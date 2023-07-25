Пацаны к успеху шли: как кавээнщики из Пензы создали одну из лучших региональных киностудий

анонс

23 июля Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда В очередь — к Тарантино, Андерсону и Гервиг

23 июля У каждого свой нуар: 10 черных фильмов XXI века, уже ставших классикой Доказательства, что отчаяние будет длиться вечно

22 июля Маленькая Элли, лысые ведьмы и говорящий Тотошка: как снимается новая версия «Волшебника Изумрудного города» Светлана Ходченкова в роли Бастинды, Дровосек Колокольников, а также множество компьютерной графики