Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023

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Премьера сериала на платформе Иви намечена на 2024 год

Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна»

В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

Дева Кассель рассказала о своём дебюте в кино

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«У меня была привычка физически бежать от размолвок»: Юлия Высоцкая об отношениях с мужем 27 лет спустя

Актриса поделилась своими мыслями о том, что делает её брак крепким