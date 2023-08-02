Смотреть онлайн: «Ван-Пис», «Депп против Херд» и «Последователи»

Самые ожидаемые интернет-релизы августа по версии Кино-Театр.Ру
«Депп против Херд: На кон поставлено всё» / Depp vs Heard: All on the Line
Премьера: 1 августа
Платформа: Okko
Онлайн-кинотеатр Okko начинает август сразу с трех документальных проектов о Джонни Деппе
. Лента «Джонни Депп. Король культа
» расскажет о карьере голливудской звезды, а картина «Депп против Херд: На кон поставлено всё» и ее продолжение «Депп против Херд: Вердикт
» посвящены судебному разбирательству звездных экс-супругов
, за ходом которого следил весь мир. Изнурительные пять недель. На кону $50 миллионов и дело о клевете, в результате которого победителем останется только один.
Читать
В постели с Джонни Деппом: рецензия на «Жанну Дюбарри»
«Замаячный» (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: KION
Детективный триллер, снятый режиссером Андреем Либенсоном
по книге Ильи Бушмина
«Ничейная земля». Следователь по особо важным делам Екатерина (Татьяна Чердынцева
) отправляется на место преступления, где обнаружены трупы трех женщин, и встречает старого знакомого Сергея (Алексей Бардуков
), оперативника уголовного розыска. Именно на их юность пришлось то лето 90-х, когда в поселке орудовал маньяк. Взявшись за новое дело, герои будут не просто расследовать его, но и разбираться с прошлым, которое так и не смогли отпустить.
Читать
«Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить жизнь»: интервью с Алексеем Бардуковым
«Последователи» (1 сезон)
Премьера: 3 августа
Платформа: PREMIER
Психологический триллер с Виктором Добронравовым
и Мариной Александровой
. Вера бесплодна, и вместе с любимым мужем Андреем она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного деструктивного культа, и Андрею надо сделать всё, чтобы спасти супругу. Режиссерское кресло занял Гамлет Дульян
(«Мы
»), в числе продюсеров — Сарик
и Гевонд Андреасяны
.
Читать
«Я берусь за любую работу, которая мне интересна»: интервью с Виктором Добронравовым
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building (3 сезон)
Премьера: 8 августа
Платформа: Hulu
Сыщики-любители Стив Мартин
, Мартин Шорт
и Селена Гомес
вернутся к ролям сыщиков-любителей, а компанию им составят Мерил Стрип
и Пол Радд
. В первом сезоне приглашенной звездой был Натан Лейн
, во втором — Кара Делевинь
. Шоу повествует о трех жителях высотного дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом.
Читать
5 лучших комедийный детективов
«Диагноз "Везучая"» (1 сезон)
Премьера: 16 августа
Платформа: more.tv и Wink
Криминальная комедия о красавице и оторве Лике (Аглая Тарасова
), прославившейся в криминальных кругах необычным даром: в любой афере — будь-то ограбление или рейдерский захват — она приносит стопроцентный успех операции. Если кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Когда один из криминальных авторитетов решает сделать девушку личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро
), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.
Читать
Аглая Тарасова в сериале «Вика-ураган»
«Асока» / Ahsoka (1 сезон)
Премьера: 23 августа
Платформа: Disney+
Спин-офф «Мандалорца
» посвящен Асоке Тано (Розарио Доусон
), которая во времена Войн клонов была падаваном рыцаря-джедая Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен
). Незадолго до падения Республики Асоку по ложному обвинению исключили из Ордена джедаев. После проведенного расследования ее доброе имя было восстановлено, однако Асока затаила обиду. Теперь она охотится за гранд-адмиралом Трауном, надеясь, что сможет найти пропавшего много лет назад молодого джедая Эзру Бриджера.
Читать
Обзор сериала «Оби-Ван Кенноби»
«Новенькие» (4 сезон)
Премьера: 24 августа
Платформа: START
Сезон с подзаголовком «Бунт против взрослых» станет точкой в истории Макса (Глеб Калюжный
). Вернувшись из армии, он делает предложение Соне (Анна Демидова
) и организует пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к другу Диме (Анар
), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия превратилась в нечто большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша: ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы. К касту проекта присоединилась победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева
, которая исполнит одну из ведущих ролей.
Читать
5 сериалов про подростков
«Ван-Пис» / One Piece (1 сезон)
Премьера: 31 августа
Платформа: Netflix
Экранизация суперуспешной японской манги Эйитиро Оды
. Это история молодого парня, который мечтает о титуле Короля пиратов и отправляется на поиски мифического сокровища Ван-Пис.
Читать
Рецензия на кассовый хит «Ван-Пис: Красный»
обсуждение >>