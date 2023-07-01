Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет

На прошлых выходных в Иванове прошел пятый по счету фестиваль «Пилот» – первый российский смотр отечественных сериалов. Появился он в 2018-м – в год, когда вышли первые оригинальные сериалы российских стримингов. За пять лет индустрия сериалов заметно изменилась, а отечественные проекты теперь уже не стыдно смотреть зрителям. Мы вслед за «Пилотом», который в этом году своей деловой программой намечал точки взлета, тоже решили вспомнить, какой была индустрия в эти годы и чего ждать от отечественных сериалов в будущем, если оно, конечно, наступит.
Главным телеканалом страны, по данным Mediascope (с 2016 года – единый телеизмеритель, 80% компании принадлежит ВЦИОМ), третий год подряд становится Россия-1, однако по сериальным рейтингам ее немного обходит Первый канал, в 2018-м выпускающий уже третий сезон популярной криминальной драмы «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Доктор «Склифосовский» со своим шестым сезоном чуть отстает, однако именно первые две кнопки выпускают пять самых рейтинговых телесериалов. Помимо упомянутых продолжений ими становятся исторические «Золотая Орда» и «Годунов», а также криминальная мелодрама «Двойная жизнь» про следователя, которая ради спасения семьи решается на пластическую операцию.
В интернете почти 10 лет работают онлайн-кинотеатры Okko и Иви, пока предлагающие пользователям лишь большую библиотеку уже вышедших российских и зарубежных фильмов и сериалов. В конце 2017-го в этом сегменте появляется новый игрок START, созданный компанией Yellow, black and white – производителем главных сериалов СТС («Кухня», «Отель Элеон», «Ивановы-Ивановы»), ушедшим в независимое плавание. START сразу же заявляет, что будет концентрироваться на создании оригинальных сериалов и уже в начале 2018-го выпускает мистический триллер «Лапси», летом – совместно с Первым каналом – драму о зависимостях «Бывшие», а осенью – научную фантастику «Лучше, чем люди», которая станет первым российским Netflix Originals.
фото: "Лучше, чем люди"
К концу года у START появляется конкурент – видеоплатформа «ТНТ-Premier» (с 2019-го – PREMIER) от холдинга «Газпром-медиа». В рамках эксперимента она открывается в августе премьерой сатирического сериала «Домашний арест», но технически оказывается не совсем готова к потоку пользователей. Осенью платформа выпускает драматический сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым, ставшим главной звездой российского кино за счет «Полицейского с Рублевки», уже не первый год демонстрируемого на ТНТ. И «Домашний арест», и «Звоните ДиКаприо!», кстати, выйдут на этом телеканале только в 2020-м. А «ТНТ-Premier» осенью 2018-го вместе с другим каналом холдинга – ТВ-3, который тогда возглавляют Валерий Федорович и Евгений Никишов, – одновременно выпускают сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина». Второй сезон проекта с Анной Михалковой в главной роли уже не получит телепремьеру, а выйдет только онлайн все в том же 2020-м.
Россия-1 по-прежнему остается главным телеканалом (ситуация не изменится и по итогам 2022-го), однако в пятерке самых рейтинговых сериалов – особенно в аудитории 14-44 – их проектам не находится места. Возглавляет рейтинг ТНТ с криминальной комедией «Полярный», в топ-5 попадают их же «Год культуры» и «Жуки», следом выходящие и на платформе PREMIER. Пальму первенства с развлекательным телевидением делит Первый канал, выпускающий мелодраму «Знахарь» с Даниилом Страховым и второй сезон «Теста на беременность». Последующие сезоны медицинской мелодрамы со Светланой Ивановой в главной роли выйдут уже в 2022-м и до телеэфира будут запремьерены онлайн-кинотеатром KION, генеральным продюсером части ориджиналсов которого будет выступать Сергей Титинков, директор дирекции кинопоказа Первого канала.
фото: "Год культуры"
Netflix продолжает интегрироваться в российский рынок и покупает для бренда Originals сериал START «Лучше, чем люди» за красивую и впечатляющую сумму в 1 млн долларов (на тот момент около 70 млн рублей, при этом бюджет самого сериала не раскрывается, но по разным источникам составляет больше 300 млн рублей). Тем временем сам START выпускает сериал «Содержанки», снятый театральным режиссером Константином Богомоловым с Дарьей Мороз и Софьей Эрнст в главных ролях. «Содержанки» становятся не только первым российским проектом линейки Amazon Originals and Exclusives, но и самым продолжительным ориджиналсом российской платформы, так и не получившим телепремьеру. В 2023-м у проекта вышел уже четвертый сезон.
