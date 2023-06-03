Смотреть онлайн: «Райцентр», «Кумир» и второй сезон «И просто так»

Самые ожидаемые интернет-релизы июня по версии Кино-Театр.Ру
«Бэби-тур» (1 сезон)
Премьера: 1 июня
Платформа: KION
Комедийный сериал снят по сценарию Василия Сигарева
. Середина нулевых, поселок Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Анастасия Попова
) продает косметику, и от одной из клиенток узнает, что, если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США, а когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. Зина рассказывает об этом подругам — застенчивой Тане (Лина Миримская
), сестре Геле (Анна Котова
) и дерзкой неформалке Кире (Мария Осипова
), предлагая им вместе забеременеть и накопить денег, чтобы отправиться в бэби-тур. Дело за малым: раздобыть денег и отца для будущего американца.
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«Бэби-тур»: В Америку через постель
«Кумир» / The Idol (1 сезон)
Премьера: 5 июня
Платформа: HBO Max
Ожидаемый и скандальный проект, где главные роли исполнили Лили-Роуз Депп
и Эйбел Тесфайе
, известный как The Weeknd, а за режиссуру отвечал постановщик всеми любимой «Эйфории
» Сэм Левинсон
. Лили-Роуз Депп сыграла подающую надежды поп-певицу Джослин, закрутившую роман с владельцем известного клуба и по совместительству лидером тайного культа. Для Тесфайе работа в сериале стала дебютом в качестве актера и сценариста. Премьера «Кумира», который был запущен еще в 2021 году, состоялась на минувшем Каннском кинофестивале. Сериал получил негативные отзывы критиков, а накануне журнал «Rolling Stone» посвятил целое расследование
съемочному процессу, где, в том числе, отмечено, что сценарий переписывался 20 раз.
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«Эйфория» с Зендайей
«Два холма» (2 сезон)
Премьера: 6 июня
Платформа: START и Okko (по подпискам START и Премиум)
Спокойствие идеально устроенного женского мира вновь оказывается под угрозой. Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина
) решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Однако хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем Рада (Пелагея Невзорова
) и Гера (Никита Кологривый
) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и непонятны Раде.
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Рецензия на первый сезон
«Переполненная комната» / The Crowded Room (1 сезон)
Премьера: 9 июня
Платформа: Apple TV+
Сериальная антология, каждый сезон которой будет посвящен историям людей с ментальными нарушениями. В основу первого — книга Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о реальном человеке, у которого выявили 24 личности. В середине 1970-х Миллиган был обвинен в совершении нескольких преступлений и стал первым человеком, оправданным по причине диагноза «множественной личности». После десяти лет лечения в психиатрической клинике мужчину выписали и признали здоровым. Образ Билли Миллигана воплотил Том Холланд
. Аманда Сейфред
сыграла врача, которая пытается ему помочь и параллельно разобраться с собственной жизнью.
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О документальном фильме «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана»
«Джон Уик» / John Wick (4 часть)
Премьера: 13 июня
Платформа: Okko и Кинопоиск
Новая (возможно, финальная) глава взрывоопасных похождений бывшего наемного убийцы по прозвищу Баба Яга (Киану Ривз
). Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
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«Джон Уик 4»: Сизифов труп
«Черное зеркало» / Black Mirror (6 сезон)
Премьера: 15 июня
Платформа: Netflix
Популярная антология Netflix возвращается с новым сезоном, состоящим из пяти серий. В одном эпизоде обычная женщина узнает, что известная онлайн-платформа снимает сериал по мотивам ее жизнь, а на главную роль приглашена Сальма Хайек
. Вместе с другой героиней проекта зрители перенесутся в Англию 1979 года, где кроткой продавщице говорят, что она должна совершить ужасные вещи ради предотвращения катастрофы.
