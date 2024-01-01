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«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего

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1 января 2024

Классика отличается от сиюминутных творений тем, что не устаревает и с течением времени лишь прибавляет в лоске интерпретаций. Вот и советский анимационный шедевр «Ёжик в тумане» в очередной раз, кажется, рассказывает не о «приключениях» игольчатого героя, а всей российской анимации, переживающей последствия шквалистого контекста.

«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего

Кажется, что уходящий год стал обычным продолжением предыдущего. Российские студии отрезаны от многих зарубежных рынков – и копродукции, и дистрибуции контента. Многие аниматоры, покинувшие Россию, продолжают находиться за её пределами. При этом суматоха с узелками смыслов и старого опыта, присущая взрывному 2022 году, сменилась как будто апатией и принятием неизбежного. Сгустки то ли дыма, то ли тумана скрывают будущее всей индустрии, но игроки пытаются нащупать его очертания. И активнее всего в прояснении этого образа себя проявляет государство.

Аниматоры привыкли получать государственную финансовую поддержку на свои фильмы. Профильные институции – Минкультуры и Фонд кино – в отношении анимации много лет не проявляли какой-то особенной позиции и стремились поддержать большинство сильных проектов. Наверное, самым громким сбоем старого порядка был отказ в поддержке фильма Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Картина, тем не менее, была создана и стала официальным номинантом на премию «Оскар» в категории короткометражной анимации.

Решения в вопросах госфинансирования оказались в этом году более категоричными и в чём-то нарушающими баланс интересов, устоявшийся в индустрии. Сначала Фонд кино решил не поддерживать проект «уникального авторского» полнометражного фильма «Кот Савелий». Режиссёр Антон Дьяков уже неоднократно не получает господдержки: его «Боксбалет», попавший в число номинантов «Оскара», был трижды не поддержан Минкультом, а проект полнометражного фильма «Экспедитор», подававшийся в прошлом году, не получил одобрения у Фонда кино. Эту череду отказов можно трактовать как обычное совпадение, или объяснить ошибками Сергея Сельянова, выступавшего продюсером фильмов Дьякова. В последнюю очередь хочется думать, что это — банальная «чёрная метка» для талантливого российского анимационного режиссёра.

«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего
фото: эскиз к фильму Антона Дьякова "Кот Савелий"

Такая же «развилка» интерпретаций – совпадение, ошибки или чья-то месть – возникает и в случае анализа итогов доселе аполитичного конкурса анимационных проектов, прошедшего в Министерстве культуры. После радикальной ротации профильного совета, символом которой стало введение православного батюшки в число экспертов, оценивающих сценарии новых анимационных фильмов, последствия не заставили себя ждать. Школа-студия ШАР, в последние годы занимающая прочные лидирующие позиции в российской авторской анимации, вдруг оказалась отрезана от новых госгрантов: из 21 проекта, поданного ШАРом, было поддержано лишь два. За бортом оказались многие режиссёры молодого и среднего поколения, уже ставшие лауреатами национальных и международных киносмотров. Как будто этим решением Минкультуры выталкивает потенциально опасных творцов в иные юрисдикции. А ведь этот процесс уже де-факто происходит со многими мастерами российской анимации.

К примеру, главным международным успехом российской анимации в 2023 году стал Гран-при Загребского анимационного фестиваля за фильм Вари Яковлевой «Ванлав» - одну из ярчайших авторских работ последнего времени. Картина была создана на ШАРе, что, как видим, никоим образом не сказалось на позициях студии в чиновных коридорах. А Варя Яковлева тем временем планирует снимать свой новый фильм отнюдь не в России.

Уход под иные, более свободолюбивые флаги происходит не только у вольнодумных режиссёров и прагматичных продюсеров (привет армянским, молдавским, сербским и другим побратимам российских компаний – всех не счесть!), но и даже у завершённых фильмов, в российской принадлежности которых ранее не было сомнений. От российской анимации откалываются творческие айсберги и дрейфуют в лучшем случае в нейтральные воды мировой визуальной культуры.

«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего
фото: кадр из фильма "Ванлав"

Политизации образа анимационного сообщества способствует и активная гражданская позиция части российских аниматоров, особенно тех, кто эмигрировал из России. У этого процесса в 2023 году появился значимый символ: два аниматора – Павел Мунтян, создавший мистера Фримена, и Олег Куваев, придумавший Масяню, — оба внесены Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов и в конце декабря объявлены в федеральный розыск.

Те продюсеры и студии, в благонадёжности которых у государства пока нет сомнений, в свою очередь продолжают розыск новых точек роста для индустрии. И если безбрежные перспективы рынков Китая, Индии или Латинской Америкой одновременно пахнут безденежьем, то российская зрительская аудитория начала превращаться в настоящую золотоносную жилу. Феноменальный успех игрового «Чебурашки» раскрыл, похоже, портал между доселе независимыми мирами. Из пространства анимации в мир игрового кино хлынул поток героев: нас уже ждут новые истории с героями «Бременских музыкантов», «Летучего корабля», «Домовёнка Кузи», «Простоквашино», «Тайны третьей планеты», и ведь это только начало.

Несмотря на туман неизвестности, анимационная индустрия, как та сказочная лягушка в крынке с молоком, трепыхается и всеми силами пытается нащупать твёрдую поверхность под ногами. Завершение официальных подписок на многие профессиональные программы, используемые в создании мультфильмов, компенсируется началом отечественных разработок в этой области. Потенциальный дефицит рабочих рук и рост затрат на создание анимации подталкивают исследовать возможности искусственного интеллекта и игровых движков, а также развивать профильное образование. Вузы и киношколы становятся цитаделями стабильности, позволяя планировать развитие индустрии.

«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего
фото: кадр из фильма "Летучий корабль"

В момент, казалось бы, усиления автаркии российского анимационного мира происходят и совершенно удивительные метаморфозы. К привычным анимационным фестивалям, продолжающим пытаться показывать кино из разных стран мира, добавились новые региональные киносмотры в Хабаровске и Воронеже – и это в момент охлаждения отношения многих зарубежных создателей анимации к возможности показа их фильмов в России. В любом случае, продолжается тенденция прошлого года: фестивальные программы становятся более детско-семейными, драматургически спокойными, сотканными преимущественно из фильмов так называемых «дружественных» стран.

Тенденция усиления стриминговых платформ, ярко выраженная в мировом масштабе, проявляется и в России. Прошедший год принёс несколько ярких проектов, поддержанных стримингами, среди которых выделяются «Антология русского хоррора: Красный состав» и «Объяснялкины». Последние показали возможность транзита отечественного проекта из Youtube на стриминговый лейбл.

Важность стримингов замечена не только зрителями и индустрией, но и государством. Обилие штрафов на «нетрадиционный» контент ещё пока не связан с анимационными проектами, но, боюсь, всё впереди. Причём, опасаться стоит не только производителям и героям новых авторских проектов, но даже вполне конвенциональным старым персонажам. Волк из «Ну, погоди!», переодевшийся Снегурочкой, может оказаться опасным возбудителем агрессии и провокатором социальной розни. Хаотичная правоприменительная практика в какой-то момент может оказаться губительной и для анимации. Но, будем продолжать смотреть мультфильмы и надеяться на лучшее. «Я в реке, пускай река сама несёт меня», - решил Ëжик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению…

«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего
фото: кадр из фильма "Ёжик в тумане"

Павел Шведов
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