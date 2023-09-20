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Новости кино Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой Режиссером выступает Дмитрий Суворов, известный по фильмам «Одна» и «Непослушная»

Рецензии на фильмы «Краш-тест»: Последний звонок и первый аборт Хроника экспресс-взросления на фестивале «Одна шестая»

Главная тема Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии От поколенческих драм до комедий про коррупцию

Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Новости кино «Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года Главные роли в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер

Лайфстайл Александр Петров рассказал о работе с Романом Полански Фильм «Дворец» с участием актёра выходит на экраны в ноябре