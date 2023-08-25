Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим

Самому готичному режиссеру Голливуда Тиму Бертону исполняется 65 лет. Его фильмография, казалось бы, хорошо известна всем кинолюбителям, однако не всем затеям режиссера (или студий, которые хотели с ним поработать) было суждено увидеть свет. Одни — не более чем спекуляции в прессе или предварительные договоренности, другие — истлели в процессе подготовки или даже начала съемок. Например, Бертон продюсировал сериал «Затерянные в стране Оз» по Лаймену Фрэнку Бауму или мог снять «Горбуна из Нотр-Дама» с Джошем Бролином, но нашел занятия поинтереснее. О других проектах читайте в нашем материале, иллюстрации к которому нам помогла создать нейросеть (ведь большинство проектов так и остались фантазиями).
«Разговоры с Винсентом» — документальный фильм о Винсенте Прайсе
Тим Бертон
ассоциируется с жуткими и восхитительными, но, в первую очередь, выдуманными мирами, однако в 90-е он чуть не снял документальный фильм о кумире и иконе американского хоррора Винсенте Прайсе
. Режиссер относился к нему с особым трепетом: в короткометражном мультфильме «Винсент
» (1982) юный героей не просто тезка, но и ярый фанат звезды класических ужасов студии Universal (который еще и читал закадровый текст), в «Эдварде руки-ножницы
» (1990) Прайс играет буквально отцовскую фигуру, а после смерти актера Бертон еще раз увековечил его в роли учителя во «Франкенвини
» (2012). Съемки начались в 1991-м — в декорациях Художественного музея имени Винсента Прайса
, где состоялись беседы с самим артистом, режиссером Роджером Корманом
и продюсером Сэмюэлем З. Аркоффом
. В 1993-м Прайса не стало, студии заломили Бертону баснословный ценник за фрагменты фильмов с его участием — и черно-белый (да-да!) документальный проект, вероятно, оказался на паузе навсегда.
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Анимационные работы Тима Бертона
«Май» — мюзикл по манге о девочке-телепатке
В 80-е и особенное 90-е всех самобытных режиссеров Голливуда пытались соблазнить экранизацией японских комиксов: например, Дэвид Линч чуть не снял
фильм по манге «Дому: Детские сны
» Кацухиро Отомо
, который только-только прогремел в США с «Акирой
» (1988). Бертон же мог стать пионером в этом направлении еще до так называемого аниме-бума — взрывной популярности японской мультипликации в Америке. С идеей экранизировать мангу «Май
» (1985-1986), переведенную в числе первых на английский язык, к нему пришла группа Sparks. Причем братья Мэйлы
хотели сделать из истории 14-летней телепатки, борющейся с мировым «правительством», мюзикл! Бертон купил права, но настолько не горел энтузиазмом, что со временем они перешли студии Sony, которая пыталась обольстить проектом Фрэнсиса Форда Копполу
и Кирка Вона
(«Криминальная история
»). Из этого тоже ничего не вышло — и, по слухам, Бертон снова выкупил права на мангу в 2010-х, но опять отдал предпочтение другим проектам.
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Подкаст о феномене «Акиры»
«Бэтмен: Мюзикл» — готическая ария Темного рыцаря
Бертон в итоге снял не один фильм с поющими персонажами (от «Трупа невесты
» до «Суини Тодда
»), но прежде пара занятных идей так и остались в ящике письменного стола. Например, в 2002-м адепт готики и главный (тогда) по Бэтмену готовился поставить рок-оперу о Готэме и его обитателях: в пьесе Дэвида Айвза
планировалось больше внимания уделить роману Бэтмена с Женщиной-кошкой и противостоянию с Джокером, а Джим Стейнман
даже успел написать шесть песен
. В итоге Warner bros., внезапно поддержавшие идею на волне успеха бродвейского мюзикла «Король лев
», так же неожиданно свернули проект — возможно, распознав силуэт блокбастера в фильме «Бэтмен: Начало
», который снял подающий надежды британец Кристофер Нолан
. Бертон же всячески дистанцировался от идеи с мюзиклом — возможно, расстроился, а может, и не планировал заставлять Брюса Уэйна петь.
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Портрет Кристофера Нолана
«Женщина-кошка» — сольный супергеройский фильм с Мишель Пфайффер
Отношения ТБ с WB вообще складывались непросто: после «Бэтмена
» (1989) режиссер не планировал возвращаться в Готэм, но его уговорили, пообещав творческую свободу. «Бэтмен возвращается
» (1992) подарила миру Дэнни ДеВито
и Мишель Пфайффер
в ролях Пингвина и Женщины-кошки соответственно. С режиссером даже вели переговоры о третьей части, но довольно быстро студия решила сделать кинокомикс более семейным — и бертоновскую готику сменил китч Джоэла Шумахера
. Тогда на горизоне появилась идея сольного фильма о Женщине-кошке, Пфайффер согласилась, Бертон тоже как будто кивнул, сценарий готовился писать Дэниэл Уотерс
— автор «Смертельного влечения
» и второго «Бэтмена». Он даже сдал первый вариант — аккурат в день премьеры «Бэтмен навсегда
» (1995), — а следом начался производственный ад, закончившийся «Женщиной-кошкой
» (2004) с Холли Берри
. Забавный факт: в какой-то момент занятую материнством и другими проектами Пфайффер могла заменить Эшли Джадд
.
