Пацаны к успеху шли: как кавээнщики из Пензы создали одну из лучших региональных киностудий

В онлайн-кинотеатре PREMIER завершился показ сериала «Тяни, Сундук» – спин-оффа популярного веб-проекта «Зема». Сольная история про героя Дениса Сундукова стала, пожалуй, самой доброй и социально ответственной из киновселенной «Земы», ведь Сундук начал борьбу за экологию – чтобы спасти от загрязнения водоем в родной деревне, он устроил там чемпионат по рыбалке для привлечения внимания к проблеме. Созданием сериала занимался амбициозный пензенский продакшен «Пензфильммаш», на логотипе которого красуется болгарка, где лезвие заменено на пленочную катушку. Работают в продакшене по-стахановски усердно, оправдывая придуманное знамя, и с огромной любовью к своему делу и творчеству. Кино-Театр.Ру побывал в Пензе и обсудил с командой «Пензфильммаш» премьеру «Тяни, Сундук», грядущие проекты и планы коллектива, который только набирает обороты.
фото: Бэкстейдж со съемок «Тяни, Сундук» / Пресс-служба PREMIER
«Тяни, Сундук»: Наведем шороху и без ДиКаприо
«Пенза – это пацанская столица России», – говорит Денис Сундуков, также выступивший на проекте в качестве шоураннера. Своего героя он описывает как простого парня из народа, который живет в частном секторе и радеет за судьбу родных мест. По словам актера, сериал стал своего рода экспериментом для команды «Пензфильммаш»: «В скетчкоме Сундук был довольно карикатурным персонажем. Такой русский мужик с открытой душой, где-то наивный, где-то недалекий. В сериале он получился не настолько утрированным, но невероятно добрым и веселым. Эксперимент заключается в том, что мы отошли от привычных пацанских сюжетов и попробовали рассказать что-то новое, снимали в деревне, поэтому в кадре много красок и солнца. У «Тяни, Сундук» совсем другой темпоритм».
Тема экологии в сюжете появилась неспроста, история буквально основана на реальных событиях. Денис Сундуков рыбачит с детства и увлек этим занятием многих друзей. Сперва они вместе выбирались на отдых и снимали это в сторис. Аудитория заинтересовалась, давала обратную связь, и было принято решение сделать шоу. За город коллектив рыбаков начал ездить с профессиональной камерой на своем УАЗе, укомплектованным не хуже отдельной квартиры. И в выпусках есть обязательная рубрика со сбором мусора на территориях отдыха. Кстати, к премьере сериала команда «Пензфильммаш» запустила всероссийскую акцию по очистке территорий от загрязнения, в которой приняли участие 22 региона страны.
фото: Бэкстейдж со съемок «Тяни, Сундук» / Пресс-служба PREMIER
Как начинался «Зема»: первый миллион просмотров за день и съемки без режиссера
Специально для съемок «Тяни, Сундук» был построен глэмпинг, герои исполняли водные трюки. Но к такому масштабу команда «Пензфильммаш» пришла далеко не сразу: все это воплощение мечты Семена Молоканова, которому задолго до создания собственного продакшна несколько раз снилось, как у него на районе в Пензе стоит вереница киношных вагончиков. В 2017 году первый «Зема» создавался своими силами, без профессиональной команды и представлений о создании серьезного кино. На площадке кроме исполнителей главных ролей находились еще два человека, причем режиссера в их числе не было. Чтобы посмотреть отснятый материал, актеры просто собирались у маленького экранчика камеры, места хватало не всем. Цикл производства укладывался в неделю: в понедельник писали сценарий серии, во вторник снимали, в среду монтировали, в четверг выкладывали на YоuTubе. А после премьеры первого эпизода буквально проснулись знаменитыми – без какого-либо продвижения и пиар-стратегий оказались в топе сервиса и собрали первый миллион просмотров.
«Первый сезон был снят с бешеным энтузиазмом и на заемные деньги. Это командная история о том, как два-три человека заряжают толпу. Тогда, в начале пути, многие из нашего окружения сочли нас сумасшедшими, и они в чем-то правы», – говорит генеральный директор «Пензфильммаш» Антон Карпушкин. Вместе с Семеном Молокановым они начинали свой путь с игр в КВН, которому посвятили более десяти лет жизни – в том числе выступая в Высшей лиге на Первом канале в составе команды «Сура». Сейчас в продакшене Молоканов отвечает за креативную часть работы, разрабатывая идеи и вычитывая сценарии, а Карпушкин – за менеджмент.
