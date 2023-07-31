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«Развод по-геймерски», «Два, три, демон, приди!», «Посредники» и еще 5 фильмов августа

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31 июля 2023
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Развод по-геймерски», «Два, три, демон, приди!», «Посредники» и еще 5 фильмов августа
фото: кадр из фильма «Развод по-геймерски»

В конце лета зрителям покажут на большом экране французскую комедию с Ванессой Паради, новый боевик с Лиамом Нисоном, фестивальный хит Хирокадзу Корээды и парочку любопытных хорроров.



«Криминальный город: Разборки в Пусане» / 범죄도시3



Продолжение популярной южно-корейской серии боевиков про матерого служителя закона Ма Сок До в исполнении харизматичного Ма Дон Сока. На сей раз его герой вместе с командой отважных копов противостоит наркодилеру и группе якудза. В фильме также заняты Ли Джун Хёк, Мунэтака Аоки, Ли Бом Су и Дзюн Кунимура.

Выход в прокат: 3 августа

Читать Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

«Два, три, демон, приди!» / Talk to me



Софи Уайлд и Миранда Отто в дебютном хорроре братьев Дэнни и Майкла Филиппу, в свое время снимавшихся в уже ставшем классикой пугающего жанра «Бабадуке». Австралийская лента, чья мировая премьера состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс», повествует о том, как древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке.

Выход в прокат: 10 августа

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«Развод по-геймерски» / Juniors



Французский режиссер Юго Тома снял комедию с Ванессой Паради и Эваном Бурделле про юных геймеров, у которых сломалась их любимая консоль Playstation. Новую в их глуши достать нелегко, а потому парочка решила провернуть аферу — симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки.

Выход в прокат: 10 августа

Читать oe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет

«Только ты и я» / L'amour et les forêts



Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Виржини Ледуайен и Романа Боринже в драме Валери Донзелли, чей сценарий режиссер написала в соавторстве с постановщицей «События» Одри Диван. Это история Бланш, которая встречает Грега и влюбляется с первого взгляда. Ради него героиня отказывается от семьи, сестры-близняшки и своих друзей, но вскоре осознает, что попала в ловушку к опасному манипулятору и агрессивному собственнику.

Выход в прокат: 17 августа


«Заложники» / Retribution



Лиам Нисон продолжает на старости лет сниматься в экшен-триллерах. На сей раз актер сыграл в ремейке испанского фильма 2015 года «Незнакомец», поставленном Нимродом Анталом, который некогда снял «Хищников» с Эдрианом Броуди. Зрителям расскажут про бизнесмена, обнаружившем бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно – не покидать транспортное средство! В актерской команде — Мэттью Модайн и Эмбет Дэвидц, среди продюсеров — Жауме Кольет-Серра, а музыку написал Гарри Грегсон-Уильямс, композитор таких игровых серий, как Call of Duty и Metal Gear Solid.

Выход в прокат: 24 августа

Читать интервью Лиам Нисон: «Мы носили кучу одежды и чувствовали себя, как человек Мишлен»

«Подводный капкан» / The dive



Камерный немецкий триллер Максимилиана Эрленвайна про двух сестер (Софи Лоу, Луиза Краузе), занимающихся дайвингом в красивом отдаленном месте. На одну из них падает камень, в результате чего она оказывается в ловушке на глубине 28 метров. При опасно низком уровне кислорода и низких температурах второй сестре предстоит бороться за ее жизнь.

Выход в прокат: 24 августа

Читать «Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

«Посредники» / 브로커



Новая работа признанного японского режиссера Хирокадзу Корээды. В драме рассказывается о парочке обаятельных мошенников, подобравших возле приюта новорожденного сына замешанной в преступлении молодой женщины Со Ён. Владелец прачечной Сан Хён и его молодой напарник Тон Су намерены не просто продать ребенка, чтобы решить свои денежные проблемы. Их главная цель — подыскать подкидышу приемных родителей, которые согреют его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи герои колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следует детективы и гангстеры. Сон Кан Хо за свою роль получил приз 75-го Каннского кинофестиваля. Компанию ему составили Дон Вон Кан, Пэ Ду На, Ли Джи Ын и другие корейские актеры.

Выход в прокат: 24 августа

Читать Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: за что мы любим звезду «Паразитов» Сон Кан Хо

«Шёпоты мёртвого дома» / What Josiah saw



Герои этой разбитой на главы мистической семейной драмы Винсента Грэшоу — члены семьи Грэм, отец Джосая (Роберт Патрик) и трое его детей, сыновья Элай (Ник Стал), Томас (Скотт Хейз) и дочь Мэри (Келли Гарнер). Старшие давно покинули родовое поместье, Томас же все еще живет на ферме с папой. Место это пользуется дурной славой, однако расположено на потенциально богатом месторождении — и нефтяная компания планирует выкупить землю. Получив письма с щедрым предложением, братья и сестра впервые за долгие годы собираются вместе — тут-то и выясняются жуткие подробности их прошлого. Лента участвовала во внеконкурсной программе «Дикие ночи» 44-го ММКФ.

Выход в прокат: 24 августа

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