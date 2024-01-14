Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

Мы снова собрали подборку из 100 российских полнометражных фильмов, которые мы ожидаем увидеть в 2024 году на больших экранах. Здесь и слегка недоделанные работы, и совсем новые, и даже уже показанные на фестивалях в 2023-м. Помимо этого, впору делать список тех картин, которые готовы, но проката не дождутся по разным причинам, в первую очередь по цензурным. Такова реальность, в которой мы очутились. На полку к «Капитану Волконогову» и «Сказке» отправились «Бансу» и «Все нормально», «Мы», «Подвиг», «Голем», под большим вопросом выход «Крысолова» и «Свободного падения», и это далеко не все отмены. А вообще, как продемонстрировала «Айта», и прокатное удостоверение не гарантирует фильму спокойной широкоформатной жизни: достаточно одного доноса от оскорбленного зрителя, который не понял что-то в силу собственного невежества или возмутился оголенным ягодицам, и кино запретят. Разумеется, найти крамолу можно где угодно, хоть в «Чебурашке». Так что изучайте длинный список новых фильмов, которые ждут вас в 2024 году – мы уверены, каждый найдет в нем что-нибудь оскорбительное.
777, реж. Александр Хант
Абсурдистская трагикомедия, исследующая синдром внезапного богатства, снятая по одноименному роману молодого писателя из Петербурга Кирилла Рябова. 2011 год, Дальний Восток. Игорь Хлебников (Максим Стоянов) – русский бедолага из Приморского края, работает в фаст-фуде и получает 10 тысяч рублей. Однажды, снимая зарплату в банкомате, он получает вместо 10 тысяч 3 миллиона рублей. Неожиданная удача сводит героя с ума. В фильме снимались Ирина Пегова, Федор Лавров, Ольга Озоллапиня, Кирилл Полухин и Ольга Богомазова. Дата релиза: не объявлено
9 СЕКУНД, реж. Олег Штром
Основаная на реальных событиях военно-патриотическая драма о подвиге 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова. Он родился в небольшом поселке в Забайкальском крае и с детства хотел служить во флоте. И его мечта исполнилась. Однако жизнь его была недолгой, в 19 лет оборвавшись после катастрофы на эсминце «Быстрый», где он самоотверженно спас весь экипаж. Картина расскажет о детстве, юности, службе Героя России и роковой аварии на корабле в 2010 году. Роли в фильме исполнили Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов и другие. Дата релиза: 26 сентября 2024
АВИАТОР, реж. Егор Кончаловский
Мистический триллер, экранизация одноименного романа-бестселлера Евгения Водолазкина. Герой истории, авиатор Иннокентий Платонов, несправедливо осужденный за преднамеренное убийство доносчика, почти сто лет пролежал в состоянии сна: он был заморожен в 1929 году в лагере на Соловках и разморожен в 2023-м гениальным ученым Константином Гейгером. Теперь же ему предстоит раскрыть убийство, в котором его обвинили, но для этого необходимо полностью восстановить свою память. Он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные. Роли в картине исполнят Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и Софья Эрнст. Дата релиза: осень 2024
АДАМ И ЕВА 2.0, реж. Илья Фарфель
Романтическая комедия с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Их герои – научный сотрудник Екатеринбургского института Виктор и легкомысленная москвичка Полина, у которых в обычной жизни встретиться шансов ноль. И для того, чтобы они влюбились друг в друга, на всей планете на некоторое время внезапно исчезли все люди и животные. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос – экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу. Автор сценария Сергей Калужанов. Дата релиза: 7 марта 2024
АКВАРИУМ, реж. Илья Шагалов
Фантастический триллер, антиутопия, получившая приз «За реальность» на фестивале «Короче». В недалеком будущем победила стабильность, и теперь эмоции под запретом, а жизнь подчинена строгим инструкциям. Стас образцовый гражданин нового идеального мира, живет с примерной женой и послушным сыном. Но однажды он выпустит чувства на свободу и ему придется выбрать между семьей и любимой женщиной, между привычным благополучием и опасной неизвестностью. В ролях Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Любовь Толкалина, Павел Кабанов, Глеб Пускепалис и другие. Дата релиза: 29 февраля 2024
