7 важных критериев выбора киношколы



фото: Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов, продюсер Светлана Федина



фото: Зачет по танцу в актерской группе ВШРиС



фото: Студенческая съемка ВШРиС



фото: Награды студента ВШРиС на фестивале "Святой Владимир" в Севастополе

Светлана Валерьевна рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения, где вы намерены получить одну из кинопрофессий, и выделила семь главных критериев выбора киношколы:Это важный критерий отбора. Лицензия – показатель легальности образовательной организации. Её наличие означает не только определенный уровень преподавательского состава, учебных кабинетов и оборудования, но и регулярные проверки со стороны государственных органов. Она также гарантирует, что вы сможете получить налоговый вычет с оплаченных за учебу денег.Проанализируйте количество учебных часов и его соотношение к стоимости обучения. Причем постарайтесь точно выяснить, какое количество часов приходится на аудиторные занятия с педагогами, а какое на самостоятельную работу. Бывает так, что учебное заведение суммирует эти два показателя, и объем обучения выглядит гораздо более значительным. Если количество учебных часов не заявлено или их сложно вычислить, то это, безусловно, причина для сомнения.Все знают, что для создания даже очень короткого фильма требуется не только отличный сценарий, талантливый режиссер, сплоченная команда, но и хорошее техническое обеспечение. Проверьте, какая съемочная техника и оборудование для пост-продакшена есть в киношколе, дают ли ее в аренду слушателям для съемок собственных работ и на каких условиях.Если вы хотите научиться делать кино, учась у профессионалов этого дела, то стоит обратить внимание не только на звания и ученую степень, но и на наличие фильмографии у преподавателя. Это свидетельствует о востребованности, профессиональном опыте преподавателя, а также о потенциальной возможности попасть в профессиональный кинопроект. Не секрет, что в мире кино рекомендация является главным критерием сбора команды для создания кинофильма.Это важный показатель качества обучения в киношколе. Попробуйте выяснить и посмотреть фильмы, которые сняли студенты и выпускники киношколы. Брали ли такие фильмы призы на кинофестивалях, много ли таких фильмов-призеров. Посмотрите эти фильмы и составьте собственное мнение.Выясните, есть ли у киношколы связи с профессиональными киностудиями, где слушатели могут проходить стажировку в действующих кинопроектах и выходить на профессиональную съемочную площадку. Есть киношколы, которые и были созданы при киностудиях. Там у вас, конечно, больше шансов получить дебют, попасть в киносообщество.Смотрите видео-отзывы выпускников, ищите отзывы на сторонних ресурсах, анализируйте рейтинги организации на Яндексе, Гугле. Ну и «сарафанное радио» — «наше всё» до сих пор, несмотря на развитие интернета.Надеемся, что эти советы пригодятся вам в выборе. Желаем успехов в исполнении мечты!