Аниматор-акробат Борис Дёжкин: как слесарь из Курска стал классиком мультипликации

19 августа 1914 года родился Борис Дёжкин — один из самых ярких и самобытных российских аниматоров, режиссер целого списка знаменательных фильмов: «Шайбу! Шайбу!» (и другие эпизоды про «Метеор»), «Чиполлино», «Необыкновенный матч», «Тихая поляна» и не только. Вспоминаем колонку Марии Терещенко об этом недооцененном классике, написанную в год его скромного 100-летнего юбилея.
В силу профессионального интереса, я довольно часто читаю англоязычные СМИ и форумы, пишущие про анимацию. В них много для меня удивительного, но, пожалуй, больше другого поражает историческая память американцев, их любовь и внимание к своей культуре. Какой-нибудь автор фонов к «Алладдину
» с уверенностью может рассчитывать на то, что в какой-нибудь книге ему будет отведена целая глава. Какой-нибудь талантливый мультипликатор, поработавший на «Том и Джерри
» может не сомневаться, что потомки разберут его творчество и особенности стиля, сделают нарезку его сцен и объяснят, чем именно его уникальный почерк отличается от другого талантливого аниматора, работавшего на «Том и Джерри». А уж режиссер эпизодов Looney Tunes
просто обречен, чтобы про его 100-летие помнили. Потому что имя Боба Клэмпетта
, например, вписано в аналы американской истории. Как следствие — не только американской.
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Так что когда в мае 2013-го отмечалось столетие этого замечательного режиссера, показы его работ проходили в том числе в Цюрихе — в солидном ассортименте особенностей визуального стиля. Ресурс Cartoon Brew
комментировал это мероприятие таким образом: «Работы Боба Клэмпетта в Швейцарии не очень хорошо известны...
» Ну да, потому что во многих странах они известны очень хорошо, а на американских ресурсах можно найти неимоверное количество информации об этом режиссере, включая какие-нибудь его стихи, ранние комиксы и рисунок, который Боб сделал в 12 лет... Есть отдельный веб-сайт, посвященный сериалу Клэмпетта «Бени и Сесил
», есть вики, посвященная сериалу Looney Tunes, на портале IMDB есть подборка «30 лучших мультфильмов Боба Клэмпетта», и я из России, с помощью нескольких кликов могу купить оригинальный целлулоид Клэмпетта за какие-то $250 долларов + доставка.
Как купить оригинальный целлулоид Бориса Дёжкина
, я, если честно, не знаю. И про особенности визуального стиля этого режиссера и аниматора не только в Швейцарии некому рассказать, но и в России найдется всего пара-тройка людей, способных это сделать, не проводя дополнительных исследовательских работ. В сущности, если не брать непосредственно коллег Дёжкина, такой человек один - гениальный хранитель нашей анимационной исторической памяти историк анимации Георгий Бородин
.
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20 работ Бориса Дёжкина
Это при том, что Дёжкин был не только интереснейшим, самобытным режиссером, не только необычайным аниматором, одним из самых выдающихся в советской истории, но и в целом незаурядной личностью, о чем свидетельствуют немногочисленные воспоминания, которые сохранились и были опубликованы.
Чего стоит хотя бы следующий эпизод, о котором рассказывает Кирилл Малянтович
в «Аниматорах Союзмультфильма»: «Хочу описать свою первую встречу с Дёжкиным. Я только что оформился в 1947 году на студию фазовщиком, еще никого не знал. Однажды я сидел в коридоре студии, располагавшемся справа от большого зала. В коридоре было полутемно. С лестницы появился человек. Проходя мимо меня, он оглянулся и, никого не заметив, вдруг, не прерывая шага, без разбега скрутил сальто, и не заднее, а более сложное переднее, и спокойно продолжил свой путь. Я был удивлен и поражен этим неожиданным поступком и рассказал о нем кому-то, спросив, кто это был. «Режиссер Дёжкин, — ответили мне, — это он так проверяет себя, свои силы». Для меня, только что пришедшего в студию, вид кинорежиссера, крутящего сальто, был какой-то дикостью, нереальностью. Потом со странностями быта этой студии и её обитателей я свыкся и не удивлялся
».
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А вот что писал о Дёжкине Федор Хитрук
: «Что бы он ни делал, всё выходило у него легко, акробатически ловко (он в самом деле был превосходный акробат) и как-то особо артистически. Даже карандаш брал не просто: положит его на край стола, ударит по кончику, поймает на лету и только тогда начинает рисовать. Работал Дежкин виртуозно. Я помню почти все созданные им сцены, потому что часами простаивал у него за спиной, наблюдая за бегающим в его руке карандашом. Это было настоящее чудо: рисунок возникал как-то сразу — еще не видно ни головы, ни ног, а движение уже угадывалось. Сцена рождалась буквально на глазах. Я смотрел, затаив дыхание и боясь шелохнуться, чтобы не разрушить это чудо. Между тем сам Дёжкин поминутно вскакивал, убегал куда-то, возвращался и продолжал рисунок на прерванной линии, ни секунды не задумываясь
» (ХИТРУК Ф. Воспоминания // КЗ. 2005. № 73).
Как и у многих аниматоров, у Дёжкина была удивительная судьба. Родился он в Курске, в семье железнодорожника, работал сначала слесарем-инструментальщиком, а на досуге рисовал карикатуры. По совету директора завода, пошел учиться в журнал «Крокодил», где преподавателем его оказался Алексей Радаков
. Он-то и привел Дёжкина на «Союзмультфильм», который тогда еще только создавался. Дебют Дёжкина в качестве аниматора (на фильме «Лиса-строитель
») так поразил коллег, что Борис Петрович мгновенно стал своего рода знаменитостью.
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Режиссерский дебют Дёжкина датирован 1937 годом - это картина «Привет героям!
», посвященная челюскинцам. Несмотря на такой ранний и скорый старт в качестве постановщика, Дёжкин долгие годы после этого работал исключительно мультипликатором, создав в этом качестве два десятка мультфильмов за предвоенные и военные годы.
Большой трагедией для Дежкина стала потеря глаза во время войны. «Студия еще не успела эвакуироваться, и ребята ходили тушить зажигалки, ловить бомбы. В тот день они сидели у Романа Давыдова, который впоследствии снял «Маугли». Бомба попала в дом, Борис закрыл своим телом жену, и осколком поразило левую сторону его лица
» (вдова режиссера Ольга Гайдук-Дёжкина — в интервью Peoples.ru). Одного глаза нет, другой видит плохо, казалось бы, для художника — это конец карьеры. Но для Дёжкина всё только начиналась. В 1946-м вышел его полноценный режиссерский дебют «Тихая поляна
» — и с этого началась огромная спортивная эпопея.
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15 фильмов о футболе
Конечно, Дёжкин снимал не только фильмы про спорт. У него есть и басни («Слон и муравей
», «Лев и заяц
»), и сказки («Сердце храбреца
»), и сатирические фильмы («Это не про меня
», «Не опоздал
»), и фильмы-плакаты («Железные друзья
»), и, конечно, всем известен его «Чиполлино
». И всё же именно спортивная тематика стала так сказать коньком режиссера. Начиная с истории про футбольный матч между зверями в лесу («Тихая поляна»), продолжая соперничеством деревянных и мягких игрушек («Необыкновенный матч
», «Старые знакомые
») и заканчивая великолепным, непревзойденным мини-сериалом про спортивную команду «Метеор», который и стал в итоге визитной карточкой Дёжкина.
Производительность Дежкина была феноменальна. «Около тридцати картин сделал Дёжкин как режиссер. А в скольких он участвовал как художник-одушевитель, мультипликатор! По его собственным приблизительным подсчетам его рисунки использованы в 30 тысячах метров пленки!
