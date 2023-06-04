Культовые мультсериалы 90-х, которые мы смотрели после уроков

На Disney+ вышел второй сезон «Чипа и Дейла» — анимационной комедии положений, которая отсылает к одноименному мультсериалу 1940-х. Правда, многие зрители в районе 30 знают легендарный дуэт совсем по другому шоу — «Чип и Дейл спешат на помощь». Мы решили провести ревизию детских впечатлений и рассказать вам, откуда взялись наши любимые иностранные мультсериалы детства, какой отпечаток они оставили в индустрии и есть ли жизнь после 90-х.
«Утиные истории» (1987-1990)
Невероятные приключения миллиардера-селезня Скруджа МакДака и его племянников Билли, Вилли и Дилли (в оригинале — Хьюи, Дьюи и Луи) показывали еще в СССР — на 1-м канале Останкино прямо с 1 января 1991 года. Правда, в эфир вышло только 78 серий из 100, потом, уже по РТР показали на 13 больше, но полный набор в официальном дубляже фанаты собирали еще долго. И это, вероятно, одна из первых экранизаций комиксов, с которой сталкивались в 90-е (пост)советские дети: вселенную Даксбурга и далеко за его пределами придумал Карл Бакс
, отдельные истории даже публиковались на русском языке. Как любая франшиза, «Утиные истории» стремительно разрастались, осваивая разные форматы, вплоть до книг и видеоигр. Не говоря уже о культовом спин-оффе «Черный плащ
» (1991-1992), который родился из внезапного союза «Бэтмена» и «Утиных историй». В 2017-м сериал деликатно и крайне удачно перезапустили
. 30 лет спустя семейство МакДак вновь вдохновляет юных зрителей на приключения, а еще — на принятие себя.
Интересный факт: изначально проектом занималась японская студия TMS Entertainment
(«Детектив Конан
», «Доктор Стоун
»), но из-за возросшей цены производства к их услугам в Disney
прибегали только на протяжении первого сезона (некоторые из 65 серий).
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Обзор новых «Утиных историй»
«Черепашки-ниндзя» (1987-1996)
Похождения Леонардо, Донателло, Рафаэля и Микеланджело также пользовались невероятной популярностью в 90-е — и снова это экранизация комикса. Правда, оригинальная история Кевина Истмэна
и Питера Лэрда
куда более жестокая, чем когда-либо изображали даже в самых мрачных киноверсиях. Это был андеграундный комикс, вдохновленный японской культурой. Неудивительно, что первый эпизод мультсериала заказали студии Toei Animation
, тогда известной по «Драконьему жемчугу
» и «Кэнди-Кэнди
». На русском языке его показывали по «2х2» (с повтором на ОРТ), НТВ, Рен-ТВ и ТНТ, правда, без десятого, последнего сезона. Так или иначе мифологии TMNT продолжает мутировать и множиться: в связи со сменой правообладателя менялась интонация комиксов (одни сюжеты подходят для детей, другие, скорее, порадуют подростков запутанными путешествиями в космосе и времени), а многочисленные полнометражные и сериальные экранизации продолжают выходить каждые несколько лет. Помимо культового фильма Стива Бэррона
с куклами великого Джима Хэнсона и дилогии Майкла Бэя
есть и довольно остроумный перезапуск
2018-го.
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Подробнее об истории, эволюции и новых приключениях «Черепашек-ниндзя»
«Чип и Дейл спешат на помощь» (1989-1990)
«Лишь стоит только их позвать — друзей не надо долго ждать
»: еще один хит 90-х — результат маркетинговой алхимии и следствие успеха «Утиных историй» (в СССР их показали практически одновременно). В составе далеко не сразу появились два бурундука-антипода, похожие на Индиану Джонса и частного детектива Магнума
, да и остальная команда изначально включала лишь прототипы гениальной изобретательницы Гаечки, сыролюба Рокфор и мухи Вжик. На первых порах мультсериал вообще задумывался как продолжение «Спасателей
». В итоге Тед Стоунз
и Алан Заслав
— спонсоры счастливого детства миллениалов, работавших также над «Мишками Гамми
», «Аладдином
» и «Геркулесом
», — все-таки использовали дуэт из слэпстика 1940-х
. Оригинал, кстати, также перезапустили
в 2021-м, на волне успеха уже новых «Утиных историй», а в 2022-м вышел отвязный полный метр
, где «Чип и Дейл спешат на помощь» уже 30 лет спустя.
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Обзор нового сериала про Чипа и Дейла
«Чудеса на виражах» (1990-1991)
«Персонажи «Книги джунглей
» в 1930-х и с самолетами» — звучит достаточно безумно, чтобы задвинуть проект в долгий ящик, но телевизионные эксперименты Disney в 90-е, подкрепленные успехом в частности «Чипа и Дейла», нередко доходили до невиданных сегодня высот. На самом деле «Чудеса на виражах» вдохновлены игровым сериалом «Байки золотой обезьяны
» (1982-1983), который, в свою очередь, вырос из фильма «Только у ангелов есть крылья
» (1939). Среди других источников вдохновения — все-таки «Книга Джунглей» (медведь-пилот Балу, владелец бара — орангутан Луи, тигр-магнат Шер-Хан), ситком «Веселая компания» (из него позаимствовали образ независимой предпринимательницы Ребекки Каннингем), классическая «Касабланка
» и манга Хаяо Миядзаки
«Эпоха летающих судов», которую он сначала использовал для рекламного ролика японских авиалиний
, а затем собственноручно экранизировал в 1992-м под именем «Порко Россо
». История об отважных летчиках, противостоящих воздушным пиратам в мире, пережившем Первую мировую, показывали на 1-м канале Останкино, который потом стал ОРТ, а с 2003-го дело подхватил правопреемник — Первый канал. Продолжения у этой истории нет: Балу и Кит Ветрогон, несмотря на расширение вселенной через комиксы и видеоигры, так и остались в 90-х.
