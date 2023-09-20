Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии

20 сентября
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2023
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2023
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
20 сентября 2023
На прошлой неделе в Алматы прошел первый международный кинорынок Eurasian Film Market, собравший более 250 участников из 20 стран – производителей и покупателей контента, представителей зарубежных фондов, дистрибьюторов и компаний, оказывающих услуги в сфере кино. Главной задачей форума было создание платформы для продвижения кинопроектов в странах СНГ, а одной из самых интересных секций оказалась программа «Поиск», где как раз было представлено 104 игровых и документальных фильмов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Мы выбрали 10 наиболее любопытных в том числе для российского зрителя художественных фильмов – некоторые из них уже вышли в национальный прокат, а другие только находятся в производстве.

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
фото: "Горный лук"

«Горный лук»

режиссер Эльдар Шибанов, продюсер Юлия Левицкая, Казахстан, 2022

Режиссера Эльдара Шибанова можно назвать звездой независимого казахского кинематографа. В индустрии он начал работать с 18 лет – вместе с мамой и братом, которые теперь выступают продюсерами его фильмов, занявшись пластическим гримом и спецэффектами, в тот момент новаторскими для национального кино. В 2016-м Шибанов стал стипендиатом Азиатской кинопремии, деканом учебной программы которой выступал Цай Минлян, а спустя два года снял короткометражку «Секс, страх и гамбургеры», участвующую в программе «Горизонты» Венецианского фестиваля. Свой полнометражный дебют «Горный лук» он делал уже под руководством Biennale College Cinema – впервые для казахского кино. Так что премьера этой картины, очевидно, вдохновленной лентами Уэса Андерсона, тоже состоялась в Венеции в 2022-м. Главные герои фильма – 11-летний Джабай и его сестра – отправляются в путешествие из маленькой деревни в Казахстане в Китай, чтобы найти «Золотую Виагру» – единственную на свете вещь, которая поможет их отцу стать сильным мужчиной и вернуть в семью жену, мать Джабая. Фильм уже вышел в Казахстане и совсем скоро появится и на российских стримингах. Тем не менее, у Шибанова сейчас готовятся к выпуску еще два проекта – комедия «Про секс спроси у мамы» о шеф-поваре, мечтающем о кулинарном «Оскаре», и черно-белая драма Kiss-in в стиле Хона Сан Су, где мечты о лучшей жизни приправлены актуальными социально-политическими мотивами.


«Ароматное сердце»

режиссер Максим Кодаров, продюсер Саин Габдуллин, Казахстан, 2023

Еще один полнометражный дебют от казахского режиссера Максима Кодарова, чьи короткометражки участвовали во многих международных кинофестивалях. «Ароматное сердце» – психологическая драма про алкоголика и тирана Самата, который выходит из тюрьмы, не научившей его ничему. Самат нуждается в пересадке сердца, и по трагическому стечению обстоятельств его донором становится погибший школьный учитель – с тем самым «ароматным сердцем», которое заставляет бывшего алкоголика и абьюзера пересмотреть взгляды на жизнь. Казахское прочтение знаменитого фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «21 грамм» пока находится в производстве и должно выйти в прокат в 2024 году.

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
фото: "Ароматное сердце"

«Носорог»

режиссер Адильхан Ержанов, продюсеры Алия Мендыгожина, Александр Роднянский (признан иноагентом в РФ), Ольга Хлащева, Казахстан, 2023

Адильхан Ержанов после премьер своих фильмов в Каннах и Венеции довольно успешно работает и в Казахстане, и в России. Его короткометражное «Возвращение Зои» открывало прошлогодний фестиваль «Короче», в конце 2022-го в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko состоялась премьера его сериала «Замерзшие». В этом году комедия «Живага», где он числился режиссером, претендовала на поддержку Фонда кино, однако ее не получила, так что Ержанов может теперь спокойно доработать драму «Носорог», которая, очевидно, имеет большой фестивальный потенциал. Картина расскажет о женщине Тамаре, которая ищет своего пропавшего сына в небольшом городке, охваченном беспорядками. Для помощи она нанимает детектива с сомнительной репутацией, и это приводит к неожиданным последствиям. Лента создается при участии Государственного центра поддержки национального кино Казахстана.