фото: "Аквариум"
АЛЬТЕРНАТИВА, реж. Владимир Рудак
Фильм о людях с инвалидностью, изменивших социальный статус, но не изменивших себе. Главная героиня Анна (Алина Дулова) — самостоятельная и принципиальная, передвигается на инвалидной коляске, но не останавливается перед возникшими трудностями, вдохновляет других и всегда рассчитывает только на себя. Работая психологом в реабилитационном центре, она знакомится с молодым Максимом (Алексей Лукин), который только что туда трудоустроился. Он воспитан бабушкой, молод, легкомыслен и безответственен. Это знакомство навсегда изменит как судьбы героев, так и их мировоззрение. В других ролях Мария Порошина, Ян Цапник, Евдокия Германова, Сергей Баталов, Раиса Рязанова. Дата релиза: не объявлено
АНЖЕЛЮС, реж. Эдуард Жолнин
Героями ленты, вдохновленной одноименной картиной художника Жана-Франсуа Милле, стали жители небольшого российского городка — люди, приросшие к своей земле. Таня (Милена Нестерова) поет в церковном хоре, отец (Вячеслав Гардер) работает на железнодорожном переезде, а мать после смерти сына в Чечне ушла в монастырь. В жизнь девушки врывается отставший от поезда москвич Сергей (Алексей Кокорин), которому она открывает душу и незнакомый ему мир с перезвоном церковных колоколов. В фильме, сделанном по канонам романтического реализма, нет «плохих людей», но есть экзистенциальная тоска и ощущение конечности бытия, касающееся рано или поздно каждого человека. Дата релиза: не объявлено
БЕЙРУТ, реж. Тимур Алпатов
Политический триллер по сценарию Олега Маловичко, основанный на реальных событиях, имевших место в 1985 году. СССР стоит на грани крупных изменений, и первый удар, который получает система, – похищение четверых советских дипломатов, два из которых являются кадровыми сотрудниками первого главного управления КГБ. Точка разрыва – Бейрут, столица всего Ближнего Востока. 18 религиозно-политических конфессий раздирают себя и страну. В декорациях постапокалиптического города, превращенного в место, где война идет по ночам, находится центр конфликта — советское посольство. Жизнь заложников зависит от выполнения условий, которые ставят перед Советским Союзом похитители: остановить войну в Триполи. Условия выполнены, но один из заложников убит, а советское посольство получает угрозу штурма и оказывается абсолютно беззащитным. Дата релиза: 23 февраля 2024
БЛИНДАЖ, реж. Марк Горобец
Герои этой фантастической драмы – два друга, немец Пауль, перегоняющий машины из Германии, и русский врач скорой помощи Сергей. Занимаясь раскопками предметов времен Великой Отечественной войны, они находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Они сразу попадают в гущу военных действий. Не умея сражаться, они вынуждены спасать свою жизнь всеми возможными и невозможными способами. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни, и друзья оказываются по разные стороны баррикад. Авторы сценария Илья Куликов и Олег Смирнов. Александр Метелкин и Даниэль Литтау в главных ролях. Худруком проекта выступает Владимир Мединский. Дата релиза: 25 апреля 2024
БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ, реж. Георгий Малков и Максим Максимов
Романтическая комедия про подготовку к свадьбе. Идеальный жених Герман (Вячеслав Чепурченко) нравится родителям невесты (Ян Цапник, Ксения Кутепова). Герман делает своей избраннице Лере (Ирина Безряднова) в преддверии важного события подарок — автомобиль, но перед продажей продавец салона настойчиво предлагает сделать тест-драйв. Этим продавцом оказывается бывший парень Леры — Макс (Роман Курцын, безбашенный каскадер. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним и Германа. Теперь она уверена, что Макс ее молодой человек. Дата релиза: 27 июня 2024
фото: "Бывший в помощь"
ВАСИЛИЙ, реж. Александр Андрющенко
Российско-мексиканская комедия от создателей «Льда» с Александром Петровым в ролях двух братьев-близнецов, которых разлучили в детстве. Один из них — обыкновенный скромный работяга, который живет в провинциальном городке и преподает школьникам ОБЖ. Второй — житель солнечной Мексики, зарабатывающий деньги на продаже запрещенных веществ. Однажды им предстоит встретиться. Дата релиза: 23 мая 2024
ВЕРА, реж. Ирина Волкова
Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», снятая с позиций родителей Ромки. Главную роль исполнила Виктория Толстоганова. По сюжету Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости (Алексей Розин) и пятнадцатилетнего сына Ромки (Тимофей Тимков). Веру всё устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила (Ольга Сутулова) с дочерью Юлей (Полина Меркурьева), которой увлекается Ромка Дата релиза: зима 2024
ВЕЧНАЯ ЗИМА, реж. Николай Ларионов, ДЕБЮТ
Драма об отношениях родителей и детей. В центре повествования оказывается семейная пара, которая пытается пережить гибель сына-старшеклассника – мать находит его дневник и начинает понимать, как тот жил, а отец одержим местью и ищет убийц. Главные роли в фильме исполнили Александр Робак и Янина Колесниченко. Ожидается, что перед осенним релизом 2024 года лента прокатится по фестивалям. Дата релиза: осень 2024
ВИТРИННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР, реж. Андрей Григорьев
Биографическая драма, посвященная величайшему математику нашего времени — Григорию Перельману, доказавшему гипотезу Пуанкаре. Ученые по всему миру не могли доказать ее около века. Проигнорировав математическую конференцию в Париже в 2010 году, на которой предполагалось вручение «Премии тысячелетия» за доказательство гипотезы, Перельман публично заявил о своем отказе от премии в миллион долларов и ушел в добровольное затворничество. Главную роль в картине исполняет Марк Эйдельштейн. Дата релиза: не объявлено
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, реж. Игорь Волошин
Семейное фэнтези по мотивам одноименной сказки Александра Волкова рассказывает историю девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город. Авторы обещают много доброго юмора, приключений, большое человеческое послание о дружбе и передовые технологии в CG и пластическом гриме. В образе Элли предстанет Екатерина Червова, Юрию Колокольникову досталась роль Железного Дровосека, Евгений Чумак превратится в Страшилу, Артур Ваха перевоплотится в Трусливого Льва, а Светлана Ходченкова заявлена в качестве Бастинды. Читать репортаж со съемок Дата релиза: 1 января 2025
ВТРОЕМ, реж. Александра Сарана, ДЕБЮТ Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и Александра Ревенко в романтической комедии о чиновнице Министерства культуры Даше, которая, устав от работы и быта уезжает в командировку в глубинку Пермского края. Ее внезапным попутчиком становится молодой бармен Слава. Чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городкам и деревенькам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета большого города. За визуал отвечают оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев и художник Кирилл Шувалов. Производство осуществляет Свердловская киностудия. Дата релиза: не объявлено
ДЕТКА, реж. Ирина Бас, ДЕБЮТ
Даша провела детские годы в провинциальном городе Кировске, где ее воспитывал любящий, но деспотичный отец. Повзрослев, она приезжает в Санкт-Петербург, чтобы стать студенткой театрального вуза. Здесь живет ее мать-пианистка. Настоящая цель девушки – познакомиться с матерью, бросившей ее во младенчестве и разучившейся любить. В главной роли Мария Мацель. В роли матери – Виктория Исакова. Премьера фильма состоялась на фестивале «Короче» под названием «Летом асфальт теплый», к прокату его решили сменить. Читать рецензию Дата релиза: 1 февраля 2024
ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ, реж. Егор Лялин
Психологическая драма о вере и чувстве долга. Заштатный священник отец Александр (Олег Гаркуша) за день берет на себя два греха – отпевает самоубийцу и крестит маленькую глухонемую девочку, о которой забывает на 20 лет. Через 20 лет эта девушка появляется перед ним снова: в приступе злобы она поджигает храм. Отцу Александру уже 70 лет, и он отправляется в колонию к осужденной за это преступление девушке (Василиса Перелыгина), чтобы провести с ней несколько дней. Премьера фильма Свердловской киностудии состоялась в рамках фестиваля «Маяк» осенью прошлого года. Читать обзор фильмов фестиваля «Маяк» Дата релиза: не объявлено
ДОГГИ, реж. Вячеслав Росс
Драма о человеческом одиночестве. По сюжету одинокий архитектор Андрей потерял собаку и вместе с ней смысл жизни. Он ходит по городу, расклеивая объявления, и однажды на пороге его квартиры появляется странная девушка Дина, которая говорит, что может сыграть роль собаки – такая психологическая помощь за деньги. Со временем эти два одиноких человека начинают общаться, и между ними возникают очень сильные чувства. В главных ролях Александр Устюгов и Маша Мацель. Дата релиза: не объявлено
фото: "Догги"
ДОМОВЕНОК КУЗЯ, реж. Виктор Лакисов
Еще одна экранизация советских мультфильмов от студии братьев Андреасян: на этот раз — цикла повестей Татьяны Александровой, по которому был сделан популярный анимационный сериал. В новом фильме деловитый домовенок Кузя вновь сбегает от Бабы Яги и оказывается в квартире девочки Наташи, где к тому же живет ворчливый домовой Нафаня. В главных ролях Марк Богатырев, София Петрова, Алика Смехова. Дата релиза: 19 декабря 2024
ДРУГАЯ ПОЛЯНА, реж. Дмитрий Ендальцев
Фильм, относящийся к киновселенной «Хронос» по одноименному произведению Кира Булычёва, расскажет про предприимчивого парня Никиту, который обнаруживает реальный вход в параллельный мир и встречает своих «параллельных» родных и даже своего собственного двойника. Главные роли исполняют Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова, Олег Чудницов, Виктория Качуровская, Наталья Кислицына и сам Ендальцев. Дата релиза: не объявлена
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ, реж. Морад Абдель-Фаттах
Продолжение цикла «Русь» «Газпром-Медиа Холдинга». Первым проектом цикла о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, стал документально-художественный фильм-реконструкция «Петр I: Последний царь и первый император», вторым — «Императрицы». Проект будет сосредоточен не только на государственных достижениях императрицы, но и на ее естественном образе. В период становления Екатерину сыграет Ольга Лерман, а в основной период правления — Анна Михалкова. Дата релиза: 14 марта
ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ, реж. Андрей Богатырев
Санкт-Петербургская студия документальных фильмов выпустит приключенческий истерн, основанный на исторических событиях. Действие происходит в предреволюционном Петрограде в 1916-1917 годах, а также в городах и поселках Хабаровского края, на реке Умальта, где велась добыча золота. Главный герой – детектив, разбирающийся в деле ограбления обоза с золотом, следовавшего с прииска. В краже замешаны золотопромышленник Булыгин и порочная красавица Сонька Золотой Пупок. Автор сценария Ольга Погодина-Кузмина, продюсер Алексей Тельнов. Дата релиза: 4 апреля 2024
ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ, реж. Юрий Муравицкий, ДЕБЮТ
Дебют театрального режиссера по пьесе, ставившейся в нескольких театрах страны. Действие разворачивается в учебнике по математике за пятый класс. По условиям задачи каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. На следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. В ролях Тимофей Трибунцев, Антон Лапенко, Сергей Епишев, Николай Коляда, Светлана Колесова, Олег Ягодин и другие. Производством занимается Свердловская киностудия. Дата релиза: не объявлено
КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ, реж. Егор Сальников
Обрусевший кавказец Давид давно живет в Сочи и втайне от родственников танцует в труппе современного танца. Он влюблен в русскую девушку Алёну и хочет сделать ей предложение, но её мама оказывается категорически против. Узнав о проблеме героя, горный родственник стремится ему помочь и решает украсть невесту, но по ошибке хватает не Алену, а ее мать. В фильме снялись Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и Дмитрий Красилов. Производством занимается Киностудия им. Горького. Дата релиза: 2 мая 2024
КАНИКУЛЫ, реж. Анна Кузнецова, ДЕБЮТ
Победитель фестиваля «Маяк», дебют ученицы Бориса Хлебникова в МШК. По сюжету молодая учительница Таня и завуч школы Мария Генриховна везут школьный театральный кружок на детский фестиваль в Сочи. Но их постановка – неформат, и организаторы конкурса требуют изменить название спектакля, афишу и, желательно, мировоззрение. Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы. Главные роли сыграли Дарья Савельева и Полина Кутепова. Читать рецензию Дата релиза: не объявлено
