5 необычных способов исправить отношения, или почему Мальдивы подождут

В прокат выходит фильм «Мальдивы подождут» — российская комедия режиссера Анарио Мамедова о кризисе брака и отчаянной попытке его преодолеть. Модный фотограф Денис (Роман Маякин) и успешная юристка Ева (Полина Максимова) — идеальная пара, по крайней мере — с точки зрения неуверенного в себе соседа по коттеджному поселку, мечтающего понять рецепт их счастливого брака. Однако сам Денис так не считает: он собирается бросить чересчур деловую жену и уехать на Мальдивы с новой подружкой Кристиной (Яна Кошкина) – беззаботной и недальновидной моделью. Трусливо сбежать по-тихому, оставив лишь голосовое сообщение отсутствующей в городе супруге, не удалось. Отменив командировку, Ева неожиданно возвращается и, узнав о намерениях мужа, начинает действовать решительно: берет Дениса в заложники. И даже в собственном доме супруги умудряются провалиться в пучину безумных и комичных страстей.
К выходу фильма мы решили вспомнить и другие картины, в которых людям приходят в голову необычные, а порой и откровенно дикие идеи по сохранению отношений. На что готовы пойти влюбленные, чтобы вернуть расположение дорогого сердцу человека, читайте в нашей подборке и учитесь на чужих ошибках.
Способ первый, самый легкий: Всю неделю питаться вместе
Фильм: Семь ужинов
Фильм Кирилла Плетнева
, в котором семейная пара на грани развода преодолевает кризис с помощью необычной психологической практики. Роман Курцин
в роли врача психбольницы, после ссоры с начальством разжалованного до санитара, спасается написанием книг, но в последнее время испытывает творческий кризис и начинает пить. Полина Максимова играет жену доктора, которая не может выдержать алкогольную зависимость мужа и после пяти лет брака объявляет, что хочет развода. Словно получив волшебный пендель, герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Она соглашается на эксперимент, и теперь им предстоит провести вместе семь вечеров за одним столом. Так, люди, прожившие вместе длительное время, начинают как будто знакомиться друг с другом заново. Совместное проживание различных ситуаций и обмен испытываемых при этом эмоциями меняют отношение обоих к проблеме.
«Семь ужинов» нельзя назвать чистой комедией: в картине смешано несколько жанров, в том — числе мелодрама и драма. Каждый ужин не похож на предыдущий, и, соответственно, вызывает разные эмоции, а зритель принимает то сторону мужа, то жены. Разумеется, пару ждет хеппи-энд: они выясняют, что друг без друга не могут. Актерский дуэт получился замечательным: Курцын немного неуклюжий, но романтичный герой, на все готовый ради того, чтобы изменить жизнь к лучшему, Максимова – красивая, женственная и мягкая. Кстати, оба артиста сыграли и в фильме «Мальдивы подождут» — правда, уже не супругов.
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Фильм «Семь ужинов»
Способ второй, опасно-ошибочный: Колдовство и магия
Фильм: Приворот. Черное венчание
Женя (Яна Енжаева
) работает швеей в свадебном ателье, но на протяжении долгих лет сама находится в томном ожидании брака. Брутальный возлюбленный Кирилл (Константин Белошапка
) тянет с помолвкой, а, когда вскрывается измена, решает объявить о расставании. Романтичная натура не может пережить разрыв и отправляется в табор, одержимая возвращением возлюбленного. Самый верный способ — заверяет гадалка Лола (Сабина Ахмедова
) — приворот, но проводить его нужно правильно, иначе духи сурово накажут нерадивую заклинательницу. Придя на свадьбу к подруге, девушка послушно выполняет указания, а на следующий день к ней возвращается Кирилл. Поначалу его настойчивость и ревнивость Женю ничуть не пугают, но, чем дольше она остается с ним наедине, тем очевидней становится страшная трансформация парня.
Фильм отечественного хоррормейкера Святослава Подгаевского
предостерегает от использование магии в амурных делах. Героиня и сама не будет счастлива: инфернальный жених преследует ее и устраняет все человеческие препятствия на пути. Из атрибутов насилия — отрезанный в ходе «погони» за любовью палец, но это далеко не все: эгоистичное желание Жени любой ценой удержать жениха уносит ни в чем не повинные жизни. Вывод очевиден: нельзя пытаться подавлять волю человека в корыстных целях. Настоящая любовь не нуждается в заклятиях.
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Способ третий, терапевтический: Гнев, торг, принятие
Фильм: Статус: свободен
Стендап-комик Никита Колесников (Данила Козловский
) рассказывает историю своей любви. Девушку с редким именем Афина (Елизавета Боярская
) он склеил прямо во время выступления — увидел со сцены и тотчас предложил переехать к нему. Даже уговаривать не пришлось: пролетела здоровая, как баллистическая ракета, искра, и они тут же стали идеальной парой. Со слов Никиты, разумеется. Как развивались отношения, мы не знаем, эту часть герой пропускает, — но одним днем всё и кончилось: Афина заявила, что уходит к другому. К стоматологу! Реакция рассказчика предсказуема: «Как такое возможно? Другого не существует! Это ты придумала, чтобы сделать мне больно, да я за неделю верну тебя назад, обещаю!
