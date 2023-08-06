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Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

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6 августа 2023
Недавно вернулась «Футурама» — и может показаться, что 90-е никуда не делись. Однако прошла уже четверть века — и многие с ностальгией вспоминают те времена, когда главной целью на день было вовремя включить телевизор. Мы продолжаем вспоминать культовые иностранные мультсериалы, любовь к которым объединяет самых юных свидетелей XX века.


«Бетховен» (1994-1995)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

Ну тут всё понятно: популярность одноименного фильма о неунывающем сенбернаре, названном в честь известного композитора, способствовала созданию не только многочисленных продолжений, но и мультсериала о невероятных приключения пса и его четырехлапых друзей. Рисованные похождения Бетховена, включавшие круиз на мусорном танкере, продержались всего сезон (аналогичная история по мотивам «Освободите Вилли» протянула два). И это при том, что главную роль озвучивал Джоэл Мюррей (брат Билла), в одном из эпизодов «появлялся» Дэн Кастелланета (голос Гомера Симпсона прозвучал из пасти Слепой овчарки), а за производство отвечала студия Universal Animation, известная по таким мультсериалам, как «Шоу дятла Вуди», «Американский хвост», «Земля до начала времен» и «Балто». В Россию «Бетховен» тоже ворвался на волне популярности фильма — сначала на кассетах, а с 2000-го — в официальном дубляже СТС.


«Тик-герой» (1994-1996)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

В истории про человека-суперклеща, который борется с преступностью, легко опознать пародию на многочисленные супергеройские комиксы. Изначально Тик — талисман отдела писем бостонских комикс-шопов, придуманный художником Беном Эдлундом, который сразу в 1986-м и нарисовал несколько историй о необычном персонаже. Оригинал, как и в случае с «Черепашками-ниндзя», был куда мрачнее и кровавее, чем мультсериал, где просто измываются над супергеройскими клише и именами. Впрочем, шоу оказалось настолько обаятельным, что выходило три года, а в 2019-м вышел одноименный игровой сериал с Питером Серафиновичем в главной роли. В 90-х «Тика» показывали на только появившимся в России и других постсоветских странах канале Fox Kids, а потом культовое шоу осело на 2х2.


«Аладдин» (1994-1997)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

Еще одна побочная линия успешного полного метра — правда, стараниями уже упомянутых Алана Заслава и Теда Стоунза, предложившая маленьким поклонницам и поклонникам Аладдина целую вселенную. Мир Аграбы оказался полон авантюристов, которые не уступают титульному герою в хитроумии, и могущественных магов, способных схлестнуться на равных с Джинни (тут его, кстати, озвучивает не Робин Уильямс, а Кастелланета). Так что сериалу удалось то, с чем не справились полнометражные продолжения (выходившие, правда, сразу на кассетах). В России мимо такого хита, конечно, не могли пройти: с 1996-го его показывали на РТР, потом на ОРТ, следом почти на десять лет «Аладдин» прописался на СТС, пока в 2011-м не оказался на Disney Channel Russia. Параллельно выпускали коллекционные альбомы с наклейками (легендарный бренд Panini) и 11 комиксов от Marvel (им занималось издательство «Эгмонт-Россия»). Долетел ли РФ волшебный корабль, который выпустила компания Mattel, напомнившая о себе блокбастером «Барби», редакции пока установить не удалось.


«Человек-паук» (1994-1998)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

И снова золотая классика — еще один предвестник современного супергеройского бума в кино, пользовавшийся бешенной популярностью в 90-е. Наверняка многие — во всяком случае, за пределами США — именно через него познакомились со студентом Питером Паркером, который подрабатывает фотографом, а ещё спасает мегаполис в образе Человека-паука. Согласно легенде, Стэн Ли, создатель Спайдермена и куратор телевизионного направления Marvel, лично проверял каждый сюжет и чуть ли не каждый кадр на соответствие «духу персонажа». Неудивительно, что этот Паучок едва ли не самый остроумный среди многочисленных инкарнаций Паркера, ну а визуальное богатство надо сказать спасибо не только Marvel Films Animation, но и Korean Studios, а также японской TMS EntertainmentДетектив Конан», «Доктор Стоун» и первый сезон «Утиных историй»). В России с 1 апреля 1999-го его транслировали на Fox Kids (позже — Jetix), но более известны юным зрителям, скорее всего, сеансы на НТВ и Рен ТВ.


