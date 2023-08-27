«Это не может случиться здесь»: Глеб Панфилов – режиссер сильных «слабых героев»

анонс

25 августа Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим Мюзикл про Бэтмена, экранизация манги, много готики и «Пираты Карибского моря»

23 августа Семерых одним ударом: экстрим, торты и перфекционизм Пак Чхан Ука 60 лет самому изобретательному режиссеру Южной Кореи

22 августа Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке 11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)