«Солдат любви»

режиссер Фархат Шарипов, продюсеры Байгали Серкебаев, Дина Жумабек, Казахстан, 2024

Режиссер фильма «Тренинг личностного роста», который получил гран-при Московского Международного кинофестиваля 2019 года, работает над мюзиклом, основанном на песнях группы «А’студио». Картина расскажет про молодого поэта и музыканта Бейбута, пытающегося совместить мечту о творчестве с семейной жизнью и отцовством, пока на горизонте не возникает танцовщица Жул, которая влюбляется в музыканта. Очевидно, что главный герой списан в большей степени с вокалиста «А’студио» (кстати, изначально группа называлась «Алмата-студио») Батырхана Шукенова.

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
фото: "Хирург"

«Хирург»

режиссер Ардак Амиркулов, продюсеры Ардак Амиркулов, Александр Рубанов, Казахстан, 2022

В этом году в российский прокат уже выходил фильм «Паралимпиец» со звездой «Нулевого пациента» Аскаром Ильясовым в главной роли, но он же сыграл и в другом фильме «Хирург», который пока выходил только в национальный прокат. Герой Ильясова – успешный врач-интроверт Мэлс, обыденная жизнь которого меняется после встречи с девушкой, таящей разнообразные скелеты в шкафу.
Фильм снял ученик Сергея Соловьева, прославленный казахский режиссер Ардак Амиркулов, возглавлявший студию «Казахфильм» в самое сложное десятилетие – с 1992 по 2002 годы.


«Вакцина от коррупции»

режиссер Тимур Дулатов, продюсер Куралай Анарбекова, Казахстан, 2022

Комедия на самую больную для Казахстана тему – даже на улицах здесь реклама чередуется с баннерами против коррупции и взяток, а в кино о проблеме говорят в разных жанрах. Есть политический триллер «ГОК», где за горно-обогатительный комбинат борются китайские бизнесмены, русские олигархи и местные чиновники. Есть документалка «Сократы», где детям задают, вроде бы, философские вопросы, но в их ответах то и дело проскальзывают «взрослые» слова о любви к деньгам и взятках, которые приходится давать всем подряд. А есть комедия с более чем прямолинейным названием и отчасти фантастическим сюжетом. Отдел по борьбе с коррупцией вместе с лучшими вирусологами страны проводит эксперимент с новаторской вакциной против коррупции. Испытуемых двое: генпрокурор и главный взяточник города Ардак и самый честный человек в стране, директор дома престарелых Руслан. Ардаку тайно вводят вакцину, а Руслана наоборот заражают «вирусом коррупции», жизнь героев, понятно, меняется, а сам вирус выходит из-под контроля.

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
фото: "Продается дом"

«Продается дом»

режиссер Таайлайбек Кулмендеев, продюсер Таайлайбек Кулмендеев, Кыргызстан, 2022

В прошлом году именно этот фильм Кыргызстан выдвигал на премию «Оскар», несмотря на то, что режиссер картины является главой местного оскаровского комитета и Союза кинематографистов. Социально-психологическая драма «Продается дом» тоже объездила много фестивалей (в том числе «Московскую премьеру») и уже вышла в национальный прокат. Речь в картине идет о молодой семье, которую в экономический кризис вводит бизнес мужа. Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь, но на свет должен появиться еще один ребенок. Муж озабочен только восстановлением своего дела, из-за которого погрязает в долгах. Расплатиться с ними он обещает новорожденным ребенком.


«Запах полыни»

режиссер Айбек Дайырбеков, продюсер Толкун Дайырбекова, Кыргызстан, 2022

Фестивальный хит из Кыргызстана сродни «Отрочеству» Ричарда Линклейтера, только рассказывает не об одном мальчике, а сразу о трех подростках, живущих в отдаленной деревне и в своих детских играх пытающихся не замечать наступающей взрослой жизни. Режиссер фильма Айбек Дайырбеков – один из самых прославленных кинематографистов страны, в свое время принимавший участие в Berlinale Talent Campus и придумавший национальную кинопремию «Ак Илбирс» (Снежный барс).

