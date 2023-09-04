Анатомия осени: 15 премьер российского (и международного) проката

Осень — лучшее время для любителей кино: традиционно в это время в российские кинотеатры добираются победители фестивалей — Каннского, Венецианского, Берлинале, хотя некоторые и с большим опозданием, но мы все равно им рады. Также ожидается призер российского смотра «Короче» и культовое кино на все времена. Рассказываем, на что соотечественникам сходить помимо «Барби» этой осенью, а также обращаем внимание на интересные голливудские премьеры, которые повезет увидеть не всем.
Дебютант Байбулат Батуллин снял кино о мальчике Ильхаме (Юнус Таиров) из татарской деревни, который живёт вместе с бабушкой (Роза Хайрулина) и дедушкой (Рабит Батулла) и скучает по родителям. Ильхам ещё не знает, что его родители погибли, а бабушка с дедушкой не понимают, как об этом рассказать внуку, и пробуют сделать это с помощью игры, которая называется «Бери да помни». Это камерный фильм о потере самых близких людей, который удивительным образом совмещает в себе страшную трагедию и по-детски искреннее утверждение жизни (будет даже неожиданная реинкарнация легендарного мема «А я думала, это сова»). «Бери да помни» стал главным открытием конкурса дебютного кино на кинофестивале «Короче» в Калининграде: критики фильм расхвалили, зрители встретили стоячей овацией, а члены жюри вручили главный приз. В прокате: с 14 сентября
На восемнадцатилетие Джонни (Киа Маккирнан) получает приготовленный по традиционному семейному рецепту торт, который неожиданно приводит к радикальным изменениям в её жизни. Одновременно с этим в школе постоянные учебные тревоги создают напряжённую атмосферу, а несколько знакомых девочек и вовсе пропадают без вести. Американская режиссёрка Дженнифер Ридер снимает мистический хоррор о взрослении, которое пропитано кровью и страхом и где опасность стала признаком повседневности. Критики сравнивают «Проклятое наследие» с классическими примерами жанра, а премьера фильма состоялась в программе прошлого Берлинского кинофестиваля. В прокате: с 14 сентября
В честь двадцатилетия фильма компания «Иное кино» выпускает в российский прокат отреставрированный культовый южнокорейский триллер, снятый Пак Чхан Уком в 2003 году. История человека (Чхве Мин Сик), которого однажды похищают неизвестные и держат 15 лет в комнате, где нет окон, но есть телевизор. Это кино о всепоглощающем насилии стала второй частью «трилогии о мести» наряду с «Сочувствием господину Месть» и «Сочувствием госпоже Месть». Квентин Тарантино назвал фильм Пак Чхан Ука «абсолютным шедевром», а на Каннском кинофестивале 2003 года «Олдбой» получил Гран-при. В прокате: с 14 сентября
Почти сразу после мировой премьеры в российский прокат выйдет новый фильм Люка Бессона. Даг – человек, который не ладит с людьми, но находит родственные души в собаках и становится экстравагантным хозяином стаи, выполняющей всякие не слишком легальные поручения. Как там вышло, зрителям предстоит разбираться весь фильм — вместе с полицейской психологиней. Заглавного персонажа сыграл Калеб Лэндри Джонс, два года назад за роль массового убийцы в драме «Нитрам» получивший актёрский приз Канн. Кажется, его умение создавать точные психологические портреты необыкновенных героев должно прекрасно вписаться в изобретательный экшн Люка Бессона. Права на демонстрацию «Догмена» уже приобрели прокатчики со всего мира, хотя впервые публично фильм покажут только в конкурсе грядущего Венецианского кинофестиваля: пока это одна из самых ожидаемых премьер предстоящего смотра. В прокате: с 28 сентября
До российского проката наконец-таки добирается потрясающая картина Малики Мусаевой – ученицы Александра Сокурова и однокурсницы Кантемира Балагова и Киры Коваленко. Мусаева дебютирует невероятно поэтичным фильмом о жизни чеченских девушек, которые взрослеют и оказываются в кругу несвободы. Это очень тонкое и красивое кино, в котором с помощью полувзглядов и полутонов показаны неуверенность и надежда, сюжетность отходит на второй план, а человеческая трагедия переплетается с полётом молодости. Всё выглядит очень честно – во многом благодаря выдающейся операторской работе (камера Дмитрия Наговского) и замечательной игре непрофессиональных актёров (Хадижа Батаева и Мадина Аккиева). Сам Сокуров сказал, что кино «блестящее» и что он «ничего подобного никогда в своей жизни не видел», а в 2023 году «Клетка ищет птицу» стала единственным российским фильмом в программе Берлинского кинофестиваля. В прокате: с 12 октября
Картина французской режиссёрки Жюстин Трие выиграла Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2023 года и точно уже стала одним из главных фильмов фестивального сезона. В этом кино писательница (Сандра Хюллер) обвиняется в убийстве своего мужа, который выпал из окна их общего дома — уединённого шале в Альпийских горах. Получилась увлекательная судебная драма, которая удивит и точным психологизмом, и удержанием зрительского напряжения, и невероятной, как говорят критики, актёрской работой. На главном мировом киносмотре картина почти сразу вызвала ажиотаж и понравилась жюри под руководством шведского провокатора Рубена Эстлунда. В англоязычной прессе «Анатомия падения» получила 98% положительных рецензий. В прокате: с 19 октября
Молодая актриса (Мария Мацель) получает роль в некоем болливудском проекте и уезжает на съёмки в Индию, где попадает в мир, похожий на мистическое сновидение. Никто не понимает, что здесь происходит и почему съёмки никак не начнутся, а главная героиня начинает подозревать, что все стали частью какой-то странной игры. «Отпуск в октябре» обещает быть крайне необычным опытом и с визуальной, и с сюжетной точки зрения, поиском собственных линчевских интонаций и разговором о природе кино. Автор фильма — один из самых самобытных и загадочных представителей современного российского кинематографа, художник в широком смысле этого слова, а ещё доктор физико-математических наук, писатель и фанат индийского андеграунда Роман Михайлов. Он делает свои необычные фильмы с небывалой скоростью и останавливаться не собирается: всего лишь два года назад Михайлов ворвался на территорию российского кино, а «Отпуск в октябре» стал уже четвёртой его картиной. В прокате: с 26 октября
Звезда современного корейского кино Сон Кан Хо играет амбициозного режиссёра, который работает над чёрно-белым фильмом «Паутина», но не никак не может доснять концовку: то мешают несговорчивые продюсеры, то актёры не соглашаются работать, то в творческий процесс вмешиваются государственные чиновники. На съёмочной площадке всё идёт кувырком, и главному герою предстоит понять, как с этим хаосом справиться. Ким Джи Ун снял кино о выдуманном коллеге из 70-х и посмеялся над неизменной спецификой кинопроизводства. Отборщики Каннского фестиваля фильм оценили и включили во внеконкурсную программу прошлого года. В прокате: с 16 ноября
И ещё один фильм, рассказывающий о кинорежиссёре, который хочет сделать своё кино, но обстоятельства мешают. На этот раз дело происходит во Франции, герой обладает биполярным расстройством и паранойей, но порывается закончить работу во чтобы то ни стало – даже уезжает для этого домой к тёте. «Книгу решений» снял бесшабашный Мишель Гондри – культовый автор «Вечного сияния чистого разума», который вернулся к режиссуре после 8-летнего перерыва, чтобы сделать автобиографическую комедию. Пишут, что получилось очень смешное и изобретательное кино, которое очаровывает с первых кадров и главное решение находит в ироничности своего подхода. Премьера фильма тоже состоялась в Каннах – в параллельной программе «Двухнедельник режиссёров». В прокате: с 16 ноября
