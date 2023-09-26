Безбашенные: 5 героинь, которые теряли память в кино

Онлайн-кинотеатр KION 1 октября начнет показ сериала «Безбашенная» режиссера Ланы Влади. В нем Екатерина Варнава играет потерявшую память жену чиновника, а Евгений Цыганов — лесника и отца-одиночку из затерянного в тайге сибирского городка, чьи дети пытаются убедить ничего не помнящую про свою прежнюю жизнь героиню в том, что она их мама. К премьере комедии Кино-Театр.Ру вспоминает классические фильмы и новые сериалы, в которых женщины забывают себя.
«За бортом
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Комедийный фарс Гэрри Маршалла
— пожалуй, самый известный фильм о потере памяти. Высокомерная и праздная богачка Джоанна (Голди Хоун
) проводит деньки на собственной шикарной яхте. Там же трудится простой столяр Дин (Курт Расселл
) — мастерит для хозяйки судна шкаф, которым она в итоге оказывается недовольна и буквально вышвыривает работника за порог, точнее за борт. В тот же вечер Джоанну настигает карма — она сама, не замеченная никем на корабле, падает в море, откуда ее вылавливают местные жители и доставляют в больницу. Героиня ничего не помнит о себе и своей жизни, чем тут же, во имя мести, решает воспользоваться Дин. Он увозит женщину домой и сообщает ей, что ее зовут Энни, она его жена и у них четверо детей.
Сюжет был предсказуемым еще в момент выхода картины, а сегодня и подавно кажется наивным и морально устаревшим. Однако дуэт Голди Хоун и Курта Расселла, на момент съемок уже образовавших пару и вот уже 40 лет живущих в крепком браке, наполняет историю неподдельной химией, энергией и, хоть и пошловатым, но искрометным и выглядящим совершенно естественно юмором. Память, конечно, возвращается, но вспоминать о прежней жизни и уж тем более возвращаться к ней Джоанн, полюбившая себя в образе Энни, не хочет. Любовь, родившаяся из обмана и изменившая обоих — справедливости ради, не одна только героиня отличалась поначалу несносным характером, но и Дин, запустивший дом и детей, не вызывал 100-процентной симпатии, – приводит к хэппи-энду и идиллии в духе «с милым рай и в шалаше».
«Прежде чем я усну
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В основу фильма Роуэна Жоффе
с Николь Кидман
в главной роли лег одноименный бестселлер, в свою очередь вдохновленный весьма уникальной реальной историей — мужчины, потерявшего память в 26 лет и каждый день, вплоть до своей смерти в 86, просыпавшегося, не помня себя. Так и героиня Кристин однажды утром с удивлением узнает от спящего рядом неизвестного мужчины — а еще из расклеенных по всему дому фотографий и записок-подсказок — что ей не 20, а уже 40, что она замужем за тем самым мужчиной (Колин Ферт
) и так далее. Всего этого она не помнит якобы из-за аварии и каждый новый день начинает с чистого листа. Но все не так просто — хотя и в этих предлагаемых обстоятельствах уже нет ничего простого — ведь стоит супругу уйти на работу, как звонит телефон, и психолог (Марк Стронг
) на том конце провода сообщает женщине, где ей найти камеру с видеодневником, который Кристин ведет уже давно. Из него она и узнает, что рассказанное мужем — ложь, а ее жизнь — сплошная боль. Как в переносном, так и в прямом смысле — от удара по голове. На многочисленные несостыковки авторы предлагают закрыть глаза — в конце концов речь об амнезии — и вместо этого, видимо, сосредоточиться на основной идее и месседже, осуждающем домашнее насилие. А такой разговор, даже в формате не самого выдающегося фильма, никогда не будет лишним.
«Малхолланд Драйв
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Фильм Дэвида Линча
, над трактовками которого ломают голову до сих пор. Режиссер, даже опубликовавший якобы инструкцию для расшифровки картины, а не деле еще более запутывающие зрителя подсказки, кажется, добивался именно такого эффекта, снимая историю попавшей в автомобильную аварию на улице Малхолланд-драйв и потерявшей память девушки (Лора Хэрринг
). Забравшись в первый попавшийся дом, она знакомится с блондинкой Бэтти (Наоми Уоттс
), начинающей актрисой. Та очень сочувствует незнакомке, назвавшейся Ритой (в честь актрисы Риты Хейворт
), и вместе они пытаются выяснить как можно больше о случившемся и о том, кто же такая «Рита». Спойлер — никто до сих пор этого так до конца и не понял.
То ли сон, то ли видение, то ли вариация на популярную нынче тему мультивселенной и параллельных миров, а, может, впрямь амнезия, вызванная травмой — правда, скорее психологической. Каждый смотрящий сам решает, чем для него выглядит в итоге «Малхолланд Драйв» и кто такие Рита, Бэтти, а также их копии Дайана и Камилла — кто из них реальный, а кто плод воображения. Без преувеличения изобретательная работа Линча, которая так или иначе причудливым образом исследует сам феномен памяти, зачастую играющей с людьми жестокие шутки.
«Бортпроводница
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Актриса Кейли Куоко
, дебютировавшая на телеэкране еще в 8 месяцев, а в 6 лет сыгравшая в рекламном ролике про куклу Барби, известность обрела благодаря сериалу «Теория большого взрыва
», где ей пришлось стать связующим звеном между законами физическими и физиологическими. Ее официантка и начинающая актриса Пенни связала гиков-неудачников Леонарда и Шелдона с реальным миром. Успех «Теории большого взрыва» позволил создать Куоко собственную компанию и персональный сериал, которым и стала «Бортпроводница», основанная на одноименном романе американского писателя Криса Бохджаляна.
Стюардесса Кэсси здесь тоже теряет память, но вовсе не из-за авиакатастрофы, как можно было бы подумать из-за названия, а по причине банального алкогольного опьянения и последующего похмелья. Начало «Бортпроводницы» и впрямь сродни очередному «Мальчишнику: из Вегаса в Бангкок». В последнем и начинается делириум Кэсси — она обнаруживает в гостиничном номере труп русского Алекса Соколова, с которым провела роковую и совершенно не запоминающуюся ночь. Столь судьбоносные пробелы в памяти заставляют Кэсси завязать с алкоголем, но, кажется, это далеко не главная беда, ведь повсюду действуют шпионские заговоры, разведка и даже обычные люди, готовые заставить тебя усомниться в собственной памяти.
«На поверхности
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Свежий и оригинальный сериал Apple TV+, над созданием которого работали одна из продюсеров возвращения «Декстера
» Вероника Уэст
и режиссер «Фортитьюд
» Сэм Миллер
, по сюжету одновременно напоминает и сериалы российского ТВЦ, и книги Харлана Кобена
, которые любят экранизировать для Netflix. После тяжелой травмы головы Софи (Гугу Мбата-Роу
) мало что помнит. Полиция считает, что она пыталась совершить самоубийство, но все — и это касается не только Софи, ее мужа (Оливер Джексон-Коэн
), но и окружающих их людей, – в резкую амнезию, как и в попытку самоубийства особо не верят. К тому же на горизонте появляется то ли бывший, то ли не очень коп Баден (Стефан Джеймс
), знакомый с Софи еще до того, как она впала в краткосрочное беспамятство.
«На поверхности» полностью соответствует своему названию, потому что с начальных титров доверять ни одному из героев нельзя, но кто из персонажей, которые то и дело пытаются забыть о большинстве событий по примеру главной героини, окажется самым слабым звеном или даже преступником — основная интрига сериала.
Смотрите сериал «Безбашенная» в онлайн-кинотеатре KION с 1 октября.
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