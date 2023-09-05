Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023

3 августа в Фонде кино состоялся питчинг среди компаний, не относящихся к лидерам отечественного кинопроизводства. К защите было допущено невиданное ранее количество проектов, впервые претендующих на получение средств — 44 (в прошлом году было 14), и еще 9, пришедших в Фонд второй или третий раз за дополнительным финансированием. Результаты опубликованы, и мы традиционно рассказываем, какие проекты получили деньги, а какие — нет.
Комедия с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Их герои – научный сотрудник Екатеринбургского института Виктор и легкомысленная москвичка Полина, у которых в обычной жизни встретиться шансов ноль. И для того, чтобы они влюбились друг в друга, на всей планете на некоторое время внезапно исчезли все люди и животные. Фильм про любовь в необычных обстоятельствах. Место действия первой части – пустая открыточная Москва, а позже они едут в Екатеринбург. Все актеры утверждены, включая козу Маню. Прокатчик — ЦПШ.
Фильм о блокаде Ленинграда, рассказывающий о необычных малоизвестных фактах: как для спасения больных и раненых детей на «дороге жизни» использовали буеры – легкие парусные платформы, поставленные на коньки, которые за 20 минут проходили путь, обычно занимавший у грузовиков несколько часов. С помощью буеров молодые ленинградские яхтсмены смогли проложить «малую дорогу жизни», проходившую через Финский залив и Кронштадт. Буерные отряды возглавляет главный герой – капитан-яхтсмен Костя, который должен спасти девушку Надю, оставшуюся на берегу Финского залива в Ораниенбауме. На главные роли заявлены Денис Нуруллин, Тихон Жизневский и Дарья Коныжева. Художником-постановщиком картины выступит Сергей Иванов, с которым Котт уже сотрудничал во время работы над сериалом «Седьмая симфония».
Маленькая комедия, почти полностью отснятая. По сюжету у отца и сына из маленького поселка сгорает дом, и мужчины остаются на улице. В отчаянии они едут в город и находят место, где могут находиться 24 часа в сутки – это фитнес-клуб, работающий 24/7. Сценарий основан на реальной истории человека, который 7 месяцев прожил в фитнес-центре, купив круглосуточную карточку. В ролях снимаются Ян Цапник, Александра Соловьева, Антон Жижин, Наталья Земцова, Дмитрий Хрусталев и другие. Уже 28 декабря 2023 года картина выйдет в прокат при поддержке СТС.
фото: Фотография со съемочной площадки фильма "Императрицы" / Пресс-служба 1-2-3 Production
ИМПЕРАТРИЦЫ, «Аура-Медиа»
Режиссер Андрей Кравчук, продюсер Ольга Гнездилова
Детская сказка, действие которой развивается в наши дни и в фэнтезийном параллельном мире. По словам режиссера, это история о семье и построении отношений между родителями и детьми. В фильме будет много графики. По сюжету семья Снегиревых готовится встретить Новый год вместе, после чего родители расскажут сыну Роме о разводе. По пути на праздник их машина проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Роме достается сила волшебного артефакта – хронотрона. Теперь, чтобы спасти сына, Новый год и будущее миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Для победы им придется вспомнить, каково быть настоящей дружной семьей. Производственный бюджет фильма – 420 млн рублей
Проект режиссера «Балканского рубежа», приключенческий детектив на основе реальных событий с лихо завернутым сюжетом. 1928 год, трое китайских коммунистов едут в поезде Владивосток-Москва на съезд КПК, который проходит под Москвой. Они везут секретные документы в транссибирском экспрессе, и в пути их преследуют агенты трех разведок. Русский переводчик Артем и китайская девушка Лин разоблачают шпионов. Авторы озабочены патриотическим воспитанием, и в этом видят социальную значимость проекта, в котором главные роли исполняют Милош Бикович и Глеб Калюжный, а также в одной из ролей Гоша Куценко. Сейчас проводится кастинг среди китайских актрис, выбраны локации в Китае, на Байкале и в Псковской области. Референсы «Убийство в Восточном экспрессе», «Достать ножи» и «Быстрее пули». Проект презентовался в Минкульте прошлом году, но денег там не получил.
2000-й год. Парусный барк «Крузентштерн» готовится к началу международной трансатлантической регаты. Главный герой — молодой яхтсмен Вася — проходит отборочное испытание и попадает в команду «Крузентштерна». Никто и не знает, что Вася, связавшийся с криминалом, преследует тайную цель — перевести контрабандные бриллианты через Атлантику в ходе регаты. Суровый капитан Марков своих примеров показывает молодым курсантам, что нет ничего важнее совести. Вася, сначала настроенный по отношении к капитану негативно, начинает задумываться о правильности своего жизненного пути. Желание что-то изменить крепнет после встречи с его первой любовью — полячкой Яной, которая тоже принимает участие в регате на польском паруснике «Погория». Вася решает завязать с контрабандой и бежать с Яной, но тщательно спрятанную им на баке коробку с бриллиантами кто-то крадет. По прибытии в Бостон парень пытается сбежать один, однако его находит Яна, и их обоих хватают контрабандисты. Художественным руководителем проекта выступает Николай Лебедев. Производственный бюджет – 500 млн рублей, запрашиваемая у Фонда сумма — 300 млн. Дистрибьютором фильма станет «НМГ Кинопрокат».
фото: Кадр из презентации проекта "Крузенштерн. Регата тысячелетия"
Российско-индийский проект, основанный на реальных событиях. В центре сюжета — освобождение около тысячи индийских студентов, которые оказались в заложниках в укрaинскoм городе Cумы весной 2022 года. После обращения правительства Индии российские военные выполняют миссию по эвакуации индийских студентов. Среди авторов сценария — Павел Косов, известный по работе над сериалами «Кошка» и «Крутая перемена». Фильм создается вместе с режиссером из Индии (Адитья Дхар) в копродукции с индийским продакшеном. В главных ролях — индийская звезда Таманна Бхатия и российский актер Андрей Мерзликин. «Централ Партнершип» планирует выпустить проект 23 января 2024 года. Одновременно фильм выйдет в Индии.
Продолжение и расширение вселенной «Красного призрака», супергеройское кино и графический роман. Главный герой, которого снова сыграет Алексей Шевченков, попадает в 1812 год, спасает дворянина, молодого графа Разумовского, и учит его противостоять врагу. Оператор Никита Рождественский. Автору уже мечтают и о третьем фильме, где действие будет происходить еще в более ранние эпохи.
По сюжету народный любимец, лучший футболист страны Федор Черенков, переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, – мечта сыграть на Чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим. Съемки стартовали в июле. Главную роль исполняет Станислав Румянцев. В каде компанию ему составляют Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин и Владимир Гуськов. Художественный руководитель проекта — Николай Лебедев.
Андрей, тренер детской хоккейной команды «Суровые тигры» небольшого провинциального городка, всего себя отдает воспитанникам. Размерную жизнь героя нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести и построить торговый центр. Андрею дают шанс «побороться» за Ледовый дворец, приняв участие во взрослом любительском турнире по хоккею. Теперь у него есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать свою команду любителей хоккея и подготовить ее к важнейшему турниру. Отцы маленьких хоккеистов, узнав о наборе в команду, решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей. В актерском составе Алексей Бардуков, Полина Гагарина, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Владислав Ветров, Сергей Перегудов, Александр Обласов, Даниил Вахрушев. Релиз запланирован на 23 ноября 2023 года. Онлайн-премьера состоится на платформах Иви, Okko и Кинопоиске, а телепремьера на телеканале СТС
фото: Фото со съемочной площадки фильма "Федя. Народный футболист
Герои фильма два друга – немец Пауль и русский Сергей. Занимаясь раскопками предметов времен Великой Отечественной войны, они находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Они сразу попадают в гущу военных действий. Не умея сражаться, они вынуждены спасать свою жизнь всеми возможными и невозможными способами. Сергей принимает решение остаться в 41-м и помогать людям, а Пауль переходит на сторону немцев, и друзья оказываются по разные стороны баррикад. Съемки завершены, проходили в Ростовской области, Псковской и в Донецкой. Более 300 метров окопов и сооружений построили и прорыли для съемки. Александр Метелкин и Даниэль Литтау в главных ролях. Худруком проекта выступает Владимир Мединский. Премьера намечена на 26 апреля 2024 года – ко дню Победы, дистрибьютором выступит «Каропрокат».
Антон Шагин в роли одаренного художника Рябинина, который не может остаться в стороне от конфликта на Донбассе; он оставляет в Москве любимую девушку, сытую и спокойную жизнь, и уезжает на гражданскую войну ополченцем. Прокат в конце февраля 2024-го, возможна смена названия на «Позывной "Пассажир"».
фото: Фотография со съемочной площадки фильма "Блиндаж"
Историческая драма по одноименному роману Сергея Шаргунова. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад. Чтобы воссоздать облик столицы начала 1990-х, использовалась компьютерная графика. В главных ролях Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Александр Ребенок, Александр Панин, Максим Лагашкин, Григорий Верник. Фильм практически готов, премьера состоится 21 сентября 2023 года и будет приурочена к 30-летию событий, показанных в фильме.
XIII век. На пути хана Батыя и его войска встал небольшой город, защитники которого отказались сдаваться. Семь недель город не давал ханскому войску продвинуться дальше. Семь недель и днем и ночью шли бои. Грозному хану все же удалось войти в город уничтожив всех защитников и жителей крепости, но, потеряв при этом тысячи воинов и множество осадных орудий. В ярости Батый повелел именовать город-крепость «Злым городом». В основе фильма – история о защите Козельска. Съемки стартуют 20 октября этого года, в Твери строят декорацию для проекта. В ролях задействованы известные актеры — Алексей Гуськов, Юлия Хлынина, Виктор Добронравов и другие. Помимо полнометражной ленты будет сериальная версия.
Проект, защищающийся в Фонде кино уже в пятый раз, расскажет о легендарной советской летчице Лидии Литвяк и истории военной авиации. Героями стали реальные исторические персонажи, помимо главной героини, ее подруга Екатерина Бутанова, командир эскадрильи Алексей Соломатин и командир полка Николай Баранов. В главной роли – Полина Чернышова. В других ролях Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева. За год прошли все павильонные и комбинированные съемки, всего отснято 52 смены из 100.
Новая работа авторов комедии «Молодой человек». Главный герой Даня (Никита Ефремов) разочарован своей серой и скучной жизнью, а сил идти к мечте почти не осталось. Он попадает в кому и застревает в параллельном мире. Теперь он может сразу попасть в рай, но, к сожалению, по предварительным результатам оценки земных заслуг Даню ждет ад. У него есть не так много времени, пока он находится в коме, чтобы исправить эту ситуацию, наделать хороших дел и изменить статистику в свою пользу. Даня очень боится летать, поэтому его загробный мир — это аэропорт, где он сидит в баре «Дорогая, я не перезвоню». Для съемок этого фантазийного мира будут использоваться виртуальные декорации — LED-экраны. Он будет вдохновлен работами таких художников, как Ван Гог, Сальвадор Дали, Иван Шишкин. По словам авторов проекта, миссия фильма в том, чтобы порассуждать на актуальную тему «отложенной жизни», помочь в преодолении страха смерти через иронию и юмор, а также актуализировать тему семьи, так как центральная линия картины — отношения сына и матери. Проект был представлен на питчинге «иных» в прошлом году, но не получил финансирование.
Триллер с элементами драмы, в центре сюжета – молодая влюбленная пара, готовящаяся к медовому месяцу. Неожиданно молодожены застревают в лифте в одном из небоскребов Москва-Сити с незнакомцем, который, как выясняется впоследствии, знает о них всё. По словам режиссера, это история о покаянии, мести и любви. В числе референсов – «Вышка» и «Телефонная будка». Оператором выступит Денис Аларкон Рамирес. Компания «Централ Партнершип» выпустит фильм в 2025 году.
Приключенческая комедия, которую снимет известный режиссер из Казахстана Адильхан Ержанов («Голиаф»). Преуспевающий контрабандист Иван ввязывается в опасную авантюру — он должен вывести из Узбекистана некий товар, чтобы расплатиться с долгами. Для этого он под видом лечения у узбекского шамана берет из хосписа старика, находящегося в терминальной стадии болезни. По расчетам дед должен умереть через две недели, а гроб с ним можно будет использовать в качестве контейнера для перевозки контрабанды. Однако в ходе путешествия дед по прозвищу Живага начинает проявлять невероятное жизнелюбие и даже выздоравливать, что полностью меняет планы и ориентиры афериста — теперь Иван хочет спасти деда от лап контрабандистов. На роль Ивана претендуют Даниил Воробьев и Тихон Жизневский, а на роль Живаги рассматриваются Сергей Маковецкий и Владимир Машков. Съемки запланированы на март-апрель 2024 года в Узбекистане. Премьера — в октябре 2025 года.
