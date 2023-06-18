Современный индийский макабр: зомби, чурелы и Ифрит

25 современных иррациональных фильмов из Болливуда и его окрестностей
Продолжаем рассказ о хоррорах национальных кинематографий, малознакомых широкому зрителю. Мы начали в прошлом году с двухматериалов о фильмах ужасов Латинской Америки, продолжили тему макабром ЮАР и других африканских стран, после чего поведали о кино Ближнего Востока и Турции. Весной этого года мы начали рассказ об индийской классике, ну а сегодня на очереди современные пугающие истории из Индии.
В наши дни эта примечательная страна является одним из крупнейших мировых центров кинематографа. В частности, только в 2009 году на ее территории выпустили 2961 фильмов, из них 1288 игровых. Из-за особенностей инвестиционной политики на местном кинорынке широко представлены такие гиганты, как 20th Century Fox, Sony Pictures Entertainment, Walt Disney Pictures и Warner Bros. Индийские корпорации вроде Zee, UTV, Suresh Productions, Metro BIG Cinemas и Sun Pictures также участвуют в создании и дистрибуции кинопродукции. Налоговые льготы позволили развиться мультиплексам, что привело к их буму.
Индийское кино стало пользоваться популярностью в нашей стране еще в эпоху Советского Союза, а затем им заинтересовались по всей Азии и Восточной Европе. «Параллельное кино» приглянулось европейской, американской и азиатской аудитории, а один из его основателей Сатьяджит Рай оказал существенное влияние на многих режиссеров, включая Мартина Скорсезе, Джеймса Айвори, Аббаса Киаростами, Элиа Казана, Франсуа Трюффо, Стивена Спилберга, Карлоса Сауру, Жан-Люка Годара, Исао Такахату, Грегори Наву, Айру Сакса и Уэса Андерсона, а другие постановщики уровня Акиры Куросавы хвалили его работы. Благодаря жанру масалы на западе вернулся интерес к музыкальному кино. По словам База Лурмана, на создание мюзикла «Мулен Руж!» его вдохновили фильмы Болливуда.
фото: кадр из фильма «Танцующая на грани»
В новом тысячелетии жанры и темы не сильно отличаются от классических образцов. Все так же превалируют романтические музыкальные истории, сюжеты о мести и масштабные исторические полотна. Однако «Предательство» Рамгопала Вармы, вышедшее под занавес 90-х, породило на свет мумбаи-нуар, который получил развитие в ХХI веке. В частности, в этом жанре созданы «Танцующая на грани» и «Жизнь по сигналу светофора» Мадхура Бхандаркара, «Расплата за всё» и его приквел «Другой мир» все того же Вармы, «Чёрная пятница» Анурага Кашьяпа, «Спасибо, мама» Ирфана Камала и «Жизненный путь» Девы Катта.
В настоящее время известность приобрели бенгальские режиссеры Мир Шаани, Гаутам Гхош, Сандип Рай и Апарна Сен, работающие на языке малаялам Адур Гопалакришнан, Шаджи Карун и Т. В. Чандран, болливудские постановщики Мани Каул, Кумар Шахани, Кетан Мехта, Говинд Нихалани, Шьям Бенегал, Мира Наир, Нагеш Кукунур, Судхир Мишра и Нандита Дас, Мани Ратнам и Сантош Сиван в тамильскоязычном кино, а также Дипа Мехта, Анант Балани, Хоми Ададжания, Виджай Сингх и Суни Тарапоревала, снимающие на английском. Кроме того, продолжают развиваться бходжпуриязычная, каннадаязычная, маратхиязычная, панджабиязычная и телугуязычная индустрии. Самыми успешными фильмами на данный момент являются «Джеки», «Вооружён и очень опасен», «Великий воин», «Бахубали: Начало», «Бахубали: Завершение», «Робот 2.0» и «RRR: рядом ревет революция». Сильно повысились гонорары звезд. Например, Раджникант за фильм получает в среднем 350 млн рупий ($ 7,81 млн), тем самым он стал вторым самым высокооплачиваемым азиатским актером после Джеки Чана. На его счету также почти 65 тысяч фан-клубов по всему миру. Камал Хасан получил известность как рекордсмен по количеству наград Filmfare Awards South и National Film Awards. Мира Наир, Айшвария Рай, Ирфан Кхан и Приянка Чопра прославились далеко за пределами Индии.
