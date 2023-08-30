Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Современное якутское кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«1993» Велединского, «Догмен» Бессона, четвертые «Неудержимые» и еще 10 фильмов сентября

30 августа
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2023
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2023
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
30 августа 2023

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«1993» Велединского, «Догмен» Бессона, четвертые «Неудержимые» и еще 10 фильмов сентября
фото: кадр из фильма «Догмен»

В начале осени зрителям покажут на большом экране свежие работы Александра Велединского, Вуди Аллена и Люка Бессона, четвертую часть «Неудержимых», новое российское кино и фильмы с Хилари Суэнк, Хелен Миррен и Умой Турман.



«Вычитание» / تفریق



Иранский маэстро Мани Хагиги, подаривший нам такие любопытные истории, как «Свинья» и «Приходит дракон», возвращается с новой работой. Остросюжетная мистическая драма поведает о проживающих в Тегеране Фарзане (Таране Алидоости) и ее муже Джалале (Навид Мохаммадзаде), которые однажды случайно встречают на улице своих двойников.

Выход в прокат: 7 сентября

Читать Ближневосточный макабр: пакистанский «Дракула», арабские джинны и еврейские големы

«Гнев материнский» / Mother's Milk



Хилари Суэнк, Оливия Кук, Джек Рейнор и Хоппер Пенн в триллере про отчаянную мать и профессиональную журналистку, взявшуюся самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын-полицейский пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери.

Выход в прокат: 7 сентября

Читать «Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

«Голда. Судный день» / Golda



Хелен Миррен в биографической драме Гая Наттива предстанет перед нами в образе «железной леди» Израиля Голды Меир. События картины разворачиваются в 1973 году, когда «Война Судного дня» была в самом разгаре. Соседние страны атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Конфликт грозит принять общемировой масштаб. Урегулировать его предстоит именно премьер-министру Израиля. Груз ответственности за судьбу страны и мира еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один жизненно важный секрет.

Выход в прокат: 7 сентября


«Праздники»



Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко и Инга Оболдина в жизнеутверждающей комедии Бориса Дергачева. По сюжету в жизни Натальи Пыжовой все отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда все семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают ее только крепче.

Выход в прокат: 7 сентября

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

«Я делаю шаг»



Фильм Ольги Акатьевой посвящен проблемам людей с дислексией. Его герой, выпускник педагогического института Саша Макаров, возвращается в родной город и начинает работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии он с трудом читает даже фамилии в классном журнале. Главные роли в картине исполняют Сергей Новосад и Равшана Куркова.

Выход в прокат: 7 сентября

Читать интервью Сергей Новосад: «В профессии артиста 50% – это удача»

«Бери да помни»



Рабит Батулла, Юнус Таиров и Роза Хайруллина в полнометражном дебюте Байбулата Батуллы, где сталкиваются легкомысленный ребяческий взгляд и тягостное бессилие возраста. Это комедия о шестилетнем Ильхаме, который проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни. Обладатель главного приза полнометражного конкурса XI фестиваля «Короче».

Выход в прокат: 14 сентября

Читать рецензию «Бери да помни»: Игра в кости

«Искусство по понятиям» / The Kill Room



Ума Турман, Джо Манганьелло, Сэмюэл Л. Джексон, Майя Хоук и Деби Мазар в криминальной комедии про то, как неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.

Выход в прокат: 14 сентября

Читать интервью Сэмюэл Л. Джексон: «Мазафака – мое любимое слово»

«Монстр и маги синих морей» / 山海经之再见怪兽



Мультфильм из Поднебесной расскажет юным зрителям о том, как в волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой чародей бросил ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы снова и сразиться со злом еще раз.

Выход в прокат: 21 сентября


«Неудержимые 4» / Expend4bles



Старички жанра боевика Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтэм, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр вновь соберутся, дабы надавать по шее нехорошим ребятам. В фильме также появятся Энди Гарсиа, Меган Фокс, Ико Уайс, Кёртис Джеймс Джексон и Тони Джаа, а события развернутся вокруг спасения заложников.

Выход в прокат: 21 сентября

Читать Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

«1993»



Историческая драма Александра Велединского по одноименному роману Сергея Шаргунова, созданная к 30-летию известных событий. В центре сюжета история одной московской семьи, которая вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад. В главных ролях Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Александра Ребенок, Александр Панин, Максим Лагашкин и Григорий Верник.

