Смотреть онлайн: «Континенталь», новые «Папины дочки» и «Трепачи»

Самые ожидаемые интернет-релизы сентября по версии Кино-Театр.Ру
«Крутая перемена» (1 сезон)
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Премьера: 1 сентября
Платформа: START
Новый сериал Карена Оганесяна
расскажет про амбициозного стартапера Андрея (Никита Ефремов
), который пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела — продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Только есть проблема: для сделки нужно разрешение отца (Игорь Черневич
), который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Этого окажется мало для доказательства искреннего намерения вернуться к преподаванию, и параллельно Андрей идет работать в обычную школу. Прототипом героя стал реальный учитель литературы, чьми дневниками о работе в колонии вдохновлялись авторы «Крутой перемены». Он же консультировал кинематографистов по части быта в исправительном учреждении.
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«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму
«Жизнь по вызову» (2 сезон)
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Премьера: 1 сентября
Платформа: KION
Продолжение размышлений Сарика Андреасяна
на тему состояния секс-индустрии. Во втором сезоне бежавший за границу экс-владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт (Павел Прилучный
) по прозвищу Мэджик возвращается в Москву ради мести врагам – олигарху Ружинскому, разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу, который устроил расправу над эскортницами его агентства. Мэджик заново начинает бизнес с помощью Насти (Елизавета Моряк
) и её брата Антона (Никита Кологривый
), которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика (Алексей Кирсанов
). Главная же цель Шмидта – спасти дочь Алину, которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.
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«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта
«Черное облако» (1 сезон)
Премьера: 7 сентября
Платформа: Okko
Еще одна сентябрьская премьера от режиссера Карена Оганесяна — психологический триллер «Черное облако» с Машей Мацель
в роли девушки Оли, которая в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто ее бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, пропавший на 20 лет, отстраненная лучшая подруга, мать, парень – о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога (Филипп Янковский
). На этих сеансах Оля пытается «выпустить свою злость», но внезапно один за другим близкие действительно погибают. Однако вместо облегчения девушка испытывает настоящий ужас, пытаясь понять, кто решил ей «помочь».
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«Летом асфальт теплый» — абьюзивные дочки-матери с Исаковой и Мацель
«Утреннее шоу» / The Morning Show (3 сезон)
Продолжение проекта с Дженнифер Энистон
и Риз Уизерспун
в роли ведущих популярной утренней передачи. В основе сериала — книга корреспондента CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Второй стартовал осенью 2021-го, и события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства. Британский актер Стивен Фрай
присоединился к касту третьего сезона, примерив образ безжалостного члена совета директоров телекомпании UBA Леонарда Кромвелла, готового на всё ради устранения финансовых проблем. В мае стало известно, что шоу уже продлили
на четвертый сезон.
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Рецензия на второй сезон «Утреннего шоу»
«Контейнер» (3 сезон)
Премьера: 14 сентября
Платформа: START
В третьем сезоне Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина
) возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. К ролям в сериале также вернутся Маруся Фомина
, Дмитрий Чеботарев
, Роман Васильев
, Елизавета Шакира
и Маша Лобанова
. В новом сезоне к ним присоединятся Любовь Толкалина
, Ангелина Пахомова
, Анастасия Имамова
, а также Игорь Бочкин
вместе с супругой Анной Легчиловой
, которые сыграют семейную пару. Режиссером выступил автор сценария и шоураннер «Контейнера» Алексей Ляпичев
, работавший над вторым сезоном. Он отметил, что третий задумывался как финальный, так как поставит некую точку в судьбе всех героев.
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Рецензия на второй сезон «Контейнера»
«Иванько» (2 сезон)
Премьера: 18 сентября
Платформа: PREMIER
В первом сезоне главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская
), тамада и танцовщица Настя (Валентина Мазунина
), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная
) — наделали много ошибок, и теперь вынуждены разбираться с последствиями. Настя пытается забыть Леху (Михаил Тройник
), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь «исправить» себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимоотношениях, при этом на её плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся увольняется из школы и старается найти новый смысл в жизни. Также к ролям вернутся Денис Шведов
, Алексей Вертков
, Анастасия Акатова
и Антон Шаврин
.