90-летний классик Роман Полански снял чёрную комедию о том, как богачи со всего мира собираются в роскошном швейцарском отеле, чтобы встретить новый, 2000-й год и провести целую ночь среди порока и удовольствия (конечно, будут много пить, смеяться, танцевать, а ещё поиграют с домашним пингвином и посмотрят новогоднее обращение тогда ещё молодого президента России). Сценарий Полански написал вместе с тандемом Ежи Сколимовского и Эвы Пясковской, а в кадре появляются Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз и даже Александр Петров (в роли русского гостя). Синопсис и трейлер фильма как будто напоминают недавний «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, но насколько это сравнение оправдано, увидим, когда кино появится на экранах. Несмотря на скандальную фигуру режиссёра, «Дворец» попал-таки в программу Венецианского кинофестиваля, где будет показан вне конкурса. Прошлый раз Полански приезжал в Венецию четыре года назад с драмой «Офицер и шпион» и тогда выиграл приз Большого жюри. В прокате: с 23 ноября
В далёком будущем искусственный интеллект выходит из-под контроля: начинает взрывать атомные бомбы и ведёт настоящую войну против человечества. Но люди пока не сдаются: бывший спецназовец Джошуа (Джон Дэвид Вашингтон) получает задание найти таинственного Создателя смертельного оружия, которое способно уничтожить человеческую цивилизацию. Режиссировал этот фантастический боевик Гарет Эдвардс («Изгой-один»), а музыку написал небезызвестный Ханс Циммер. Кажется, сложно было найти более подходящий момент для выхода такого кино: сейчас, когда опасения из-за искусственного интеллекта не только вызывают страх за будущее планеты, но и провоцируют забастовки в Голливуде. В прокате: с 27 сентября
Новый проект студии А24, срежиссированный Софией Копполой. Сюжет расскажет об урождённой Писцилле Вагнер, которая в браке взяла фамилию мужа и стала Писциллой Пресли (в исполнении Кейли Спейни). Жена и муза короля рок-н-ролла в восьмидесятые годы написала мемуары «Элвис и я», а почти через сорок лет они получили своё воплощение на экране. Премьера фильма состоится в основной программе Венецианского кинофестиваля, а в прокат «Присцилла» выйдет примерно через год после «Элвиса» База Лурмана. В прокате: с 27 сентября
Футбольный тренер Томас Ронген приезжает в Американское Самоа – с тем, чтобы совершить невозможное и вывести на Чемпионат мира команду, которая за всю свою историю сумела забить всего один мяч. Тайка Вайтити с присущим ему чувством юмора берётся за почти беспроигрышный сюжет, снимает Майкла Фассбендера в главной роли и постарается заставить зрителей всего мира болеть за ту команду, про которую раньше даже никто не слышал. Кажется, «Следующий гол – победный» уже стал самой ожидаемой спортивной драмой этого года, поэтому не исключено, что мы услышим о нём и в контексте наградного сезона. Мировая премьера фильма состоится в сентябре в программе кинофестиваля в Торонто. В прокате: с 17 ноября
В новом мультфильме от студии Дисней семнадцатилетней девушке Аше предстоит спасти своё королевство. Когда ещё никто ничего не заметит, она почувствует приближающуюся опасность, и чтобы предотвратить зло, надо будет обратиться за помощью к звёздам. Дисней вновь готовит историю про веру в мечту и борьбу света со тьмой. Но преемственность анонсируется не только на сюжетном уровне: технически фильм будет сделан как сочетание компьютерной графики и традиционной акварельной анимации. В режиссёрском кресле – Крис Бак (автор «Холодного сердца» и лауреат Оскара) и Фон Вирасунторн (работает в студии давным-давно и сейчас дебютирует в роли сорежиссёра). В прокате: с 22 ноября
Хоакин Феникс в очередной раз берётся за очень сложную и амбициозную роль: теперь в грандиозном киноэпосе Ридли Скотта он играет самого Наполеона Бонапарта. При этом недавно режиссёр рассказал, что даже для такого опытного актёра, за плечами которого десятки ролей (а среди них, например, есть «Джокер» или «Мастер»), эта работа стала настоящим вызовом: за две недели до начала съёмок Хоакин Феникс признавался, что совсем не знает, что ему делать в кадре. Но Ридли Скотта эта растерянность не остановила, а может быть, даже наоборот. Масштабный фильм о яркой судьбе самого известного французского императора длится более двух с половиной часов, при этом у фильма существует версия аж в 270 минут (там больше внимания уделено линии Джозефины (Ванесса Кирби) – жены Бонапарта). Ридли Скотт надеется, что и эту версию когда-нибудь тоже получится обнародовать. В прокате: с 22 ноября
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