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«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном
Сиквелы, которых не было: «Кошмар перед Рождеством», «Планета обезьян», «Мрачные тени», «Дом странных детей Мисс Перегрин»
Тим Бертон настолько не любит снимать продолжения, что «Бэтмен возвращается» выглядит в его фильмографии занятным казусом, а новости
о сиквеле «Битлджюса
» звучат как прикол или чудо. Тем не менее, с подобными предложениями к нему приходили не раз и не два. Студия Disney хотела видеть продолжение «Кошмара перед Рождеством
» с 3D-анимацией, но Бертон отговорил их от этой идеи (или, по крайней мере, спас себя с Генри Селиком
). 20th Century Fox планировали закрепить успех «Планеты обезьян
» (2001), но, провозившись с проектом десять лет, решили просто перезапустить
франшизу еще раз (и не прогадали). Warner bros., как и Мишель Пфайффер, не прочь были бы поучаствовать во второй части «Мрачных теней
», но Бертон наотрез отказался, а сиквел «Дома странных детей…
» похоронил провал в прокате.
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Рецензия на фильм «Дом странных детей Мисс Перегрин»
«Падение дома Ашеров» — экранизация Эдгара Аллана По
Казалось бы, Тим Бертон рано или поздно должен взяться за какой-нибудь из текстов мрачного поэта и поклонника воронов. В 90-е параллельно с сагой вокруг «Женщины-кошки» вероятность такого союза была больше нуля, однако режиссер предпочел снять «Марс атакует!
» (1996). Сценарий в обоих случаях писал [бы] Джонатан Гемс
(он же мог взяться за адаптацию «Чудища Хоклайнов. Готический вестерн
» Ричарда Бротигана
), а интерес к странным домам Бертон реализовал 20 лет спустя благодаря «Мисс Перегрин».
«Рипли, ты не поверишь!» — байопик Роберта Рипли, коллекционера странных фактов
До сих пор «Эд Вуд
» (1994) — единственная биография в карьере Бертона, однако в середине нулевых компанию ему мог составить фильм о Роберте Рипли
— комиксисте и создателе шоу «Рипли, ты не поверишь!
» (Ripley’s Believe It or Not!), посвященному самым невероятным фактам на свете. На главную роль согласился Джим Керри
(хотя продюсеры хотели Джонни Деппа
), а сценарий писали Скотт Александер
и Ларри Карацевски
, ответственные за «Вуда» (и потом «Большие глаза
»). Правда, Бертон и Керри сочли их версию недостаточно насыщенной странными фактами и обратились за помощью к Стиву Одекерку
, написавшему второго «Эйса Вентуру
» и «Брюса Всемогущего
». Ну а дальше проект завернули из-за слишком высокой сметы (в какой-то момент им интересовались Роберт Земекис
и Эрик Рот
, но увы).
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Рецензия на «Большие глаза»
«Супермен жив» — супергерой №1 в исполнении Николаса Кейджа
Что ж, признайтесь — вы искали этот проект среди первых. Если слухи о третьем Бэтмене от Бертона, скорее, были слухами, чем реальными договоренностями, то кинокомикс о Человеке из стали с длинноволосым Ником Кейджем
увековечен в Сети благодаря документации, как актер примерял легендарный костюм с буквой S на груди. На роль Лекса Лютора планировали позвать Кевина Спейси
, Брейниака — Кристофера Уокена
(или Керри, или Гэри Олдмана
), Крис Рок
мог сыграть фоторепортера Джимми Олсона, а Лоис Лейн искали среди Сандры Буллок
, Кортни Кокс
и Джулианны Мур
. Запуск (супергероя и тентпола) в итоге отменили — снова из-за высокой стоимости. О том проекте, приуроченном к 60-летию Кал-Эла, осталось много баек: одни любит рассказывать
на встречах с фанатами Кевин Смит
, которого на позиции сценариста сменил Уэсли Стрик
(«Мыс страха
», «Doom
»), которого сменил Дэн Гилрой
(«Запределье
», «Эволюция Борна
»), более широкую картину можно узнать из документалки Джона Шнеппа
«Смерть «Супермен жив»: Что случилось?
» (2015). Продюсер-экс-парикмахер, высмеянный Смитом в итоге получил финальный бой с пауком в «Диком, диком Западе
», Бертон отвел душу на «Сонной лощине
» (1999).
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3 фильма Тима Бертона, которые он все-таки снял
Фильмы, которые снял кто-то другой: «После работы», «Семейка Аддамс», «Парк Юрского периода», «Мэри Райли», «Юнга», «Ужастики», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Малефисента»
Как водится, имя Тима Бертона нередко всплывало в отношении проектов, за которые он, возможно, и не думал браться: в случае с «Пиратами Карибского моря
» и «Малефисентой
» проще поверить, что Disney выдавали желаемое за действительное. «После работы
» начинающий режиссер охотно «уступил» Мартину Скорсезе
. За экранизацию «Парка Юрского периода
» студии буквально боролись — и Warner bros. толкались с Sony Pictures и 20th Century Fox, рассматривавшими в качестве постановщиков Ричарда Доннера
и Джо Данте
соответственно, а победили в итоге Universal Pictures, доверившие динозавров Стивену Спилбергу
. «Мэри Райли
» снял Стивен Фрирз
с Джоном Малковичем
и Джулией Робертс
, а «Юнга
» — сценаристы-шутники Адам Резник
и Крис Эллиот
(точнее первый выступил режиссером, а второй исполнителем главной роли). К экранизации «Ужастиков
» Роберта Лоуренса Стайна
Бертон присматривался в 1998-м, но фильм в итоге вышел в 2015-м — за авторством Роба Леттермана
. Наконец, к газетным стрипам Чарльза Аддамса
режиссер подступался трижды, прежде чем у него получилась «Уэнсдэй
»: сначала интересовался проектом
, который в итоге снял Барри Зонненфельд
(другой кандидатурой был Терри Гиллиам
), затем готовился сделать кукольную анимацию со студией Illumination Entertainment, но этот замысел превратился в неказистое 3D
(зато с оригинальным дизайном из комиксов).
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Рецензия на «Уэнсдэй»
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