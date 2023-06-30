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«Гипнотик» Роберта Родригеса, «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и еще 5 фильмов июля

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30 июня 2023
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Гипнотик» Роберта Родригеса, «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и еще 5 фильмов июля
фото: кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

В середине лета зрителям покажут на большом экране новое кино с Джонни Деппом, Николасом Кейджем и Юрой Борисовым, свежую работу Роберта Родригеса и испанский хоррор.



«Гипнотик» / Hypnotic



Роберт Родригес снял интригующий экшн-триллер с Беном Аффлеком в образе детектива Дэнни Рурка, ищущего пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает героя в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз (Алиса Брага), Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери. В картине, напичканной самоцитатами, также сыграли Уильям Фихтнер, Джей Ди Пардо, Джефф Фэйи и Джеки Эрл Хэйли.

Выход в прокат: 6 июля

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«Чарли и фантастическая четвёрка» / Heroes of the Golden Masks



Кифер О'Рейли, Рон Перлман, Наташа Лю Бордиццо, Кристофер Пламмер и Пэттон Освальт в типичной истории про попаданца — анимационной экранизации фэнтези-книг канадского писателя Джона Уилсона о бездомном сироте и мелком воришке Чарли, оказавшемся в другом мире, где команде четырех супергероев нужна его помощь.

Выход в прокат: 6 июля

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«Кентавр»



Боевик дебютанта Кирилла Кемница в духе «Драйва» с Юрой Борисовым в главной роли расскажет об одной ночи таксиста, который знакомится с эскортницей Лизой (Анастасия Талызина). Ей угрожают какие-то опасные люди, и главный герой решается помочь девушке, что в итоге полностью меняет его жизнь. Продюсером картины выступил Илья Найшуллер.

Выход в прокат: 13 июля

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«Жанна Дюбарри» / Jeanne du Barry



Француженка Майвенн поставила историческую драму с собой в титульной роли представительницы низшего сословия Жанны Вобернье, ставшей главной фавориткой Людовика XV (Джонни Депп). Герцогом де Ришелье в картине предстанет Пьер Ришар, а графом Дюбарри — Мельвиль Пупо. Фильм открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 20 июля


«Схватка с дьяволом» / Sympathy for the Devil



Юэль Киннаман и Николас Кейдж в хоррор-триллере Юваля Адлера разыграют историю типичного водителя, обычный день которого превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Тот утверждает, что главный герой заплатит за все, что он совершил в прошлом.

Выход в прокат: 20 июля

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«Реинкарнация. Новая глава» / Run Rabbit Run



По сюжету австралийского мистического триллера Даины Рейд главная героиня в исполнении Сары Снук приезжает вместе с семилетней дочкой в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. В фильме также заняты Грета Скакки, Дэймон Херримэн и Джулия Дэвис.

Выход в прокат: 27 июля

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«Свинка» / Cerdita



Испанский хоррор-триллер, посвященный теме буллинга, повествует про девушку-подростка Сару (Лаура Галан), ставшую из-за лишнего веса предметом для издевательств со стороны ровесников и взрослых. Однажды это увидел таинственный незнакомец на фургоне. Он похищает девушек, устроивших травлю Сары, и увозит в неизвестном направлении. Лента участвовала в фестивале «Сандэнс».

Выход в прокат: 27 июля



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