Несмотря на новое слово в хорроре, сказанное в конце 90-х триллером Рамгопала Вармы «Кто ты?», индийский макабр и в новом веке продолжает делать упор на призраках, одержимости, проклятии и ведьмах. В этом можно винить самого Варму, поскольку он вернулся к подобной мистике в «Призраке» и дилогии «Заклинание» с Судипом, Амрутой Кханвилкар и Ахсаас Чанной. Уже в последней было заметно, что режиссер потерял интерес к теме, поскольку первая часть получилась сумбурной и нервной. Вторую часть уже снимал под его присмотром Милинд Гадагкар, работавший над первым фильмом в качестве сценариста. Поняв, что он исчерпал идеи для хоррора, Варма вернулся к криминальным сюжетам, благодаря которым собственно и прославился, тем самым освободив место главного хорормейкера Индии. Оно, впрочем, недолго пустовало, поскольку еще в начале нулевых о себе заявил Викрам Бхатт. На его счету такие известные серии, как «Тайна» и «Поместье». Он также снял неплохое «Проклятие» с Адитьей Нарайаном, Шветой Агарвал, Рахулом Девом и Мурли Шармой, напоминающее сюжетом работы братьев Рамзи, и алогичный хоррор-боевик «Существо» с «королевой крика» Бипашей Басу. По его сценариям поставили бестолковую «Историю ужасов» и мистические «Звуки тишины» с Али Фазалом и Сапной Пабби.
Тем не менее среди однотипных историй попадаются жемчужины и уникальные картины вроде «Шкатулки с драгоценностями», «Тумбада» и «Джалликатту». О них и еще 22 макабрических работах (включая один сериал) и пойдет наш дальнейший рассказ.
Тетралогия, основанная Викрамом Бхаттом, не связана единым сюжетом и сосредоточена на раскрытии тайн прошлого главных героев. При этом Бипаша Басу засветилась в двух частях серии, Эмран Хашми — в трех, а Бхатт лично поставил три ленты. «Тайна» с Басу, Дино Мореа и Малини Шармой, представляющая собой неофициальный ремейк триллера Роберта Земекиса «Что скрывает ложь», в свое время заняла второе место в прокате 2002 года. Самый дорогой болливудский хоррор «Тайна: Мистерия продолжается» с Хашми и Кангной Ранаут со сценами, позаимствованными из «Звонка 2» и «Готики», также имел коммерческий успех, но получила неоднозначные отзывы критиков. Однако самый ошеломительный успех был у третьего фильма с подзаголовком «Третье измерение», в котором солировала вместе с Басу и Хашми Эша Гупта, — 3D-лента собрала более 20 млн долларов во всем мире, после чего ее признали суперхитом. Перезапуск «Тайна 4», вышедший спустя четыре года после триквела, уже не пользовался былой популярностью, несмотря на наличие Хашми, составившего компанию исполнителям главных ролей Крити Харбанде и Гаураву Ароре.
Самой любопытной частью хоррор-серии, безусловно, является «Третье измерение», пусть оно местами и смотрится как хорошее плохое кино. А все потому, что здесь в качестве антагонистки выступает вышедшая в тираж звезда в блистательном исполнении Бипаши Басу, которая из зависти к начинающей актрисе Эше Гупте обращается к черной магии, дабы извести конкурентку. Ей поначалу помогает любовник-режиссер, однако вскоре он влюбляется в эту невинную девушку и встает на ее защиту. Кстати, молодую соперницу планировала сыграть Жаклин Фернандес, но она отказалась превращаться в секс-символ Болливуда из-за сцены, где на обнаженную героиню нападают тараканы, и та предстает топлес перед 300 посетителями вечеринки. Неплохое впечатление оставляет после себя сиквел, где Хашми досталась роль художника, предсказывающего на своих картинах все, что происходит с супермоделью Кангной Ранаут, которую он никогда раньше не видел. Эти роли должны были играть звезды оригинала, но оба выбыли из фильма вместе с режиссером. Сама «Тайна» представляет собой вполне традиционный мистический триллер про женщину, преследуемую призраком любовницы ее мужа. Ребут же, снятый Бхаттом в Румынии, обладает слишком мудреным и при этом затянутым сюжетом, хотя начинается, как и первая часть, с возвращения находящейся на грани разрыва молодой пары туда, где зародилась их любовь. Хашми в данном случае превратился в главного злодея.
В начале нулевых Рамгопал Варма, еще не утративший интерес к жанру, спродюсировал провалившийся в прокате хоррор-альманах Правала Рамана, состоящий из шести новелл, объединенных сквозным сюжетом про семерых друзей, застрявших на машине в лесу и рассказывающих друг другу страшные истории. Несмотря на коммерческий провал, лента выделяется среди себе подобных талантливой постановкой и примечательными актерскими работами Саифа Али Кхана, Афтаба Шивдасани, Санджая Капура, Ревати и других, став тем самым классикой в духе «Сумеречной зоны» и «Баек из склепа». Из новелл, прежде всего, следует выделить страшилку про Райпала Ядава, продающего яблоки, превращающие людей... в яблоки, забавный сюжет про молодого парня, получившего способность обездвиживать окружающих словом «Стоп!», и пугающую историю про двух странных персонажей (Вивек Оберой и Нана Патекар), встретившихся на дороге возле кладбища. Не менее интригующими выглядят рассказы про вампира и отель, где убивают за курение.
