«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Испанец Гонсало Лопес-Гальего, приложивший руку к созданию популярного сериала «Ангел или демон» с Аурой Гарридо, уже более десяти лет с переменным успехом работает в Северной Америке. В частности, он снял при содействии Тимура Бекмамбетова неплохой фантастический хоррор «Аполлон 18», а в этом году зрители смогут посмотреть его остросюжетный детектив с Иеном Макшейном, Норой Арнезедер, Фанни Ардан и Томасом Кречманом про наемного убийцу, которому дали последнее задание. На острове Фуэртевентура ему необходимо убить человека, с которым он никогда прежде не встречался. Жертва по непонятным причинам задерживается, а главный герой проникается симпатией к острову и его обитателям. что может сказаться на выполнении задания.
Австралийская остросюжетная криминальная драма Люка Спарка про водителя автомобиля, получившего задание от своего безжалостного криминального босса. Он должен привести молодого ничего не подозревающего члена банды в засаду, где тот будет казнен. В фильме заняты Барри Пеппер, Джейми Коста, Сэм Нилл, Рэйчел Гриффитс и Зак Гарред, также выступивший продюсером ленты.
Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джон Легуизамо, Рита Ора, Саид Тагмауи и Нора Арнезедер в экшн-триллере Брэда Фурмана про Бокуши, построившего неприступную крепость и собравшего в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши.
Фильм-катастрофа швейцарца Клаудио Фе, ранее снимавшего преимущественно сиквелы некогда популярных лент вроде «Невидимки». Эта картина на их фоне выделяется относительно оригинальным сюжетом и неплохим актерским составом во главе с Колмом Мини. Зрителей ожидает история пассажиров и экипажа самолета, потерпевшего крушение над Тихим океаном. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья.
Джессика Хауснер приобрела известность 15 лет назад после того, как ее притча «Лурд» с Сильви Тестю и Леа Сейду была отмечена четырьмя призами Венецианского фестиваля. Ее новая работа — остросюжетная трагикомедия с Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен и Эльзой Зильберштейн — участвовала в конкурсе 76-го Каннского киносмотра и была отмечена европейским «Оскаром» за музыку Маркуса Биндера. По сюжету в элитной частной школе появляется новая учительница – загадочная мисс Новак. По просьбе родителей она прививает детям новые привычки питания и рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи ее философии образуют тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды.
Элис Ив и Антонио Бандерас в криминальном триллере Джона Кейеса про маленький город, где убийца держит город в плену ужасов. Частный детектив Кэсси Холт надеется раскрыть правду и очистить запятнанное имя своего наставника, который является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. Но чтобы положить конец своей непростой битве, она вынуждена вступить в опасную связь с преступником.
Французский режиссер Тома Бидеген экранизировал одноименный роман Изабель Отиссье о влюбленной паре (Жиль Лелуш, Мелани Тьерри), отправившейся в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих. Музыку к картине написал певец Рафаэль, сотрудничавший с Ванессой Паради и Жаном-Луи Обером.
Новая работа Стивена Содерберга представляет собой мистический хоррор-триллер о семье, переехавшей в загородный дом и убедившейся, что они не одни. В доме обитает загадочное существо. В актерском ансамбле — Люси Лью, Крис Салливан и Каллина Лян, за сценарий отвечает мастер своего дела Дэвид Кепп. Как минимиум любопытно, как выдающийся режиссер обыграет классические штампы жанра.
Джейсон Стэтэм возглавил экшн-триллер Дэвида Эйра про правительственного агента в отставке, ранее работавшего на могущественную секретную организацию под кодовым названием «Пчеловоды». Когда заботившаяся о нем добрая женщина однажды становится жертвой мошенничества и убивает себя, одержимый местью, главный герой начинает единоличную и безжалостную войну, чтобы заставить преступников ответить. Компанию Стэтэму составили Джереми Айронс, Минни Драйвер и Джош Хатчерсон, сценарий к фильму написал создатель «Эквилибриума» Курт Уиммер, а за визуальную составляющую отвечает оператор «Черной вдовы» Габриэл Беристэйн.
Расселл Кроу, Томми Фланаган, Карен Гиллан и Мартон Чокаш в режиссерском дебюте сценариста «Кредо убийцы» Адама Купера. Это криминальный триллер про бывшего детектива Роя Фримена, который после лечения провалов в памяти узнает, что заключенный, приговоренный к смертной казни, которого Фримен арестовал десять лет назад, начал заявлять о своей невиновности. Фримен обращается к своему бывшему партнеру, чтобы тот помог ему возобновить дело и раскрыть правду. Вместе они начинают распутывать паутину тайн, связанную с жестоким убийством профессора колледжа.
Уильям Юбэнк («Сигнал») снял экшн-триллер с участием Расселла Кроу, Мило Вентимильи и братьев Тора — Лиама и Люка Хемсвортов. По сюжету начинающий диспетчер полевой авиационной поддержки Кинни включен в состав группы «Дельта Форс», выполняющей задание на Филиппинах. Когда команда оказывается в ловушке без оружия, навыки пилота ВВС становятся их единственным шансом на выживание.
После многолетней травли, связанной с пресловутой культурой отмены, мастер перевоплощения Кевин Спейси возвращается на большой экран. В триллере Майкла Заико Холла актеру досталась роль спецагента Пита, который собирается уйти на покой. Однако ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. В фильме также заняты Джет Жандро, Ребекка Де Морнэй и Джейк Уэбер.
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