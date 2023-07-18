Не с той ноги: как «Основной инстинкт» тряхнул Голливуд

85 лет назад родился Пол Верховен — великий и ужасный, режиссер «Робокопа», «Звездного десанта», «Вспомнить всё», «Шоугёлз» и других хитов эпохи VHS. Вспоминаем текст Дарьи Тарасовой о том, как «Основной инстинкт» воплотил бренность и величие эротических триллеров, Верховен снял модернистскую притчу, а Стоун сыграла героиню, которая способна управлять сюжетом не только детективных романов, но и своей жизни — то есть фильма.
Когда в доме бывшего рок-музыканта находят его бездыханное тело, изрешеченное ножом для колки льда, подозрения падают на его любовницу Кэтрин Тремелл (Шэрон Стоун
) — авторку шокирующих детективов, которая буквально написала это убийство. Роман с подозрительно похожей расправой вышел из-под ее пера несколько лет назад. Следствие ведет детектив Ник Каррен (Майкл Дуглас
), который сразу влюбляется «не в ту девушку» и почти беспрекословно поддается манипуляциям писательницы. И теперь ему нужно узнать уже ради душевного спокойствия — виновна Кэтрин или все же нет.
Смотреть онлайн
«Основной инстинкт» Пола Верховена
«Основной инстинкт» стал самой литературной работой Пола Верховена — и не потому, что главная героиня — писательница, чьи произведения «экранизирует» серийный убийца. На закате века голландец решил провернуть с Голливудом шутку — такую скабрезную и почти убийственную, какую мог себе позволить только жанровый мастер его калибра (на американском счету уже были «Вспомнить все
» и «Робокоп
»). Шалость удалась: «Инстинкт» произвел эффект бомбы замедленного действия, снискав такой успех, что следом пошла взрывная волна эротических триллеров («Дикость
», «Влияние тела
», «Последнее соблазнение
», даже «С широко закрытыми глазами
»). Ни один, правда, не сотряс кинотеатральный ландшафт в той же степени.
В сценарии Джо Эстерхаза
— впоследствии автора «Щепки
» (1993) и «Шоугелз
» (1995), — Верховена, кажется, привлек потенциал модернистского по духу нарратива. Обстоятельства палпа оказались превращены в двусмысленную притчу о роковом влечении: реабилитированной femme fatale и влюбленного в нее полицейского-«стрелка», на чьих руках — кровь неудачно подвернувшихся людей. Кэтрин и Ник — сложносочиненные антиподы, но не только в примитивной дихотомии жанра: «мужское — женское». Практически в начале фильма Верховен любезно передает авторские полномочия Стоун, которая в дальнейшем рулит сюжетом (все начинается с диалога в машине) и саботирует сюжетную инерцию, демонстрируя лучшие качества героини.
Слушать
Подкаст про «Щепку» со Стоун и закат эротического триллера
Интеллектуальное начало Кэтрин задает скачущий ритм повествования — почти в духе бульварных полицейских романов, из которых вырос нуар. Управлять нарративом ей помогают литературный опыт и манипуляторские навыки, освоенные на психфаке. Ее замечания-предсказания о том, что будет дальше, звучат как пометки автора на полях черновика — почти что мысли вслух.
Действительно ли Кэтрин просто предсказала, что Ник снова начнет курить? Вторит ли ее грядущий роман, пишущийся по ходу действа (чуть ли не сам собой — возле книги мы видим Тремелл только на стадии печати), жизни — или сознательно предвосхищает ее? А финальный выход орудия убийства — допущение Верховена или писательский рефлекс Тремелл? По словам которой в конце произведения кто-то обязательно должен умереть — иначе бестселлеру не быть. Кэтрин и сама признает, что происходящее можно прочесть как ее выдумку: пока Ник и Гас везут ее на тот самый допрос, Тремелл рассказывает о «приостановке недоверия» или «вере в предлагаемые обстоятельства» (suspension for disbelief). Вместе с Верховеном она просит поддаться диктату воображения — то ли попутчиков, то ли зрителей по ту сторону экрана. Чтобы уж точно доверились.
Читать
«Робокоп» и еще 9 боевиков эпохи видеосалонов
Оттого и убийства с постельными сценами показаны в меру откровенно, без купюр — с присущей Верховену жаждой тела и крови. Магнетический эротизм, излучаемый самой Стоун, усиливают мизансцены и фантазии, к которым распаленную аудитории приучили бульварные романы 80-90-хх (такими «словариками» интимного в то время были завалены прилавки). Обостряет чувственную игру и смертоносность Кэтрин, которая не только раздразнивает окружающих, жаля остроумными комментариями, но и необъяснимо виртуозно владеет ножом для колки льда — спутника эроса и танатоса, виски и газировки.
Тремелл пишет историю с насмешкой, флиртуя с героями, симпатичными ей больше других — и с которыми ей не хочется расставаться. В Нике она видит антитезу, противника, но и фаворита, чья судьба — как мужчины и персонажа — останется тайной, пока мы не перевернем страницу (что физически невозможно). В Бэт — легко устранимую пером соперницу, в Рокси — сюжетную жертву, из-за которой прольются слезы, а в Хейзел Добкинс — необходимое альтер-эго, смущающее читателя-зрителя.
Читать
Изабель Юппер в одном из новейших фильмов Верховена «Она»
Позволяя происходящему двоиться и подмигивать, Верховен не просто фиксирует действия героини-соавторки, но и проецирует ее видение — женский взгляд. При том, что «Инстинкт» считается одним из образцов эротического триллера, Кэтрин не торопится пополнять галерею архетипических роковых красавиц. Соблазнительных дьяволиц, которых не грех представлять исключительно как смутный объект желания.
Ведь Кэтрин Тремелл притягательна не столько за счет тела, взгляда или интонации — она способна заткнуть за пояс любого мужчину как минимум шпилькой, чего и говорить об интеллектуальном превосходстве. Гендерный баланс эпохи нарушен уколом иронии. Переосмысляя femme fatale, Верховен ведет генеалогию образа от героини Ким Новак
из хичкоковского «Головокружения
» (оммаж очевиден) и, например, типажей Барбары Стэнвик
или Энн Сэвидж
. Лобовой сексапил, казалось бы, упрощает героиню, но ее авторские функции и право на повествование восстанавливают баланс и даже больше.
Смотреть онлайн
Ещё 4 культовых фильма Пола Верховена
Мог ли Верховен представить, что Стоун и ее персонаж будут руководить не только сюжетом одного из самых известных его фильмов, но и влажными фантазиями всего Голливуда на протяжении почти целого десятилетия? Наверняка. В бесконечных обсуждениях сцены допроса, где Кэтрин Тремелл томно переставляет скрещенные ноги, дразня полицейских и зрителей, — вся соль шутки голландского провокатора.
обсуждение >>