В начале съемок «Земы» ключевая мысль была в том, чтобы посредствам создания контента оставить наследие, отмечает Антон Карпушкин: «Почти все квнщики ведут свадьбы. В день торжества тебя видят сто человек, могут аплодировать, поблагодарить, но на следующий день всё обнуляется. А когда ты выкладываешь ролик, просмотры остаются. Это такой адреналин. Когда ты видишь, что людям нравится твой продукт, это и есть наследие. Все, кто во главу угла в таком деле ставят деньги, долго не проживут».
Затем команда продакшена решилась на еще один эксперимент. Им стал сериал «Салют, Начальник», в котором главную роль исполнил актер и автор проектов «Пензфильммаш» Максим Назаров. Несмотря на отсутствие в кадре Семена Молоканова и Дениса Сундукова, сериал стал настоящим хитом, что сразу расширило границы продакшена и производства.
фото: Бэкстейдж со съемок «Тяни, Сундук» / Пресс-служба PREMIER
Генеральный продюсер продакшена Семен Молоканов – о пути из КВНа в кинопроизводство и смене образа
Создание сериалов и юмористических шоу стало для экс-квнщиков новым закономерным шагом в развитии и новым большим испытанием, а к искреннему творчеству добавился менеджмент. КВН на этом пути оказался своеобразной школой. «Мы безумно усидчивые. После стольких редактур нас никакими правками текста не запугаешь, можем переписывать сколько угодно. Всю жизнь привыкли работать на результат. Это подразумевало, что ты вещаешь со сцены зрителям, купившим билет на игру за 100 рублей, и когда они начинают расшатываться и смеяться, для тебя это высшее благо», – вспоминает Семен Молоканов.
В этом году помимо «Тяни, Сундук» состоялась премьера еще одного проекта из киновселенной «Земы» – сериала «Макс и Гусь», посвященного антагонисту третьего сезона в исполнении Никиты Кологривого. Рассуждая о расширении вселенной и сольных историях для персонажей, Семен Молоканов говорит, что никакой ревности нет. Появление таких сериалов, наоборот, было его мечтой.
Образ простого пензенского пацана с района, хорошо знакомый зрителю, действительно стал для Молоканова родным, но пробовать новое он не боится: «У меня в шкафу, конечно, висит спортивный костюм Земы, который я частенько надеваю, чтобы порадовать аудиторию. Но важно сказать, что за это время у подписчиков появилось доверие ко мне. Никогда не испытываю страха, что люди что-то не примут. Я всегда за изменения». Артист отмечает, что ему нравится быть в кадре, но и продюсерская работа, которой на данном этапе он отдает почти все свое время, все равно остается для него творчеством.
фото: Бэкстейдж со съемок «Тяни, Сундук» / Пресс-служба PREMIER
Внутренняя кухня «Пензфильммаш»
Основной упор продакшен делает на юмористический развлекательный контент. Свои идеи команда предлагает онлайн-платформам и телеканалам, и, если заказчик дает добро, к работе подключается авторская группа. «Пензфильммаш» сотрудничает со сценаристами из Москвы, Петербурга, Уфы, Краснодара, Красноярска и других городов. Сроки сжатые: средней цикл производства сериала составляет примерно девять месяцев – от «слушай, есть такая идея» до «поздравляю с премьерой».
«Прозрачность и честность в работе должны быть априори. Мы хотим стать самыми лучшими. Правда. И мы к этому идем – не по головам, как хищники, а с распростертыми объятиями», – рассуждает Антон Карпушкин.
Помимо продвижения своих идей и наращивания производства сериалов и шоу, одна из ключевых задач команды – создание в Пензе собственного кинокластера. Раньше съемочная группа собиралась в основном из московских специалистов, к которым постепенно стали прикреплять местных, чтобы они перенимали опыт. Неочевидным препятствием в этом деле Семен Молоканов называет «нехватку ментальной базы» среди жителей города: «Мне кажется, наши ребята до сих пор не верят, что работают в кино. Жизнь их к этому как будто совсем не готовила. Человек, базово настроенный отучиться в институте и потом работать с 10 до 18, никогда не предполагал, что станет хорошей шестеренкой в амбициозном продакшене. Но специалистов надо выращивать, и мы идем по этому пути. Работая в кино, нельзя принимать отказы. Если мы придумали столкнуть на центральной улице две машины, то нужно идти и договариваться с администрацией, решать все вопросы».
