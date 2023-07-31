«Развод по-геймерски», «Два, три, демон, приди!», «Посредники» и еще 5 фильмов августа

Продолжение популярной южно-корейской серии боевиков про матерого служителя закона Ма Сок До в исполнении харизматичного Ма Дон Сока. На сей раз его герой вместе с командой отважных копов противостоит наркодилеру и группе якудза. В фильме также заняты Ли Джун Хёк, Мунэтака Аоки, Ли Бом Су и Дзюн Кунимура.
Софи Уайлд и Миранда Отто в дебютном хорроре братьев Дэнни и Майкла Филиппу, в свое время снимавшихся в уже ставшем классикой пугающего жанра «Бабадуке». Австралийская лента, чья мировая премьера состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс», повествует о том, как древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке.
Французский режиссер Юго Тома снял комедию с Ванессой Паради и Эваном Бурделле про юных геймеров, у которых сломалась их любимая консоль Playstation. Новую в их глуши достать нелегко, а потому парочка решила провернуть аферу — симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки.
Лиам Нисон продолжает на старости лет сниматься в экшен-триллерах. На сей раз актер сыграл в ремейке испанского фильма 2015 года «Незнакомец», поставленном Нимродом Анталом, который некогда снял «Хищников» с Эдрианом Броуди. Зрителям расскажут про бизнесмена, обнаружившем бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно – не покидать транспортное средство! В актерской команде — Мэттью Модайн и Эмбет Дэвидц, среди продюсеров — Жауме Кольет-Серра, а музыку написал Гарри Грегсон-Уильямс, композитор таких игровых серий, как Call of Duty и Metal Gear Solid.
Камерный немецкий триллер Максимилиана Эрленвайна про двух сестер (Софи Лоу, Луиза Краузе), занимающихся дайвингом в красивом отдаленном месте. На одну из них падает камень, в результате чего она оказывается в ловушке на глубине 28 метров. При опасно низком уровне кислорода и низких температурах второй сестре предстоит бороться за ее жизнь.
Новая работа признанного японского режиссера Хирокадзу Корээды. В драме рассказывается о парочке обаятельных мошенников, подобравших возле приюта новорожденного сына замешанной в преступлении молодой женщины Со Ён. Владелец прачечной Сан Хён и его молодой напарник Тон Су намерены не просто продать ребенка, чтобы решить свои денежные проблемы. Их главная цель — подыскать подкидышу приемных родителей, которые согреют его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи герои колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следует детективы и гангстеры. Сон Кан Хо за свою роль получил приз 75-го Каннского кинофестиваля. Компанию ему составили Дон Вон Кан, Пэ Ду На, Ли Джи Ын и другие корейские актеры.
Герои этой разбитой на главы мистической семейной драмы Винсента Грэшоу — члены семьи Грэм, отец Джосая (Роберт Патрик) и трое его детей, сыновья Элай (Ник Стал), Томас (Скотт Хейз) и дочь Мэри (Келли Гарнер). Старшие давно покинули родовое поместье, Томас же все еще живет на ферме с папой. Место это пользуется дурной славой, однако расположено на потенциально богатом месторождении — и нефтяная компания планирует выкупить землю. Получив письма с щедрым предложением, братья и сестра впервые за долгие годы собираются вместе — тут-то и выясняются жуткие подробности их прошлого. Лента участвовала во внеконкурсной программе «Дикие ночи» 44-го ММКФ.
обсуждение >>