Спустя три года Варма и Раман совместно с Саджидом Кханом, Манишем Гуптой, Джеем Ди Чакраварти, Джиджу Филипом и Вивеком Шахом поставил продолжение альманаха с участием Амитабха Баччана, Бипаши Басу, Анила Капура, Арджуна Рампала, Ритеша Дешмукха, Сунила Шетти, Закира Хуссейна и Райпала Ядава, связанный на сей раз детьми, попавшими в дом зловещей пожилой рассказчицы. Этот сборник несколько уступает оригиналу, поскольку в нем нарушена общая стилистика из-за разного взгляда на тему работавших над ним режиссеров. Тем не менее, и в нем нашлось место любопытным историям вроде той, где семейная парочка решила запугать нежданного гостя, оказавшегося призраком, или же сюжета про молодого сюжета, в которого вселился призрак, жаждущий мести. Здесь также можно увидеть надоедливого страховщика, убитого потенциальным клиентом, а киношника с киноманом, доведенных страхом до инфаркта.
Варма продолжил тему одержимости, начатую им в «Ночи ужасов», позвав в свой новый хоррор на главную роль одержимой женщины великолепную Урмилу Матондкар, а образ ее мужа доверив Аджаю Девгану. Режиссеру удалось также завлечь в качестве изгоняющей злых духов жрицы саму Рекху, отдав тем самым дань уважения ее вкладу в макабр. По сюжету семейная пара переезжает в новую квартиру, чей предыдущий жилец — молодая девушка — сбросился с балкона. Вскоре Свати начинают мучать кошмары, и в конце концов ею овладел дух погибшей. Как и в «Изгоняющем дьявола», в действие вовлечены полицейский, психиатр и священнослужитель, хотя развязка может удивить некоторых зрителей. Варма добился пугающего эффекта при помощи звука, предметов быта и отточенной игры Матондкар. По его словам, он хотел навести ужас «в дома зрителей в центре Мумбаи», при этом сломав стереотипы типичного индийского ужаса о «женщине в белом сари, туманах и визге».
Картину, лишенную традиционных для индийского кино музыкальных номеров, тепло приняли критики и отметили множеством национальных призов за работу режиссера и роль его главной звезды. Спустя девять лет Рамгопал Варма снял сиквел с Джеем Ди Чакраварти, не связанный сюжетом с первоисточником, однако лента вызвала негатив со стороны критики и провалилась в прокате. В 2020-м Бхану Пратап Сингх осуществил попытку перезапустить серию, поставив фильм «Призрак. Часть 1: Корабль с привидениями» с Вики Каушалом и Бхуми Педнекар. Несмотря на кассовый успех, о продолжении этого хоррора пока не сообщалось.
Еще один ужастик, созданный при содействии Рамгопала Вармы в качестве продюсера. В картине Саураба Наранга звезда «Шивы» и «Предательства» Джей Ди Чакраварти предстает в качестве главы семейства, переехавшего в новый дом вместе с женой Сушмитой Сен и ее сестрой Пией Рай Чоудхари. В один прекрасный день выясняется, что сын главных героев Рохан (Ахсаас Чанна) подружился с невидимыми детьми, которые предупредили, что в доме и его окрестностях (в частности, в старом дереве) полно таких, как они. И среди них есть совсем недружелюбные соседи. Ленту, к сожалению, ожидал провал в прокате, однако она не затерялась среди хорроров про дома с привидениями благодаря находкам оператора, актерским работам и интригующей развязке. Спустя два года Чакраборти не без помощи Вармы создал выдающуюся остросюжетную криминальную комедию «Банда» с Афтабом Шивдасани, Закиром Хуссейном, Чанки Пандеем, Снехалом Даби, Ишей Шарвани и Манишей Койралой.
Одна из самых красивых и волшебных картин индийского кино нулевых представляет собой сказку о духе, влюбившемся в только что вышедшую замуж красотку (Рани Мукхерджи). Так уж получилось, что новоиспеченный супруг (Шахрукх Кхан), сосредоточенный на семейном бизнесе, сразу после незадавшейся из-за него брачной ночи отправился на пять лет торговать в другой город. Дух не упустил такого шанса и быстренько заменил отбывшего супруга, приняв его облик. И жили они счастливо... какое-то время, пока озадаченный странными новостями из дома благоверный не вернулся на родину.
