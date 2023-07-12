Смотреть онлайн: 25 фильмов с участием Михаила Пуговкина

13 июля исполнится 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина – легендарного характерно-комедийного актёра советского и российского кино. Его фильмография насчитывает более сотни ролей.
Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. В 1938 году его семья переехала в Москву, где он стал трудиться на тормозном заводе и одновременно заниматься в драматическом кружке, благодаря которому попал в состав Московского драматического театра. Тогда же Пуговкин дебютировал в кино в эпизодической роли в фильме «Дело Артамоновых». Однако съемки его сцены закончились в день начала Великой Отечественной войны, и актер ушел на фронт. После войны Пуговкин служил в нескольких театрах, параллельно снимаясь в кино в эпизодических и второплановых ролях. Известность пришла к актеру в 1955 году после фильма Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин», снятого на Киностудии им. М. Горького, в котором Пуговкин сыграл комедийную роль Захара Силыча. С тех пор он полюбился зрителю, и режиссеры начали приглашать его к участию в проектах.
Окончательную узнаваемость Михаил Пуговкин приобрел после работы над киносказками Александра Роу. Режиссер признавался, что жалел о столь позднем знакомстве с артистом, если бы они встретились раньше, он успел бы снять Пуговкина во многих своих киносказках. Наиболее известными работами Михаила Пуговкина стали роли в кинокомедиях Леонида Гайдая, но снимался Пуговкин и в драматических ролях. Например, в военном фильме Станислава Ростоцкого «Майские звезды» (1959), боевике Самвела Гаспарова «Без особого риска» (1983) и даже шпионской картине Виктора Живолуба «Приказано взять живым» (1984). В 1988 году, будучи сотрудником киностудии Горького, Михаил Пуговкин получил звание народного артиста РСФСР.
В память о любимом актере мы собрали большую подборку фильмов, доступных для просмотра онлайн.
Земля и люди(1955) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Соцреалистическая драма Станислава Ростоцкого о колхозе и колхозниках по мотивам рассказов Троепольского «Из записок агронома». Михаил Пуговкин исполнил роль Гришки Хвата, главного негодяя, подлеца и колхозного «сукина сына».
Солдат Иван Бровкин (1955) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Иван Бровкин на целине (1958) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Золотой фонд советского кино. После роли бывшего моряка, а ныне заведующего гаражом Захара Силыча, пытающегося сделать из Бровкина шофера, Пуговкина начали узнавать. Эта роль оказалась для него «звездной».
Майские звезды (1959) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Советско-чешский военный фильм, состоящий из четырех новелл, где Пуговкин в роли старшины Иванова вместе с Вячеславов Тихоновым, играющим сапера Андрея Руковичкина, исполняют под гитару песню «Эх, дороги».
Девчата (1961) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Классика Мосфильма, история о любви, дружбе и трудовых подвигах советской молодежи, снятая по повести Бориса Бедного. У Михаила Пуговкина тут комичная и примечательная роль коменданта женского общежития, противника романтических отношений. Помните — «Посидят-посидят, а потом комнату отдельную требуют»?
Черемушки(1962) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Музыкальная комедия на вечно актуальную тему «жилищного вопроса». Пуговкин в роли пожарного, старшего в своей смене.
Штрафной удар (1963) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Комедия, в которой актер сыграл главную роль – смешного афериста Павла Васильевича Кукушкина, бывшего руководителя животноводческого комплекса, брошенного на спортруководство и проведение спартакиады. В его уста сценаристы вложили множество абсурдно-веселых фраз, типа «Здравствуйте, товарищи телевизоры!».
фото: кадр из фильма "Девчата"
Путешественник с багажом (1965) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
История, снятая по одноименной повести Владимира Железникова, о мальчике из алтайского совхоза, разыскивающего отца в огромной Москве. Пуговкин сыграл шофера такси.
Его звали Роберт (1967) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Фантастическая комедия о человекообразном роботе, который сбежал из лаборатории. Андроид как две капли воды похож на создателя, и, конечно, возникает путаница, когда надо отличить одного от другого. Персонаж Пуговкина не просто его полный тезка - Михаил Иванович, так еще носит фамилию Кнопкин.
Огонь, вода и медные трубы (1967) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Музыкальная сказка Александра Роу, где Пуговкин в первый (но не единственный) раз сыграл Царя.
