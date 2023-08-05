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Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

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5 августа 2023
Один из самых мощных и растиражированных образов славянской мифологии — конечно, Баба-яга. Любительница жаренных детей и угроза любому добру молодцу, умелая пользовательница ступы с повышенными аэродинамическими характеристиками и костяной ноги, хранительница леса и/или привратница в мир мертвых. Существует много сюжетов и прочтений вокруг этого образа (например, Проппа, Билибина, Васнецова), прочно обосновавшегося также в массовой культуре XX-XXI веков, где Баба-яга представала и пугающей ведьмой, и добродушной пенсионеркой, и хтоническим злом, и кем только не. По случаю проката фильма «Баба Яга спасает мир», где фольклорную колдунью играет Людмила Артемьева, мы собрали самые яркие образы той, у кого в налоговой декларации числится только избушка на курьих ножках.

Осип Абдулов: «Ивашко и Баба-Яга» (1938)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Одно из первых появлений Яги на экране случилось в 11-минутном мультфильме Валентины и Зинаиды Брумберг, где её озвучил артист Осип Абдулов. Здесь хозяйка избушки на курьих ножках и ворона-приспешника изображена в одной из трех ипостасей, а именно — похитительницы детей. Для Ивашко встреча со смертью в обличье Яги становится своего рода инициацией, ритуалом взросления.


Георгий Милляр: «Василиса прекрасная» (1939), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1967) и «Золотые рога» (1972)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Самой известной Ягой СССР также является мужчина — народный артист РСФСР Георгий Милляр. За 33 года он четырежды предстал в этом образе у Александра Роу (не считая камео в «Финисте — ясном соколе»). Причем сначала актер убеждал режиссера взять себя на роль, а в последний раз уже всячески открещивался. Баба Яга Милляра менялась от фильма к фильму, демонстрируя и жуткую, и хулиганскую, и трагикомичную стороны её натуры.


Вера Орлова: «Гуси-лебеди» (1949)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Еще один классический мультфильм, который во многом и был удостоен пародии в знаменитом эпизоде «Ну, погоди!». Режиссерами выступили Иван Иванов-Вано и Александра Снежко-Блоцкая, а покравшую мальчика Бабу-ягу озвучила другая народная артистка РСФСР Вера Орлова. Милляр в мультфильме, кстати, тоже участвовал: его голосом говорит ёжик.


Георгий Милляр: «Царевна-лягушка» (1954)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Снова Милляр, но уже в мультфильме Михаила Цехановского, где Баба-яга помогает Ивану-царевичу в спасении Василисы Прекрасной из лап Кащея Бессмертного, даруя ему летающего коня.


Зиновий Гердт: «В тринадцатом часу ночи» (1969)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Новогодний (!) музыкальный фильм Ларисы Шепитько, где славянская нечисть собирается в домишке на курьих ножках в ожидании праздника и заморского гостя. В исполнении Гердта Баба-яга выступает матриархом всей нечисти, властной бабулей советской семьи.


Клара Румянова: «Сказка сказывается» (1970)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

В мультфильме Ивана Аксенчука, который выделяется самобытным «резным» стилем, Кащей (Милляр!) снова похищает Василису, а Иван едет её спасать. А вот Баба-яга, озвученная Кларой Румяновой, заслуженной артисткой РСФСР, предстает сначала в боевитой ипостаси воительницы, готовой снести царевицу голову мечом-кладенцом.


Валентина Кособуцкая: «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Еще один музыкальный фильм для семейного празднества, где от Кащея Бессмертного уже не Иван-царевич, а пионеры Маша и Витя спасают не Василису, а Снегурочку. Режиссерами выступили Игорь Усов и Геннадий Казанский, а моложавую рыжеволосую Бабу-ягу сыграла заслуженная артистка РФ Валентина Кособуцкая.


Анастасия Георгиевская: «Василиса Прекрасная» (1977)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

В 1970-е, кажется, вообще произошел какой-то сказочный ренессанс — и вот в мультфильме Владимира Пекаря, стилизованным под лубочную живопись, Баба-яга вновь выступает помощницей для Ивана-царевица. Говорит она при этом голосом народной артистки СССР Анастасии Георгиевской.


Мария Барабанова: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Одна из самых трогательных советских сказок — с Олегом Далем и Еленой Прокловой в ролях Иванушки-дурачка и его возлюбленной Настеньки — предлагает и одну из самых добродушных Бабок-ёжек. В фильме Надежды Кошеверовой ее сыграла народная артистка РСФСР Мария Барабанова, которая помогает Ивану одолеть не Кащея, а коварного купца.


Василий Ливанов: «Жихарка» (1977)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

По-настоящему жутковатая сказка Наталии Головановой, где о связи Бабы-яги с миром мертвых просто трубит трупно-фиолетовая цветовая гамма, а озвучивает шепелявящую старушку-людоедку, позарившуюся на мальчика Жихарку (Лия Ахеджакова), Василий Ливанов.


Женская группа Московского Камерного оркестра: «Летучий корабль» (1979)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Музыкальная пауза: в классической сказке Гарри Бардина бабки-ёжки появляются ненадолго, но с запоминающимся песенным номером в духе народных частушек. Исполняет Московский камерный оркестр.


Ольга Аросева: «Баба-яга против!» (1979)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

И снова Владимир Пекарь обратился к сундуку с фольклором: теперь Баба-яга и Кащей Бессмертный в СССР 1980-го пытаются помещать Олимпийскому мишке сначала попасть на соревнования, а потом — участвовать в них. Слегка похожую на Пакмана обладательницу ступы и помела озвучила Заслуженная артистка РСФСР Ольга Аросьева, а Кащея — Гарри Бардин.


Ефим Кациров: «Ивашка из Дворца пионеров» (1981)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Тут мы снова имеем дело с переосмыслением классического сюжета про Ивашку и Бабу-ягу, которая попыталась съесть не просто смекалистого мальчонку, а находчивого пионера. И потомок пролетария не подвел. Зловещую пенсионерку в очках с толстыми линзами озвучил Заслуженный артист РФ Ефим Кациров, звуки за Кащея Бессмертного издавал Гарри Бардин.


Татьяна Пельтцер: «Там, на неведомых дорожках…» (1982), «После дождичка в четверг» (1985)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Великая Татьяна Пельтцер, Народная артистка СССР, тоже сыграла Бабу-ягу несколько раз. В обоих фильмах Михаила Юзовского — добрую. И в экранизации сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» (известна с потрясающими иллюстрациями Виктора Чижикова). И в переработанной Юлием Кимом версии Александра ОстровскогоОлегом Табаковым в роли Кащея).


Татьяна Пельтцер: «Приключения домовенка» (1985), «Сказка для Наташи» (1986), «Возвращение домовенка» (1987)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

В культовой кукольной трилогии Аиды Зябликовой — о встрече советского и мистического — Пельтцер снова озвучила Бабу-ягу: трогательную, неказистую, похожую на деревянную фигурку, вырезанную по мотивам картины Билибина. В общем, как и все в мультфильме, ламповый и крафтовый образ.


Александр Леньков: «Остров ржавого генерала» (1988)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

А тут у нас научно-фантастическое прочтение образа: в экранизации Кира Булычева из цикла «Приключения Алисы» Баба-яга оказывается роботом в исполнении Народного артиста РФ Александра Ленькова. Режиссер — Валентин Ховенко.


Лия Ахеджакова: «Книга мастеров» (2009)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Прежде чем нащупать формулу успеха с «Последним богатырем», российское подразделение студии Disney и режиссер Вадим Соколовский попробовали сделать фэнтези про крепостного Ивана. По традиции, роль Бабы-яги абы кому не могли доверить, поэтому её сыграла Народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Как водится, она пытается съесть Ивана.


Киану Ривз: «Джон Уик» (2014-2023)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

А вот от этой Бабы-яги никто не скроется: позывной в честь фольклорной проводницы в мир мертвых получил профессиональный киллер Джон Уик. Урожденный Джордани Йованович, «дитя Беларуси». Сыграл его во всей тетралогии Чада Стахелски и Дерека Колстада харизматик Киану Ривз (на спине его персонажа можно рассмотреть татуировку избушки на курьих ножках в районе левого плеча).


Елена Яковлева «Последний богатырь» (2017-2021)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Еще одно, гораздо более успешное прочтение славянской мифологии в контексте современной России. В трилогии Дмитрия Дьяченко не только богатырем оказывается столичный жулик (Виктор Хориняк), но и вся нечистая сила, напротив, следует тропинкою добра. В том числе Баба-яга в исполнении крепко загримированной Елены Яковлевой.


Эмма Тейт: «Хеллбой» (2019)

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Наконец, хтонически жуткая Баба-яга, смерть во плоти, появляется в новой версии Хеллбоя. Интерес к славянским мифам не должен удивлять: автор оригинального комикса Майк Миньола глубоко погружался в фольклорные сюжеты народов мира, когда писал о Парне из пекла. Под вызывающим дрожь гримом потел Трой Джеймс, а озвучила Ягу актриса Эмма Тейт.

«Баба Яга спасает мир» в кинотеатрах с 3 августа.


Алексей Филиппов
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обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   30.04.2023 - 13:56
Хорошая подборка, очень понравилась. Не любимый мой персонаж, однако нравится образ, особенно со старых сказок и мультиков. читать далее>>
№ 2
Pumpkin   28.04.2023 - 15:38
ну вообще конечно Баба Яга это прям образ такой интересный! но она все равно прикольная даже - везде ее даже и не совсем злодейкой то показывают читать далее>>
№ 1
Киноман1985   28.04.2023 - 13:18
то же такая тема не совсем здоровая. придумать для детей образ, который пугал бы их не понятно зачем. может для того, чтобы и во взрослой жизни не строил из себя героя. читать далее>>
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фильмы
Баба Яга спасает мирБаба-Яга против!В тринадцатом часу ночиВасилиса ПрекраснаяВасилиса ПрекраснаяГуси-ЛебедиДжон УикДжон Уик 2Джон Уик 3Джон Уик 4Домовёнок КузяЖихаркаЗолотые рогаИвашка из дворца пионеровИвашко и Баба-ЯгаКак Иванушка–дурачок за чудом ходилКнига мастеровЛетучий корабльМорозкоНовогодние приключения Маши и ВитиНу, погоди!Огонь, вода и... медные трубыОстров ржавого генералаПосле дождичка в четвергПоследний богатырьПоследний богатырь: Корень злаПоследний богатырь: Посланник ТьмыСказка сказываетсяТам, на неведомых дорожках...Финист - Ясный соколХеллбойЦаревна-лягушка

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Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации фотографии
Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации фотографии
Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации фотографии
Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации фотографии
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