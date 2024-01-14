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Получи свой билет на «Воздух»

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14 января 2024
19 января в 19:30 в Большом зале кинотеатра «Иллюзион» состоится специальный показ нового фильма Алексея Германа мл., масштабной военной драмы «Воздух». Представит фильм и обсудит со зрителями историк кино, главный редактор киноведческой артели «1895.io» Станислав Дединский.

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызинойи Аглаей Тарасовой. Все они — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Получи свой билет на «Воздух»

Для участия в розыгрыше присылайте письмо с темой «Воздух» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес своей странички в соцсети. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 18 января и получат по 2 билета на показ.

Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях, один участник — одна заявка.

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персоны
Алексей Герман (младший)Анастасия ТалызинаАглая Тарасова
фильмы
Воздух

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