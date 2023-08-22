Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке

В российский прокат выходят «Посредники» Хирокадзу Корээды — снятый в Южной Корее фильм одного из ведущих японских режиссеров современности. Год назад картину отметили на Каннском кинофестивале наградой за лучшую мужскую роль и призом экуменического жюри. Мы решили вспомнить ещё 11 фильмов из разных азиатских стран, которые награждали на главном киносмотре Европы.
Призы за лучшую мужскую роль и лучший сценарий
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Молодые супруги Эмад и Рана (Шахаб Хоссейни
и Таране Алидоости
) переезжают на новую квартиру. Раньше там жила женщина, про которую мало что известно, но вещи она почему-то не забрала, а соседи поговаривают, что всё здесь не так благополучно, как кажется. Вскоре на Рану кто-то нападает — пока она дома одна, моется в душе (сцена остается за кадром, что создает интригу похлеще хичкоковской
). Эмад начинает выяснять, что же случилось, и теряется в пугающих догадках. Асгар Фархади
снял напряженное кино, в котором муж поначалу сомневается в верности жены, а зрители почти до конца не понимают, кому в принципе верить. Постепенно «Коммивояжер» достигает размаха античной драмы и удерживает внимание зрителя с помощью, в первую очередь, великолепного сценария и мастерской режиссуры. Фархади создает портрет растерянного перед лицом обстоятельств человека. В мире, где стены жилых домов дают трещины, воздух пропитан недоверием, а государственная комиссия по цензуре вырезает эпизоды из любительского спектакля.
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Рецензия на фильм «Коммивояжер»
Призы жюри и экуменического жюри
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Капернаум — древний город греха, пестрящий трущобами, нищетой, беженцами и обманом. Здесь всем правят деньги, а те, у кого их нет, выживают как могут: мальчики начинают работать чуть ли не с младенчества, а девочек выдают замуж лет в десять, потому что дома просто нечего есть. Капернаумом современности оказывается ливанская столица Бейрут, населенная людьми, которые живут в нечеловеческих условиях (их играют преимущественно непрофессиональные актеры, прошедшие через то, что показано на экране). Выросший в трущобах мальчик Зайн (Зайн Эр-Рафъи
) отличается от остальных: он понял, где правда, где ложь, что хорошо, а что плохо — даже подаст в суд на родителей, чтобы те перестали рожать детей и множить человеческое страдание. «Капернаум» — кино прямое и довольно однозначное: содержательная составляющая точно важнее художественной. С одной стороны, постановщица Надин Лабаки
снимает по-дарденновски гуманистический фильм, с другой — появляется в кадре как адвокат мальчика на суде. Но возможно ли снимать про Капернаум по-другому?
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Рецензия на фильм «Каппернаум»
Приз жюри
Дед Мороз убегает от оравы злобных мальчишек. Старики сидят у дороги и смотрят на проезжающие машины. Мужчина изо дня в день выбрасывает мусор на соседский участок. В фильме Элия Сулеймана
разговаривают редко — и то неохотно или о ерунде. Говорить о чем-то по-настоящему важном как будто не имеет смысла: всё и так ясно, а жизнь продолжается. Через размеренный ритм и отчужденных героев Сулейман остроумно обнажает бытовую агрессию и повсеместное одиночество, которые скрываются за маской обыденности. Интонация «Божественного вмешательства» отдаленно напомнит работы Роя Андерссона
, но вместо скандинавского холода и скептицизма здесь — призрак настоящей любви и мечта о земле обетованной. Элия Сулейман снимает фильм-трансформер, который как минимум одним резко выбивающимся эпизодом удивит каждого — на то это и Божественное вмешательство.