» (АБОЛЬНИК О. Дёжкин Борис // Режиссеры и художники советского мультипликационного кино) Было бы наивно пытаться рассказать обо всем этом в обычной колонке — и даже не потому, что не хватило бы места (благо Интернет объемы не лимитирует), а потому как такой юбилейный рассказ обречен быть поверхностным и дилетантским. О художниках масштаба Дёжкина нужно писать книги, с их работами нужно издавать художественные альбомы и выпускать DVD с поэпизодными комментариями. Возможно ли это в России? Вряд ли сегодня. По случаю 100-летия художника в начале года прошла небольшая выставка в Измайлово, по ТВ была показана пара двухминутных сюжетов, а в Курске, на родине Дёжкина, проведен творческий вечер. Ресурс animalife.ru
совместно с Музеем кино начал публикацию архивных материалов с комментариями Георгия Бородина, а пара газет опубликовали короткие новости... На этом чествование закончилось (возможно, что-то ускользнуло от моего внимания, но масштабы, думаю, я вполне верно обрисовала), почти не начавшись и оставив больше не удовлетворение, а вопрос: «Почему у нас так?»
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«Шайбу! Шайбу!» — фильмы о хоккее
Вопрос риторический и не имеющий ответа — или имеющий ответов слишком много. Тут можно упрекать министерство культуры, которое слишком мало заботится о творческом наследии, можно кинуть камень и в сторону анимационного сообщества, и в адрес критиков, которые предпочитают в основном интересоваться игровым кино, и найти еще множество «крайних». И на это всегда найдутся ответы: что бюджеты минкульта не резиновые, что сообщество у нас крошечное (и рук на всё не хватает), что кинокритиков тоже не пруд-пруди — и анимации их не особенно обучают в соответствующих вузах. И остается тогда народ (вообще-то, в Америке огромное количество такой деятельности ведут не специалисты, а как раз энтузиасты), который, разумеется, безмолвствует. В общем, что ни говори, но факт остается фактом: информацию о творчестве Боба Клэмпетта я могу найти в огромном количестве за пять минут, а вот буде кто захочет узнать подробнее о Борисе Дёжкине, шансов на это немного.
Это было бы и само по себе обидно, но вдвойне — в контексте нынешнего взлета патриотизма, когда повсеместно звучат выкрики о том, как же хороша наша отечественная культура против их иностранной. Мне не близка такая позиция, но я бы даже готова была с ней смириться при одном условии: если бы люди, выкрикивающие эти лозунги, действительно интересовались нашей культурой и что-то ради неё делали, помимо попыток запретить всё зарубежное. Ведь это не так уж сложно: создать фан-сайт Дёжкина, показать своему ребенку наши мультфильмы и рассказать про их создателей, прийти на потрясающий цикл лекций Георгия Бородина, посвященный Льву Атаманову
, купить книжку Вадима Курчевского
, задуматься, прокомментировать, потратить 15 минут на просмотр редкого мультфильма, посетить с ребенком детский клуб в кинотеатре «Звезда», где я провела в прошлом году несколько занятий по нашей анимации, рассказывая детям про «Союзмультфильм», Дёжкина, Хитрука, Курчевского (и где за всё время занятий не было ни одного человека со стороны, помимо школы, с которой мы сотрудничали), узнать, выяснить, захотеть... Или всё-таки это сложно? Наверное, куда сложнее, чем просто ругать всё иностранное, не разбираясь, в сущности, ни в зарубежной, ни в отечественной культуре, и не умея ценить, уважать и любить ни ту, ни другую.
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35 фильмов о спорте
Только знаете что... запреты чужого не научают любить свое, ибо вопреки утверждениям народной мудрости, свято место бывает пусто — и пустеет оно тогда, когда вместо уважения насаждается ксенофобия, а ТВ пропагандирует ненависть вместо культуры. Результаты я видела на детском клубе — в том числе, когда дети, от меня впервые услышавшие название «Союзмультфильм», наверняка при этом знали, что «"Дисней" — это плохо, потому что он американский». И судьба этих детей лично меня пугает куда больше, чем судьба их предшественников (лет на пять старше), которые просто любили диснеевского «Винни-пуха
» больше, чем отечественного
.
В оформлении текста использованы материалы Государственного Музея Кино
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