Этот замечательный фильм поставил Амол Палекар, а спродюсировал его сам Кхан. Основой для сюжета послужило фэнтези «Сомнение» 1973 года, основанное в свою очередь на одноименной пьесе Гириша Карнада, вдохновленной местным фольклором. Специалисты также находят сходство с каннадоязычной лентой «Змеиный ритуал», вышедшей в 1997-м. Картина, снятая в Раджастхане за 45 дней, отличается от первоисточника более феминистским взглядом на участь женщины в браке. Очарования фильму, помимо дуэта Кхана и Мукхерджи, придают национальные костюмы, кукольный театр, незабываемые виды и, конечно же, песни. Примечательно, что одну из ключевых сцен, развернувшихся в пустыне, в которой принял участие Амитабх Баччан, сняли в Мумбаи на вертолетной площадке. Фильм принес его создателям почти 6 миллионов долларов, несколько наград и признание критиков. Участник «Сандэнса» и международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Впрочем, финал истории, несмотря на разрешение сложившегося конфликта, у некоторых зрителей вызывает небезосновательные вопросы.
В начале нулевых устав от работы на телевидении в большой кинематограф вернулся Шьям Рамзи. На сей раз ему не помогал с постановкой брат Тулси — он снял несколько хорроров, включая «Месть», с помощью Гангу и Кирана Рамзи, выступивших оператором и композитором. Данный фильм ужасов о кровавой мести богатой женщины, убитой мужем и его подельником, украсили собой Ариян Ваид, Хина Таслем, Тарун Арора, Пуджа Бхарти и Кайнааз Парвез. Как и большинство работ братьев Рамзи, эта лента не отличается большим бюджетом, но тем не менее доставляет почти запретное удовольствие эффектными сценами на кладбище, трюками, гримом и экзальтированной игрой исполнительницы главной роли. Шьям Рамзи скончался в 2019-м, пережив Тулси на год, однако успел перед смертью снять еще несколько хорроров в отличие от брата, расставшегося с кино в 2005-м после продюсирования малоудачной «Дочери» Дипака Рамзи.
Вторая успешная хоррор-серия Викрама Бхатта, которую на сей раз связывают 20-е годы ХХ века. Первая часть появилась за-за кассовых провалов предыдущих работ режиссера и навязчивого образа кареты, несущейся сквозь туман. Сценарий он написал за полтора года, после чего приступил к поиску дебютантов на главные роли. Когда к нему пришли модель Раджниш Дуггал и Ада Шарма, Бхатт сразу утвердил их. Поиски подходящего готического замка велись в течение полугода в 12 странах, и в итоге выбор пал на замок Аллертон, расположенный в Северном Йоркшире. В этом особняке на одной из стен висит огромный портрет дамы, который невозможно сфотографировать ни под каким углом — картинка всегда размытая. Викрам вместе с отцом-оператором Правин Бхатт решили снимать ленту при свечах, чтобы добиться аутентичности. Постановщик также хотел добиться стиля портретов той эпохи, для чего попросил Анджори Алаг пять часов позировать перед художником. Съемки заняли 18 зимних дней, каждая ночная смена длилась 12 часов. К работе над фильмом привлекли также специалистов по визуальным эффектам для придания картине нужного исторического фона. В частности, они за 40 дней воссоздали вокзал Виктория в Мумбаи образца 1920 года. При этом внимательные зрители могут узнать некоторые сцены из «Экзорциста», «Шести демонов Эмили Роуз», «Стигмат» и «Одного пропущенного звонка».
После кассового успеха первой части, увлекательно рассказавшей об одержимости на фоне исторических и кастовых особенностей Индии, Бхатт доверил постановку продолжения «1920: Зло возвращается» Бхушану Пателю, который при участии Афтаба Шивдасани, Тиа Баджпаи и Видьи Малвадэ поведал в меру вторичную историю поэта, влюбившегося в одержимую незнакомку. Лента опять же собрала кассу, что привело к появлению триквела «Лондон 1920» Тину Суреша Десаи, где колдун Шарман Джоши по глупости мстил своей бывшей возлюбленной Мире Чопре. Как вы понимаете, и эту картину ожидал успех, несмотря на критику, однако четвертую часть «1921» уже снял в 2018-м сам Бхатт, позвав на роль влюбленной в музыканта девушки-медиума Зарин Хан. Впрочем, его работу, неплохо показавшую себя в прокате, также хорошенько отругали. Возьмется ли он теперь за пятую часть, поживем — увидим.
Мэтр индийского кино Амитабх Баччан возглавил превосходную мистическую комедию Вивека Шармы про дружбу привидения и мальчика, отсылающую к «Кентервильскому привидению» Оскара Уайльда. В образах родителей храброго чада предстали Шахрукх Кхан и Джухи Чаула, в кадре появляется и Райпал Ядав на пару с Сатишем Шахом, дабы придать еще больше комичности сюжету. Лента получила положительную критику и приличную кассу, а также приобрела популярность у детей.
Спустя шесть лет Баччан вернулся к своей знаменитой роли в сиквеле, снятом Нитешем Тивари. По сюжету над Бхутнатхом издеваются в мире призраков из-за того, что он не способен испугать даже детей, после чего ему дают шанс на искупление. В итоге он завязывает дружбу с очередным мальчишкой, а дальнейший сюжет и вовсе приобретает гротескные черты, поскольку привидение подает заявку на участие в местных выборах. Если первая часть была сосредоточена на проблемах отцов и детей, то вторая стала более политизированной и остросоциальной, что в целом ей пошло на пользу. В качестве антагониста в сиквеле появился Боман Ирани, а в эпизоде засветился Шахрукх Кхан. Примечательно, что продолжение послужило толчком для объявления о безналоговом статусе фильмов. В частности, в Избирательной комиссии Индии заявили следующее: «Правительства штатов должны поддержать сильное социальное послание, которое исходит от фильма. Предоставление этому фильму безналогового статуса позволит людям узнать о своих правах как избирателей и не считать день голосования выходным днем».
В новом веке в Индии стали появляется все более нестандартные образцы макабрического жанра. Как, например, тамильский хоррор-триллер Викрама Кэя Кумара про большое семейство, переехавшее в свою собственную квартиру. Все бы ничего, да радость омрачают всякие мелкие неприятности: то лифт не хочет ехать, то током ударит электрика, то собака-поводырь слепого соседа с ужасом убегает от квартиры. Но это все цветочки. Сильный страх главный герой в исполнении Мадхавана испытывает при просмотре сериала о семье, переехавшей в новое жилье, в котором предугадываются будущие события в его собственной жизни. И чем дальше, тем больше катастроф происходит по сюжету, а все домочадцы зловеще увлечены происходящим на малом экране. При этом, как выясняется, на студии под тем же названием, что у сериала, снимают совершенно другое шоу.
Картина вызывает в памяти j-хорроры, некоторые эпизоды классической «Сумеречной зоны» и «Твин Пикс», где герои также маниакально могли смотреть выдуманный Дэвидом Линчем сериал. Во второй части повествования мы обнаруживаем себя в другой эпохе и постепенно разгадываем загадку квартиры, попутно переживая за судьбы героев. Кумар снял свой фильм в декорациях, созданных с нуля в Ченнае, где были возведены сложные апартаменты. На роль Ниту Чандры, дебютировавшей с этой лентой на тамильском языке, поначалу претендовали Эша Деол и Карина Капур. У картины также есть версии на хинди и телугу с несколькими переснятыми сценами, однако кассового успеха добился лишь оригинал, признанный одной из лучших тамильских картин 2009-го.
Тиа Баджпаи, Мимох Чакраборти, Ачинт Каур, Ариф Закария и Мохан Капур заняты в еще одном мистическом триллере Викрама Бхатта, который вызывает любопытство, прежде всего, тем, что главный герой, находящийся в доме с привидением, перемещается во времени, чтобы предотвратить неотвратимое зло. Лента, заявленная создателями как первый индийский 3D-хоррор, была выпущена на родине тиражом более 1044 копий и умудрилась собрать приличную кассу, несмотря на ряд недостатков, озвученных в рецензии нашего автора.
Правал Раман снял умный психологический триллер про буллинг и сверхъестественное с участием Имаадуддина Шаха, Нишиканта Камата, Ручира Раджа, Тиски Чопры и Сатиша Каушика. По сюжету в медицинском колледже появляется башковитый первокурсник, и его заставляют поселиться в комнате № 404, где когда-то повесился другой студент-медик. Парня начинают преследовать бредовые видения, и вот он уже разговаривает при всех с невидимым призраком. С ним занимается местная звезда — маститый профессор-психиатр, скрывающий своих тараканов в голове. Картина интригует с самого начала, и до самого финала непонятно, что же происходит с главным героем — это галлюцинации или же реальный контакт с потусторонней силой.
Еще один уникальный представитель пугающего жанра на тамильском языке. Картина стала полнометражным дебютом для режиссера Картхика Суббараджа, а исполнитель главной роли Виджай Сетупати превратился в суперзвезду тамильскоязычного кино. У «Пиццы», завоевавшей популярность у критиков и зрителей, есть сиквел и версии на языках хинди, каннада и бенгальском, поговаривают даже о голливудском ремейке.
Фильм представляет собой обманчивую игру в жанры со зрителем. Перед нами история про обыкновенного доставщика пиццы, живущего со своей женой (Рамья Намбишан), которую его коллеги и начальник никогда не видели. Однажды пареньпропадает с заказом и возвращается весь в крови. Из его путаного рассказа становится понятно, что бедняга стал заложником дома с привидениями и сумел выбраться только после появления полицейских, которых, впрочем, практически сразу убил злобный дух. После этого случая у героя начались проблемы с дыханием, появился беспричинный страх, да и в целом он стал довольно странным малым. Однако это лишь вершина айсберга, дальнейший сюжет лучше смотреть самим.
