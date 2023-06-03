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«Снегирь» дарит «Три минуты молчания»

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3 июня 2023
В «Редакции Елены Шубиной» в серии «Кинобестселлеры» выходит роман Георгия Владимова «Три минуты молчания», приуроченный к выходу фильма «Снегирь», снятого режиссером Борисом Хлебниковым по мотивам романа. Его герои — экипаж рыболовецкого судна. Книга написана в жанре «сурового реализма», в котором работал автор, в молодости побывший палубным матросом на похожем траулере.

Мы начинаем розыгрыш двух экземпляров книги для наших читателей. Внимание — призы отправляются только по Москве.

«Снегирь» дарит «Три минуты молчания»

Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте, Телеграм и OK, подключайтесь!

«Снегирь» в кинотеатрах с 8 июня.
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