Другой долгоиграющий сериал «Трудные подростки» выпускает онлайн-платформа more.tv, до 2019-го работающая под брендом «Видеоморе» и транслирующая контент входящего в состав «Национальной Медиа Группы» холдинга «СТС Медиа». Проект получает Российскую премию в области веб-индустрии и запускает настоящий бум на сериалы о подростках, которые в последующие годы будут обязательным пунктом всех онлайн-платформ. Однако главной сенсацией 2019-го становится сериал «Эпидемия», в ноябре представленный на PREMIER. Еженедельно там выходило по серии, однако пятый эпизод был удален с платформы. Предполагалось, что причиной стала сцена истребления ОМОН мирных граждан «в карантинных целях», а продолжение сериала выйдет уже в 2020-м. Ситуация разрешилась и показ был возобновлен, хотя в серии появился голос диктора, объясняющий, что расстрелом мирного населения занимаются не силовики и военные, а «представители незаконных вооруженных формирований». В 2020-м, когда мир накрыла пандемия коронавируса, а сериал купил для трансляции Netflix, многие говорили о том, как «Эпидемии» удалось предвидеть ситуацию. В 2023-м эти кинематографические прогнозы выглядят еще более пророческими.
Самым популярным телесериалом становится «Диверсант. Крым», вышедший 9 мая в честь 75-летия Победы на Первом канале. Спустя 13 лет после премьеры предыдущей части проекта, в котором главную роль играл Владислав Галкин, погибший в 2010-м (для следующей части «Диверсанта», вышедшей в 2022-м его, впрочем, «оживили» благодаря технологии дипфейк). Совсем немного до сериала Первого канала не дотягивает «Ольга» с Яной Трояновой, вернувшаяся на ТНТ после двухлетнего перерыва с четвертым сезоном. Далее идут новые проекты ТНТ – «Патриот» и «Иванько», а замыкает пятерку телелидеров ykpaинский сериал «Папик», который показывает СТС.
фото: "Чики"
Онлайн-кинотеатры оперативно реагируют на введение ограничений в связи с пандемией коронавируса и открывают бесплатный доступ к своим библиотекам, ведут трансляции концертов, а также снимают и выпускают новые сериалы, сделанные в формате скринлайф. Помимо них именно на онлайн-платформах выходят сериалы, признанные критиками лучшими по итогам года – «Перевал Дятлова», «Чики», «Псих». Последний является сериальным режиссерским дебютом Федора Бондарчука.
В лидерах телерейтингов – только комедии, причем канала ТНТ. Это и продолжения популярных проектов «Жуки», «Полярный», «Универ», и новые «Отпуск» и «Девушки с Макаровым». Количество сериалов, по сравнению с предыдущим годом, выросло в полтора раза: 229 против 152 – и это без учета четырехсерийных проектов, которые теперь активно производит и показывает не только канал «Россия-1», но и «Dомашний». Причем половина контента создается онлайн-платформами, которые занимаются уже не только сериалами, но и полнометражными фильмами.
фото: "Жуки-3"
Онлайн-кинотеатр START выпускает «Вампиров средней полосы» (кстати, ставшего призером первого фестиваля «Пилот») – пожалуй, первого проекта отечественных стримингов, претендующего на звание народной комедии. Та же платформа шокирует зрителей драмой «Контейнер» о суррогатном материнстве, которая становится первым российским проектом линейки ориджиналсов Apple TV+, но в итоге после 24 февраля 2022-го так и не выходит на зарубежном стриминге.
Телекоммуникационный гигант МТС выводит на рынок свой онлайн-кинотеатр KION, который только в первый год работы выпускает сразу 13 сериалов. Сделанный совместно с Первым каналом байопик «Вертинский» выходит на платформе в версии 18+, а для телеэфира купируется для рейтинга 12+. Своего рода сенсациями становятся сериал «Хрустальный», написанный самым востребованным российским сценаристом Олегом Маловичко на основании собственного опыта, и откровенная «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в роли сексолога со своими проблемами. В 2023 году после принятия закона о пропаганде ЛГБТ «Клиника счастья» удалена из библиотеки KION, однако глава платформы Игорь Мишин анонсировал реалити-шоу по мотивам проекта.