Эмран Хашми, Хума Куреши, Конкона Сен Шарма и Калки Кёклен сыграли в мистическом триллере Каннана Айера, чье действие разворачивается в двух временных отрезках — современности и детстве главного героя. Лента, основанная на рассказе Мукула Шармы «Поездки Мебиуса», повествует о фокуснике, страдающем странной привязанностью к квартире, где когда-то жил с отцом и сестрой. В конце концов психиатр погружает его в гипноз, и выясняется, что в 11 лет он из-за своих заигрываний с черной магией столкнулся с ведьмой, поселившейся у него в квартире в качестве мачехи. Это привело к схватке, в результате которой погибли отец и сестра, и с тех пор он боится вновь встретиться с ведьмой, пообещавшей переродиться. Она, как ему кажется, не заставила себя долго ждать, появившись в неотразимом образе Калки Кёклен. Ленту снимали в комплексе в Filmcity. По воспоминаниям Каннана Айера, во время съемок на съемочной площадке появился леопард — незваного гостя позже прогнали. Буквально за неделю до выхода фильма в Калькутте состоялась премьера «Шкатулки с драгоценностями», где также снималась Конкона Сен Шарма, чье актерское воплощение ведьмы высоко оценили критики.
Достаточно неожиданная для Индии зомби-комедия Раджа Нидимору и Кришны Ди Кэя с Саифом Али Кханом, Виром Дасом, Анандом Тивари и Пуджей Гуптой про трех друзей, уехавших потусить на Гоа на выходные и оказавшихся в эпицентре зомби-апокалипсиса. Лента, получившая культовый статус, напичкана эффектными перестрелками, неплохим гримом и смешными ситуациями и диалогами в духе «Зомби по имени Шона». В частности, один герой спрашивает: «Зомби?! В Индии же всегда была своя нечисть – бхуты и преты. Зомби-то откуда?», — на что приятель ему отвечает: «Глобализация! Это все эти иностранцы виноваты. Сначала чай к нам завезли, а теперь вот зомби!». А какие тут колоритные русские (включая русскоговорящих актеров)!
Картину называют не только первым индийским зомби-муви, но и первопроходцем среди местных стоунер-фильмов. Кхан с самого начала был закреплен за ролью якобы русского бандита Бориса, но поскольку он не имел опыта в создании такого персонажа, то режиссеры ему выдали книгу Макса Брукса «Руководство по выживанию зомби». В этом году ожидается выход сиквела с тем же актерским составом, чье производство застопорилось из-за пандемии коронавируса. Обещают, что сюжет продолжится сразу после эффектного финала, намекавшего на продолжение.
Яркий образец современного индийского «параллельного кино» от бенгальского режиссера Апарны Сен основан на романе Ширшенду Мукхопадхьяема «Тетушка, которая не умирает» и одном из его рассказов. Перед нами пронизанная собственными переживаниями автора о периоде раздела Индии история в духе магического реализма о некогда богатой семье, оказавшейся без своих земель, оставшихся на территории Бангладеша. Лишь одна надежда на драгоценности, которые останутся после смерти тетушки (Моушми Чаттерджи), однако она не спешит с ними расставаться даже на том свете и просит невестку (Конкона Сен Шарма) спрятать их подальше от алчных взглядов. Проходят годы, героиня построила на этих безделушках свой бизнес, упустив любовь всей своей жизни, а с призраком уже общается ее дочь, придерживающаяся революционных и феминистских взглядов на мир.
В картине идеально сочетаются трагическое и смешное, возвышенное и приземленное, поэтика и реализм, а эффекты для демонстрации призрака используются довольно простые. Сен планировала снять фильм еще в 1993-м, но у нее долгое время не было подходящей продюсерской компании для финансирования. Чаттерджи и Шарма заслужено отмечены за свои роли наградами Filmfare Awards.
Еще одна удачная работа из Колливуда была снята Милиндом Рау одновременно на хинди, телугу и тамильском языке по сценарию, написанному самим режиссером вместе с исполнителем главной роли Ситхартом, который также выступил продюсером ленты. Зрителям предложили по-новому взглянуть на избитые сюжеты про дома с привидениями и одержимость, выбрав для этого необычный для запада исторический фон, касающийся китайцев, проживавших на территории Индии. По сюжету семейная пара (Ситхарт и Андреа Джеремия) теряет покой, когда в соседний дом, где 80 лет назад проживала погибшая китайская семья, поселяется новое семейство с дочерью-бунтаркой Анишей Виктор, ставшей после переезда одержимой. Но не спешите морщиться — на самом деле все не так однозначно, как кажется поначалу.
Один из главных индийских феминистских хорроров последних лет появился на свет благодаря дебютанту Амару Каушику, ранее сотрудничавшему с дуэтом Раджа Нидимору и Кришны Ди Кэя в качестве помощника режиссера над зомби-фильмом «Иди, Гоа больше нет». Основой для сюжета послужила городская легенда «Приходи завтра» из Карнатаки, которую Нидимору и Кэй, написавшие сценарий, переименовали в «О, женщина, приходи завтра». Они сочли идею о том, что призрак поворачивается назад после прочтения этого знака, «абсурдной и забавной», и придали ей уникальную перспективу, благодаря которой дух погибшей женщины теперь преследует мужчин, и те боятся выходить на улицу ночью. По сути авторы перевернули различия между женщиной и мужчиной, превратив Раджкумара Рао в швею, а прекрасную Шарддху Капур — в воительницу, которая занимается охотой на всякую нечисть.
