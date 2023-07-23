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Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда

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23 июля 2023
В июле вышло сразу два громких фильмов с Марго Робби: на цифровых платформах появился «Город астероидов», где она играет важный эпизод, а в мировой прокат шагнула «Барби», где австралийской актрисе отведена ведущая роль. Карьерный взлет австралийской актрисы в последние годы было трудно не заметить, но, кажется, в современном Голливудском кино ей отводится роль даже куда значительнее. Рассказываем, как ей удалось стать кинодивой с человеческим лицом.

Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда

Как всякая история успеха, задним числом прыжок Марго Робби в известность кажется стремительным и непрерывным. Еще вчера — на самом деле десять лет назад — она отпихивала розовым каблучком Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл-стрит», заявляя, по сути, о себе Голливуду и миру, сегодня — прима в барби-ансамбле Греты Гервиг, звездная гостья в «Городе астероидов» Уэса Андерсона, расхристанная душа в «Вавилоне» Шазелла, дух киноманской магии в образе Шерон Тейт у Тарантино в «Однажды в… Голливуде». И тут даже злым языкам не списать всё на удачу вкупе с «конвенциональной красотой» (тм), которая в суровом шоу-бизнесе дает примерно столько же, сколько отнимает. Один раз — повезло, два — уже система, три — наверное, судьба.

Читать Рецензия на «Город астероидов»
Уроженка австралийского городка Долби с населением в 12 тысяч человек, Робби росла с двумя братьями и сестрой практически без отца (ушел из семьи, когда ей было пять), чередуя физический труд на ферме бабушки с дедушкой в Голд-Косте и импровизированные представления для родственников и всех желающих (вход платный). Дальше — цирковое училище с акцентом на воздушную гимнастику, освоение драмы в колледже Соммерсет, три подработки параллельно с поиском первых ролей, переезд в Мельбурн и, наконец, эпизод в долгоиграюшей мыльной опере «Соседи» (1985-2022), который растянулся на три года — так зрителям полюбилась молодая актриса. Сразу после этого Робби находит агента и едет в Голливуд, где оббивает пороги всех крупных каналов и в итоге получает роль в сериале «Пэн Американ» (2011) — о стюардесах международных авиалиний в 1960-е.

Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда

Даже в беглом пересказе — хотя бы по количеству засечек-запятых — можно заметить, что австралийка не сидела сложа руки. И это мы выносим за скобки увлечение серфингом, съемки в рекламе, участие в любительской хоккейной команде, куда она записалась, только приехав в США. Добавьте сюда многочисленные прослушивания, репетиции, работу над ролью и хитровыдуманные способы обратить на себя внимание кумиров — например, Квентину Тарантино она написала письмо от руки. Тот как раз дописывал сценарий «Однажды в… Голливуде» и решил предварительно встретиться с молодой актрисой, а потом заверте...

Читать Рецензия на «Вавилон»
Однако интересна не сама востребованность Марго Робби, венчающая её трудолюбие и целеустремленность, но тот диапазон ролей, которые ей предлагают. Пойдем по хронологии эпох: Елизавета I в 1560-е («Две королевы»), самоотверженная супруга лорда Грейстока и императора джунглей в XIX веке («Тарзан. Легенда»), восходящая звезда в Голливуде на заре звукового кино («Вавилон»), Бонни без Клайда в 1930-е («Страна грёз»), девушка с фотоснимка в ретрофутуристическом 1955-м («Город астероидов»), стюардеса и голливудская звезда в 1960-х («Пэн Американ» и «Однажды в… Голливуде»), подруга афериста-гедониста в конце 1980-х («Волк с Уолл-стрит»), помешанная на славе фигуристка из 1990-х («Тоня против всех»). Наконец, вневременные символы — неуёмная Харли Квинн в уже трех фильмах киновселенной DC и Барби в остроумном фильме о социальных нормах, гендерных ролях и поисках себя под слоями пластмассы.

Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда

Если часть костюмных ролей еще можно списать на стандартные для актрис выбор и вызов — кто-то же должен играть королев, — то концентрацию заложниц мечты, славы или образа в её фильмографии не объяснишь только цветом волос или ленью кастинг-директоров. Для современного Голливуда Марго Робби настоящая кинодива — лицо из другой эпохи, так пестуемый в шоубизе «идеал». И даже если одни режиссеры примитивно используют её в амплуа, другие готовы отодвинуть маску, выпустив вихрь переживаний, которые сопутствуют славе и вечной публичности. Возможно, Марго Робби пока продемонстрировала не весь имеющийся диапазон (и можно задаться вопросом, так ли он широк, как у Николь Кидман), но органичность в золотых тисках любой эпохи — все-таки не пустой звук. Это грохот водопада, с которым катится одинокая слеза по щеке «стереотипной Барби» в новом фильме Греты Гервиг.

Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда

Алексей Филиппов
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Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда фотографии
Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда фотографии
Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда фотографии
Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда фотографии
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