Выход в прокат: 21 сентября

Читать Дорогая, я не перезвоню: Питчинг иных в Фонде кино — 2022

«Я — богиня»

«1993» Велединского, «Догмен» Бессона, четвертые «Неудержимые» и еще 10 фильмов сентября

Комедия Ольги Дибцевой о девушке после развода с Александрой Бортич в главной роли. Она предстанет в образе школьной учительницы Лены, решившей ради обретения счастья выйти за рамки, которыми она сама себя ограничивала. То, что раньше казалось недостатком — наивность, искренность, нелепость, — оказывается ее очарованием, привлекающим к ней нестандартных людей. В одночасье лишившись и работы, и мужа, она по совету подруги записывается на тренинг «Стать богиней». Компанию исполнительнице главной роли составят Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин и Александр Мосин.

Выход в прокат: 21 сентября

Читать интервью Ольга Дибцева: «Я еще не умерла, а про мою жизнь уже снимают экранизацию»

«Великая ирония» / Coup de chance



Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье в новой работе Вуди Аллена, чье действие разворачивается в осеннем Париже. Словно по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Выход в прокат: 28 сентября


«Догмен» / DogMan



Люк Бессон поведает нам историю о собачнике Калебе Лэндри Джонсе. Он лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания – украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен – не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно – довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон. В картине также заняты Мариса Беренсон, Майкл Гарза и Кристофер Денэм.

Выход в прокат: 28 сентября

Читать Десять пуль в лицо французской демократии: этапные фильмы из 90-х с родины Зидана и Бессона



Смотрите также в кинотеатрах:

с 1 сентября
Сила добра

с 7 сентября
Карточный долг
Концерт отменяется
Мини диско. Танцуют все!
Нейросеть
Паранормальные явления. Ритуальный дом
Пернатый патруль
Телекинез

с 9 сентября
Мульт в кино. Выпуск № 160. Осень смеху не помеха

с 14 сентября
Астрал. 13-й этаж
Дозор джунглей: Кругосветка
Звук свободы
Как украсть реку
Париж: Всё включено
После. Навсегда
Проклятие Лилиан
Проклятое наследие
Рассмеши меня
У людей так бывает
Украсть Рафаэля

с 21 сентября
Вселенная Стивена Кинга
Мегаломаньяк. Реинкарнация
Одной безумной ночью
Остаться в живых
Первый день моей жизни
Чужая

с 28 сентября
Заклятие. Зло внутри
Иван Семёнов: Большой поход
Луна
Миттельмарш
Неестественный отбор
Озеро страха. Присутствие
Принцесса и Руна времени
Тут все свои
Фантом
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года
Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть
Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года
Поиск по меткам
АнимацияБиография / БайопикБоевикиранское киноКомедиямистикаРоссийские фильмысиквелтриллерФранцузское киноЭкранизация
персоны
Ольга АкатьеваТаране АлидоостиВуди АлленМария АроноваБайбулат БатуллаРабит БатуллаМариса БеренсонЛюк БессонАлександра БортичАнтон ВасильевАлександр ВелединскийГригорий ВерникЕкатерина ВилковаМайкл ГарзаЭнди ГарсиаСтепан ДевонинКристофер ДенэмБорис ДергачевТони ДжааКёртис Джеймс ДжексонСэмюэл Эл ДжексонКалеб Лэндри ДжонсОльга ДибцеваЕвгения КалинецОливия КукРавшана КурковаРэнди КутюрЛу де ЛаажМаксим ЛагашкинВалери ЛемерсьеДольф ЛундгренДеби МазарДжо МанганьеллоХелен МирренАлександр МосинНавид МохаммадзадеЕвгений МуравичГай НаттивСергей НовосадИнга ОболдинаНикита ПавленкоАлександр ПанинХоппер ПеннМельвиль ПупоАлександра РебенокДжек РейнорАлександр РобакСильвестр СталлонеДжейсон СтэтэмХилари СуэнкЮнус ТаировУма ТурманИко УайсАнтон ФилипенкоМеган ФоксМани ХагигиВиталий ХаевРоза ХайруллинаМайя ХоукЕвгений ЦыгановНильс Шнайдер
фильмы
1993Бери да помниВеликая иронияВычитаниеГнев материнскийГолда. Судный деньДогменИскусство по понятиямМонстр и маги синих морейНеудержимыеНеудержимые 4ПраздникиПриходит драконСвиньяЯ делаю шагЯ — богиня

фотографии >>
«Голда. Судный день»
«Монстр и маги синих морей»
«Гнев материнский»
«Искусство по понятиям»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Виктория Агалакова
Мирослав Белоногий
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Роже Пьер
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Майкл Чиклис
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Сила добра
драма, экранизация
Россия, 2022
Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Нурбек Эген: «Если люди на площадке что-то не предлагают – значит они не вовлечены в историю, они плохие работники»
Интервью
Нурбек Эген: «Если люди на площадке что-то не предлагают – значит они не вовлечены в историю, они плохие работники»
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
1 комментарий