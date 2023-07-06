«Вот в наше время…»: мультфильмы о путешествиях подростков в прошлое (которые вы вряд ли видели)

В российский прокат выходит мультфильм «Чарли и фантастическая четверка», где не самый законопослушный современный подросток оказывается в Китае времен раннего бронзового века. Это масштабный проект канадской студии Arcana, которую в 2004 году основал школьный учитель Шон Патрик О’Рейли. Мы решили вспомнить еще несколько — в том числе поучительных! — мультфильмов о путешествиях в древнейшие времена, что оказалось не так уж просто. Удивительно мало аниматоров рискует связываться с эпохами раньше XVII века. Так что не удивляйтесь количеству незнакомых названий!
«Дораэмон: Динозавр Нобиты» (1980/2006)
Первый же полный метр о похождениях японского школьника Нобиты и его инопланетного робокота Дораэмона оказался посвящен путешествиям во времени. Обидевшись, что приятель Сунэо не показывает ему окаменелый коготь динозавра, мальчик обещает найти настоящего доисторического ящера. И ему это в каком-то смысле удается: Нобита раскапывает яйцо футабазавра, из которого — в результате не слишком научных манипуляций — вылупляется обитатель позднего мелового периода. Когда очаровашка Пискэ становится слишком большим, чтобы скрывать его от общественности, Дораэмон с Нобитой отправляются на 100 миллионов лет назад — и это, разумеется, только начало их приключений.
Сегодня про Дораэмона снято более 40 полнометражных аниме — это одна из самых успешных мультипликационных франшиз в мире, опережающая по суммарным кассовым сборам в Японии даже «Годзиллу
». За производством практически всех фильмов и сериалов по одноименной манге Фудзико Ф. Фудзио
стоит студия Shin-Ei Animation
(«Чистый звук
», «Озорная Такаги
»), а «Динозавра Нобиты» перерисовали в 2006 году
, чтобы презентовать историю новому поколению зрителей.
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24 аниме-премьеры этого лета
«Утиные истории» (1987-1990)
В 30 серии культового сериала Скрудж МакДак, Дональд и троица Билли, Вилли и Дилли оказываются на острове Итаквак, где видят древнюю статую Колосса Дакополисского. Туристическая поездка оборачивается путешествием в Древнюю Грецию благодаря колдовству Серсеи, которая хочет изгнать молодого короля Гомера в XX век, а вместо этого переносит оттуда яхту с Даками.
Итаквак фигурирует и в новейшем перезапуске сериала
: на нем обитают древнегреческие боги, которых с Даками связывает давняя история знакомства и дружбы-вражды. Здесь же Билли, Вилли и Дилли впервые кое-что узнают о пропавшей матери.
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Подробнее о перезапуске «Утиных историй»
«Мангака Марина попадает в Камелот» (1990)
Еще одно аниме — и снова в нём задействовано яйцо древней рептилии: на этот раз — мифического дракона. Марина — жизнелюбивая мангака, которую постоянно находят невероятные приключения. Вот и день рождения приятеля Каору, где вместо подарков требовалось ответить на вопрос, а что же такое любовь, оборачивается путешествием во времена Камелота, где требуется помощь самому Артуру Пендрагону — будущему лидеру рыцарей Круглого стола. Вдобавок Марине вручает яйцо дракониха, прося позаботиться о нем и государстве.
Почти часовое аниме основано на серии книг Хитоми Фудзимото
, которые не только не переводились на другие языки, но и не переиздавались в Японии. Вдобавок похождения Марины и её друзей в Камелоте адресованы подкованным фанатам, а неподготовленные зрители могут просто не разобраться, кто все эти люди
. Производством занималась студия Ashi Productions
(«Легенда о Зорро
», «Сказ о парии
»).
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Культовые мультсериалы 90-х, которые мы смотрели после школы
«Приключения мистера Пибоди и Шермана» (2014)
Мистер Пибоди — гениальный говорящий пёс, лауреат Нобелевской премии, приемный отец юноши Шермана и изобретатель машины времени «Вейбек», при помощи которой они с сыном узнают об исторических событиях из самых первых уст. Школьная программа Шермана включается в себя Древний Египет и времена осаждаемой Трои, эпоху Возрождения и Великой французской революции. Правда, возможность поболтать с Тутанхамоном, Да Винчи, Робеспьером и другими свидетелями эпохи приводит к нарушению в полотне времени, которое Пибоди предстоит как-то исправить.
Изначально мистер Пибоди и Шерман — персонажи «Шоу Рокки и Буллвинкля
», появлявшиеся в специальных сегментах мультсериала в 1950-1960-х. В 2014 году сценаристу «Клиент всегда мертв
» Крэйгу Райту
и режиссеру «Короля льва
» со «Стюартом Литтлом
» об Робу Минкоффу
пришла в голову идея посвятить дуэту полный метр, а следом на Netflix вышел сериал «Шоу Пибоди и Шермана», продержавшийся четыре сезона.
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Рецензия на мультфильм «Приключения мистера Пибоди и Шермана»
«Бэтмен-ниндзя» (2018)
Очередная потасовка защитника Готэма с Гориллой Гроддом заканчивается тем, что тот отправляет Темного рыцаря в период Эдо. Там уже успел смешаться с самураями заядлый враг Бэтмена — Джокер, который, правда, использует не совсем соответствующее эпохе оружие: в частности, боевой дом, похожий по функционалу на меха — гигантских роботов из «Мобильного воина Гандама
», ну или «Тихоокеанского рубежа
». Сможет ли Бэтмен вернуться в мрачную современность?
В мультфильме студии Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
», «Коколорс
») столько же от аниме, сколько от комиксов и какого-нибудь сатирического «Робоцыпа
». Всё смешалось: супергерои, японские ноу-хау, реальные подростки (вроде Робина) и те, кто вечно молод душой (вроде всех остальных). Среди режиссеров, кстати, числятся Сюхэй Морита
и Синдзи Такаги
: первый известен по «Токийскому гулю
», второму Кацухиро Отомо
доверял постановку отдельных эпизодов «Стимбоя
».
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Почему «Стимбой» заслуживает внимания не меньше «Акиры» Отомо
«Чарли и фантастическая четверка» (2023)
Дерзкий сирота Чарли промышляет в Чикаго мелким криминалом, работая на местного мафиози (одна из последних ролей Кристофера Пламмера
). Так продолжается до тех пор, пока он не оказывается на три тысячелетия в прошлом, в эпоху Саньсиндуй
. В Древнем Китае четверо супергероев сражаются с захватчиком Куньи (Рон Перлман
), который хочет уничтожить древо жизни. Одна из пяти волшебных масок, дарующая защитникам древа силы, выбирает Чарли как того, кто поможет удивительной цивилизации не погибнуть.
Мультфильм канадской студии Arcana, начинавшейся как издательство комиксов, вдохновлен сравнительно недавними археологическими открытиями: первые свидетельства о древнем поселении на берегу реки Янцзы нашли только в 1929 году. Золотые маски-личины и священное дерево, фигурирующие в «Чарли…», — тоже реальные артефакты, поразившие ученых. Среди других проектов студии — «Новые приключения в стране Оз
», а также целый цикл о похождениях юного Говарда Филлипса Лавкрафта
.
«Чарли и фантастическая четверка» в кинотеатрах с 6 июля
.
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