сюжета вновь три сестры – Мэйси (Мадлен Мэнток), Мэл (Мелони Диас) и Мэгги (Сара Джеффри), – обнаруживающие в себе сверхъестественные силы. Да, теперь имена девушек начинаются не на букву «П», а на «М» – и все они латиноамериканки. Впрочем, это не помогло повторить рекорд оригинальных «Зачарованных», где было восемь сезонов и 178 серий. После четвертого сезона сериал был закрыт.
фото: "Леденящие душу приключения Сабрины" (2018-2020)
Добрая история о юной девочке Сабрине Спеллман (Мелисса Джоан Харт), узнавшей о своих магических способностях, вышла в телеэфир в 1996 году. В каждой новой серии маленькая ведьма преодолевает трудности вместе с наставницами и по совместительству двумя тетями: Зельдой (Бет Бродерик) и Хильдой (Кэролайн Ри). Отдельным культовым персонажем стал кот Сэйлем, подкидывающий язвительные шутки и замечания в адрес Сабрины и двух её родственниц. Даже те, кто не смотрел сериал, видели этого черного кота в интернете в мем-адаптациях. Всего на телеэкран вышло семь сезонов.
Вновь Мисс Спеллман вернулась в 2018 году на платформе Netflix, но уже под названием «Леденящие душу приключения Сабрины». Хоть привычные персонажи сменили свой облик, а жанр немного ушел в хоррор, сериал сохранил основные смысловые линии: поиск себя, борьба добра со злом, предательство и первая любовь.
Еще одно мистическое воскрешение от Netflix случилось в прошлом году, когда на экраны вышел сериал «Уэнздэй» – про дочку зловещих, но забавных Мортиши и Гомеса Аддамсов. Конечно, «Семейка Аддамс» появилась вовсе не в 1990-х: для газетных комиксов художник Чарльз Аддамс придумал ее еще в 1938 году, а в 1960-1970-х на ABC уже выходили одноименные анимационные и игровые сериалы. Однако в начале 1990-х канал возродил франшизу и это был тот случай, когда она стала еще более популярной, чем оригинал. Все потому, что в 1991-м на экраны вышел полнометражный фильм Барри Зонненфельда, где роль Уэнздэй сыграла Кристина Риччи.
Несмотря на то, что многие сравнивали новую Уэнздэй в исполнении Дженны Ортеги с Риччи, проект стал одним из самых популярных и обсуждаемых интернет-релизов прошлого года. Тем более и создатели нетфликсовского хита – а среди них был Тим Бертон и авторы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар – приберегли для Риччи если и не заглавную, то уж точно одну из самых ярких героинь.
Главный паранормальный сериал 90-х, подаривший лучший дуэт спецагентов ФБР – Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Дану Скалли (Джиллиан Андерсон), – а также заставивший запастись шапочками из фольги и поверить в инопланетян и теории заговоров еще задолго до появления 5G. Расследование очень странных дел заставляло порой занимать или позицию принимающего сверхъестественное Малдера, или скептика Скалли. Но что уж точно не вызывало сомнений, так это их обоюдная симпатия и то, что «истина где-то рядом».
К завершению оригинального сериала в мае 2002 года «Секретные материалы» стали самым продолжительным научно-фантастическим проектом (потом их опередили «Звездные врата: SG-1» и «Тайны Смолвиля»), обзавелись полнометражным фильмом «Борьба за будущее» (второй полный метр вышел в 2008-м) и спин-оффом «Одинокие стрелки». А спустя 13 лет Малдер и Скалли снова вернулись на экраны вместе с создателем «Секретных материалов» Крисом Картером. Обновленный проект просуществовал всего два сезона – в том числе и потому, что исполнители главных ролей, а в особенности Джиллиан Андерсон, теперь стали очень востребованными артистами.
«Кто убил Лору Палмер?» – вот один из главных вопросов начала 1990-х, в поиске ответов заставивший даже не только синефилов, но и неискушенных зрителей ознакомиться с творчеством великого и ужасного Дэвида Линча. Он, впрочем, снимал только шесть серий проекта – и это чувствуется. Возможно, именно поэтому ближе к завершению сериал существенно просел в рейтингах, а полнометражный приквел «Сквозь огонь», снятый самим Линчем, провалился в прокате.
Все это, впрочем, не помешало возродить «Твин Пикс» с его красной комнатой и возвращением агента Купера (Кайл МакЛахлен) под музыку Анджело Бадаламенти в 2017-м. На этот раз Дэвид Линч не просто напомнил, как умеет замешивать атмосферу густого сна, рефлексировать влияние массовой культуры на сознание людей, но и снял мета-высказывание о современной Америке, сериалах и нашей любви к ним.
Чак Норрис – без сомнения, одна из главных звезд 1990-х и кумир целого поколения, прославился в том числе благодаря сериалу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», придуманным создателем не только «Красной жары», но и «оскароносной» «Малышки на миллион» Полом Хаггисом. Норрис играет здесь классического техасского рейнджера, бывшего морпеха и ветерана Вьетнама, чтущего кодекс Старого Запада, в отличие от его напарника, пытающегося найти более современный подход к расследованиям.
В 2021 году вышел ремейк сериала, который назвали просто «Уокер». Заглавную роль в нем сыграл Джаред Падалеки, исполнитель роли Сэма Винчестера в другом культовом сериале – уже не 90-х, а «нулевых» и «десятых» – «Сверхъестественное».
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