«1993» Велединского, «Догмен» Бессона, четвертые «Неудержимые» и еще 10 фильмов сентября

Хилари Суэнк, Оливия Кук, Джек Рейнор и Хоппер Пенн в триллере про отчаянную мать и профессиональную журналистку, взявшуюся самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын-полицейский пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери.
Хелен Миррен в биографической драме Гая Наттива предстанет перед нами в образе «железной леди» Израиля Голды Меир. События картины разворачиваются в 1973 году, когда «Война Судного дня» была в самом разгаре. Соседние страны атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Конфликт грозит принять общемировой масштаб. Урегулировать его предстоит именно премьер-министру Израиля. Груз ответственности за судьбу страны и мира еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один жизненно важный секрет.
Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко и Инга Оболдина в жизнеутверждающей комедии Бориса Дергачева. По сюжету в жизни Натальи Пыжовой все отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда все семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают ее только крепче.
Фильм Ольги Акатьевой посвящен проблемам людей с дислексией. Его герой, выпускник педагогического института Саша Макаров, возвращается в родной город и начинает работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии он с трудом читает даже фамилии в классном журнале. Главные роли в картине исполняют Сергей Новосад и Равшана Куркова.
Рабит Батулла, Юнус Таиров и Роза Хайруллина в полнометражном дебюте Байбулата Батуллы, где сталкиваются легкомысленный ребяческий взгляд и тягостное бессилие возраста. Это комедия о шестилетнем Ильхаме, который проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни. Обладатель главного приза полнометражного конкурса XI фестиваля «Короче».
Ума Турман, Джо Манганьелло, Сэмюэл Л. Джексон, Майя Хоук и Деби Мазар в криминальной комедии про то, как неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.
Мультфильм из Поднебесной расскажет юным зрителям о том, как в волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой чародей бросил ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы снова и сразиться со злом еще раз.
Комедия Ольги Дибцевой о девушке после развода с Александрой Бортич в главной роли. Она предстанет в образе школьной учительницы Лены, решившей ради обретения счастья выйти за рамки, которыми она сама себя ограничивала. То, что раньше казалось недостатком — наивность, искренность, нелепость, — оказывается ее очарованием, привлекающим к ней нестандартных людей. В одночасье лишившись и работы, и мужа, она по совету подруги записывается на тренинг «Стать богиней». Компанию исполнительнице главной роли составят Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин и Александр Мосин.
Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье в новой работе Вуди Аллена, чье действие разворачивается в осеннем Париже. Словно по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.
Люк Бессон поведает нам историю о собачнике Калебе Лэндри Джонсе. Он лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания – украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен – не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно – довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон. В картине также заняты Мариса Беренсон, Майкл Гарза и Кристофер Денэм.
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