«Перезагрузка» (1994-2001)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

«Матрица» для самых маленьких: сериал посвящен путешествиям в виртуальном мегаполисе Мейнфрейм. Охранник Боб, хозяйка ресторана Дот Матрикс и её братец Энзо защищают местных жителей от происков вирусов Мегабайта и Хекс. За четыре сезона в «Перезагрузке» успели процитировать ряд культовых видеоигр (Carmageddon, Mortal Combat, Pokemon), а Боб из неказистого подростка превратился в брутального (и надломленного) воина. Правда, из-за низких рейтингов шоу так и не закончилось: содержание нереализованных четырех эпизодов создатель Гэвин Блэр до сих пор держит в секрете — на случай, если проект все-таки удастся закончить. В России канадский сериал вообще показали без четвертого сезона: первые два показывали по Первому каналу в 1996-м под заголовком «Компьютерные войны», в 2000-м к ним добавился третий, а с 2003-го уже показанные серии начали транслировать на ДТВ под именем «Повторной загрузки».


«Пинки и Брейн» (1995-1998)



Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

«— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером? — Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем захватить мир!» Этот диалог хорошо знаком детям если не отечественных 90-х, то нулевых точно — с 2003-го мышиный дуэт побывал на 2x2, ТВ3, СТС и ТНТ. Башковитый до ужаса Брейн и столь же бестолковый Пинки на пару воплощали максиму Гёте о силе, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Впрочем, за «благо» обычно сходило то, что планы по мировому господству шли коту под хвост. Среди продюсеров был Стивен Спилберг, который поддерживал немало анимационных проектов до середины нулевых: например, полнометражные «Мы вернулись! История динозавра», «Балто» и «Дом-монстр».


«Тимон и Пумба» (1995-1999)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

Если бы ситкома про жуколюбивых Розенкранца и Гильденстерна диснеевской саванны не существовало, его стоило бы выдумать. Как и подозревал всякий, кто смотрел «Короля льва», жизнь суриката и бородавочника невероятна и полна приключений — то на родном континенте, то в другой точке земного шара. Тимон и Пумба без конца сорятся и мирятся, оказываются на волоске от превращения в чей-то обед и сами не прочь полакомиться редкими жуками, а еще без конца соревнуются друг с другом и окружающими. Настоящий летний лагерь нон-стоп. Каждый эпизод открывала классическая Hakuna Matata, а Пумбу озвучивал, как и в оригинальном мультфильме Эрни Сабелла. Натан Лейн смог уделить Тимону лишь несколько серий — и его заменили другие актеры. В дубляже «Нева-1» для ОРТ первые 40 серий Тимона озвучивал Константин Хабенский, а Пумбу — Рафик Кашапов.

«Красавица-воин Сейлор Мун» (1992-1997)


Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

90-е в Японии — это триумф махо-сёдзё: историй про девочек-волшебниц, которые совмещают школьные будни со спасением города от сил зла. Пожалуй, самая популярная из необычных сверстниц — Усаги Цукино, которую придумала мангака Наоко Такэути в 1992 году, а уже через месяц началась трансляция одноименного аниме от Toei AnimationВан-Пис», «Коронный бросок»). Интерес к бойким ученицам в сэра-фуку (японская школьная форма, ставшая в переводе «матроской») стремительно распространился по всему миру, а в США даже планировали сделать ремейк с совмещением игрового кино и анимации. Проект не взлетел, но недавно отыскали пилотный эпизод, считавшийся утраченным. Что касается России, то здесь первый сезон аниме транслировался на 2х2 практически без купюр в 1996 году (из-за этой даты «Сейлор Мун» ошибочно не вошла в прошлую подборку — будем внимательнее).

Фан-факт: манга Такэути закончилась тоже в 1997 году, но экранизация финальных глав — под именем «Красавица воин Сейлор Мун: Космос» — случилась только недавно: в японский прокат аниме-дилогия вышла в конце июня.

Алексей Филиппов
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Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение фотографии
Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение фотографии
Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение фотографии
Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение фотографии
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