Большим шагом для «Пензфильммаш» стало строительство собственного офиса, где помимо рабочих мест для команды есть павильон для съемок шоу, студия звукозаписи и собственная костюмерная. И это едва ли не единственный пример в стране, когда региональный продакшен существует без господдержки. Отношения с городом у команды основаны только на дружбе, без бюрократических схем.
фото: Бэкстейдж со съемок «Тяни, Сундук» / Пресс-служба PREMIER
О чем «Пензфильмаш» планирует снимать проекты: известные лица, женские истории и внезапно – авторское кино
На комедиях и развлекательных шоу продакшен останавливаться не собирается. На вопрос, с кем бы хотелось поработать, Семен Молоканов отвечает – со всеми: «У нас нет стопов. Мы пришли к тому, что имеем, благодаря упорству. Будучи еще YоuTubе-каналом, сериалом, звонили агентам Нагиева. Дописались до Киркорова – сняли с ним скетч. У нас даже есть заявка сериала для Netflix. По понятным причинам это больше неактуально, но мы действительно запрашивали у них список требований, потом сидели штурмили, хотели какую-то историю написать».
Сейчас на разных стадиях производства находится более 20 проектов, подробности о которых пока нельзя раскрывать, но заняты в них будут в том числе популярные артисты. На телеканале ТНТ выходит в эфир реалити-шоу «Выжить в Дубае», созданное при участии компании из Пензы, и прямо сейчас идут съемки сериала «Полупановы», который должен появиться в эфирной сетке того же канала.
В планах – в определенный момент дорасти до драматических историй, а также зайти на территорию женского контента, который сейчас в тренде по всему миру. И такой проект уже находится в разработке компании.
Продюсер и сценарист «Пензфильммаш» Артур Магасумов отмечает важность следования мировым сериальным тенденциям: «Есть темы, о которых все говорят, и мы не можем закрыть глаза, сказав, что их не видим. Тренд, в который мы попадаем сейчас, – это трушная комедия. Возможно, где-то мы прибегаем к карикатурам, но так зрителю понятнее». К примеру, в третьем сезоне «Земы» актуальной приметой времени стало появление в сюжете капперов – находчивых людей, которые занимаются ставками на спорт, анализируя ошибки букмекеров.
Пензенский коллектив следит и за миром авторского кино, выделяя для себя интересных им авторов. «Есть классные молодые режиссеры с большим желанием работать. Я сразу отметил для себя Руслана Братова с фильмом «Экспресс» и сказал ребятам, что нужно к нему присматриваться. Надеюсь, в будущем, сотрудничая с такими профессионалами индустрии, мы сможем ближе стать к авторскому кино, тем самым размывая грань между авторским и массовым», – говорит Денис Сундуков.
По словам Артура Магасумова, «Пензфильммаш» намерен пробудить у зрителя интерес к кино и создать вокруг себя комьюнити: «Хочется, чтобы благодаря нашим работам у зрителя переключился какой-то тумблер и появилось желание смотреть фильмы – необязательно современные, а вообще интересоваться индустрией».
фото: Бэкстейдж со съемок «Тяни, Сундук» / Пресс-служба PREMIER
Формула успеха (спойлер – надо работать)
Команда продакшена отмечает, что молодые авторы нередко обращаются к ним за советом, но готовых ответов нет, ведь их главный принцип: бери – и делай. Пройти тот же путь не получится, потому что на площадках, приносящих первый доход проекту «Зема», больше нет монетизации. При этом Антон Карпушкин уверен, что молодым блогерам будет намного легче, потому что у самой сферы появились институты поддержки.
«Наш путь – это тропа, которая поросла травой. Сейчас есть целое шоссе, по которому можно добраться куда-угодно. Мы столкнулись со всеми трудностями, с которыми только можно было, но они закаляют. Есть такая мысль: трудное сделать постоянным, постоянное сделать легким – когда в огне уже ходишь с огнетушителем, а легкое – красивым. Красивым в плане формы. Наверное, мы еще в начале этого большого пути. И рядом с нами есть люди, которые очень помогают и верят», – говорит Карпушкин.
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