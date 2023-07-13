Посмотри хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава» первым

Психологический хоррор-триллер «Реинкарнация. Новая глава
» выйдет в российский прокат 27 июля. Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на московскую премьеру картины, которая состоится 24 июля в киноцентре «Октябрь»
, в рамках проекта КАРО.Арт
! После показа – разговор с врачом-психотерапевтом, клиническим директором Mental Health Center Анастасией Афанасьевой
.
«Реинкарнация. Новая глава»
– мистический хоррор-триллер от режиссерки сериалов «Рассказ служанки
» и «Чужак
» Даины Рейд
. В главной роли – звезда сериала «Наследники
» Сара Снук
. Она играет врача-репродуктолога Сару, которая, замечает странное поведение своей маленькой дочери в её седьмой день рождения. Девочка настаивает, что она не она, а Элис. И все бы ничего, вот только Элис звали сестру Сары, которая исчезла, когда ей тоже было семь лет. Теперь героиня должна столкнуться с призраками прошлого, чтобы докопаться до сути происходящего.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и присылайте письмо с темой «Реинкарнация. Новая глава» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 19 июля и получат по 2 билета на премьеру. Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях, один участник — одна заявка.
Всем удачи!
Билеты на премьеру доступны на сайте КАРО
.
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