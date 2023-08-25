Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим

анонс

60 лет самому изобретательному режиссеру Южной Кореи

11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)

Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке

20 августа

7 важных критериев выбора киношколы

Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов о том, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения