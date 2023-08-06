Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

Недавно вернулась «Футурама» — и может показаться, что 90-е никуда не делись. Однако прошла уже четверть века — и многие с ностальгией вспоминают те времена, когда главной целью на день было вовремя включить телевизор. Мы продолжаем вспоминать культовые иностранные мультсериалы, любовь к которым объединяет самых юных свидетелей XX века.
Ну тут всё понятно: популярность одноименного фильма
о неунывающем сенбернаре, названном в честь известного композитора, способствовала созданию не только многочисленных продолжений
, но и мультсериала о невероятных приключения пса и его четырехлапых друзей. Рисованные похождения Бетховена, включавшие круиз на мусорном танкере, продержались всего сезон (аналогичная
история по мотивам «Освободите Вилли
» протянула два). И это при том, что главную роль озвучивал Джоэл Мюррей
(брат Билла), в одном из эпизодов «появлялся» Дэн Кастелланета
(голос Гомера Симпсона
прозвучал из пасти Слепой овчарки), а за производство отвечала студия Universal Animation, известная по таким мультсериалам, как «Шоу дятла Вуди
», «Американский хвост
», «Земля до начала времен
» и «Балто
». В Россию «Бетховен» тоже ворвался на волне популярности фильма — сначала на кассетах, а с 2000-го — в официальном дубляже СТС.
В истории про человека-суперклеща, который борется с преступностью, легко опознать пародию на многочисленные супергеройские комиксы. Изначально Тик — талисман отдела писем бостонских комикс-шопов, придуманный художником Беном Эдлундом
, который сразу в 1986-м и нарисовал несколько историй о необычном персонаже. Оригинал, как и в случае с «Черепашками-ниндзя», был куда мрачнее и кровавее, чем мультсериал, где просто измываются над супергеройскими клише и именами. Впрочем, шоу оказалось настолько обаятельным, что выходило три года, а в 2019-м вышел одноименный игровой сериал с Питером Серафиновичем
в главной роли. В 90-х «Тика» показывали на только появившимся в России и других постсоветских странах канале Fox Kids, а потом культовое шоу осело на 2х2.
Еще одна побочная линия успешного полного метра — правда, стараниями уже упомянутых Алана Заслава
и Теда Стоунза
, предложившая маленьким поклонницам и поклонникам Аладдина целую вселенную. Мир Аграбы оказался полон авантюристов, которые не уступают титульному герою в хитроумии, и могущественных магов, способных схлестнуться на равных с Джинни (тут его, кстати, озвучивает не Робин Уильямс
, а Кастелланета). Так что сериалу удалось то, с чем не справились полнометражные продолжения (выходившие, правда, сразу на кассетах). В России мимо такого хита, конечно, не могли пройти: с 1996-го его показывали на РТР, потом на ОРТ, следом почти на десять лет «Аладдин» прописался на СТС, пока в 2011-м не оказался на Disney Channel Russia. Параллельно выпускали коллекционные альбомы с наклейками (легендарный бренд Panini) и 11 комиксов от Marvel (им занималось издательство «Эгмонт-Россия»). Долетел ли РФ волшебный корабль, который выпустила компания Mattel, напомнившая о себе блокбастером «Барби
», редакции пока установить не удалось.
И снова золотая классика — еще один предвестник современного супергеройского бума в кино, пользовавшийся бешенной популярностью в 90-е. Наверняка многие — во всяком случае, за пределами США — именно через него познакомились со студентом Питером Паркером, который подрабатывает фотографом, а ещё спасает мегаполис в образе Человека-паука. Согласно легенде, Стэн Ли
, создатель Спайдермена и куратор телевизионного направления Marvel, лично проверял каждый сюжет и чуть ли не каждый кадр на соответствие «духу персонажа». Неудивительно, что этот Паучок едва ли не самый остроумный среди многочисленных инкарнаций Паркера, ну а визуальное богатство надо сказать спасибо не только Marvel Films Animation, но и Korean Studios, а также японской TMS Entertainment
(«Детектив Конан
», «Доктор Стоун
» и первый
сезон «Утиных историй
»). В России с 1 апреля 1999-го его транслировали на Fox Kids (позже — Jetix), но более известны юным зрителям, скорее всего, сеансы на НТВ и Рен ТВ.
«Матрица
» для самых маленьких: сериал посвящен путешествиям в виртуальном мегаполисе Мейнфрейм. Охранник Боб, хозяйка ресторана Дот Матрикс и её братец Энзо защищают местных жителей от происков вирусов Мегабайта и Хекс. За четыре сезона в «Перезагрузке» успели процитировать ряд культовых видеоигр (Carmageddon, Mortal Combat
, Pokemon
), а Боб из неказистого подростка превратился в брутального (и надломленного) воина. Правда, из-за низких рейтингов шоу так и не закончилось: содержание нереализованных четырех эпизодов создатель Гэвин Блэр до сих пор держит в секрете — на случай, если проект все-таки удастся закончить. В России канадский сериал вообще показали без четвертого сезона: первые два показывали по Первому каналу в 1996-м под заголовком «Компьютерные войны», в 2000-м к ним добавился третий, а с 2003-го уже показанные серии начали транслировать на ДТВ под именем «Повторной загрузки».
«— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером? — Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем захватить мир!
» Этот диалог хорошо знаком детям если не отечественных 90-х, то нулевых точно — с 2003-го мышиный дуэт побывал на 2x2, ТВ3, СТС и ТНТ. Башковитый до ужаса Брейн и столь же бестолковый Пинки на пару воплощали максиму Гёте
о силе, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Впрочем, за «благо» обычно сходило то, что планы по мировому господству шли коту под хвост. Среди продюсеров был Стивен Спилберг
, который поддерживал немало анимационных проектов до середины нулевых: например, полнометражные «Мы вернулись! История динозавра
», «Балто
» и «Дом-монстр
».
Если бы ситкома про жуколюбивых Розенкранца и Гильденстерна диснеевской саванны не существовало, его стоило бы выдумать. Как и подозревал всякий, кто смотрел «Короля льва
», жизнь суриката и бородавочника невероятна и полна приключений — то на родном континенте, то в другой точке земного шара. Тимон и Пумба без конца сорятся и мирятся, оказываются на волоске от превращения в чей-то обед и сами не прочь полакомиться редкими жуками, а еще без конца соревнуются друг с другом и окружающими. Настоящий летний лагерь нон-стоп. Каждый эпизод открывала классическая Hakuna Matata, а Пумбу озвучивал, как и в оригинальном мультфильме Эрни Сабелла
. Натан Лейн
смог уделить Тимону лишь несколько серий — и его заменили другие актеры. В дубляже «Нева-1» для ОРТ первые 40 серий Тимона озвучивал Константин Хабенский
, а Пумбу — Рафик Кашапов
.
90-е в Японии — это триумф махо-сёдзё
: историй про девочек-волшебниц, которые совмещают школьные будни со спасением города от сил зла. Пожалуй, самая популярная из необычных сверстниц — Усаги Цукино, которую придумала мангака Наоко Такэути
в 1992 году, а уже через месяц началась трансляция одноименного аниме от Toei Animation
(«Ван-Пис
», «Коронный бросок
»). Интерес к бойким ученицам в сэра-фуку (японская школьная форма, ставшая в переводе «матроской») стремительно распространился по всему миру, а в США даже планировали сделать ремейк с совмещением игрового кино и анимации. Проект не взлетел, но недавно отыскали пилотный эпизод, считавшийся утраченным. Что касается России, то здесь первый сезон аниме транслировался на 2х2 практически без купюр в 1996 году (из-за этой даты «Сейлор Мун» ошибочно не вошла в прошлую подборку — будем внимательнее).
Фан-факт: манга Такэути закончилась тоже в 1997 году, но экранизация финальных глав — под именем «Красавица воин Сейлор Мун: Космос
» — случилась только недавно: в японский прокат аниме-дилогия вышла в конце июня.
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