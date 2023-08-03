Мир криминала: вся правда о Южной Корее в лихом гангстерском кино

В российских кинотеатрах уже идет «Криминальный город: Разборки в Пусане» — третья часть невероятно популярной в Южной Корее франшизы. За рубежом сериалы и фильмы Республики тоже пользуются спросом: консервативный российский прокат еще до ухода голливудских студий с рынка все чаще радовал премьерами с родины Пон Джун Хо, Пак Чхан Ука и BTS. Конечно, отдельное место в любой кинематографии занимают криминальные драмы — и мы решили вспомнить несколько отличных фильмов, которые позволяют увидеть Южную Корею под иным, не туристическим углом.
«Криминальный город» (2017)
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2004 год. Выходцы из КНДР основали в Сеуле китайский квартал, где делит зоны влияния местная мафия. Там же наводит порядок могучий глава убойного отдела Ма Сок До (Ма Дон Сок
), применяющий силу на допросах и приятельствующий с держателем интимного караоке. Когда в Чайна-тауне объявятся трое отморозков из Яньбаня
, чуть что отрезающие неприятелям и должникам конечности, Ма Сок До встает грудью на защиту родного района.
Неимоверно популярная франшиза «Криминальный город» — своего рода корейская история преступлений, вдохновленная реальными событиями. В первой части затронута реальная сеульская спецоперация по борьбе с бандами китайского происхождения, а во второй
Ма Сок До отправляется во Вьетнам, где орудует серийный убийца, специализирующийся на корейцах (сюжет вдохновлен событиями на Филиппинах). В третьей
части герой уже противостоит якудза, а в заявленной четвертой схлестнется с киберпреступностью.
«Желтое море» (2010)
Северокореец Гу Нам (Ха Чон У
) работает таксистом в городке Яньцзи, КНДР, и не вылезает из долгов: к счету от южнокорейской мафии за визу добавляются новые задолжности из-за проигрышей в маджонг. Однажды чосонский криминалитет Мюнга (Ким Юн Сок
) предлагает бедолаге сделку: надо съездить в Сеул и убить там некоего профессора. Гу Нам соглашается, не подозревая, в какой переплет его утянет эта коммандировка.
«Желтое море
» — второй фильм На Хон Джина
, дебютировавшего триллером «Преследование
» и закрепившего успех мощным хоррором «Вопль
». Название фильма отсылает к мелководной окраине Тихого океана, на берегу которого расположены КНДР и обе Кореи, связанные непростыми историческими и криминальными отношениями. Одиссея Гу Нама в Сеул, куда уехала на заработки его жена, — напряженная и кровавая драма о том, что человек человеку волк.
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«Малышка на драйве» (2022)
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Водительница Ын Ха (Пак Со Дам
из «Паразитов
») по прозвищу «Шеф-чан» из тех, кто за солидный гонорар помогает людям, у которых проблемы с законом (или мафией), исчезнуть из Южной Кореи. Угнаться за ней сложнее, чем за героем франшизы «Такси
», а невозмутимости северокореянки позавидовал бы Райан Гослинг
из «Драйва
». Правда, за тюнингом цинизма скрывается доброе сердце: когда очередной клиент не успевает сбежать, пытаясь выиграть время для единственного сына Со Вона (Чон Хён Джун
), девушка соглашается с ним возиться, несмотря на преследование коррумпированного полицейского Чо Гён Пхиля (Сон Сэ Бёк
).
Высокоскоростная мелодрама Пак Тэ Мина
(«Как украсть реку
») ураганом проносится по лабиринтам Сеула, мимолетно останавливаясь возле проблем бездомных детей, миграционной политики и бытовой нетерпимости (шеф Ын Ха не различает выходцев из Южной Азии, что не мешает ему, впрочем, заботиться о всех сотрудниках). Как и в большинстве криминальных сюжетов, несмотря на любые различия, людям проще договориться друг с другом, чем с законом.
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«Злодейка» (2017)
Еще в детстве Сук Хи (Ким Ок Пин
) после смерти состоятельных родителей оказалась в тренировочном лагере наемных убийц и не знала другой жизни. Гибель наставника дарит ей шанс на обыденность: разведка Южной Кореи обещает ей свободу, если она отработает на них десять лет. Для этой миссии девушке делают пластическую операцию и новую личность: теперь она актриса по имени Че Ён Су. Однако Сук Хи все еще надеется отомстить убийце родителей.
Премьера «племянницы» «Олдбоя
» состоялась в Каннах, поразив даже привередливых зрителей открывающей семиминутной сценой драки, снятой одним кадром от первого лица (и не уступающей тому самому эпизоду из шедевра Чхан Ук Пака
, поединкам в «Сорвиголове
» или «Хардкоре
»). Режиссер Чон Бен Гиль
, правда, подвергся влиянию Люка Бессона
: именно увиденная в десятилетнем возрасте «Никита
» вдохновила постановщика на столь динамичный, пускай и не лишенный сентиментальности, сюжет о (почти) похороненной под ударами судьбы человечности.
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«Карнавал бесчестия» (2006)
Ким Пён Ду (Чо Ин Сон
) — лидер небольшой банды, старающийся обеспечить родную и криминальную семью при помощи силы и лазеек в законах. Параллельно со все более рисковыми заданиями от босса он берется помогать другу-режиссеру Мин Хо (Нам Гун Мин
), который как раз снимает фильм про ганпхэ — корейскую мафию, специализирующуюся на аферах с недвижимостью. Фантазии о кино и воспоминания юности перемежаются кровавыми драками и финансовыми трудностями.
Режиссер Ю Ха
, как и его альтер-эго, пытается снять «честное кино про простых кондалей», демонстрируя жизнь Пён Ду как череду непростых выборов и обстоятельств, где насилие сменяется комичными, даже трогательные сценками (например, мафиози на встрече выпускников уплетает chocopie на время). В итоге получается в меру наивное, в меру пронзительное кино не про негодяев, но про ангелов с грязными лицами — молодых людей, которые тонут в отсутствии внятных перспектив.
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«Горечь и сладость» (2005)
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Перфекционист Ким Сон У (Ли Бён Хон
) много лет руководит рестораном, пренадлежащим авторитету господину Кану (Ким Ён Чхоль
). Четкий администратор не лезет в чужие дела, чем заслуживает доверие босса, однако оказывается в патовой ситуации, когда тот просит проследить за юной возлюбленной Хи Су (Щин Мин А
). Если девушка не верна мафиози, её следует убить, но Ким влюбляется в девушку и решает скрыть правду от Кана.
Мастер на все жанры, Ким Чжи Ун
вместе с Пон Джун Хо и Пак Чхан Уком в 2000-е олицетворял трезубец южнокорейского кино, который лишал сна и аппетита западных жанровых режиссеров. Фильмография Кима жанрово разнообразнее прочих: он снял призрачный хоррор «История двух сестер
» и кровавую баню про маньяка под названием «Я видел дьявола
», а также истерн «Хороший, плохой, долбанутый
», который, как понятно из названия, камня на камне не оставляет от классической ленты Серджо Леоне
. Самой же эстетичной работой хулигана и визионера остается криминальную драма, вдохновленная пёстрым «Токийским скитальцем
» японского классика Сэйдзюна Судзуки
— другой историей об одинокой душе, находящейся в смертельном конфликте с принципами неидеального мира.
«Криминальный город: Разборки в Пусане» в кинотеатрах с 3 августа
.
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