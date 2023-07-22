Маленькая Элли, лысые ведьмы и говорящий Тотошка: как снимается новая версия «Волшебника Изумрудного города»

Повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», основанная на сказке американца Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», вышла в СССР в 1939 году – в тот же год, когда в Голливуде уже сделали ставшую классической музыкальную экранизацию с Джуди Гарланд в роли Дороти из Канзаса. В сказке Волкова в Канзасе живет уже не Дороти, а Элли, которая однажды вместе с песиком Тотошкой попадает в волшебный мир, где на своем пути встречает Страшилу, Железного Дровосека и Льва. История – действительно знакомая всем с детства – в России столь же звездной экранизации не получила, хотя в 1990-х выходила картина с Вячеславом Невинным (Страшила) и Евгением Герасимовым (Железный Дровосек). Гораздо большей популярностью пользовался кукольный мультфильм, в котором Элли говорила голосом Клары Румяновой, а Дровосек – Гарри Бардина. И вот в 2023-м – на волне популярности сказочных сюжетов – компании «Централ Партнершип», «Кинослово», CGF и Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда Кино решили исправить ситуацию и все-таки сделать масштабный фильм по мотивам «Волшебника Изумрудного города», на съемках которого мы и побывали.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
«Когда я еще работал в театре, то был подвержен бремени первоисточников. Но сейчас мы вольно подходим именно к интерпретации, а не к экранизации произведения Волкова, которое не только утратило связь с реальностью, но и является трудно переносимым на экран, особенно когда речь идет о полнометражном фильме. В короткой форме, какой была серия мультфильмов 1970-х, это было прекрасно и людям моего возраста не давало шанса придумать, как бы это могло выглядеть, потому что тогда получилась культовая визуальная история. Мы на нее частично опирались, но не повторяли. У нас – очень современная история, но это не попытка резко выпрыгнуть из олдскула. Это настоящее современное кино для огромной аудитории, где главным становится приключение девочки, которая попадает в волшебный мир, но все-таки очень хочет вернуться к родителям, которые не могут без нее, а она – без них, несмотря на всех своих новых друзей и чудеса, происходящие вокруг», – говорит режиссер Игорь Волошин под проливным дождем, который внезапно настиг теплый Дагестан, где до «Волшебника» Волошин снимал фильм «Повелитель ветра».
В «Волшебнике Изумрудного города» родителей Элли, роль которой исполняет 8-летняя актриса Екатерина Червова, играют Егор Корешков и Софья Лебедева. А за Тотошку отвечают сразу две собаки – джек-расселы Уджер и Нэк. Последний, имеющий, кстати, большую фильмографию, только ассистирует дебютанту Уджеру.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
С собаками работает та же команда дрессировщиков, что и на фильме «Пальма», только если там было больше пробегов, то в «Волшебнике» больше обычных, на первый взгляд, проходок, которые собакам даются как раз намного тяжелее, чем пробежки и даже апортировки, когда псу нужно принести тот или иной предмет партнеру – в данном случае девочке Элли. Кроме того, и Уджеру, и Нэку ежедневно наносят грим: закрашивают шерстку специальной гипоаллергенной собачьей краской, чтобы пятна и у двух псов, и у щенка, который появляется в самом начале фильма, были идентичными. И даже подводят глаза – естественно, тоже специальной косметикой, подходящей для животных. Но кроме двух собак в кадре появляется еще и похожая на них мягкая игрушка, напоминающая не сувенирный мерч, а добротный советский эксклюзив, хоть и сделанный художниками именно сейчас. Оказывается, это нужно всего для двух сцен, когда Элли, Тотошка, Дровосек, Лев и Страшила попадают на коварное маковое поле, усыпляющее большую часть героев. Именно с него они уже бегут с игрушечным Тотошкой в руках.
Маковое поле снимают тут же – в Дагестане, по дороге из Махачкалы в Буйнакск. Только маков в кадре нет – их дорисуют уже на пост-продакшне с помощью компьютерной графики. «Маки у нас должны быть высотой 85 см, а настоящие цветы все-таки очень маленькие и едва закрывают актерам ноги, так что мы будем имитировать живую природу, – рассказывает продюсер фильма и глава студии CGF Александр Горохов. – Голубая страна, где живут жевуны, будет воссоздана на основе террас - уникальных ландшафтов, которые мы отобрали в Дагестане. Здесь же находится и гора Гингемы. Но финальная картинка будет очень сильно отличаться, так что эти локации на экране не узнают даже местные жители».
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
«Надо отдать должное продюсерам, что они пошли на абсолютно сумасшедший шаг: у нас нет реальных объектов, которые мы бы адаптировали под вымышленный мир. Все наши декорации придуманы и построены. То есть мы не вписываемся в дворец пионеров или в театр, где есть остатки колонн, чтобы построить там часть объекта, а мы сразу строим огромный комплекс декораций и вместе с нашим выдающимся художником-постановщиком, я бы даже сказал монументалистом, Сергеем Агиным, и со специалистами по компьютерной графике тщательно продумываем каждую сказочную страну», – уточняет режиссер Игорь Волошин.
Компьютерная графика – неотъемлемая часть современного сказочного фильма. Но на «Волшебнике Изумрудного города» она подключается не только на этапе пост-продакшна, а уже непосредственно на съемках, которые мало того, что ведутся не просто в зеленом павильоне, а на натуре, так еще и сами герои подвергаются сложной компьютерной обработке. Так, например, Лев, которого играет Артур Ваха вообще практически не появляется на площадке, вместо него во многих сценах используется только макет.
«Мы начали работу над фильмом с того, что поехали в Цирк на Вернадского к братьям Запашным, и отсканировали львов и тигров. На тот момент мы считали, что тигры, которые у нас будут в фильме, будут просто тиграми, а потом режиссер это переиграл и захотел более аутентичных саблезубых тигров, поэтому тигры целиком и полностью фэнтезийные, от реальных мы ничего не берем. А для Льва мы отсканировали двух животных. Один был хорош по фигуре, а второй – отличный мордой, поэтому Лев у нас получается собранным из двух реально существующих львов. А от Артура Вахи мы полностью берем мимику, актерскую игру и собственно характер персонажа – так же мы делали на фильме «Конек-горбунок» с Павлом Деревянко», – рассказывает Александр Горохов.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
Для Железного Дровосека был создан специальный костюм, за который отвечали специалисты по пластическому гриму под руководством Петра Горшенина. Но образ также будет дорабатываться компьютерной графикой, в большей степени это касается движений героя, так как это должен быть сказочный проторобот, и по задумке создателей, в нем не должен угадываться человек, даже несмотря на то, что играет Дровосека Юрий Колокольников. А вот узнать, кто играет Страшилу, невозможно уже на съемочной площадке, потому что костюм у него полностью скрывает не только тело, но и лицо.
«Баум, а вслед за ним и Волков, придумали Страшилу как персонажа с нарисованным лицом, поэтому и у нас лицо Страшилы будет сделано в 2D-анимации, над его мимикой и образом мы как раз сейчас работаем, пытаемся понять, как он улыбается, как смотрит, как у него перемещаются нарисованные брови и так далее», – отмечает Горохов.
Гримеры шутят, что на натурных сценах, когда в кадре только Элли, Тотошка, Страшила, Лев и Дровосек, самый сложный грим – у собак. Больший пласт работы у грима уже в подмосковном павильоне, где снимают сцены с участием ведьм Бастинды и Гингемы. Они, кстати, полностью лысые, более того, у них нет даже бровей и ресниц. У Бастинды, которую играет Светлана Ходченкова, даже глаз один, второй – искусственный. Для того, чтобы сделать такой биомеханический глаз, гримеры заказали специальную склеральную линзу, за создание которой взялись только в одном-единственном месте в стране. Рост ведьм по сюжету почти 3 метра, поэтому и декорации в павильоне созданы разных масштабов, а часть костюмов еще и сделана в разных размерах.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
«Если говорить о сложности проекта, то тут мы собрали джекпот: дети, животные, разное масштабирование, съемки на натуре и в павильоне, самые современные технологии, которые я очень люблю и которые у нас сразу же генерируются в кадре, как дополненная реальность – как будто бы ты сидишь в виртуальных очках. И вот ты читаешь простую, казалось бы, сцену: Элли идет по дороге, разговаривает с Тотошкой, Тотошка ей отвечает, потом с ней разговаривают Дровосек и Страшила. Говоришь: «Мотор!» А собачка, как вы понимаете, не только прям сейчас не говорит, но порой и не идет. Для того, чтобы она пошла, к ней прилагается департамент кинологов, а к нему присоединяется департамент CG-супервайзеров, которому нужно сделать так, чтобы собачка заговорила там-то и там-то. То есть каждая сцена у нас снимается в пяти вариантах, будто мы снимаем пять фильмов в одной сцене. А есть же еще невидимый Лев, который тоже иногда говорит, от которого должна еще падать тень. То есть все еще связано с фонами, которые рисуются», – улыбаясь, рассказывает Волошин.
Режиссер, кстати, шутит, что после его дебютного фильма «Нирвана» многие говорили, что ему нужно снимать сказки. Так вот спустя 15 лет это пророчество воплотилось в реальность. С ее сложностями, но в то же время и с невероятным желанием всей команды сделать сказку, «которой у нас еще не было». Результат станет известен 26 декабря 2024 года, когда новый «Волшебник Изумрудного города» выйдет в прокат.
обсуждение >>