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Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
«Люди Икс» (1992-1998)
Когда-то студия Marvel Productions еще не была частью Disney, а издательство спешно распродавало права на ведущих супергероев (в 80-е не так-то просто было найти дом даже для «Человека-паука»!). И тогда на FOX Kids появилась команда супер-мутантов. Наряду с «Бэтменом» (о нем ниже) эти «Люди Икс» способствовали наступлению супергеройской эры в кино: фильм Брайана Сингера
появился именно на волне популярности сериала о героях-изгоях, которые сражаются с гордостью, предубеждениями, а также внутренними и внешними демонами. Первоначально мутанты проникли в Россию в одноголосом переводе Леонида Володарского
и только в конце 90-х — с дубляжем для РЕН-ТВ (перевод СТС появился уже в 2008-м). Сейчас готовится продолжение шоу: «Люди Икс’97» может появиться на Disney+ уже осенью 2023-го.
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Рецензия на блокбастер «Люди Икс: Апокалипсис»
«Бэтмен» (1992-1999)
В конце XX века Темный рыцарь Готэма почти не покидал поле зрения массовой культуры: прежде, чем за дело взялся Кристофер Нолан
, успела выйти две дилогии — готическая Тима Бертона
и китчевая Джоэла Шумахера
. Параллельно родился альтернативный взгляд на Брюса Уэйна и его похождения, придуманный Брюсом Тиммом
и Полом Дини
: в анимационном «Бэтмене» классический сюжет о борьбе с преступностью и суперзлодеями носил отпечаток классических нуаров и не стремился уходить в буффонаду, хотя присутствовали элементы гротеска и даже футуризма (например, полицейские дирижабли). Отдельная заслуга сериала — появление Харли Квинн, без которой сегодня вселенную DC трудно представить
. И именно здесь Марк Хэмилл
впервые озвучил Джокера, что потом делал еще в двух десятках проектах: мультсериалах, полнометражной анимации и видеоиграх. На русском языке сериал целиком показывали на канале СТС, начиная с 1997-го.
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«Чокнутый» (1993-1994)
Воспоминание разблокировано: в середине 90-х по РТР показывали безбашенный процедурал о рыси-полицейском по имени Чокнутый, который пытался поддерживать порядок в городе, где люди живут наравне с мультяшками. Да, это как «Кто подставил кролика Роджера?
», только без живых актеров в кадре — одна сплошная фантазия и буффонада. Хотя по российскому телевидению похождения Чокнутого крутили какое-то время без остановки, большого следа в библиотеке Disney он не оставил. Хотя на Disney+ доступны все 65 эпизодов, а камео рыси можно заметить не только в сериальной версии «Аладдина» и «Озорных анимашках», но и новейших «Утиных историях» с полнометражным «Чипом и Дейлом».
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«Мыши-рокеры с Марса» (1993-1996)
И снова Marvel: именно здесь Рик Унгар
придумал «Мышей-байкеров с Марса», которые стали рокерами в российском переводе. Идеальный концепт для подростков: антропоморфные мыши на мотоциклах, вооруженные лазерным оружием, оказываются в Чикаго, где продолжают звездные войны с представителями расы плутаркианцев (да, это продюсировал сам Стэн Ли
!). Харизматичное трио из влюбчивого Винни, брутального Модо и башковитого Акселя пользовалось невероятной популярностью: выходили видеоигры и комиксы по мотивам, а игровые фигурки героев можно было раздобыть даже на российских рынках (мультсериал в 1995-м и 1996-м показывали по ТВ-6). В 2006-м вышло продолжение сериала на американском канале FOX, но уже не столь долгоиграющее. Правда, в начале 2023-го права на «Мышей-рокеров» выкупила компания Nacelle, которая обещает и новую серию фигурок, и новый мультсериал.
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«Озорные анимашки» (1993-1998)
Еще дно знаковое трио — непоседы Якко, Вакко и Дот Уорнер, созданные художниками мультяшной версии Warner bros. в 1930-е, а потом запертые в студийной водонапорной башне за плохое поведение. В 1990-е они вырываются наружу — и открывают для себя все прелести XX века и новейшего Голливуда. У детища Тома Рюггера, как следует из названия, озорной характер: киноманские отсылки в сериале перемежаются сатирой на индустрию развлечений. Дети 90-х вряд ли считывали эти мета-комментарии и поклоны классике, но сегодня можно пересмотреть — и все понять. Первый период появился в 1997-м, а в начале нулевых — и версия СТС. В 2020-м мультсериал перезапустили на стриминге Hulu, но сегодня шутки про капитализм от авторской собственности больших студий уже несколько утомили.
Продолжение следует...
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