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Приз за лучший сценарий
Два профессора всю жизнь посвятили изучению Талмуда. Один (Шломо Бар-Аба
) кропотливо роется в манускриптах, держится за устаревшие принципы и десятилетиями ждет признания, но в глазах общественности выглядит неудачником. Второй (Лиор Ашкенази
) читает лекции в шести местах за день, следит за трендами современной мировой науки и не понаслышке знает, что такое слава и обожание публики. Хотя профессора называют друг друга «учителями» у обоих фамилия Школьник — ведь это отец и сын, в равной степени не готовые к тому, что приготовит для них реальность. «Примечание» Джозеф Седара
отличает крепкий и убедительный сценарий, где иронично и по-своему жестоко выворачиваются отношения двух профессоров Школьников. За весь фильм они толком и не поговорят, но всё время будет думать друг о друге. Соперничество и недопонимание, замалчивания и подозрения столкнутся с воспоминаниями о некогда счастливой семье и попыткой настоящего сострадания. Профессорская среда у Седара выступает своеобразной метафорой общества, где молодые не могут исправить все ошибки, а старики, кажется, не хотят.
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Золотая пальмовая ветвь за лучший фильм и премия ФИПРЕССИ
Любимец Канн турок Нури Бильге Джейлан
снял фильм по мотивам рассказов Чехова: цитирует тексты классика русской литературы, размышляет на любимые излюбленные писателем темы и создает героев, подобных персонажам «Дяди Вани» или «Чёрного монаха». Действие перенесено в современную Турцию, и, несмотря на это (а быть, благодаря), Джейлану удается поразительно точно уловить чеховскую интонацию. «Зимняя спячка» — великолепное кино про людей, которые помирают со скуки, пытаются трудится и много говорят друг с другом: в основном, о том, что жизнь, кажется, уже прошла. Подобно тому, как сестры Прозоровы мечтали уехать в Москву, здесь все порываются сбежать от нынешней жизни в Стамбул. Ближе всех к этому окажется Айдын (Халук Бильгинер
) — в прошлом актер, а ныне владелец отеля «Отелло». Он планирует оставить Каппадокию до весны и даже приезжает на вокзал, но на поезд так и не садится, не отправляется в Стамбул, а значит, и весна в этом мире тоже не наступит. Всё как у Чехова: человек понимает, что ненавидит свою жизнь, но изменить ничего не может. Остается — эта вечная зимняя спячка и скупые горные пейзажи, глядя на которые хочется то ли выпить турецкого чаю, то ли повеситься.
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Рецензия на фильм «Зимняя спячка»
Казахстан: «Айка» (2018)
Приз за лучшую женскую роль
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Мигрантка из Кыргызстана Айка (Самал Еслямова
) уже год нелегально живет в Москве, получает копейки на тяжелейших работах, ночует в одной квартире с десятками таких же бедолаг и не может выбраться из чудовищных долгов. В этой реальности нет места состраданию и любви, есть только унижение и мрак. Остальное – иллюзии об открытии швейного бизнеса, Москве как «городе возможностей» или нашем наконец-таки бессословном обществе. Вместе с тем это история нежданного, нежеланного и трагичного материнства — настоящего чуда, которое жестокий мир в два счета способен отобрать. Сергей Дворцевой
показывает непарадную столицу и говорит о том, что принято игнорировать, и помещает в кадр людей, которых многие даже не замечают. Страшно и больно осознавать, что это кино про улицы, по которым ты ходишь, и про общество, частью которого являешься. Чудо, что теперь у нас есть такое честное и страшное кино.
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Рецензия на фильм «Айка»
Филиппины: «Бойня» (2009)
Приз за лучшую режиссуру
На столичных улицах Армандо Лао
смешивается высокое и низкое: католицизм (повсюду виднеются иконы и надписи «Иисус — это путь к правде жизни
») и мир земных наслаждений (в основном, разврат и запрещенные вещества). Герои фильма тоже существуют в парадигме двойственности: наркозависимую секс-работницу все называют Мадонной (Мария Исабель Лопес
), а 20-летний студент-криминалист Пепинг (Коко Мартин
) окажется соучастником страшного преступления. Юноше предстоит путешествие, в котором он должен увидеть настоящую жестокость и познать подлинный страх. Реальность, всё время принимающая разные формы, покажет самую неприглядную, чудовищную сторону, и это станет для Пеппинга своеобразным обрядом инициации, необходимым для вступления во взрослую жизнь. Главное, чтобы волосы от страха не поседели и сердце от увиденного не остановилось.