» А дальше в ход идут разнообразные методы — как нестандартные, так и обычные: пение серенад, уговоры, сарказм, нападение на соперника с огромным плюшевым медведем, бальные танцы, исповедь на сцене.
«Статус: свободен» — лирическая комедия Павла Руминова
, герой которой учится принимать боль и переосмысляет отношения с избранницей. Тот прискорбный и раздражающий факт, что другой мужчина оказывается лучше, толкает его на сумасбродства, не только потому что он самовлюбленный идиот. Просто люди не умеют расставаться, и мысль, что кого-то предпочли тебе, — абсолютно недопустима, любого повергнет в отчаяние. Однако послание фильма в том, что для сохранения хороших отношений необходимо отпустить человека, научиться дышать без него. Да, жизнь складывается из встреч и потерь, и не надо бояться быть другом тому, с кем вы разделяли важные моменты короткой жизни.
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Фильм «Статус: свободен»
Способ четвертый, сложный: Инсценировка преступления
Фильм: Исчезнувшая
Игры, в которые играют люди, для режиссера Дэвида Финчера
, взявшегося за экранизацию одноименного бестселлера Гиллиан Флинн
, такой же фетиш, как для героев его фильма, проживающих стандартную жизнь в типовом доме штата Миссури. Скучная повседневность – самая питательная среда для внутренних монстров. Ник Данн (Бен Аффлек
) – любитель настолок, его жена Эми (Розамунд Пайк
), дочь писателей, предпочитает квесты-многоходовки с аккуратными конвертами, скрывающими различные загадки. С виду они — идеальная пара, просящаяся на первую полосу таблоида. Он с геройской ямочкой на подбородке пригож для роли хоть Супермена, хоть Бэтмена, она похожа на женщину из рекламы шампуня или полезных завтраков, вокруг которой толпятся довольные домочадцы и счастливая сверх меры собака. На самом деле их представление друг о друге — иллюзия, ставшая основой брака, наивная вера, положенная в основу совместной жизни и двух переплетающихся романов, написанных разными стилями с вниманием к порой противоположным деталям.
После пятилетнего юбилея брачного союза, похожего на бесконечное интеллектуальное противостояние, они немного устали друг от друга. Однажды вечером Ник выносит мусор, выпивает в баре, а дома его поджидает разбитый журнальный столик, конверт с загадкой и подозрения, что сцены из семейной жизни последних дней, месяцев и даже лет похожи на улики в запутанном деле убийцы по прозвищу Зодиак. Мужчина заявляет о пропаже жены, но сам же первым оказывается под подозрением в умышленном убийстве и сокрытии тела. Начинается расследование. Казалось бы, как это может помочь взбодрить отношения? Однако на некоторое время извращенный интеллект удовлетворен, и семейная жизнь возвращается в привычное русло.
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Способ пятый, экстремальный: Стрельба на поражение
Фильм: Мистер и миссис Смит
Остервенелая борьба противоположностей, которые вместе могут образовать целое, – центральная тема не только триллеров, но и комедий. В ироничном боевике Дага Лаймана
, давшем старт отношениям Анджелины Джоли
с Брэдом Питтом
, главные герои также супруги, которые не подозревают о том, кто их вторая половинка на самом деле. Миссис Смит думает, что муж работает на стройке, мистер Смит — что его жена айтишница. Их брак сводится к покупке штор и пробам новых рецептов, пока они не обнаруживают, что на самом деле являются киллерами, работающими на конкурирующие карательные отряды, и теперь получили зеркальные заказы – уничтожить друг друга. Поскольку их силы равны, борьба не на жизнь, а на смерть разворачивается затяжная и изобретательная, и происходит, естественно, с применением не только оружия, но и всей посуды, утвари, домашней совместно нажитой обстановки. Посмотрите, как шальные пули разносят вдребезги кухню, прошивают насквозь холодильник, и какими безжалостными репликами сопровождается каждый выстрел и метание ножа: «Твой удар так же плох, как и твоя стряпня, дорогая
».
Итог потрясающий: столь мощное соперничество идет отношениям на пользу. Оказывается, семейная жизнь была ужасна, пока они скрывали свой темперамент, а страстное желание убить вторую половину, раскрыло чувства во всей красоте. Супруги понимают, как у них много общего, а их семейная жизнь не так скучна, как это казалось. Однако не пытайтесь повторить это у себя дома.
«Мальдивы подождут» в кинотеатрах с 22 июня.
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