Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии

На прошлой неделе в Алматы прошел первый международный кинорынок Eurasian Film Market, собравший более 250 участников из 20 стран – производителей и покупателей контента, представителей зарубежных фондов, дистрибьюторов и компаний, оказывающих услуги в сфере кино. Главной задачей форума было создание платформы для продвижения кинопроектов в странах СНГ, а одной из самых интересных секций оказалась программа «Поиск», где как раз было представлено 104 игровых и документальных фильмов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Мы выбрали 10 наиболее любопытных в том числе для российского зрителя художественных фильмов – некоторые из них уже вышли в национальный прокат, а другие только находятся в производстве.
Режиссера Эльдара Шибанова можно назвать звездой независимого казахского кинематографа. В индустрии он начал работать с 18 лет – вместе с мамой и братом, которые теперь выступают продюсерами его фильмов, занявшись пластическим гримом и спецэффектами, в тот момент новаторскими для национального кино. В 2016-м Шибанов стал стипендиатом Азиатской кинопремии, деканом учебной программы которой выступал Цай Минлян, а спустя два года снял короткометражку «Секс, страх и гамбургеры», участвующую в программе «Горизонты» Венецианского фестиваля. Свой полнометражный дебют «Горный лук» он делал уже под руководством Biennale College Cinema – впервые для казахского кино. Так что премьера этой картины, очевидно, вдохновленной лентами Уэса Андерсона, тоже состоялась в Венеции в 2022-м. Главные герои фильма – 11-летний Джабай и его сестра – отправляются в путешествие из маленькой деревни в Казахстане в Китай, чтобы найти «Золотую Виагру» – единственную на свете вещь, которая поможет их отцу стать сильным мужчиной и вернуть в семью жену, мать Джабая. Фильм уже вышел в Казахстане и совсем скоро появится и на российских стримингах. Тем не менее, у Шибанова сейчас готовятся к выпуску еще два проекта – комедия «Про секс спроси у мамы» о шеф-поваре, мечтающем о кулинарном «Оскаре», и черно-белая драма Kiss-in в стиле Хона Сан Су, где мечты о лучшей жизни приправлены актуальными социально-политическими мотивами.
Еще один полнометражный дебют от казахского режиссера Максима Кодарова, чьи короткометражки участвовали во многих международных кинофестивалях. «Ароматное сердце» – психологическая драма про алкоголика и тирана Самата, который выходит из тюрьмы, не научившей его ничему. Самат нуждается в пересадке сердца, и по трагическому стечению обстоятельств его донором становится погибший школьный учитель – с тем самым «ароматным сердцем», которое заставляет бывшего алкоголика и абьюзера пересмотреть взгляды на жизнь. Казахское прочтение знаменитого фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «21 грамм» пока находится в производстве и должно выйти в прокат в 2024 году.
Адильхан Ержанов после премьер своих фильмов в Каннах и Венеции довольно успешно работает и в Казахстане, и в России. Его короткометражное «Возвращение Зои» открывало прошлогодний фестиваль «Короче», в конце 2022-го в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko состоялась премьера его сериала «Замерзшие». В этом году комедия «Живага», где он числился режиссером, претендовала на поддержку Фонда кино, однако ее не получила, так что Ержанов может теперь спокойно доработать драму «Носорог», которая, очевидно, имеет большой фестивальный потенциал. Картина расскажет о женщине Тамаре, которая ищет своего пропавшего сына в небольшом городке, охваченном беспорядками. Для помощи она нанимает детектива с сомнительной репутацией, и это приводит к неожиданным последствиям. Лента создается при участии Государственного центра поддержки национального кино Казахстана.
Режиссер фильма «Тренинг личностного роста», который получил гран-при Московского Международного кинофестиваля 2019 года, работает над мюзиклом, основанном на песнях группы «А’студио». Картина расскажет про молодого поэта и музыканта Бейбута, пытающегося совместить мечту о творчестве с семейной жизнью и отцовством, пока на горизонте не возникает танцовщица Жул, которая влюбляется в музыканта. Очевидно, что главный герой списан в большей степени с вокалиста «А’студио» (кстати, изначально группа называлась «Алмата-студио») Батырхана Шукенова.
