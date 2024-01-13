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Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

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13 января 2024
Несмотря на уход из России крупных голливудских кинокомпаний и забастовку сценаристов и актеров, 2023-й подарил любителям пугающего жанра несколько любопытных хорроров, включая «М3ГАН», «Восстание зловещих мертвецов», шестой (и, возможно, финальный) «Крик», десятую «Пилу» и «Ренфилда». В 2024-м зрителей ожидает встреча с сиквелами культового «Битлджюса» Тима Бертона и «Охотников за привидениями», ремейками «Ворона», «Колдовской доски» и «Токсичного мстителя», спин-оффом «Тихого места», полнометражным режиссерским дебютом дочери М. Найта Шьямалана и новыми работами Роберта Эггерса, Тая Уэста и дуэта Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта.



«Битлджюс 2» / Beetlejuice 2

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Спустя 35 лет после знаменитой хоррор-комедии Тим Бертон решился на возвращение незабываемого призрака-экзорциста в исполнении Майкла Китона. Компанию ему составят не только звезды оригинала Вайнона Райдер и Кэтрин О'Хара, но и новые персонажи, воплощенные Уэнздэй (она же Дженна Ортега), Моникой Беллуччи, Уиллемом Дефо и Джастином Теру. Музыку пишет постоянный соавтор гения Дэнни Элфмен. Must see.

Дата выхода в мировой прокат: 5 сентября

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«Винни-Пух: Кровь и мед 2» / Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

За сиквел прошлогодней хоррор-версии знаменитых произведений Алана Милна отвечает все тот же режиссер Рис Уотерфилд. В продолжении к кровожадным монстрам Кристоферу Робину, Винни-Пуху и Пятачку присоединится Тигра. В этом году также ожидается первое появление в пугающем жанре Микки Мауса в классическом образе из «Парохода Уилли», вышедшего в 1928-м.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 февраля

Смотреть онлайн «Винни-Пух: Кровь и мед»

«Воображаемый друг» / Imaginary



Режиссер Джефф Уодлоу при содействии небезызвестного продюсера Джейсона Блума снял хоррор про Джессику (ДеВанда Уайз), вернувшуюся в свой старый семейный дом, где ее младшая падчерица Элис (Пайпер Браун) завязывает тревожную связь с найденным в подвале плюшевым медведем Чонси. В актерском составе числится Том Пэйн, запомнившийся ролью Иисуса в «Ходячих мертвецах», а музыку сочинил композитор «Чужестранки» и «Черного зеркала» Беар Маккрири.

Дата выхода в мировой прокат: 9 февраля

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«Ворон» / The Crow

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
фото: кадр из фильма «Ворон» 1994 года

Ремейк культового фильма Алекса Пройаса, вышедшего 30 лет назад, украсит собой вместо погибшего на съемках оригинала Брэндона Ли звезда дилогии «Оно» Билл Скарсгард. Экранизацию одноименного графического романа Джеймса О'Барра доверили создателю голливудской версии «Призрака в доспехах» Руперту Сандерсу, а за адаптацию отвечает сценарист «Короля Ричарда» Зак Бэйлин. Смогут ли современные кинематографисты заворожить атмосферной историей о мести музыканта Эрик Дрэйвена, узнаем не раньше осени.

Дата выхода в мировой прокат: 26 сентября

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«Колдовская доска» / Witchboard



Создатель третьей части «Кошмара на улице Вязов», «Капли» и «Маски» Чак Расселл переснимет для нового поколения «Колдовскую доску» Кевина Тенни, вышедшую в далеком 1986-м. На ключевые роли он позвал Мэдисон Айсмен, Джейми Кэмпбелла Бауэра и Аарона Домингеса. По сюжету Эмили и ее жених Кристиан готовятся открыть бистро во Французском квартале Нового Орлеана. Неожиданно они обнаруживают загадочный артефакт. Тьма окутывает главную героиню, она становится одержимой силой предсказания и способностью вызывать духов. Кристиан обращается за помощью к таинственному оккультному эксперту Александру Батисту, который скрывает свои собственные секреты.

Дата выхода в прокат неизвестна

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«Кукушка» / Cuckoo

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Немецкий хоррор-триллер Тильмана ЗингераОчень странная девушка») с участием Хантер Шафер, Яна Блютхардта, Дэна Стивенса, Джессики Хэнвик, Мартона Чокаша и Астрид Берже-Фрисби расскажет про 17-летнюю Гретхен, приехавшую с семьей на курорт и столкнувшуюся с неожиданными обстоятельствами новой жизни — идиллические декорации быстро превращаются в кошмар наяву. Премьера ленты состоится на Берлинском кинофестивале.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 сентября


«Лиза Франкенштейн» / Lisa Frankenstein



Кэтрин Ньютон, Коул Спроус и Карла Гуджино сыграли в романтической хоррор-комедии, поставленной актрисой Зелдой Уильямс по сценарию автора «Джуно» и «Тела Дженнифер» Диабло Коди. Для Уильямс картина станет полнометражным режиссерским дебютом. События ностальгической ленты развернутся в 1989-м. Лиза, непопулярная девушка из старшей школы, случайно оживляет привлекательное тело викторианского мертвеца во время грозы и начинает восстанавливать его, чтобы он стал мужчиной ее мечты, используя сломанную кабину солярия в своем гараже.

Дата выхода в мировой прокат: 7 февраля

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«Максин» / MaXXXine



Третий фильм в хоррор-трилогии Тая Уэста, начало которой положили «Пэрл» и «Икс». В главной роли вновь икона современного макабра Миа Гот, а компанию ей составят Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Холзи, Джанкарло Эспозито, Мишель Монахэн, Кевин Бэйкон и Бобби Каннавале. Нас ожидает новая встреча с Максин, единственной выжившей в бойне на техасской ферме. Полюбившаяся героиня в продолжении не оставит попыток стать актрисой, а значит, кровь и мясо обеспечены. Must see.

Дата выхода в прокат неизвестна

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«Наблюдатели» / The Watchers

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл и Алистер Браммер согласились на участие в режиссерском дебюте Ишаны Шьямалан, дочери талантливого постановщика М. Найта Шьямалана (он числится одним из продюсеров). Основой для фильма посчлужит одноименный роман Эй Эм Шайна. Это рассказ о молодой художнице Мине, застрявшей в глухом лесу где-то в Ирландии, когда ее машина неожиданно глохнет. Не сумев ее завести, она вынуждена искать укрытие, после чего обнаруживает себя в ловушке с тремя другими людьми, которых каждую ночь терроризируют странные существа.

Дата выхода в мировой прокат: 6 июня

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«Носферату» / Nosferatu

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Создатель «Ведьмы» и «Маяка» Роберт Эггерс в очередной раз погрузит нас в готическую и иррациональную атмосферу. Зрителей ожидает не столько адаптация «Дракулы» Брэма Стокера, сколько ремейк классического фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса». Главные роли достались Биллу Скарсгарду, Лили-Роуз Мелоди Депп и Николасу Холту, а на втором плане — Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо, воплотивший в свое время звезду оригинального шедевра Макса Шрека в «Тени вампира». Среди продюсеров заявлен Крис Коламбус, выпустивший в прошлом году экранизацию игры «Пять ночей у Фредди», собравшую приличную кассу.

Дата выхода в мировой прокат: 25 декабря

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«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» / Ghostbusters: Frozen Empire



Прямое продолжение фильма 2021 года «Охотники за привидениями: Наследники», снятое вместо Джейсона Райтмана режиссером обновленного «Полтергейста» Гилом Кинаном. К своим ролям вернутся не только актеры перезапуска Финн Вулфард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд, но и звезды оригинальных «Охотников за привидениями» Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс и Уильям Этертон. Это стало возможно из-за того, что семья Шпенглер вернется в знаменитую пожарную часть Нью-Йорка. В касте также присутствуют Пэттон Освальт, Эмили Элин Линд и Кумэйл Нанджиани. Ностальгия входит в комплект.

Дата выхода в мировой прокат: 22 марта

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«Первый Омен» / The First Omen



Приквел к классике жанра, чьим основателем выступил Ричард Доннер в 1976-м. По сюжету молодая американка Нелл Тайгер Фри отправляется в Ватикан, чтобы работать в сиротском приюте, надеясь найти свое истинное призвание в церкви. Когда она берет под свое крыло проблемную молодую девушку, женщина сталкивается с таящейся внутри ребенка тьмой, которая заставляет ее сомневаться в собственной вере — и подозревать заговор, который может проникнуть в самое сердце католической церкви. В картине, спродюсированной Дэвидом С. Гойером и Антонио Кампосом, заняты также Ральф Айнесон, Билл Найи и Соня Брага.

Дата выхода в мировой прокат: 4 апреля

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«Проклятые воды» / Night Swim



Керри Кондон и Уайат Расселл в совместном хорроре студий Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана о бывшем бейсболисте высшей лиги Рэе Уоллере, вынужденном досрочно выйти на пенсию из-за дегенеративного заболевания. Он переезжает в новый дом со своей заботливой женой Евой и двумя детьми. Втайне надеясь, несмотря ни на что, вернуться в профессиональный спорт, Рэй убеждает Еву, что мерцающий бассейн на заднем дворе нового дома будет развлечением для детей и обеспечит физиотерапию для него. Но темная тайна прошлого дома высвободит злобную силу, которая затянет семью в пучину неизбежного ужаса.

Дата выхода в мировой прокат: 4 января

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«Раскопанная могила» / Pamyo

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Звезда культового «Олдбоя» Чхве Мин Сик возглавил мистический хоррор-триллер южнокорейского режиссера Чана Джэ Хена. По сюжету после серии паранормальных явлений богатая семья, живущая в Лос-Анджелесе, вызывает набирающий популярность дуэт шаманов Хва Рим и Бон Гиль, чтобы спасти новорожденного в семье. По прибытии шаманы чувствуют, что темная тень их далекого предка завладела семьей. Этот процесс называется «Зов могилы». На это есть решение — раскопать и высвободить умершего. Но для этого нужны специальные люди. Чтобы эксгумировать могилу и освободить предка, Хва Рим обращается за помощью к первоклассному геоманту Сан Дуку и гробовщику Ён Гыну. К своему ужасу все четверо находят могилу в укромном месте отдаленной деревни в Южной Корее. В фильме также сыграли Ким Го Ын, Ю Хэ Джин, Ли До Хен и Чон Джин Ги.