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
фото: "Запах полыни"

«Фортуна»

режиссер Мухиддин Музаффар, продюсеры Мухиддин Музаффар, Мухамадсаид Шохиев, Саидмурод Давлатов, Таджикистан, 2022

Некогда главный режиссер государственного музыкально-драматического театра имени Тофты Фозиловой г. Канибадам, а теперь директор собственной киностудии Мухиддин Музаффар снял драматическую версию «Экспресса», причем с социально-политическим контекстом. Премьера ленты прошла на Пусанском Международном кинофестивале. Накануне провозглашения независимости Таджикистана, когда вокруг еще действуют комсомол и КГБ, а страна испытывает дефицит хлеба и инфляцию, два друга – Каххор и Маннон – идут работать на завод автозапчастей. И один из них получает зарплату лотерейным билетом, который станет проверкой дружбы на прочность.


«Воскресение»

режиссер Шокир Холиков, продюсеры Фирдавс Абдухаликов, Ахром Шахназаров, Узбекистан, 2023

В узбекском кино, судя по представленным в программе «Поиск» проектам, сохраняется патриотическое направление и вектор на драмы об отношениях отцов и детей. Участвовавшее в Шанхайском фестивале «Воскресение» – из второй категории. В центре сюжета пожилая супружеская пара, воспитавшая двоих сыновей. Они выросли и решили сначала осовременить дом родителей, а потом и вовсе его снести, чтобы на его месте построить новое, более подходящее для нынешнего поколения жилье.

Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пацаны к успеху шли: как кавээнщики из Пензы создали одну из лучших региональных киностудий
Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
«Паралимпиец»: Спортсмен с безграничными возможностями
«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента
«Капельки здоровья»: Евгений Стычкин, Лиза Шакира и Аскар Ильясов озвучили аудиосказку для детей, живущих с ВИЧ
«Нулевой пациент» и «Чемпион мира» оказались в числе финалистов Второй Премии ИРИ
Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»
Компания «Среда» подписала договор на эксклюзивное производство сериалов для Okko
Никита Ефремов: «В первую очередь, признание хорошо бы получить от самого себя»
От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года
«Пелевин» и «Нулевой пациент» получили национальную премию «Большая цифра»
Сергей Минаев опустится на «Золотое дно»
На фестивале «Дух огня» вне конкурса покажут фильмы Степана Бурнашева, Светланы Устиновой и Наталии Мещаниновой
«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ
Иван Янковский и Евгений Миронов признаны лучшими актерами на «Золотом орле»
Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»
Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков
Адильхан Ержанов: «Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино»
Поиск по меткам
Азиатское киноКазахское киноМария Токмашева
персоны
Фирдавс АбдухаликовАрдак АмиркуловКуралай АнарбековаСаин ГабдуллинАйбек ДайырбековАдильхан ЕржановАскар ИльясовЮлия ЛевицкаяРичард ЛинклейтерАлия МендыгожинаЦай МинлянМухиддини МузаффарАлександр РоднянскийАлександр РубановБайгали СеркебаевОльга ХлащеваСан Су ХонФархат ШариповЭльдар ШибановБатырхан Шукенов
фильмы
Ароматное сердцеВакцина от коррупцииВозвращение ЗоиВоскресениеГорный лукЗамёрзшиеЗапах полыниНосорогНулевой пациентПаралимпиецПоцелуйПро секс спроси у мамыПродаётся домСекс, страх и гамбургерыСолдат любвиТренинг личностного роста...ФортунаХирургЭкспресс

фотографии >>
Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии фотографии
Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии фотографии
Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии фотографии
Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Янин
19 сентября ушёл из жизни актёр Алексей Янин.
Любовь Майкова
18 сентября ушла из жизни актриса Любовь Майкова.
Александр Хван
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Хван.
Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Владимир Осенев
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Мириам Сехон
Юлия Юрченко
Мэгги Грэйс
Франсуа Клюзе
Энгус Макфадьен
Билл Мюррей
Роберт Хоффман (II)
Иван Шведов
Имре Шинкович
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен