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Получи призы и книгу «Голова-жестянка»

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5 июня 2023
К выходу фильма «Голова-жестянка» разыгрываем наборы призов — книгу Серафимы Орловой, по которой он снят и комплект компьютерных аксессуаров от российского бренда мобильной электроники BY (кабель для зарядки, адаптер, наушники и коврик для мышки).

16-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.

Получи призы и книгу «Голова-жестянка»

Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте, Телеграм и OK, присоединяйтесь! Призы отправляются только по России.

«Голова-жестянка» в прокате с 8 июня.
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