КИНОПЛЕНКА N8, реж. Илья Хотиненко
Мистический триллер о том, что всякая зависимость – это зло. События картины развернутся в России начала 90-х. У Марии (Кристина Асмус), владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, героине приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову (url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/860/bio/]Даниил Воробьёв[/url]), подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8. В ролях Олег Гаркуша, Семён Литвинов, Святослава Сагунова и Валентин Мендельсон, дебютирующий в качестве «киношного» сына Кристины Асмус. Дата релиза: не объявлено
фото: "Кинопленка №8"
КОМАНДИР, реж. Александр Гурьянов
Остросюжетный байопик о судьбе Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева, одного из создателей легендарного антитеррористического подразделения «Альфа». Сценарная группа – Тимур Хван, Татьяна Гурьянова и Александр Гурьянов – узнали о нем из книги его воспоминаний «Спецназ. "Альфа": дела и люди». Эта книга хорошо известна среди людей, которые имеют отношение к спецслужбам. В главной роли Кирилл Зайцев, который также выступил в качестве креативного продюсера. Дата релиза: 22 февраля 2024
КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
Приключенческий фильм режиссеров из Якутии и с Борисом Хлебниковым в качестве продюсера. В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). У Кеши за плечами — срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он устраивается в золотодобывающую артель, хочет подкопить денег, но случается так, что ему приходится пуститься в бега. Прихватив младшего брата. Дата релиза: не объявлено
КУЛАЧНЫЙ, реж. Константин Смирнов
Приключенческая комедия, действие которой происходит в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Он должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего Новгорода, но в пути их ждет опасное и увлекательное путешествие, которое полностью изменит жизни героев. В проекте также снимаются Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Дата релиза: не объявлено
КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ, реж. Владимир Котт
По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Алексей Чадов) курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны (Яна Гладких). И у них не было ни единого шанса на сближение, если бы не любовь. В фильме также играют Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов и Александра Велескевич. Дата релиза: 6 июня 2024
фото: "Культурная комедия"
ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова
Киноадаптация романа израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Главная героиня – одинокая 17-летняя девушка, жаждущая внимания от окружающего ее мира. Это внимание приходит неожиданно и абсурдно: возникает слух, что в подростковом возрасте ее изнасиловал известный в прошлом певец. Оказавшись в центре скандала, девочка не спешит раскрывать правду. Главные роли исполняют Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак. В фильме также снимаются Стас Старовойтов, Арсений Вейс, Майя Мальцева и Дмитрий Куличков. Дата релиза: не объявлено
ЛЕД 3, реж. Юрий Хмельницкий
Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери: он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять — он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. В ролях Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров, Елена Николаева. Дата релиза: 14 февраля 2024
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, реж. Илья Учитель
Романтическая сказка по мотивам одноименного советского мультфильма. По сюжету Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта. Роль Ивана исполнил Александр Метелкин, а Забавы — Ксения Трейстер. Певица Полина Гагаринаперевоплотилась в ведьму, Андрей Бурковский сыграл хитрого Поля. Леонид Ярмольник предстал в образе Царя, Федор Добронравов – Полкана, а Анна Уколова — Соловья-Разбойника. Также в фильме появятся анимированные персонажи. Всем известные хиты из мультфильма прозучат в ленте в новом прочтении, как и другие известные песни, вплетенные в канву повествования. Дата релиза: 7 марта 2024