Главным «сериалом» года становятся новости. Отвлекаются от повестки во всех ее смыслах телезрители снова комедиями, и опять транслируемыми ТНТ. Это финал «Жуков», вторые сезоны «Девушек с Макаровым» и «Ресторана по понятиям», продолжающее тюремно-полицейскую тему в солнечно-позитивном ключе «Исправление и наказание», заставляющая задуматься о бытие «Предпоследняя инстанция», кстати, созданная онлайн-кинотеатром Okko. Для него сериал с Ириной Розановой и Павлом Прилучным – один из флагманских проектов, однако самым популярным ориджиналсом платформы остается так и не показанный на ТВ «Чикатило» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Осенью 2022-го Okko выпускает неожиданный мистический детектив «1703», который критики признают лучшим по итогам года.
фото: "1703"
Второе место у критиков занимает драма Кинопоиска «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ в СССР. По уровню продакшна и затронутых тем сериал, который в начале 2023-го даже показывает Первый канал, сравнивают с «Чернобылем» HBO. Российский же «Чернобыль», превращенный в шпионский детектив, тихо выходит на видеосервисе «Ростелекома» Wink, который с 2022-го также начинает выпускать сериалы под брендом Wink Originals. Причем большинство проектов – в партнерстве с онлайн-кинотеатром more.tv. В июне 2023-го будет наконец официально объявлено о заключении сделки по объединению этих двух платформ.
Онлайн-кинотеатр PREMIER резко наращивает объемы производства (29 сериалов против 11 годом ранее), в том числе благодаря сотрудничеству с ТНТ, сериалы которого выходят на сервисе одновременно или раньше телеэфира. В октябре 2022-го стриминг выпускает первые серии кукольной комедии «Горемыки» (призер «Пилота» в 2022-м), однако после трех серий показ приостанавливается, так как «сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время». Онлайн-кинотеатр Иви, от руководства которого уходит основатель Олег Туманов, проводит ребрендинг и выпускает пять новых ориджиналсов по новой схеме – сразу все серии в один день. Под конец года таким образом выходит мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским. В январе 2023-го проект официально продлен на второй сезон, однако о начале его съемок пока не сообщается.
С начала года онлайн-кинотеатры выпустили уже больше проектов, чем за аналогичный период предыдущего года. Многие из них стали обсуждаемыми. «Король и шут» подарил Кинопоиску новый рекорд: 410 тысяч подписчиков, посмотревших первые эпизоды сериала, что выше, чем у предыдущего рекордсмена – «Лиги справедливости Зака Снайдера», удерживавшего статус самой популярной премьеры на Кинопоиске с марта 2021-го. Первую серию «Фишера» за неделю посмотрели более 500 тысяч зрителей, что стало лучшим стартом проекта из линейки Wink Originals. «Жить жизнь» в апреле посмотрели 800 тысяч домохозяйств, что стало премьерным рекордом для START.
фото: "Фишер"
Останавливаться платформы явно не собираются. По оценкам исследовательского агентства TelecomDaily, на производство собственного контента онлайн-кинотеатры стали тратить на 30% больше, чем годом ранее. Расходы в первом квартале 2023-го составили 54 млрд рублей, а к концу года превысят 207 млрд рублей. Стоимость пилота сериала продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев на дискуссии по итогам фестиваля «Пилот» в Московской школе кино при этом оценивает в 10-40 млн рублей. Прибавим к этому и новые расходы, связанные со штрафами в связи со вступлением в силу закона о пропаганде ЛГБТ, формулировки которого все еще не совсем понятны участникам рынка и собственно кинопроизводителям.
Тем не менее, нас ждет не только большое количество контента, но и большое количество коллабораций. Не только фестивальная, но и деловая программа «Пилота» доказала, что онлайн и ТВ, несмотря на кажущуюся независимость и даже конкуренцию в предыдущие годы, сейчас активно тянутся друг к другу. И речь не только про такие тандемы, как PREMIER и ТНТ, принадлежащие одному холдингу. Например, секретный совместный проект с KION, который до этого чаще работал с Первым каналом, заявляет даже государственный холдинг ВГТРК. Телевидению не хватает качественного контента, на который пока еще есть силы у российских стриминговых платформ, а онлайну все еще не хватает аудитории, подвластной отечественному телевидению. Чем-то же ее нужно отвлекать от бесконечных новостей.
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