Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Приказ №027»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым

13 июля
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2023
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
13 июля 2023

Психологический хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» выйдет в российский прокат 27 июля. Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на московскую премьеру картины, которая состоится 24 июля в киноцентре «Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт! После показа – разговор с врачом-психотерапевтом, клиническим директором Mental Health Center Анастасией Афанасьевой.

«Реинкарнация. Новая глава» – мистический хоррор-триллер от режиссерки сериалов «Рассказ служанки» и «Чужак» Даины Рейд. В главной роли – звезда сериала «Наследники» Сара Снук. Она играет врача-репродуктолога Сару, которая, замечает странное поведение своей маленькой дочери в её седьмой день рождения. Девочка настаивает, что она не она, а Элис. И все бы ничего, вот только Элис звали сестру Сары, которая исчезла, когда ей тоже было семь лет. Теперь героиня должна столкнуться с призраками прошлого, чтобы докопаться до сути происходящего.

Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и присылайте письмо с темой «Реинкарнация. Новая глава» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 19 июля и получат по 2 билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях, один участник — одна заявка.

Всем удачи!

Билеты на премьеру доступны на сайте КАРО.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Даина РейдСара Снук
фильмы
НаследникиРассказ служанкиРеинкарнация. Новая главаЧужак

фотографии >>
Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым фотографии
Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым фотографии
Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым фотографии
Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Приказ №027»

Скорбим

Лариса Маршалова
12 июля ушла из жизни актриса Лариса Маршалова.
Анатолий Гладнев
12 июля ушёл из жизни актёр Анатолий Гладнев.

День рождения >>

Мария Виноградова
Дмитрий Замулин
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Алла Фомичева
Мурилу Бенисиу
Гил Бирмингем
Каролина Грушка
Бен Джонсон
Стивен Р. МакКуин
Жак Перрен
Харрисон Форд
все родившиеся 13 июля >>

Афиша кино >>

Великая красота
драма, комедия
Италия, Франция, 2013
Кукла. Реинкарнация зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Патхан. Схватка со смертью
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм, экранизация
Индия, 2023
Круче некуда
боевик, триллер
Китай, США, 2023
Лошадь Чарли
драма, семейное кино, фильм о животных
США, 2023
Побег из страны роботов
детский фильм, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Злые соседи
комедия, экранизация
США, 2022
Джонни
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?