ЛОТЕРЕЯ, реж. Софья Карпунина
Авантюрная комедия с Алексеем Серебряковым и Евгением Куликом про двух мужчин: Сергея, обладателя выигрышного лотерейного билета, и Алексея, его новоиспеченного партнера. В погоне за богатством мужчины понимают, что есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Над сценарием работали Евгений Кулик и Дмитрий Балуев. Авторы обещают зрелищное зрительское кино. Дата релиза: не объявлено
ЛУНТИК И БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, реж. Константин Бронзит
Полнометражный анимационный «Лунтик» от студии «Мельница», уставшей делать мультфильмы про богатырей. В центре сюжета — новые приключения Лунтика и его друзей кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой — на Луну. Режиссер фильма — двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Дата релиза: не объявлено
фото: "Лунтик и большое путешествие"
ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ, реж. Дмитрий Фикс
Классическая романтическая комедия с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях. Саша – одноклеточный ловелас, Катя – романтическая барышня. Он не верит в любовь, а такой вряд ли может ей понравиться. За сценарий отвечал Александр Головко. Дата релиза: 7 марта 2024
МАЙОР ГРОМ: ИГРА, реж. Олег Трофим
Продолжение кинокомиксов «Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство», в котором продолжится сюжетная линия Сергея Разумовского и доктора Рубинштейна, который начал изучать диссоциативное расстройство личности нового пациента и ставить над ним опыты. К своим ролям вернулись Сергей Горошко и Константин Хабенский. На этом схожесть с одноименной книгой закончится. По словам продюсера и сценариста Артема Габрелянова, «Игра» будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Титульному же герою в исполнении Тихона Жизневского предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией и полем битвы вновь послужил альтернативный Санкт-Петербург. Дата релиза: 16 мая 2024
МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, реж. Оксана Бычкова и Катерина Савчук
Музыкальный анимационный фильм, в котором совмещена видеосъемка и компьютерная анимация. Мама и Папа (озвучивают Константин Хабенский и Елизавета Боярская) только переехали в новый дом и готовятся к первому Дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика. Картина станет приквелом к сериалу о Малышариках. Дата релиза: 24 октября 2024
НЕ ОДНА ДОМА, реж. Василий Свиридов
Семейная комедия про пятиклассницу, которая узнает, что на несколько дней должна остаться дома одна, так как ее родители вынуждены уехать в срочную командировку. Присмотреть за Машей должна будет няня, которую нашли через онлайн-сервис. Но, попав в богатый дом, няня вызывает своего компаньона, чтобы тот помог организовать ограбление. Узнав о планах воров, с помощью умной колонки и различных электронных приспособлений девочка готовит няне и ее сообщнику самые разные и неожиданные ловушки. В ролях Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Александр Головин, Дима Калихов, Юлиана Михневич, Дава. Дата релиза: весна 2024
НЕНОРМАЛЬНЫЙ, реж. Илья Маланин, ДЕБЮТ
Основанная на реальных событиях история жизни 8-летнего Коли с редким генетическим заболеванием. Случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, и обучение игре на фортепиано становится этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Сценарий написали Роман Кантор и Сергей Козин. В ролях мамы и папы мальчика Наталья Кудряшова и Александр Яценко, Надежда Маркина играет бабушку. Колю в детстве и юношестве сыграют Елисей Свеженцев и Илларион Маров. Съемки проходили в Шанхае. Дата релиза: 28 марта 2024
НЕПОСЛУШНИК 3, реж. Владимир Котт