Свадьба в Малиновке (1967) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Комедия о гражданской войне, хит советского проката. У Пуговкина роль Яшки-артиллериста, вернувшегося из австрийского плена. Как он сам характеризует себя: «Третий правый ездовой, разворот налево, батарея, к бою! Трубка 15, прицел 120, батарея, огонь! Бац! Бац! И мимо».
фото: кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"
Годен к нестроевой (1968) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Серьезная — и одна из главных — роль старшины Качуры, переживающего за новобранца, в ленте студии «Беларусьфильм» о войне. В картине прекрасно сыграли не только люди, но и лошади.
Варвара-краса, длинная коса (1969) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Еще одна сказка Роу, и снова Пуговкин в роли царя, но уже другого — доброго, но несчастного. У царя Еремея густая, пышная борода — такая, чтоб подводному Чуду-Юду схватить за нее наклонившегося попить правителя было сподручнее.
12 стульев (1971) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Бессмертная экранизация книги Ильфа и Петрова, поставленная Леонидом Гайдем с Пуговкиным в роли отца Федора. Желающий разбогатеть священник, получился у актера очень обаятельным и человечным.
Шельменко-денщик (1971) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Музыкальная комедия-водевиль, в которой Пуговкин предстает в роли ловкого денщика Потапа Шельменко, устраивающего счастье молодого барина — капитана Скворцова, прибывшего на постой в деревню.
фото: кадр из фильма "Огорь, вода и медные трубы"
Золотые рога (1972) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Сказка Александра Роу о том, как Баба-Яга утащила у Евдокии двух маленьких дочерей, Машеньку и Дашеньку, и превратила в ланей. Царя в сценарии не было — и Пуговкин сыграл злого атамана разбойников.
Иван Васильевич меняет профессию (1973) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН «Паки-паки, иже херувимы, смилуйтесь». «Вельми понеже, премного вами благодарен». «Поелику мы зело на самолет опаздываем». Узнали? Ну, конечно, это «соблазнивший боярыню» коварный режиссер Якин.
Финист-ясный сокол (1975) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
К этому фильму по мотивам русских сказок сценарий написал Александр Роу, но постановщиком стал Геннадий Васильев, а Пуговкин сыграл Воеводу.
Не может быть! (1975) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Еще одна популярная в народе комедия Леонида Гайдая, состоящая из трех новелл. Пуговкина можно увидеть в первой части – «Преступление и наказание», где он играет главную роль – заведующего магазином Горбушкина, обогатившегося незаконным путем и теперь опасающегося конфискации имущества.
фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Лес (1980) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Комедия А.Н. Островского в постановке Владимира Мотыля, в которой Пуговкин сыграл купца Ивана Восьмибратова, покупающего лес. Роли богатых и хитрых куркулей актеру особенно хорошо удавались — и эта работа не исключение.
Шестой (1981) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
События картины происходят после гражданской войны. Пуговкин сыграл роль деревенского мужика Мироныча, помогающего советской милиции в установлении законной власти.
Спортлото 82 (1982) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Залитая солнцем Краснодарского края комедия Гайдая про беготню за выигрышным лотерейным билетом. Пуговкин в роли спекулянта Сан Саныча Мурашко с горящими от жадности глазками и, разумеется, в шляпе.
Приказано взять живым (1984) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
История о пограничниках, зорко стерегущих южные рубежи Родины. К одному из офицеров приехала жена, которой постепенно предстоит осознать, что служба стране важнее супружеских уз. Пуговкин снова в военной форме — он играет старшину заставы.
фото: кадр из фильма "12 стульев"
Егорка (1985) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Сентиментальная история о военных моряках, подобравших потерянного медвежонка (но позже вернувших его матери). Пуговкин сыграл тут главную роль – боцмана Топорщука. Морской китель актеру очень к лицу, хотя фильм, по его мнению, не получился из-за неопытности режиссера.
Визит к Минотавру (1987) СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Пятисерийный детектив, основанный на романе братьев Вайнер, о краже скрипки Страдивари. На съемках этого фильма Пуговкин, исполняющий роль изготовителя воровских отмычек Степана Андреевича Мельника, подружился с исполнителем главной роли Сергеем Шакуровым.
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