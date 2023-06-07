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Окажись «В ожидании Дали» первым

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7 июня 2023
Кино-Театр.Ру совместно с проектом КАРО.Арт начинает розыгрыш билетов на премьеру нового фильма Давида Пужоля «В ожидании Дали», которая состоится 14 июня в московском киноцентре «Октябрь». После показа пройдёт обсуждение картины с искусствоведом Кириллом Алексеевым.

Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?

Окажись «В ожидании Дали» первым

Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте, Телеграм и OK, присоединяйтесь!

Билеты на премьеру можно также приобрести на сайте КАРО.

«В ожидании Дали» в прокате с 15 июня!
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   7.06.2023 - 13:36
Посмотришь трейлер и реально становится хорошо на душе. Кухонные творения не так сильно понравились сколько обстановка вокруг, красивейшее местечко. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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