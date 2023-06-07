Окажись «В ожидании Дали» первым

Кино-Театр.Ру
совместно с проектом КАРО.Арт
начинает розыгрыш билетов на премьеру нового фильма Давида Пужоля
«В ожидании Дали
», которая состоится 14 июня в московском киноцентре «Октябрь». После показа пройдёт обсуждение картины с искусствоведом Кириллом Алексеевым
.
Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?
Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте
, Телеграм
и OK
, присоединяйтесь!
Билеты на премьеру можно также приобрести на сайте КАРО
.
«В ожидании Дали» в прокате с 15 июня!
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