Несмотря на выпирающую на первый план повестку, картина увлекает юмором и неожиданными сюжетными твистами, да и звезды фильма выкладываются на все 100. Ленту снимали в Чандери, что в штате Мадхья-Прадеш, и в Бхопале, прославившемся странными происшествиями до такой степени, что съемочную группу проинструктировали местные жители насчет мер предосторожностей, которые следовало неукоснительно соблюдать. Перед съемками Рао посадили за швейную машинку, и портной приходил к нему ежедневно в течение 20 дней, чтобы научить шитью одежды. Картине сопутствовали восторженные отзывы и отличный прокат, а создателей отметили множеством престижных наград. «Женщина» наряду с «Рухи» и «Волком» входит во вселенную комедий ужасов продюсера Динеша Виджана, а в 2024-м ожидается ее сиквел с прежним актерским составом.
Рахи Анил Барве создал мощную мистическую притчу о человеческой жадности, скупости и сыновней любви, разворачивающуюся на фоне масштабных исторических изменений в стране, когда сначала исчезла Британская индийская колония, а затем возникла независимая Индия. Но, несмотря на внешние катаклизмы, один внезапно разбогатевший человек (Сохум Шах) регулярно отправляется к себе на родину, в замшелую деревушку Тумбад, где всегда идет дождь, откуда часто возвращается побитый, но неизменно с горстью золотых монет. В конце концов у него появляется сын (Мохаммад Самад), которого он начинает обучать странным вещам вроде подтягивания на веревке и создания фигур из муки. Оказалось, что все это требуется при добывании золота из колодца, где заперт монстр Хастар, сын Богини процветания, который некогда умудрился украсть золото у матери, из-за чего был проклят остальными богами.
У этой выдающейся картины, поделенной на три главы, довольно сложная судьба. Барве несколько лет работал над сценарием на основе рассказа маратхиязычного писателя Нараяна Дхарапа, о котором ему рассказал друг в 1993-м, а название возникло благодаря ному из произведений Шрипада Нараяна Пендсе. Первый черновик он написал в 1997-м, когда ему было 18 лет. С 2009-го по 2010-й режиссер создал 700-страничную раскадровку для фильма. Его выбрали семь производственных компаний, которые впоследствии отказались, но трижды дело доходило и до производства. Первую версию сняли в 2012-м, однако после монтажа Барве и Шах остались недовольны. Ленту переписали и пересняли — съемки завершились в мае 2015-го. Премьера «Тумбада» состоялась в рамках недели критиков 75-го Венецианского кинофестиваля, после чего его показали на многих международных киносмотрах. С бюджетом в 630 тысяч долларов картина собрала в прокате 1,7 миллиона $. На ее счету также призы Filmfare Awards за операторское мастерство Панкаджа Кумара, работу художника-постановщика и звуковой дизайн. В настоящий момент Барве работает над продолжением фильма.
Дебютант Прозит Рой снял мистический хоррор с Анушкой Шармой в образе странной девушки Рухсаны, которую Парамбрата Чаттерджи обнаружил в грязной лачуге после того, как он вместе с родителями случайно сбили на машине ее мать. Из сочувствия парень, помолвленный на медсестре Ритабхари Чакраборти, приютил сироту у себя дома. И зря. Ведь она появилась на свет из-за того, что ее маму изнасиловал демон Ифрит, которому поклоняются последователи Ауладчакры, сатанинского культа в Бангладеше. К тому же Рухсана влюбилась в своего спасителя, а это чревато еще большей опасностью для окружающих. Во время съемок картины в августе 2017-го погиб техник из-за удара электрическим током, после чего съемочный процесс был на время приостановлен. Примечательно, что ленту, которую Шарма сама же и спродюсировала, запретили в Пакистане из-за пропаганды черной магии, некоторых неисламских ценностей и антимусульманских настроений.
Экологический экшн-триллер Лиджо Джосе Пеллиссери, являющийся ярким представителем новой волны малояламского кино, предлагает искушенному зрителю уникальный опыт, аналогов которому не так-то легко найти в современном кино. Перед нам история постепенного озверения жителей одной деревушки, устроивших масштабную охоту за сбежавшим из-под ножа быком. Беготня за животным по местным зарослям вскрывает все гнившие до поры до времени нарывы в людях, их страхи и тайные желания, и под занавес уже вовсю мечтаешь, чтобы парнокопытное избежало своей участи. Но нет. Зловещий финал, который сложно потом забыть, не дает никакого шанса ни животным, ни людям, превратившимся в австралопитеков. Картина с Энтони Варгесом, Чембаном Винодом Джозе и Сабумоном Абдусамадом, основанная на рассказе Хариша «Маоист», была впервые представлена публике на фестивале в Торонто и получила широкое признание критиков и приличную кассу.
