Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

За сиквел прошлогодней хоррор-версии знаменитых произведений Алана Милна отвечает все тот же режиссер Рис Уотерфилд. В продолжении к кровожадным монстрам Кристоферу Робину, Винни-Пуху и Пятачку присоединится Тигра. В этом году также ожидается первое появление в пугающем жанре Микки Мауса в классическом образе из «Парохода Уилли», вышедшего в 1928-м.
Создатель третьей части «Кошмара на улице Вязов», «Капли» и «Маски» Чак Расселл переснимет для нового поколения «Колдовскую доску» Кевина Тенни, вышедшую в далеком 1986-м. На ключевые роли он позвал Мэдисон Айсмен, Джейми Кэмпбелла Бауэра и Аарона Домингеса. По сюжету Эмили и ее жених Кристиан готовятся открыть бистро во Французском квартале Нового Орлеана. Неожиданно они обнаруживают загадочный артефакт. Тьма окутывает главную героиню, она становится одержимой силой предсказания и способностью вызывать духов. Кристиан обращается за помощью к таинственному оккультному эксперту Александру Батисту, который скрывает свои собственные секреты.
Кэтрин Ньютон, Коул Спроус и Карла Гуджино сыграли в романтической хоррор-комедии, поставленной актрисой Зелдой Уильямс по сценарию автора «Джуно» и «Тела Дженнифер» Диабло Коди. Для Уильямс картина станет полнометражным режиссерским дебютом. События ностальгической ленты развернутся в 1989-м. Лиза, непопулярная девушка из старшей школы, случайно оживляет привлекательное тело викторианского мертвеца во время грозы и начинает восстанавливать его, чтобы он стал мужчиной ее мечты, используя сломанную кабину солярия в своем гараже.
Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл и Алистер Браммер согласились на участие в режиссерском дебюте Ишаны Шьямалан, дочери талантливого постановщика М. Найта Шьямалана (он числится одним из продюсеров). Основой для фильма посчлужит одноименный роман Эй Эм Шайна. Это рассказ о молодой художнице Мине, застрявшей в глухом лесу где-то в Ирландии, когда ее машина неожиданно глохнет. Не сумев ее завести, она вынуждена искать укрытие, после чего обнаруживает себя в ловушке с тремя другими людьми, которых каждую ночь терроризируют странные существа.
Приквел к классике жанра, чьим основателем выступил Ричард Доннер в 1976-м. По сюжету молодая американка Нелл Тайгер Фри отправляется в Ватикан, чтобы работать в сиротском приюте, надеясь найти свое истинное призвание в церкви. Когда она берет под свое крыло проблемную молодую девушку, женщина сталкивается с таящейся внутри ребенка тьмой, которая заставляет ее сомневаться в собственной вере — и подозревать заговор, который может проникнуть в самое сердце католической церкви. В картине, спродюсированной Дэвидом С. Гойером и Антонио Кампосом, заняты также Ральф Айнесон, Билл Найи и Соня Брага.
Керри Кондон и Уайат Расселл в совместном хорроре студий Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана о бывшем бейсболисте высшей лиги Рэе Уоллере, вынужденном досрочно выйти на пенсию из-за дегенеративного заболевания. Он переезжает в новый дом со своей заботливой женой Евой и двумя детьми. Втайне надеясь, несмотря ни на что, вернуться в профессиональный спорт, Рэй убеждает Еву, что мерцающий бассейн на заднем дворе нового дома будет развлечением для детей и обеспечит физиотерапию для него. Но темная тайна прошлого дома высвободит злобную силу, которая затянет семью в пучину неизбежного ужаса.
Звезда культового «Олдбоя» Чхве Мин Сик возглавил мистический хоррор-триллер южнокорейского режиссера Чана Джэ Хена. По сюжету после серии паранормальных явлений богатая семья, живущая в Лос-Анджелесе, вызывает набирающий популярность дуэт шаманов Хва Рим и Бон Гиль, чтобы спасти новорожденного в семье. По прибытии шаманы чувствуют, что темная тень их далекого предка завладела семьей. Этот процесс называется «Зов могилы». На это есть решение — раскопать и высвободить умершего. Но для этого нужны специальные люди. Чтобы эксгумировать могилу и освободить предка, Хва Рим обращается за помощью к первоклассному геоманту Сан Дуку и гробовщику Ён Гыну. К своему ужасу все четверо находят могилу в укромном месте отдаленной деревни в Южной Корее. В фильме также сыграли Ким Го Ын, Ю Хэ Джин, Ли До Хен и Чон Джин Ги.
Третья часть популярной слэшер-серии Дэмиена Леоне о зловещем клоуне Арте в исполнении Дэвида Говарда Торнтона. На сей раз титульный злодей собирается устроить хаос для ничего не подозревающих жителей округа Майлз, мирно отходящих ко сну в канун Рождества. Первая часть вышла в 2016-м и при бюджете в 35 тысяч долларов собрала 416 тысяч $, а вторая, оказавшаяся на больших экранах в 2022-м, принесла создателям уже 15 миллионов при бюджете в 250 тысяч.
Коллектив Radio Silence (Беттинелли-Олпин, Джиллетт и Чад Виллелла), создавший залихватский хоррор «Я иду искать», после перезапуска «Крика» решил вернуться в клаустрофобную камерную обстановку. На сей раз вместо Самары Уивинг солирует целая группа актеров, памятных по мрачным историям. Джанкарло Эспозито запирает Кэтрин Ньютон, Дэна Стивенса, Кевина Дюрана, Мелиссу Барреру и Ангуса Клауда в доме, где обитает скованная кандалами девочка-вампирша в исполнении Алиши Уэйр. Как минимум, будет весело.
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