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«Время дьявола» Лава Диаса — филиппинского адепта медленного кино
Золотая пальмовая ветвь за лучший фильм
Наверное, самый известный фильм одного из главных представителей так называемого медленного кино Апичатпонга Вирасетакула
. Потрясающе лаконичный сценарий, поразительный звук, тонкая естественность происходящего и паузы, в которых заключено всё очарование бытия. А ещё удивительный мир, где люди могут говорить с сомами и возвращаться домой после смерти. «Дядюшка Бунми» буквально вырастает из буддистской философии и зарослей тайских джунглей, но и европейская культура здесь присутствует: от Источника вечной молодости до «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони. Кино Вирасетакула похоже на мистерию, которая нечеловеческим языком говорит о вечности, умирании, безостановочном ходе времени и «тех, кого мы слышали, когда ещё были молоды».
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Рецензия на фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни»
Приз за лучший сценарий
Фильм Цзя Чжанкэ
состоит из четырёх новелл, которые друг с другом почти не связаны: действие происходит в разных частях Китая, а герои совсем не похожи. Однако все они — будь то борец за справедливость в шахтерской деревне или любовница состоятельного мужчины — испытают на себе прикосновение греха, став убийцами. Цзя Чжанкэ с помощью такого параллелизма показывает, что если человеческая натура может быть очень разной, а одинаковых обстоятельств вообще не бывает, то природа греха неизменна. Реальность как будто доводит героев до такого состояния, а камера вторит ей, чтобы как только свершится убийство цинично бросить преступника и направиться к следующему грешнику, который попадется на глаза. Тех специально и искать не надо — достаточно просто поскрести случайного незнакомца, чье прошлое или будущее таит историю человеческого падения. И как бы красив этот мир ни был (а кино Чжанкэ восхитительно), дорогу, которую проложил человек, переползет змея — и душевного покоя уже вовеки не сыщешь.
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«Пепел — самый чистый белый» Чжанкэ
Тайвань: «Убийца» (2015)
Приз за лучшую режиссуру
Последний на данный момент фильм живого классика тайваньского кино Хоу Сяосяня
. В далекую провинцию Средневекового Китая после многолетнего обучения у монахини-отшельницы возвращается молодая девушка (Ци Шу
), которой приказано убить принцессу (Чжоу Юнь
). В этом кино люди очень мало говорят — больше просто смотрят друг другу в глаза или любуются окружающим миром, который эстетски выстраивает в кадре Сяосянь. Главное здесь — попытка вспомнить забытую интонацию и настроиться на ритмику древней культуры, которая не канула в лету, а стала незаметной частью современности. Принцесса на самом деле уже мертва, но убийца не может её забыть: как та пела ей чудесные песни, рассказывала завораживающие истории и вообще была невероятно красива. Так же и с древностью, память о которой хранится в подсознании не отдельного человека, а целого народа, отчего «возвращение к истокам» выглядит так удивительно и необычно.
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Мир криминала Южной Кореи
Золотая пальмовая ветвь за лучший фильм
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Шестеро обаятельных японцев разного возраста нелегально живут в маленьком домике, воруют еду в супермаркетах, наслаждаются жизнью и заботятся о ближних. Их родство и предысторию непросто установить даже по разговорам, но факт остается фактом: это идеал настоящей семьи, при каких бы сложных обстоятельствах они ни оказались вместе. С одной стороны, Хирокадзу Корээда
говорит о парадоксальности и сложности человеческого мира, о субъективности любого взгляда и смене оптик. С другой — размышляет о семье, которая создается как нечто искусственное, а в итоге становится единственно истинной. В ней есть искренность и абсолютное доверие, которые большой внешний мир может разрушить, даже не заметив. В конечном счете, каждый человек одинок, а семья — это попытка с этим справиться, найдя любовь среди враждебной реальности. Нужно только научиться показывать шрамы друг другу — тогда станет очевидно, что они ничем не отличаются.
«Посредники» в кинотеатрах с 24 августа
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