Аршад Варси, Барун Собти, Анупрайя Гоенка, Шариб Хашми, Риддхи Догра и Гаурав Арора заняты в интригующем восьмисерийном остросюжетном детективе Они Сена, посвященном убийствам на почве индийских верований и мифологии. Зловещий и неуловимый серийный убийца, считающий себя воплощением демона и отсылающий к таким известным злодеям, как профессор Мориарти и Ганнибал Лектор, играет в кошки-мышки с двумя судмедэкспертами. В первом сезоне он одержал безусловную обеду, ну а второй вышел буквально на днях, в начале июня. Несмотря на отсутствие хоррор-составляющей, сюжет сериала близок к макабру из-за масштаба злодеяний и четкого антирелигиозного посыла.
Еще один женский взгляд на национальную специфику хоррора, на сей раз поставленный Анвитой Датт Гуптан под присмотром продюсера Анушки Шармы. События картины развиваются в 19-веке в бенгальской деревне, куда приезжает пятилетняя Бюльбюль (Трипти Димри), выданная замуж за местного дворянина. Она подружилась с Сатьей (Авинаш Тивари), и они часто рассказывали друг другу истории про женщину-демону, именуемую чурелом. Когда Сатья подрос, его отправили учиться, дабы молодые люди не влюбились друг в друга, и главная героиня осталась без поддержки. Спустя много лет ее любимый вернулся домой и обнаружил, что его родню стал убивать чурел, а Бюльбюль превратилась в холодную красавицу с таинственным прошлым.
Вдохновением для Датт послужило изображение женщин Рабиндранатом Тагором, одну из его героинь звали Бинодини (ее в фильме играет Паоли Дам). Существует также связь с новеллой Тагора «Разорённое гнездо», адаптированной Сатьяджитом Раем под названием «Чарулота». Среди других источников вдохновения режиссер называла работы Раджи Рави Вармы, Караваджо, фотографов Мана Рэя и Раджи Дина Дайала, а также образцы экспрессионизма и сюрреализма. Плакат к «Богине» Сатьяджита Рая стал отправной точкой для освещения. Фильм снимался в течение 33 дней недалеко от Калькутты и Мумбаи, среди локаций засветился расположенный в деревне Нодахали особняк Бавали Раджбари, который можно увидеть в «Песчинке» Ритупарно Гоша. У постановщицы получилась готическая сказка с элементами шекспировской драмы, воплощенная в неоклассическую эпоху Бенгалии. Ленту хорошо приняли критики и профессионалы, отметив наградами Filmfare OTT.
Раджкумар Рао, Джанви Капур, Варун Шарма и Раджеш Джайс в сумбурной комедии ужасов Хардика Мехты про то, как два чудака из конторы по краже невест похитили девушку, оказавшуюся ведьмой. В итоге один влюбился в своеобразного доктора Джекилла, а второй — в мистера Хайда. Лента, чья премьера была отложена из-за ковида, признана самым плохим фильмом на хинди 2021 года, но, тем не менее, отбила свой бюджет в прокате.
Вишал Фурия снял мрачную хинди-версию своего обманчивого маратхиязычного хоррора шестилетней давности «Прятки». Беременную главную героиню, столкнувшуюся с жестокостью и призраком вместо Пуджи Савант сыграла Нушрат Бхаруча, а мужа Викрама Гайквада заменил Саурабх Гоял. Основные съемки начались в конце ноября 2020-го в Мадхья-Прадеше, а завершилась работа над фильмом в декабре того же года. В настоящий момент готовится сиквел.
Закрывается наш обзор индийского макабра еще одним выдающимся малаяламским фильмом — мифологическим фэнтези-хоррором Нирмала Сахадева с Айшварьей Лекшми в титульной роли жизнерадостной и невинной девушки, отданной в жены представителю проклятого в давние времена семейства. Здесь тесно переплетаются сказания с историческими реалиями, любовь и ненависть, добро и зло, безумие и чистая душа. А все начинается довольно мелодраматично — молодая жена поддерживает во всем психологически страдающего мужа (Шайн Том Чакко), которого унижают все кому не лень. Но робкий с виду человек таит в себе вселенскую злобу и безмерную жажду власти, которой он при помощи проклятия планирует рано или поздно добиться. Лента получила неоднозначные отзывы, но благодаря ошеломительному визуальному ряду, запечатленному оператором Авраамом Джозефом, неплохим монстрам и очаровывающей мифологии смотрится свежо. И даже финал, возводящий на престол Кумари, не выглядит лишним в рассказанной сказке о битве между добром и злом.
P.S. Следующий материал будет посвящен индонезийскому макабру.
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