Лирическая комедия с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях. По сюжету дерзкая 14-летняя Глаша (Калинина) живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя (Валентина Мазунина). Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной племяннице. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих. В картине также снимаются Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семён Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин и… гусь Игорь. «Каропрокат» выпустит фильм на экраны весной 2024 года.
Фильм о том, как русские люди осенью 1812 года спасли заминированный Наполеоном Кремль от разрушений. В основе сценария – воспоминания адъютанта Наполеона. В картине предусмотрено большое количество дорогой компьютерной графики восстановленного Кремля таким, какой он был в то время, включая Арсенал, Чудов монастырь, звонница. Оператор Максим Шинкоренко. Роман Курцин, Станислав Дужников, Павел Прилучный, Алексей Чадов изъявили согласие сниматься. Интересно, что в прошлом году Фонд кино выделял Пиманову деньги на проект «Водитель-олигарх», там также фигурировали Пресняковы, Шинкоренко и те же самые актеры.
Исторический детектив, действие которого происходит в конце XIX века в Нижнем Новгороде. Главный герой истории – Алексей Лыков из серии книг про сыщика Лыкова. В серии вышло уже 30 книг – это большая вселенная, любимая читателями. Помимо детектива это приключенческое кино с романтическим сегментом. Также это фильм об эпохе Тургенева, Герцена, Добролюбова, о зарождении той мощной силы, которая разрушила страну. История развивается в духе литературы того времени. Герой борется с двумя типами зла – с террористами, по-своему понимающими патриотизм, и преступным миром Нижнего Новгорода (по словам Кончаловского уголовной столицей дореволюционной России). В маркетинговой компании будет участвовать издательство ЭКСМО.
История создания гимна СССР как гимна победителей. «Ощущение нас победителями» – главное, что закладывают авторы в картину. Цель – «чтобы зрителям в зале захотелось встать». Также они называют будущую картину «музыкально-ритмически акцентированным произведением». В нем будут фигурировать батальные сцены – Курская битва, Сталинградская битва и битва за Днепр, которые будут положены на разные музыкальные варианты гимна. Павел Борисович Овсянников – музыкальный руководитель проекта. В картине будет более 80 реальных исторических персонажей.
Военный экшн с абсолютно новым героем – гонщиком-мотоциклистом, участником гонок по вертикали, которые впервые появились в Москве в 1939 году. Авторы представили, что могло бы было быть, если бы такой человек вместе со своим мотоциклом попал на фронт. По сюжету герой сперва работает почтальоном, а потом начинает собирать вокруг себя мото-отряд, истребляющий танки необычным оружием – ампулометом (труба, которая стреляет стеклянными шарами – такой реально существовал в 1942 году). В проекте заинтересованы Милош Бикович, Артем Быстров и Дарья Балабанова. Фильм подразумевает много каскадерских трюков, которые не нарушают законов физики.
Фильм об обороне Севастополя. Дань уважения городу, который оборонялся 250 дней и ночей. В основе сценария – письма, мемуары и воспоминания очевидцев. Герои – врач, учитель, матрос – обычные жители, совершавшие подвиги. Консультант и продюсер фильма – военный историк Клим Жуков. Съемки планируются в исторических локациях. Авторы заявляют о поддержке Министерства обороны и Военно-исторического общества, которые обеспечат эти съемки в законсервированных объектах. В дримкасте известные актеры Михаил Евланов, Дмитрий Певцов, Игорь Петренко, Сергей Маковецкий, Никита Ефремов, Вадим Андреев, Евгения Добровольская, Галина Тюнина и другие. Выход – в апреле 2025-ого, к 80-летию Победы.
Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Выжить в бою им помогает музыка: захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы. По словам Андреасянов, сценарию этого проекта около шести лет, за это время их компания набиралась производственной мощи для запуска такого масштабного фильма о дружбе народов. В касте – Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов. Съемки уже стартовали и будут продолжаться в следующем году.
Военно-историческая драма о детском концлагере, находившимся во времена ВОВ в поселке Вырица, Ленинградская область. Это была фабрика крови, где детей использовали как доноров, выкачивая ее для раненых немцев. Действие происходит в двух временных отрезках: осенью 1943 года, когда герой фильма 12-летний Леша и его друзья мечтают оттуда из лагеря. И 20 лет спустя, когда один из спасшихся узников встречает в Латвии бывшую надзирательницу Ингу, издевавшуюся над ним. Фильм заканчивается судебным заседанием над этой надзирательницей.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, «Геосфера-1»
Режиссер Арсений Герасимов, продюсер Роман Свиридов
Действие фильма развернется в 2030 году. Успешный инвестиционный менеджер получает письмо с фотографиями, где запечатлено преступление, которое он совершил в 2010-е и скрыл. После этого жизнь героя начинает стремительно разрушаться. В числе референсов – «Исчезнувшая», «Коллектор», «Я тоже хочу» и «Жертвоприношение». Снимать фильм планируют в Донецке, Москве и Подмосковье. Производственный бюджет составляет 50 млн рублей.
Остросюжетная военная драма к 80-летию Победы об охотнике Гаврииле, который рвется на фронт за своим сыном, там становится метким снайпером и обучает молодых бойцов и становится их отцом. Отряд вступает в противоборство с элитной снайперской группой немцев. Авторы обещают эффектное зрелищное кино со снайперскими дуэлями, плюс сильная «человеческая история». Оператор Дмитрий Карначик. В дримкасте Константин Лавроненко и Риналь Мухаметов. Референсы картины «Отец солдата» и «Враг у ворот». Авторы подчеркивают актуальность проекта «прямо сейчас, когда молодые бойцы и их отцы идут добровольцами на фронт». 50% средств дает онлайн-кинотеатр KION.
Второй питчинг в Фонде кино. Переплетение подростковой драмы и мрачного триллера. Ребенку предстоит остановить монстра, которым является его родной отец. Утверждены актеры Егор Бероев на роль следователя, Сергей Марин на роль отца. Мальчика сыграет Клим Бердинский. Место действия – Ярославль, провинциальный город, в котором как будто ничего не происходит. Оператор Юрий Коробейников. В саундтреке будет упор на симфоническую музыку, которую любит маньяк. Проект поддерживает ЦПШ и НТВ, съемки начнутся следующим летом, релиз запланирован на вторую половину 2025 года.
ПЛОХОЙ ПАПА, студия «Тайга Пикчерс»
Режиссер Александр Данилов, автор сценария Лев Карасев
Добрая семейная комедия, герои которой – трое друзей-провинциалов – едут в Москву спасать 16-летнюю дочь одного из них из «мира молодежи» и попадают в мир блогеров. В центре – конфликт поколения отцов и детей. Отец хочет оградить дочь Машу от вредных влияний, а она ведет ироничный блог Bad Dad втайне от папы. Отца предварительно сыграет Антон Пампушный, в дримкасте на вторую роль Вадим Галыгин и Павел Деревянко, на третью – Гарик Харламов и Сергей Бурунов.
Семейная комедия от создателей «Бешенства». Действие происходит в городе Гусь-Хрустальный, главный герой – 13 летний подросток Никита Гусятников, родители которого все время ссорятся и не обращают на его внимание. Однажды он встречает свою акушерку – старую беззубую каргу, похожую на ведьму. Она исполняет его заветное желание – меняет ему семью. Новая семья оказывается тоже не такой уж классной, и парень просит поменять семью снова. Так он меняет десятки семей, даже один раз становится членом семьи гусей. После этого он приходит к тому, чтобы вернуться к своей семье, пусть и не совершенной, но родной. Авторы мечтают запустить мультивселенную Гусятников и осветить проблемы семьи на грани развода. Сценарист проекта Денис Артамонов также является автором сериала «1703». Главный аттракцион этого фильма – множество ролей родителей, которых сыграют Аглая Тарасова и Александр Петров.
Психоделический триллер и детектив про пропажу детей в Санкт-Петербурге начала ХХ века. На месте пропажи всякий раз преступник оставляет куклу Щелкунчика. Следователь, едва не потерявший 10 лет назад свою дочь, вынужден столкнуться лицом к лицу с маньяком, скрывающимся под маской Щелкунчика и с тем, что его близкие не те, кого за себя выдают. В команде Артем Емельянов – оператор и Маруся Парфенова-Чухрай – художник-постановщик. Анастасия Красовская, Константин Хабенский – в дримкасте. Визуальное решение – рождественские гирлянды и туманный Петербург, музыка – Чайковский в аранжировке, релиз декабрь 2024 года. Прокатом займется компания ЦПШ.
АКАДЕМИЯ СНЕГУРОЧЕК, «Экшн Арт Групп»
Режиссер и автор сценария Владислав Рубин, продюсер Эрнест Аминов
Снегурочка Настенка – студентка Академии Снегурочек и родная дочь деда Мороза. Случайным неумелым колдовством она отменяет зиму и Новый год, а дед Мороз оказывается в плену у Снежной королевы. Настенька отправляется в человеческий мир, через портал, который охраняет Снеговик, чтобы спасти отца и вернуть людям праздник и веру в волшебство. Ее главное оружие – снежинка-сюрикен. В касте Даша Верещагина в роли Настеньки, Равшана Куркова – Снежной королевы, Сергей Марин – Деда Мороза. Также запланировано участие танцоров и детского хора Большого театра, музыки из «Щелкунчика». По мнению авторов, они создают большое национальное кино, основанное на уникальном культурном достоянии и имеющего хороший потенциал франшизы. Проект поддерживают СТС и wink, а ориентировочный выход в прокат – 19 декабря 2024 года.
Реалистичная сказка, в основе которой несколько произведений Александра Пушкина. По сюжету царь хочет мира и процветания для своего царства, но страна со всех сторон окружена врагами. Все меняется, когда к царю во владение попадает загадочный магический артефакт. Сейчас отобраны локации и утверждены некоторые актеры. Съемки пройдут в Крыму, Астраханской области на Беларусьфильме. Съемки начнутся в апреле 2024 года.
Действие разворачивается в двух эпохах – в начале 19 века и в наши дни, когда современные искатели сокровищ пытаются найти реликвии дома Романовых. По словам создателей проекта, это микс современного, исторического и приключенческого кино, а акцент будет сделан прежде всего на простых человеческих ценностях. В дримкасте Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов и Глеб Калюжный. Сергей Маковецкий подтвердил свое участие.
Байопик с элементами психологической драмы о художнике и его борьбе с внутренним демоном. В фильме будет показана история болезни Врубеля, проходящего реабилитацию в клинике при неустанной поддержке его любящей жены в период работы над картиной «Демон поверженный», которая приводит мастера к душевному помешательству и болезненным галлюцинациям. Главную роль исполнит Тимофей Трибунцев. Режиссерское кресло займет Эдуард Жолнин («Земун»). В числе референсов постановщик называет работы Алана Паркера, Гильермо дель Торо и Даррен Аронофски.
Новый фильм Павла Лунгина по сценарию Дмитрия Соболева, с которым они вместе делали фильм «Остров». Лента вновь затронет религиозную тематику — история молодого священника, которого отправляют в новый приход в деревню, которая находится в природной аномалии на излучине реки, где уже десятки лет горят торфяники. Главного героя назначают настоятелем храма, где он сталкивается со странным укладом жизни и ритуалами явно не от Бога. Основной локацией для съемок станет деревня в Белоруссии на берегу реки. Оператором картины выступит Владислав Опельянц («Петровы в гриппе»), а художником-постановщиком Сергей Февралев («Капитан Волконогов бежал»).
Съемки проекта уже стартовали, на питчинге авторы представили заявочную сцену фильма. В центре истории – популярный актер, который попадает в аварию, в результате чего меняется до неузнаваемости и лишается статуса кинозвезды.
Фильм о Высоцком, события его жизни от премьеры фильма «Вертикаль» до последнего спектакля «Гамлет» в июле 80 года. «История человека, на которого Господь взвалил непомерный груз таланта, назначив его гением». Также это фильм о любви, в фильме будет показано три главные любви Владимира Семеновича. И фильм о борьбе с внутренними демонами. И о любви людей к нему. Авторы считают, что Высоцкий – часть национальной идеи, «начало, соединяющее людей», и этот культурный код они хотели бы передать молодому поколению. Они героизируют Высоцкого и считают это правильным. Реальный исторический персонаж будет воссоздан с помощью нейросетей, перенесения цифрового грима на лицо актера. Фильм поддерживает Первый канал, платформа Okko, Сбер. Главную роль сыграет Александр Шпагин, много лет существующий в образе Высоцкого, поэтому сходство будет 100%, а говорить герой будет голосом Никиты Высоцкого.
фото: Александр Шпагин, актер на роль в фильме "Володя"
В центре истории — жительница большого города (Кристина Асмус), добившаяся высот в профессии. Решив отдохнуть, она бронирует умный дом на берегу моря, но со временем искусственный интеллект влюбляется в девушку и берет ее в заложники. Действие развернется в ближайшем будущем. Проект был впервые представлен на питчинге в декабре 2022 года. Олег Асадулин уступил режиссерское кресло Евгению Корчагину, став продюсером фильма. В штате проекта появился инженер нейросетей, который будет делать раскадровки, превизуализацию, синтезировать голос умного дома по имени Маркус, а также музыку, которая прозвучит в фильме. Как отмечают создатели, проект будет не сгенерирован нейросетью, а создан при ее использовании.
Исторический военный бойопик от автора «За Палыча!» Максима Боева расскажет об основателе воздушно-десантных войск Василии Маргелове. Создателя фильма сфокусируются на двух событиях разных лет: бой на Ладоге в ноябре 1941 года во время попытки прорыва блокады Ленинграда и десантирование бронированной техники с членами экипажа в 1973 году. По словам художественного руководителя проекта Андрея Кравчука, в этой истории есть ветхозаветная тема, поскольку главный герой обладает непоколебимой верой в свое дело и необходимость победы. В качестве референсов названы «Они сражались за родину», «Судьба человека», «По соображениям совести», «Спасти рядового Райана». Запрашиваемая у Фонда сумма – 600 млн рублей.
Полнометражный байопик о жизни фронтмена рок-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских.Режиссерское кресло займет Владимир Щегольков, ранее работавший над сериалом «Везет» с Евгением Цыгановым в роли «трезвого водителя» и романтической драмой «С пяти до семи». Выход фильма в прокат запланирован на 2024 год.
Семейная комедия. Десятилетние близнецы Ян и Яна постоянно ссорятся – делят лидерство и соревнуются, кто из них умнее. Они постоянно проводят химические опыты и обожают фокусы. В новогоднюю ночь близнецы находят загадочную тетрадь и по незнанию зачитывают таинственные записи вслух. А на утро обнаруживают, что их родители превратились в малышей.
Действие происходит в 1992 году. Советского Союза больше нет, но и никакой альтернативы ему тоже нет. Наступила эпоха дикого капитализма, где каждый сам по себе и сам за себя. Два «брата», Скрипач и Морозко, собираются вернуть себе власть над городом, объединившись со всеми существующими силами. До недавнего времени Скрипач был главным авторитетом. Но после загадочной смерти их друга Беза город захватил Мельник, безжалостный бандит, уничтожающий все на своем пути. В касте Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Гарик Сукачев, Михаил Полицеймако и Никита Кологривый. Авторы проекта также планируют сериал на 16 эпизодов и вторую часть фильма, а также одноименную компьютерную игру.
Военный боевик режиссера фильма «Зоя» про подвиг резервной роты ОМОНа, которая вместе с дагестанскими милиционерами почти сутки противостояла против тысячи вооруженных боевиков во время вторжения сепаратистских бандформирований в Дагестан. События фильма разворачиваются на следующий день после теракта в Буйнакске 4 сентября 1999 года. Среди референсов — «9 рота» и «Тайлер Рейк». Съемки будут проходить в тех же в местах, где и происходили исторические события. В фильме будут сниматься Сергей Марин, Никита Павленко, Ирина Пегова, Вадим Цаллати и Вадим Соснин. В прокат ленту выпустит «Централ Партнершип».
По сюжету семейной комедии Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком (Андрей Андреев), который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь инопланетянину вернуться домой, а Ждун, в свою очередь, поможет ребенку и его семье разрешить все накопившиеся проблемы. Помимо Андреева в актерском составе также Виктор Хориняк, Ольга Медынич, Ян Цапник и Александр Панкратов-Черный. За визуальную часть отвечает оператор Павел Капинос («Последний богатырь: Корень зла»). Продюсером выступает Максим Рогальский, работавший с режиссером фильма Дмитрием Суворовым над проектом «Одна». Для Ждуна разработан специальный костюм с аниматронной головой, также будут элементы графики. Съемки стартуют в сентябре в Абрау-Дюрсо. Кинотеатральная премьера намечена на весну-лето 2024-го.
По сюжету профессиональный спортсмен и участник олимпийских игр Влад Фокин (Александр Головин) переживает кризис карьеры. Его отец и по совместительству тренер (Алексей Шевченков) никак не может повлиять на эмоциональное состояние сына. Апатия длится до того момента, пока в один из дней к Владу не приходят следователи с очень странной просьбой: предлагают поучаствовать в соревнованиях по клифф-дайвингу, организатором которых выступает его бывший партнер по прыжкам в воду — Семен Царев (призер чемпионатов России и Мира Роман Измайлов). Среди участников соревнований будут не только известные спортсмены из мира клифф-дайвинга, но и экстремалы-любители, среди которых следователи надеются вычислить давно разыскиваемых грабителей. Влад соглашается на участие в соревнованиях и приезжает в Крым. Новые знакомства, постоянный риск и экстремальные высоты помогут вернуть герою жажду к жизни и состязаниям. Также в касте актер Владимир Сычев и чемпион мира по клифф-дайвингу Артем Сильченко. Съемки уже завершены, они проходили в Крыму, Москве, Рузе, а также в Екатеринбурге в рамках Чемпионата России про прыжкам в воду. Кинотеатральная премьера намечена на февраль 2024 года.
КАПИТАН УЛИТКА, Кинокомпания «Стелла»
Режиссер Анна Велерт, продюсер Федор Попов
Во время семейного отдыха в Крыму десятилетний Проша срывает контрабанду бриллиантов, спасает родителей от развода и снимает выдающуюся серию видеоблога о своей огромной экзотической улитке.
фото: Фото со съемок проекта "В потоке трех стихий" / Пресс-служба кинокомпании "Мечта"
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
История великой чемпионки, входящей в тройку самых великих спортсменов 20 века. На основе ее автобиографической книги. Сама Ирина Роднина сотрудничает с авторами. По ее словам, это кино не только о ней, но и о поколении спортсменов того времени, как они жили, боролись и преодолевали себя. Фильм в съемочном периоде, снято примерно половина. В ролях есть и звезды — Стася Милославская, Евгений Ткачук (в роли Станислава Анатольевича), и молодая актриса Влада Самохина играет Роднину. В съемках принимает участие профессиональный фигурист Алексей Ягудин. В некоторых случаях авторы планируют использовать и технологию замены лиц. Прокатчик ЦПШ, выход картины запланирован на конец 2024 года.
Фантастический триллер про советского космонавта, который полетел в космос в 1960-ом году и попал в 2023-й. Запуск ракеты в космос заканчивается аварией. Запертый в секретной психиатрической больнице в современной Москве космонавт пытается разобраться с тем, что с ним произошло. Большая часть съемок завершена. В ролях Алексей Метелкин, Варвара Комарова, Илья Любимов и другие.
Молодежное фэнтези о субкультуре эмоциональных вампиров, работа над которым идет уже 12 лет. Первые деньги получили в 2018 году. Действие фильма разворачивается во вселенной, условно разделенной на две части. Первая представляет собой ламповый, подпольный мир «эмеров» — эмоциональных вампиров, питающихся человеческими чувствами. Обитатели другой части этой вселенной паразитируют на эмерах, это мир нового стартапа, нейросети Emron, которая помогает любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Эти две параллельные вселенные связывает главная героиня — молодая девушка Катя, которую до 17 лет растили без эмоций. Глава эмеров узнает, где живет Катя, и посылает за ней Дениса, чтобы тот выкрал девушку и помог развить ее сверхспособности. В главной роли известная европейская модель Симона Куст, которая в 18 лет стала лицом брендов Yves Saint Laurent и Paco Rabanne, также в ролях Иван Ивашов и Аристарх Венес. Авторы мыслят историю как франшизу, в феврале-марте 2024-ого собираются выпускать фильм в прокат, а параллельно еще и книгу.
Экранизация одноименной повести Василя Быкова, которому в 24-ом году исполняется 100 лет. Великая Отечественная война. Завод в Альпах, где работают военнопленные, подвергается ночным бомбардировкам. Воспользовавшись этим обстоятельством несколько заключенных осуществляют побег. Среди них русский солдат и итальянская девушка. Съемочные локации – Сербия, Абхазия, Беларусь. С сербской стороны сопродюсер — Компания Милоша Биковича «Архангел». Утвержденный каст: Дениз Сардиско («Мартин Иден») и Никита Ефремов.
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