«Гипнотик» Роберта Родригеса, «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и еще 5 фильмов июля

Роберт Родригес снял интригующий экшн-триллер с Беном Аффлеком в образе детектива Дэнни Рурка, ищущего пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает героя в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз (Алиса Брага), Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери. В картине, напичканной самоцитатами, также сыграли Уильям Фихтнер, Джей Ди Пардо, Джефф Фэйи и Джеки Эрл Хэйли.
Боевик дебютанта Кирилла Кемница в духе «Драйва» с Юрой Борисовым в главной роли расскажет об одной ночи таксиста, который знакомится с эскортницей Лизой (Анастасия Талызина). Ей угрожают какие-то опасные люди, и главный герой решается помочь девушке, что в итоге полностью меняет его жизнь. Продюсером картины выступил Илья Найшуллер.
Француженка Майвенн поставила историческую драму с собой в титульной роли представительницы низшего сословия Жанны Вобернье, ставшей главной фавориткой Людовика XV (Джонни Депп). Герцогом де Ришелье в картине предстанет Пьер Ришар, а графом Дюбарри — Мельвиль Пупо. Фильм открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля.
Юэль Киннаман и Николас Кейдж в хоррор-триллере Юваля Адлера разыграют историю типичного водителя, обычный день которого превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Тот утверждает, что главный герой заплатит за все, что он совершил в прошлом.
По сюжету австралийского мистического триллера Даины Рейд главная героиня в исполнении Сары Снук приезжает вместе с семилетней дочкой в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. В фильме также заняты Грета Скакки, Дэймон Херримэн и Джулия Дэвис.
Испанский хоррор-триллер, посвященный теме буллинга, повествует про девушку-подростка Сару (Лаура Галан), ставшую из-за лишнего веса предметом для издевательств со стороны ровесников и взрослых. Однажды это увидел таинственный незнакомец на фургоне. Он похищает девушек, устроивших травлю Сары, и увозит в неизвестном направлении. Лента участвовала в фестивале «Сандэнс».
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