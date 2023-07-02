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Смотреть онлайн: продолжение «Пищеблока», «Благих знамений» и финал третьего «Ведьмака»

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2 июля 2023
Ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру


«Там, где цветет полынь» (1 сезон)
Премьера: 1 июля
Платформа: KION


Мистический детектив по мотивам одноименной книги Ольги Птицевой. Ученица 10-го класса Ульяна (Виктория Агалакова)однажды сталкивается с ведьмой по имени Рута (Сабина Ахмедова), которая вынуждает заключить с ней сделку: девушка должна принести вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Героиня соглашается, однако скоро узнает, что Рута преследует свои цели и не собирается никому помогать. Ульяна встречает Рэма (Илларион Маров) и Кастета (Риналь Мухаметов), которые обладают тем же самым проклятым даром. Объединившись с ними, она понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.

Читать рецензию «Там, где цветет полынь»: Молодо-зелено

«Тяни, Сундук» (1 сезон)
Премьера: 6 июля
Платформа: PREMIER



Спин-офф проекта «Зёма» расскажет о герое Дениса Сундукова — простом парне по прозвищу Сундук, который не может пройти мимо экологической проблемы в родном городе. Местный водоем загрязнен мусором, а власть закрывает глаза. Чтобы решить проблему, Сундук решает устроить чемпионат по рыбалке мусора. Неожиданно соревнование становится популярным, но герой наживает врага в лице владельца свалки.

Смотреть онлайн «Зёма»

«Пищеблок» (2 сезон)
Премьера: 8 июля
Платформа: Кинопоиск


Осень 1983-го, новый учебный год. Красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов (Петр Натаров) — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин (Даниил Вершинин) и первая любовь Анастасийка (Мария Абрамова). Правда, в класс приходит загадочная новенькая (Ксения Трейстер), которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь. Помимо Трейстер к проекту присоединились Равшана Куркова, Сергей Епишев, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко и Арам Вардеванян. Если первый сезон был снят по мотивам романа Алексея Иванова, то продолжение стало самостоятельной оригинальной историей, сценаристом которой выступил Сергей КалужановМажор 2»).

Читать Рецензия на первый сезон

«Чудотворцы» / Miracle Workers (4 сезон)
Премьера: 11 июля
Платформа: Кинопоиск


Четвертый сезон антологии стал пародией на «Безумного Макса». Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где воин пустоши (Дэниэл Рэдклифф) и военачальница (Джеральдин Вишванатан) создают семью. Пытаясь свести концы с концами, герой Рэдклиффа узнает, что родители его возлюбленной очень богаты. Стив Бушеми появится в сезоне в образе старьевщика.

Читать Гид по вселенной «Безумного Макса»

«Замкнутый круг» / Full Circle (1 сезон)
Премьера: 13 июля
Платформа: HBO Max


Мини-сериал Стивена Содерберга и Эда Соломона, которые уже работали в тандеме как режиссер и сценарист над проектом «Без резких движений». Действие разворачивается в Нью-Йорке. Во время расследования неудачного похищения вскрывается множество давних секретов, объединяющих самых, на первый взгляд, разных людей. В ролях — Зази Битц, Клэр Дэйнс, Джим Гэффиган, Джаррел Джером, Тимоти Олифант и Деннис Куэйд.

Читать Гид по творчеству Стивена Содерберга

«Ведьмак» / The Witcher (3 сезон, 2 часть)
Премьера: 27 июля
Платформа: Netflix


Сюжет новых серий основан на романе Анджея Сапковского «Час презрения». Пока монархи, маги и звери Континента пытаются добраться до Цири, Геральт пытается защитить и спрятать её. Йеннифэр ведет их в крепость Аретуза, надеясь узнать больше о способностях девушки. На пути герои столкнутся с коррупцией, темной магией и предательствами. Им придется дать ответный бой, поставив всё на кон, или потерять друг друга навсегда. Последний сезон с Генри Кавиллом в роли Геральта, поскольку в четвертом сезоне актера заменит Лиам Хемсворт.

Читать Рецензия на второй сезон

«Благие знамения» / Good Omens (2 сезон)
Премьера: 28 июля
Платформа: Amazon Prime Video


Изначально проект разрабатывался как мини-сериал и не предполагал продолжение, поэтому сюжет второго сезона выйдет за рамки первоисточника — одноименного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Предотвратив апокалипсис, Азирафаэль (Майкл Шин) и Кроули (Дэвид Теннант) начнут мирную жизнь среди простых смертных в лондонском Сохо. Вскоре к ним нагрянет некий посланник, хранящий удивительную тайну. В режиссерское кресло вернется шоураннер сериала Дуглас Маккиннон, а Нил Гейман снова выступит в качестве продюсера.

Читать Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»


Что еще смотреть онлайн

«Воин» / Warrior (3 сезон) — 4 июля, Амедиатека и Кинопоиск
«Основание» / Foundation (2 сезон) — с 14 июля, Apple TV+
«Макс и Гусь» — 20 июля, Wink
«Зимородок» / Yali Çapkini – июль, START
«На страже пляжа» (2 сезон) — июль, PREMIER

Маша Бороденко
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фильмы
Благие знаменияВедьмакВедьмак: ПроисхождениеВоинЗамкнутый кругЗёма-1,2ЗимородокМакс и ГусьНа страже пляжа-2ОснованиеПищеблок-2Там, где цветет полыньТяни, СундукЧудотворцы

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Смотреть онлайн: продолжение «Пищеблока», «Благих знамений» и финал третьего «Ведьмака» фотографии
Смотреть онлайн: продолжение «Пищеблока», «Благих знамений» и финал третьего «Ведьмака» фотографии
Смотреть онлайн: продолжение «Пищеблока», «Благих знамений» и финал третьего «Ведьмака» фотографии
Смотреть онлайн: продолжение «Пищеблока», «Благих знамений» и финал третьего «Ведьмака» фотографии
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