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5 новейших историй про жизнь с искусственным интеллектом
«Кино про бандитов» (1 сезон)
Премьера: 15 июня
Платформа: Okko
По сюжету Гавр (Михаил Пореченков
), главарь ОПГ из провинциального города, спустя 15 лет заключения выходит из тюрьмы и решает воплотить в жизнь идею, которую долго обдумывал, отбывая срок. Снять правдивое кино про бандитов, которое честно расскажет о судьбе, приключениях и понятиях этих людей. Помогать Гавру будут его друзья — ворчливый таксист Беляш (Станислав Дужников
) и охранник из ЧОПа Колян (Михаил Евланов
). Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера (Дмитрий Нагиев
), который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники.
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«Жмурки» — культовая криминальная комедия Балабанова
«Открытый брак» (1 сезон)
Премьера: 15 июня
Платформа: Okko
Сева (Антон Васильев
) и Оксана (Марина Александрова
) – образцовая пара. Однажды Оксана изменяет мужу впервые за 20 лет брака и признается в этом. Привычный ритм жизни сбивается, и женщина задается вопросами, ответов на которые так боялась последние годы. Вместо неизбежной драмы она предлагает Севе попробовать открытый брак. Неохотно, но супруг соглашается. Сам он уже давно живет двойными стандартами: у него есть любовница – учительница их младшего сына. В итоге вместо моря удовольствия и решения всех проблем появляются новые.
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«Давай разведемся» — другой взгляд на похожую ситуацию
«Все страхи Бо» / Beau Is Afraid
Премьера: 16 июня
Платформа: Okko и Кинопоиск
Бенефис Хоакина Феникса
в трехчасовой картине создателя «Солнцестояния
» Ари Астера
. Это фантастическая трагикомедия о человеке, который боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает: мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Однажды, несмотря на все страхи, он решается на путешествие в родной город, чтобы повидать мать.
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«Все страхи Бо»: Комплекс Феникса
«Ухожу красиво» (1 сезон)
Премьера: 20 июня
Платформа: Wink
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч
). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, чьей главной задачей было спихнуть ответственность на других и ничего не делать. Теперь его не узнать: Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая жизнь опасности. Он без колебаний готов перерезать наугад провода бомбы, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги?
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«Майор Гром» — супергерой с Фонтанки
«И просто так» / And Just Like That… (2 сезон)
Премьера: 22 июня
Платформа: HBO Max, Амедиатека и Кинопоиск (в Плюсе с Амедиатекой)
Продолжение культового «Секса в большом городе
» посвящено героиням Сары Джессики Паркер
, Кристин Дэвис
и Синтии Никсон
, а действие разворачивается спустя 20 лет после финала, когда подругам уже слегка за 50. Во втором сезоне Кэрри делает очередную попытку начать новую жизнь и занимается записью подкаста. Она вновь встречает бывшую любовь Эйдана (Джон Корбетт
), на минуточку — отца троих детей. Вернется на экраны и Ким Кэттролл
, не участвовавшая в первом сезоне «И просто так». Ее Саманта Джонс появится всего в одном эпизоде.
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Рецензия на первый сезон
«Райцентр» (1 сезон)
Премьера: 23 июня
Платформа: Иви
Абсурдистский мистический детектив расскажет о бывших одноклассниках райцентра Вармалей, которые собираются отметить 20-летие окончания школы. Юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказавшийся давно утерянным метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. Каждый узнает о себе и остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем. В главных ролях — Кристина Асмус
, Дмитрий Чеботарев
, Иван Добронравов
, Карина Разумовская
и неподражаемый пугающий Игорь Грабузов
.
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«Райцентр»: Следствие ведут выпускники
«Ведьмак» / The Witcher (3 сезон, 1 часть)
Премьера: 29 июня
Платформа: Netflix
Пока монархи, маги и звери Континента пытаются добраться до Цири, Геральт хочет защитить и спрятать ее. Йеннифэр ведет их в крепость Аретуза, надеясь узнать больше о способностях девушки. На своем пути герои столкнутся с коррупцией, темной магией и предательствами. Им придется дать ответный бой, поставив всё на кон, или потерять друг друга навсегда. Последний сезон с Генри Кавиллом
в роли Геральта, поскольку в четвертом сезоне актера заменит Лиам Хемсворт
.
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