Получи свой билет на «Воздух»

19 января в 19:30
в Большом зале кинотеатра «Иллюзион» состоится специальный показ нового фильма Алексея Германа мл.
, масштабной военной драмы «Воздух
». Представит фильм и обсудит со зрителями историк кино, главный редактор киноведческой артели «1895.io» Станислав Дединский
.
По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной
и Аглаей Тарасовой
. Все они — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.
Для участия в розыгрыше присылайте письмо с темой «Воздух» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес своей странички в соцсети
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 18 января
и получат по 2 билета на показ.
Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях, один участник — одна заявка.
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