В этом году в российский прокат уже выходил фильм «Паралимпиец» со звездой «Нулевого пациента» Аскаром Ильясовым в главной роли, но он же сыграл и в другом фильме «Хирург», который пока выходил только в национальный прокат. Герой Ильясова – успешный врач-интроверт Мэлс, обыденная жизнь которого меняется после встречи с девушкой, таящей разнообразные скелеты в шкафу.
Фильм снял ученик Сергея Соловьева, прославленный казахский режиссер Ардак Амиркулов, возглавлявший студию «Казахфильм» в самое сложное десятилетие – с 1992 по 2002 годы.
Комедия на самую больную для Казахстана тему – даже на улицах здесь реклама чередуется с баннерами против коррупции и взяток, а в кино о проблеме говорят в разных жанрах. Есть политический триллер «ГОК», где за горно-обогатительный комбинат борются китайские бизнесмены, русские олигархи и местные чиновники. Есть документалка «Сократы», где детям задают, вроде бы, философские вопросы, но в их ответах то и дело проскальзывают «взрослые» слова о любви к деньгам и взятках, которые приходится давать всем подряд. А есть комедия с более чем прямолинейным названием и отчасти фантастическим сюжетом. Отдел по борьбе с коррупцией вместе с лучшими вирусологами страны проводит эксперимент с новаторской вакциной против коррупции. Испытуемых двое: генпрокурор и главный взяточник города Ардак и самый честный человек в стране, директор дома престарелых Руслан. Ардаку тайно вводят вакцину, а Руслана наоборот заражают «вирусом коррупции», жизнь героев, понятно, меняется, а сам вирус выходит из-под контроля.
режиссер Таайлайбек Кулмендеев, продюсер Таайлайбек Кулмендеев, Кыргызстан, 2022
В прошлом году именно этот фильм Кыргызстан выдвигал на премию «Оскар», несмотря на то, что режиссер картины является главой местного оскаровского комитета и Союза кинематографистов. Социально-психологическая драма «Продается дом» тоже объездила много фестивалей (в том числе «Московскую премьеру») и уже вышла в национальный прокат. Речь в картине идет о молодой семье, которую в экономический кризис вводит бизнес мужа. Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь, но на свет должен появиться еще один ребенок. Муж озабочен только восстановлением своего дела, из-за которого погрязает в долгах. Расплатиться с ними он обещает новорожденным ребенком.
Фестивальный хит из Кыргызстана сродни «Отрочеству» Ричарда Линклейтера, только рассказывает не об одном мальчике, а сразу о трех подростках, живущих в отдаленной деревне и в своих детских играх пытающихся не замечать наступающей взрослой жизни. Режиссер фильма Айбек Дайырбеков – один из самых прославленных кинематографистов страны, в свое время принимавший участие в Berlinale Talent Campus и придумавший национальную кинопремию «Ак Илбирс» (Снежный барс).
Некогда главный режиссер государственного музыкально-драматического театра имени Тофты Фозиловой г. Канибадам, а теперь директор собственной киностудии Мухиддин Музаффар снял драматическую версию «Экспресса», причем с социально-политическим контекстом. Премьера ленты прошла на Пусанском Международном кинофестивале. Накануне провозглашения независимости Таджикистана, когда вокруг еще действуют комсомол и КГБ, а страна испытывает дефицит хлеба и инфляцию, два друга – Каххор и Маннон – идут работать на завод автозапчастей. И один из них получает зарплату лотерейным билетом, который станет проверкой дружбы на прочность.
В узбекском кино, судя по представленным в программе «Поиск» проектам, сохраняется патриотическое направление и вектор на драмы об отношениях отцов и детей. Участвовавшее в Шанхайском фестивале «Воскресение» – из второй категории. В центре сюжета пожилая супружеская пара, воспитавшая двоих сыновей. Они выросли и решили сначала осовременить дом родителей, а потом и вовсе его снести, чтобы на его месте построить новое, более подходящее для нынешнего поколения жилье.
обсуждение >>