Дата выхода в южнокорейский прокат: февраль

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«Стрим» / Stream

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

Хоррор-триллер Майкла Ливи любопытен, прежде всего, тем, что он финансируется за счет краудфандинговой кампании на сайте Indiegogo. На данный момент создателям удалось собрать более 180 тысяч долларов. Ради привлечения потенциальных спонсоров и зрителей на главную роль пригласили звезду «Реаниматора» Джеффри Комбса, а на втором плане не менее культовые персоны — Чарльз Эдвин ПауэллКрикуны»), Дэниэль ХаррисГородские легенды»), Ди УоллесВой»), Тони ТоддКэндимэн»), Терри КайзерУик-энд у Берни») и Марк ХолтонВолчонок»). За создание фильма отвечает команда хоррор-серии «Ужасающий», включая исполнителя титульной роли Дэвида Говарда Торнтона. Нам поведают о Рое и Элейн Кинанах, решивших спасти свой брак отдыхом в хорошем отеле. Однако их уикэнду помешает четверка безумных убийц.

Дата выхода в прокат неизвестна

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«Тихое место: День первый» / A Quiet Place: Day One


За постановку спин-оффа «Тихого места» Джона Красински под присмотром продюсера Майкла Бэя отвечает Майкл Сарноски, подложивший нам «Свинью» с Николасом Кейджем. Звезду серии Эмили Блант заменят Лупитой Нионго, среди ее коллег по фильму — Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Джимон Хонсу и Денис О'Хэйр. Красински, Сарноски, Брайан Вудс и Скотт Бек написали сценарий о происхождении слепых существ, чутко реагирующих на звуки. Действие происходит в первые дни после появления на Земле таинственных инопланетных монстров.

Дата выхода в мировой прокат: 27 июня

Читать рецензию «Тихое место»: А разве мы шумели?

«Токсичный мститель» / The Toxic Avenger



Актер и с недавних пор режиссер Мэйкон Блэр снял ремейк трэш-шедевра студии Troma, вышедшего ровно 40 лет назад. Титульную роль доверили Питеру Динклэйджу, памятному образом Тириона Ланнистера из «Игры престолов». Остальной актерский состав (Кевин Бэйкон, Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблэ) также радует, а за кадром можно услышать голос Джейн Леви из триллера «Не дыши». Создатели оригинала —великий и ужасный Ллойд Кауфман и Майкл Херц — числятся продюсерами ленты.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать Добро пожаловать в Тромавилль, или Байки дядюшки Ллойди

«Ужасающий 3» / Terrifier 3



Третья часть популярной слэшер-серии Дэмиена Леоне о зловещем клоуне Арте в исполнении Дэвида Говарда Торнтона. На сей раз титульный злодей собирается устроить хаос для ничего не подозревающих жителей округа Майлз, мирно отходящих ко сну в канун Рождества. Первая часть вышла в 2016-м и при бюджете в 35 тысяч долларов собрала 416 тысяч $, а вторая, оказавшаяся на больших экранах в 2022-м, принесла создателям уже 15 миллионов при бюджете в 250 тысяч.

Дата выхода в американский прокат: 25 октября

Смотреть онлайн «Ужасающий 2»

«Улыбка 2» / Smile 2

Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
фото: кадр из фильма «Улыбка»

Сиквел неплохого хоррора двухлетней давности c Сози Бэйкон, Кайлом Галлнером и Кейтлин Стейси, поставленный все тем же Паркером Финном, украсят собой Наоми Скотт и Лукас Гейдж. Ухмыляющийся демон посеет еще больше хаоса, а большего нам и не надо.

Дата выхода в мировой прокат: 18 октября

Читать Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

«Эбигейл» / Abigail



Коллектив Radio Silence (Беттинелли-Олпин, Джиллетт и Чад Виллелла), создавший залихватский хоррор «Я иду искать», после перезапуска «Крика» решил вернуться в клаустрофобную камерную обстановку. На сей раз вместо Самары Уивинг солирует целая группа актеров, памятных по мрачным историям. Джанкарло Эспозито запирает Кэтрин Ньютон, Дэна Стивенса, Кевина Дюрана, Мелиссу Барреру и Ангуса Клауда в доме, где обитает скованная кандалами девочка-вампирша в исполнении Алиши Уэйр. Как минимум, будет весело.

Дата выхода в мировой прокат: 19 апреля

Читать рецензию «Крик»: Бойня номер пять

Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   13.01.2024 - 02:42
Обалденные премьеры. За редким исключением, ужастики понравились с первого предложения. Есть на что посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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