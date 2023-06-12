Правила жизни Грегори Пека

20 лет назад не стало Элдреда Грегори Пека
— одной из самых узнаваемых фигур Голливуда середины XX века, чьи положительные персонажи подарили артисту огромную любовь публики. Как и многие знаменитости прошлого, он получал мешки писем, а его адвокат Аттикус Финч из «Убить пересмешника
» в 2003 году занял первое место среди главных экранных героев по версии голливудских звезд. Сам Пек занял 12-ю строчку в списке ста величайших киноактеров в истории по версии Американского института киноискусства. Он пять раз номинировался на «Оскар» и дважды становился лауреатом: получил награду за «Убить пересмешника», а также Гуманитарную премию имени Джина Хершолта.
Как и Гари Купер
или Джеймс Стюарт
, Грегори Пек полюбился зрителям благодаря экранному благородству - смеси стати и ролей, среди которых и «Завороженный
» Хичкока
, и знаменитые «Римские каникулы
», написанные Далтоном Трамбо
, но подписанные другим сценаристом из-за коммунистической паранойи в Голливуде, и «Убить пересмешника», и «Пушки острова Наварон
», и «Мыс страха
» (он также сыграл в ремейке Мартина Скорсезе
), и культовый хоррор «Омен
», и мини-сериал «Моби Дик
». Когда его попросили выбрать любимые ленты из собственной фильмографии, он назвал «Римские каникулы», «Убить пересмешника», «Джентльменское соглашение
», «Капитан Горацио Хорнблауэр
» и «Пушки острова Наварон».
Правда, в отличие от того же Стюарта, чья репутация считается благопристойной как на экране, так и вне его, по слухам Пек отличался любвеобильностью и пристрастием к выпивке. С первой женой Гретой Конен
, родившей ему трех сыновей, они закатывали легендарные вечеринки, а два ящика вина, которые Альфред Хичкок прислал ему после съемок «Завороженного» с рецептами разных блюд, Пек за два же дня и осушил, не приступив к кулинарным делам. Говорят, что у него возникали романы практически со всеми партнершами по съемочной площадке - от Ингрид Бергман
до Одри Хепберн
(сама актриса назвала проскочившую между ними искру «чем-то похожим на любовь»). В общем, россказням можно посвятить целый желтый журнал о жизни звезд. Хотя Хичкок называл артиста человеком, «о котором практически не ходят слухи
», их было немало. Женат Пек был всего дважды: второй его супругой стала журналистка Вероник Пассани, с которой они прожили 48 лет.
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А началась карьера Грегори Пека с роли советского партизана в «Днях славы
» 1944-го. Травма позвоночника не позволила артисту отправиться на военную службу, которую прошел тот же Стюарт, зато следующие полвека с горкой он исполнял роли порядочных американцев, радуя и вдохновляя зрителей по всему миру.
Элдред Грегори Пек родился 5 апреля 1916-го, а скончался 12 июня 2003-го — дома в Лос-Анджелесе от бронхиальной пневмонии и кардио-респираторной недостаточности. Вероник Пассани сказала, что он ничем не болел, а просто и тихо умер от старости, оставив после себя больше полусотни кинокартин.
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Никогда не любил имя Элдред. Когда еще никто в Нью-Йорке меня не знал, я сменил его на среднее имя.
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Что я делал в школе? Вырос с 5 футов 4 дюймов (162, 56 сантиметра) до 6 футов 2 дюймов (187, 96 сантиметров).
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Я ненавидел себя в «Днях славы». Я думал, что был искусственным, театральным.
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Женщины пугают меня, я всего лишь стеснительный деревенский парень.
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Я не благодетелен. Меня смущает, когда меня причисляют к гуманистам. Я просто принимаю участие в том, во что верю.
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Многие говорят, что играть плохих парней интереснее, но в ролях положительных героев больший вызов - их сложнее сделать интересными.
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Я не поучаю и не направляю по верному пути, я просто хочу развлечь.
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Развлечения - это нормально, но развлечение, содержащее идею, - гораздо важнее.
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Художники, я убежден, вообще способны многое сдвинуть с мертвой точки, ведь им доступен эмоциональнейший, а потому самый убедительный язык...
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(Про Одри Хепберн, чье имя на афише хотели написать маленькими буквами, а гонорар сделать значительно меньше, чем у Пека)
Эта девочка получит за свою роль «Оскара»!
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Я работаю столько, сколько хочу. Я не хочу делать ничего посредственного. В моем возрасте это просто неприлично.
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