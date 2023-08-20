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7 важных критериев выбора киношколы

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20 августа 2023
Вот-вот наступит новый учебный год не только в школах, колледжах и ВУЗах, но и в учебных заведениях, занимающихся дополнительным профессиональным образованием. Сегодня нас в этом списке интересуют те, кто занимается допобразованием в сфере кино — так называемые киношколы. Кто-то из интересующихся этим направлением уже поступил в киношколу и готовится к занятиям. Кто-то до сих пор размышляет, выбирает, какое учебное заведение предпочесть. Мы решили помочь вам и скомпоновать главные критерии, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при выборе киношколы. И с этим вопросом мы обратились к Светлане Фединой — продюсеру, члену Союза кинематографистов и директору одной из ведущих киношкол России — Высшей школы режиссеров и сценаристов.

7 важных критериев выбора киношколы
фото: Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов, продюсер Светлана Федина

Светлана Валерьевна рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения, где вы намерены получить одну из кинопрофессий, и выделила семь главных критериев выбора киношколы:

1. Наличие образовательной лицензии
Это важный критерий отбора. Лицензия – показатель легальности образовательной организации. Её наличие означает не только определенный уровень преподавательского состава, учебных кабинетов и оборудования, но и регулярные проверки со стороны государственных органов. Она также гарантирует, что вы сможете получить налоговый вычет с оплаченных за учебу денег.

2. Количество учебных часов
Проанализируйте количество учебных часов и его соотношение к стоимости обучения. Причем постарайтесь точно выяснить, какое количество часов приходится на аудиторные занятия с педагогами, а какое на самостоятельную работу. Бывает так, что учебное заведение суммирует эти два показателя, и объем обучения выглядит гораздо более значительным. Если количество учебных часов не заявлено или их сложно вычислить, то это, безусловно, причина для сомнения.

7 важных критериев выбора киношколы
фото: Зачет по танцу в актерской группе ВШРиС

3. Наличие собственной съемочной техники и другого оборудования
Все знают, что для создания даже очень короткого фильма требуется не только отличный сценарий, талантливый режиссер, сплоченная команда, но и хорошее техническое обеспечение. Проверьте, какая съемочная техника и оборудование для пост-продакшена есть в киношколе, дают ли ее в аренду слушателям для съемок собственных работ и на каких условиях.

4. Квалификация педагогов
Если вы хотите научиться делать кино, учась у профессионалов этого дела, то стоит обратить внимание не только на звания и ученую степень, но и на наличие фильмографии у преподавателя. Это свидетельствует о востребованности, профессиональном опыте преподавателя, а также о потенциальной возможности попасть в профессиональный кинопроект. Не секрет, что в мире кино рекомендация является главным критерием сбора команды для создания кинофильма.

7 важных критериев выбора киношколы
фото: Студенческая съемка ВШРиС

5. Фильмы студентов и выпускников
Это важный показатель качества обучения в киношколе. Попробуйте выяснить и посмотреть фильмы, которые сняли студенты и выпускники киношколы. Брали ли такие фильмы призы на кинофестивалях, много ли таких фильмов-призеров. Посмотрите эти фильмы и составьте собственное мнение.

6. Возможность получения профессионального опыта
Выясните, есть ли у киношколы связи с профессиональными киностудиями, где слушатели могут проходить стажировку в действующих кинопроектах и выходить на профессиональную съемочную площадку. Есть киношколы, которые и были созданы при киностудиях. Там у вас, конечно, больше шансов получить дебют, попасть в киносообщество.

7 важных критериев выбора киношколы
фото: Награды студента ВШРиС на фестивале "Святой Владимир" в Севастополе

7. И, конечно, стандартный критерий – отзывы
Смотрите видео-отзывы выпускников, ищите отзывы на сторонних ресурсах, анализируйте рейтинги организации на Яндексе, Гугле. Ну и «сарафанное радио» — «наше всё» до сих пор, несмотря на развитие интернета.

Надеемся, что эти советы пригодятся вам в выборе. Желаем успехов в исполнении мечты!
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7 важных критериев выбора киношколы фотографии
7 важных критериев выбора киношколы фотографии
7 важных критериев выбора киношколы фотографии
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