«Снегирь» дарит «Три минуты молчания»

В «Редакции Елены Шубиной»
в серии «Кинобестселлеры» выходит роман Георгия Владимова
«Три минуты молчания
», приуроченный к выходу фильма «Снегирь
», снятого режиссером Борисом Хлебниковым
по мотивам романа. Его герои — экипаж рыболовецкого судна. Книга написана в жанре «сурового реализма», в котором работал автор, в молодости побывший палубным матросом на похожем траулере.
Мы начинаем розыгрыш двух экземпляров книги для наших читателей. Внимание — призы отправляются только по Москве.
Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте
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«Снегирь» в кинотеатрах с 8 июня.
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