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«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

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10 января 2024

Зрителей ожидает в 2024 году немало долгожданных триллеров. Среди них — новые работы таких мастеров, как Итан Коэн и Стивен Содерберг, а также любопытные ленты вроде продолжения «Джокера», спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас и ремейков «Дома у дороги» и «Не говори никому».



«Американская звезда» / American Star



Испанец Гонсало Лопес-Гальего, приложивший руку к созданию популярного сериала «Ангел или демон» с Аурой Гарридо, уже более десяти лет с переменным успехом работает в Северной Америке. В частности, он снял при содействии Тимура Бекмамбетова неплохой фантастический хоррор «Аполлон 18», а в этом году зрители смогут посмотреть его остросюжетный детектив с Иеном Макшейном, Норой Арнезедер, Фанни Ардан и Томасом Кречманом про наемного убийцу, которому дали последнее задание. На острове Фуэртевентура ему необходимо убить человека, с которым он никогда прежде не встречался. Жертва по непонятным причинам задерживается, а главный герой проникается симпатией к острову и его обитателям. что может сказаться на выполнении задания.

Дата выхода в американский прокат: 26 января


«Балерина» / Ballerina

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Долгожданный спин-офф «Джона Уика» про балерину-убийцу, поставленный создателем «Другого мира» Леном Уайзманом. События в картине происходят между третьим и четвертым частями оригинала. В титульной роли — Ана де Армас, Киану Ривз заглянет на огонек в качестве Уика, а компанию им составят Иен Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Норман Ридус, Анн Парийо и ныне покойный Лэнс Реддик. Среди продюсеров — один из основателей экшн-вселенной Чад Стахелски. Must see.

Дата выхода в мировой прокат: 6 июня

Читать рецензию «Джон Уик 4»: Сизифов труп

«Воздушное ограбление» / Lift



Новая работа Ф. Гэри ГрэяФорсаж 8») расскажет историю про профессионального вора Кевина Харта, который с командой опытных подельников пытается совершить невероятное ограбление и украсть 500 миллионов золотом из сейфа в самолете на высоте 12 километров. В остросюжетной экшн-комедии также заявлены Гугу Мбата-Роу, Винсент Д'Онофрио, Билли Магнуссен, Жан Рено, Сэм Уортингтон и Берн Горман.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 12 января


«Волки» / Wolves

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Брэд Питт и Джордж Клуни, чей тандем сложился во времена трилогии Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена», сыграли вместе с Эми Райан в новом криминальном триллере Джона Уоттса, подарившего нам трилогию про Человека-паука с Томом Холландом. По сюжету два чистильщика узнают, что их наняли по одному и тому же делу. И, возможно, им было бы неплохо объединить усилия. Продюсируют ленту сами Уоттс, Питт и Клуни.

Дата выхода в мировой прокат: 20 сентября


«Джокер: Безумие на двоих» / Joker: Folie à Deux

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

«Джокер» Тодда Филлипса пять лет назад наделал много шуму благодаря блистательной игре Хоакина Феникса. В сиквеле режиссер нам поведает о встрече титульного героя и Харли (Леди Гага) в психиатрической лечебнице. В актерском ансамбле — Зази Битц, Кэтрин Кинер и Брендан Глисон, за визуальную составляющую вновь отвечает оператор Лоуренс Шер, а за музыку — Хильдур Гуднадоттир, также работавшая над первой частью. Среди продюсеров — Джеймс Ганн и Питер Сафран, возглавившие в прошлом году DC Studios.

Дата выхода в мировой прокат: 2 октября

Читать рецензию Грим в глаза: «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью


«Дорога в один конец» / Bring Him to Me



Австралийская остросюжетная криминальная драма Люка Спарка про водителя автомобиля, получившего задание от своего безжалостного криминального босса. Он должен привести молодого ничего не подозревающего члена банды в засаду, где тот будет казнен. В фильме заняты Барри Пеппер, Джейми Коста, Сэм Нилл, Рэйчел Гриффитс и Зак Гарред, также выступивший продюсером ленты.

Точная дата выхода в прокат: 18 января


«Игры возмездия» / Tin Soldier

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года
фото: m.imdb

Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джон Легуизамо, Рита Ора, Саид Тагмауи и Нора Арнезедер в экшн-триллере Брэда Фурмана про Бокуши, построившего неприступную крепость и собравшего в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 сентября


«Из глубины» / No Way Up



Фильм-катастрофа швейцарца Клаудио Фе, ранее снимавшего преимущественно сиквелы некогда популярных лент вроде «Невидимки». Эта картина на их фоне выделяется относительно оригинальным сюжетом и неплохим актерским составом во главе с Колмом Мини. Зрителей ожидает история пассажиров и экипажа самолета, потерпевшего крушение над Тихим океаном. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья.

Точная дата выхода в прокат: 18 января


«Клуб Зеро» / Club Zero



Джессика Хауснер приобрела известность 15 лет назад после того, как ее притча «Лурд» с Сильви Тестю и Леа Сейду была отмечена четырьмя призами Венецианского фестиваля. Ее новая работа — остросюжетная трагикомедия с Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен и Эльзой Зильберштейн — участвовала в конкурсе 76-го Каннского киносмотра и была отмечена европейским «Оскаром» за музыку Маркуса Биндера. По сюжету в элитной частной школе появляется новая учительница – загадочная мисс Новак. По просьбе родителей она прививает детям новые привычки питания и рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи ее философии образуют тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 21 марта


«Красотки в бегах» / Drive-Away Dolls



После «Баллады Бастера Скраггса» братья Коэны, давно обретшие культовый статус в мире кино, решили поработать отдельно друг от друга. Джоэл снял черно-белую «Трагедию Макбета» с Дензелом Вашингтоном, а Итан осуществил постановку комедийного экшн-триллера, задуманного им еще в середине нулевых. Сценарий он написал в соавторстве с супругой Тришей Кук, смонтировавшей для Коэнов фильмы «Человек, которого не было» и «О, где же ты, брат?». История закручена вокруг тусовщицы Маргарет Куэлли и ее скромной подруги Джералдин Вишванатан. Они отправляются на машине в Таллахасси, но все быстро идет наперекосяк, когда по дороге они сталкиваются с группой неумелых преступников. В картине также появятся Бини Фелдштейн, Педро Паскаль, Мэтт Дэймон и Майли Сайрус.

Дата выхода в мировой прокат: 22 февраля

Читать Номер один: 10 фильмов о грабителях, мошенниках и других обаятельных преступниках

«Культовый убийца» / The Last Girl



Элис Ив и Антонио Бандерас в криминальном триллере Джона Кейеса про маленький город, где убийца держит город в плену ужасов. Частный детектив Кэсси Холт надеется раскрыть правду и очистить запятнанное имя своего наставника, который является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. Но чтобы положить конец своей непростой битве, она вынуждена вступить в опасную связь с преступником.

Дата выхода в американский прокат: 19 января

Читать интервью Антонио Бандерас: «Героев играть скучно, а в злодея можно привнести буквально все»

«Не говори никому» / Speak No Evil

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года
фото: кадр из фильма «Не говори никому» 2021 года

Ремейк любопытного датского хоррор-триллера Кристиана Тафдрупа, осуществленный Джеймсом Уоткинсом, который также помог авторам оригинала с адаптацией сценария. На смену Мортену Буриану, Сидсель Сием Кох, Карине Смалдерс и Федье ван Хейту придут Маккензи Дэвис, Джеймс Макэвой, Аликс Уэст Лефлер и Скут Макнэйри. Как и в первоисточнике, здесь семья получает приглашение от случайных знакомых посетить их загородный дом. Отдых мечты вскоре превращается в запутанный психологический кошмар. Среди продюсеров — Джейсон Блум.

Дата выхода в мировой прокат: 8 августа

Смотреть онлайн «Не говори никому»

«Остров изгоев» / Soudain seuls



Французский режиссер Тома Бидеген экранизировал одноименный роман Изабель Отиссье о влюбленной паре (Жиль Лелуш, Мелани Тьерри), отправившейся в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих. Музыку к картине написал певец Рафаэль, сотрудничавший с Ванессой Паради и Жаном-Луи Обером.

Точная дата выхода в прокат: 18 января


«Придорожная закусочная» / Road House

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Ремейк «Дома у дороги» с Патриком Суэйзи, поставленный Дагом Лайманом. Актерский состав возглавили Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор, а компанию им составили Даррен Барнет, Даниэла Мелшиор, Жуакин де Алмейда и Билли Магнуссен. Нам поведают о бывшем бойце ​​UFC, который устраивается на работу вышибалой в шумный придорожный ресторан во Флорида-Кис, но вскоре обнаруживает, что в этом тропическом раю не все так, как кажется. В продюсерской команде числятся чемпионка UFC Ронда Раузи и Джоэл Силвер.

Дата выхода в мировой прокат: 21 марта

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«Присутствие» / Presence

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Новая работа Стивена Содерберга представляет собой мистический хоррор-триллер о семье, переехавшей в загородный дом и убедившейся, что они не одни. В доме обитает загадочное существо. В актерском ансамбле — Люси Лью, Крис Салливан и Каллина Лян, за сценарий отвечает мастер своего дела Дэвид Кепп. Как минимиум любопытно, как выдающийся режиссер обыграет классические штампы жанра.

Дата премьеры на фестивале «Сандэнс»: 19 января

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«Пчеловод» / The Beekeeper



Джейсон Стэтэм возглавил экшн-триллер Дэвида Эйра про правительственного агента в отставке, ранее работавшего на могущественную секретную организацию под кодовым названием «Пчеловоды». Когда заботившаяся о нем добрая женщина однажды становится жертвой мошенничества и убивает себя, одержимый местью, главный герой начинает единоличную и безжалостную войну, чтобы заставить преступников ответить. Компанию Стэтэму составили Джереми Айронс, Минни Драйвер и Джош Хатчерсон, сценарий к фильму написал создатель «Эквилибриума» Курт Уиммер, а за визуальную составляющую отвечает оператор «Черной вдовы» Габриэл Беристэйн.

Дата выхода в мировой прокат: 11 января

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«Смерчи» / Twisters

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Продолжение классического фильма-катастрофы Яна де Бонта с Хелен Хант и Биллом Пэкстоном, вышедшего в 1996-м. Лента Ли Айзека Чуна обойдется без звезд оригинала и расскажет новую историю об охотниках за торнадо, которые рискуют своей жизнью, пытаясь протестировать экспериментальную систему предупреждения о погоде. В главных ролях — Дэйзи Эдгар-Джонс и Глен Пауэлл-младший, в касте также заявлены Кирнан Шипка и Мора Тирни. Продюсерами выступают Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди.

Дата выхода в мировой прокат: 17 июля

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«Спящие псы» / Sleeping Dogs

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Расселл Кроу, Томми Фланаган, Карен Гиллан и Мартон Чокаш в режиссерском дебюте сценариста «Кредо убийцы» Адама Купера. Это криминальный триллер про бывшего детектива Роя Фримена, который после лечения провалов в памяти узнает, что заключенный, приговоренный к смертной казни, которого Фримен арестовал десять лет назад, начал заявлять о своей невиновности. Фримен обращается к своему бывшему партнеру, чтобы тот помог ему возобновить дело и раскрыть правду. Вместе они начинают распутывать паутину тайн, связанную с жестоким убийством профессора колледжа.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 марта


«Территория зла» / Land of Bad



Уильям ЮбэнкСигнал») снял экшн-триллер с участием Расселла Кроу, Мило Вентимильи и братьев ТораЛиама и Люка Хемсвортов. По сюжету начинающий диспетчер полевой авиационной поддержки Кинни включен в состав группы «Дельта Форс», выполняющей задание на Филиппинах. Когда команда оказывается в ловушке без оружия, навыки пилота ВВС становятся их единственным шансом на выживание.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 февраля


«Шпион на всю голову» / Peter Five Eight



После многолетней травли, связанной с пресловутой культурой отмены, мастер перевоплощения Кевин Спейси возвращается на большой экран. В триллере Майкла Заико Холла актеру досталась роль спецагента Пита, который собирается уйти на покой. Однако ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. В фильме также заняты Джет Жандро, Ребекка Де Морнэй и Джейк Уэбер.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 марта

Макс Милиан
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