Смотреть онлайн: продолжение «Пищеблока», «Благих знамений» и финал третьего «Ведьмака»

Ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру
«Там, где цветет полынь» (1 сезон)
Премьера: 1 июля
Платформа: KION
Мистический детектив по мотивам одноименной книги Ольги Птицевой. Ученица 10-го класса Ульяна (Виктория Агалакова
)однажды сталкивается с ведьмой по имени Рута (Сабина Ахмедова
), которая вынуждает заключить с ней сделку: девушка должна принести вещи трех погибших людей. Взамен ее мать останется жива, а сама Ульяна перестанет видеть смерти близких людей. Героиня соглашается, однако скоро узнает, что Рута преследует свои цели и не собирается никому помогать. Ульяна встречает Рэма (Илларион Маров
) и Кастета (Риналь Мухаметов
), которые обладают тем же самым проклятым даром. Объединившись с ними, она понимает, что можно выжить в этой игре, только победив ведьму.
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«Там, где цветет полынь»: Молодо-зелено
«Тяни, Сундук» (1 сезон)
Премьера: 6 июля
Платформа: PREMIER
Спин-офф проекта «Зёма
» расскажет о герое Дениса Сундукова
— простом парне по прозвищу Сундук, который не может пройти мимо экологической проблемы в родном городе. Местный водоем загрязнен мусором, а власть закрывает глаза. Чтобы решить проблему, Сундук решает устроить чемпионат по рыбалке мусора. Неожиданно соревнование становится популярным, но герой наживает врага в лице владельца свалки.
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«Зёма»
«Пищеблок» (2 сезон)
Премьера: 8 июля
Платформа: Кинопоиск
Осень 1983-го, новый учебный год. Красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов (Петр Натаров
) — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин (Даниил Вершинин
) и первая любовь Анастасийка (Мария Абрамова
). Правда, в класс приходит загадочная новенькая (Ксения Трейстер
), которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь. Помимо Трейстер к проекту присоединились Равшана Куркова
, Сергей Епишев
, Риналь Мухаметов
, Александра Ревенко
и Арам Вардеванян
. Если первый сезон был снят по мотивам романа Алексея Иванова
, то продолжение стало самостоятельной оригинальной историей, сценаристом которой выступил Сергей Калужанов
(«Мажор 2
»).
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Рецензия на первый сезон
«Чудотворцы» / Miracle Workers (4 сезон)
Премьера: 11 июля
Платформа: Кинопоиск
Четвертый сезон антологии стал пародией на «Безумного Макса
». Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где воин пустоши (Дэниэл Рэдклифф
) и военачальница (Джеральдин Вишванатан
) создают семью. Пытаясь свести концы с концами, герой Рэдклиффа узнает, что родители его возлюбленной очень богаты. Стив Бушеми
появится в сезоне в образе старьевщика.
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Гид по вселенной «Безумного Макса»
«Замкнутый круг» / Full Circle (1 сезон)
Премьера: 13 июля
Платформа: HBO Max
Мини-сериал Стивена Содерберга
и Эда Соломона
, которые уже работали в тандеме как режиссер и сценарист над проектом «Без резких движений
». Действие разворачивается в Нью-Йорке. Во время расследования неудачного похищения вскрывается множество давних секретов, объединяющих самых, на первый взгляд, разных людей. В ролях — Зази Битц
, Клэр Дэйнс
, Джим Гэффиган
, Джаррел Джером
, Тимоти Олифант
и Деннис Куэйд
.
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Гид по творчеству Стивена Содерберга
«Ведьмак» / The Witcher (3 сезон, 2 часть)
Премьера: 27 июля
Платформа: Netflix
Сюжет новых серий основан на романе Анджея Сапковского «Час презрения». Пока монархи, маги и звери Континента пытаются добраться до Цири, Геральт пытается защитить и спрятать её. Йеннифэр ведет их в крепость Аретуза, надеясь узнать больше о способностях девушки. На пути герои столкнутся с коррупцией, темной магией и предательствами. Им придется дать ответный бой, поставив всё на кон, или потерять друг друга навсегда. Последний сезон с Генри Кавиллом
в роли Геральта, поскольку в четвертом сезоне актера заменит Лиам Хемсворт
.
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Рецензия на второй сезон
«Благие знамения» / Good Omens (2 сезон)
Премьера: 28 июля
Платформа: Amazon Prime Video
Изначально проект разрабатывался как мини-сериал и не предполагал продолжение, поэтому сюжет второго сезона выйдет за рамки первоисточника — одноименного романа Терри Пратчетта
и Нила Геймана
. Предотвратив апокалипсис, Азирафаэль (Майкл Шин
) и Кроули (Дэвид Теннант
) начнут мирную жизнь среди простых смертных в лондонском Сохо. Вскоре к ним нагрянет некий посланник, хранящий удивительную тайну. В режиссерское кресло вернется шоураннер сериала Дуглас Маккиннон
, а Нил Гейман снова выступит в качестве продюсера.
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Ищу друга на конец света: 5 причин смотреть «Благие знамения»
Что еще смотреть онлайн
«Воин» / Warrior (3 сезон)
— 4 июля, Амедиатека и Кинопоиск
«Основание» / Foundation (2 сезон)
— с 14 июля, Apple TV+
«Макс и Гусь»
— 20 июля, Wink
«Зимородок» / Yali Çapkini
– июль, START
«На страже пляжа» (2 сезон)
— июль, PREMIER
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