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Рецензия на второй сезон «Иванько»
«Папины дочки. Новые» (1 сезон)
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Премьера: 18 сентября
Платформа: START
В продолжении «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева
), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный
) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко
), Диану (Ева Смирнова
), Арину (Полина Айнутдинова
) и Соню (Полина Денисова
). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых. Спустя десять лет к ролям вернулись Андрей Леонов
, Лиза Арзамасова
, Мирослава Карпович
, Екатерина Старшова
, Дарья Мельникова
, Татьяна Орлова
, Нонна Гришаева
, Александр Олешко
и Ольга Волкова
.
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5 отечественных фильмов об отношениях семье
«Континенталь» / The Continental: From the World of John Wick (1 сезон)
Премьера: 22 сентября
Платформа: Peacock
Спин-офф «Джона Уика
» о легендарном отеле «Континенталь». Действие развернется в Нью-Йорке 1970-х, а будущего владельца отеля Уинстона сыграл Колин Вуделл
(в фильмах о Джоне Уике эту роль исполнял Иэн МакШейн
). Образ короля криминального Нью-Йорка воплотил Мэл Гибсон
.
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Рецензия на последнего «Джона Уика»
«Плакса» (1 сезон)
Премьера: 28 сентября
Платформа: Wink
Восьмисерийная музыкальная драма, шоураннером которой стал лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков
. Школьница Маша (Ника Жукова
) вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц. Буллинг ужесточается, когда у Маши вспыхивают чувства к парню (Алексей Онежен
) главной бунтарки и звезды школы Крис (Диана Енакаева
). Справляться с проблемами героине помогают только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко
, Даниил Муравьев
, Софья Николаева
).
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«Новенькие» — сериал о буллинге с Глебом Калюжным
«Трепачи» (1 сезон)
Премьера в сентябре
Платформа: PREMIER
Возвращение на экраны обаятельного дуэта Юрия Стоянова
и Глеба Калюжного
, запомнившегося зрителям после «Вампиров средней полосы
». На этот раз они предстанут в образе юмористов из разных поколений. Герой Калюжного — провинциальный парень Даня Марков, который мечтает переехать в столицу. По приезде молодой стендапер без гроша за душой снимает комнату у ворчливого старика Вячеслава Соколова и начинает попытки пробиться на сцену, а заодно и устроить личную жизнь. По счастливой случайности неприветливый Вячеслав оказывается известным в свое время советским сатириком и решает помочь Дане стать настоящим артистом.
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«Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится
«Лада Голд» (1 сезон)
Премьера в сентябре
Платформа: Иви
Внуки когда-то кровных врагов Артур (Роман Евдокимов
) и Павел (Эльдар Калимулин
) отправляются в приключение всей жизни на Lada 21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой «Ладой» и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Однако значительно опаснее их протеже Мидаса — беспредельщик Шамрай (Даниил Воробьев
), который пойдет на всё, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.
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Даниил Воробьёв охотится за драгоценной машиной в тизер-сцене «Лады Голд»
«Кибердеревня» (1 сезон)
Премьера в сентябре
Платформа: Кинопоиск
Фантастический сериал по мотивам популярных веб-роликов Birchpunk. Действие разворачивается в 2100 году на Марсе. Фермер Николай (Сергей Чихачев
) счастливо живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить прямо на месте домов новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти жилье.
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«Тайна пропавшей деревни» — мистическая комедия для землян
Что еще смотреть онлайн:
«Первокурсницы» (1 сезон)
– 4 сентября, PREMIER
«Сексуальное просвещение» / Sex Education (4 сезон)
— 21 сентября, Netflix
«Бедные Абрамовичи» (1 сезон)
— 26 сентября, START
«Большой дом» (1 сезон)
– 28 сентября, Кинопоиск и Okko
«Поколение "Ви"» / Gen V (1 сезон)
— 29 сентября, Amazon Prime Video
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