По сюжету Дима (Виктор Хориняк), уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, а Саша Черный (Гоша Куценко) — добропорядочный монах в монастыре у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят группу, а правильнее сказать — группировку четырех детдомовских детей: двух братьев и двух сестер, которые «ставят на уши» весь монастырь. Когда Черный с дружками решают бежать из страны, дети уговаривают взять их с собой. Обнаружив побег, отец Анатолий просит Диму найти беглецов и всех образумить. Дима отправляется в эту погоню со своим маленьким сыном, представив ему это как долгожданный поход. Дебютантами на съемках стали студенты Луганской Академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Дата релиза: 6 июня 2024
ОБЕ ДВЕ, реж. Владимир Котт
Лирическая комедия с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях. По сюжету дерзкая 14-летняя Глаша (Калинина) живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя (Валентина Мазунина). Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной племяннице. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих. В картине также снимаются Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семён Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин и… гусь Игорь. Дата релиза: 21 марта 2024
ОГНИВО, реж. Александр Войтинский
Фильм по мотивам одноименной сказки Андерсена от кинокомпании СТВ, занимающейся производством проекта совместно с телеканалом «Россия». Главный герой Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца – запросто, притвориться солдатом – еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит огниво — старинную зажигалку. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться герою придется не только за царевну, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И он принимает бой! В фильме снимаются Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник и Сергей Марин. Дата релиза: не объявлена
фото: "Огниво"
ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ, реж. Авет Оганесян
Лирическая комедия от «Квартета И», сделанная в духе «О чем говорят мужчины», но для грустных. Четверо друзей приезжают в Стамбул, чтобы повидаться со своим другом Вадимом, но узнают печальную новость: их друг скоропостижно умер. Таким образом один день в Стамбуле превращается в вечер памяти Вадима. Герои вспоминают смешные случаи из жизни, делятся воспоминаниями и грустят о неизбежном. Дата релиза: 22 февраля 2024
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, реж. Иван И. Твердовский
Шестой игровой полный метр режиссера, чей «Класс коррекции» десять лет назад был назван лучшим дебютом «Кинотавра», в декабре стал победителем на фестивале «Зимний». Его героиня – девушка Вика в исполнении Лены Трониной, пытающаяся выбраться из вечно замкнутого пространства родного Отечества. Приведет этот путь к свободе или большей истерии – большой вопрос. В ролях также Дарья Савельева, Светлана Камынина, Сергей Двойников и другие. Дата релиза: 25 января 2024
ПАПА УМЕР В СУББОТУ, реж. Зака Абдрахманова, ДЕБЮТ
У тридцатилетней москвички Айко умер папа, с которым она не общалась много лет, он был настоящий монстр, и ей его не жалко. Но она зачем-то едет в Казахстан на похороны, где впервые видит новую папину семью: сводная сестра – невыносима, братишка – не от мира сего, мачеха – ровесница самой Айко. А самое странное: для них папа – совсем не монстр. Режиссер документального кино Зака Абдрахманова работала над сериалом «Пингвины моей мамы», выступив автором идеи, соавтором сценария и музыкальным редактором. Продюсерами ее игрового дебюта выступают Наталия Смирнова, Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Дата релиза: не объявлено
фото: "Папа умер в субботу"
ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ, реж. Тома Селиванова, ДЕБЮТ
По сюжету драмы кинорежиссер Дина приглашает в свой проект немецкого музыканта Йохана. Они едут в экспедицию по России и снимают места коллективной памяти человеческой утраты и потери. Между ними возникает чувство влюбленности, но у них слишком разные цели в этом путешествии. Премьера пройдет в программе Роттердамского международного кинофестиваля в конце января, в секции полнометражных дебютов Bright Future. Дата релиза: не объявлено
ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО, реж. Роман Михайлов
Шестой фильм самого активного режиссера последних двух лет, в котором Михайлов снялся сам вместе с Олегом Чугуновым, игравшим у него в «Наследии». Герой последнего – студент юрфака, которому мать однажды сообщает, что его отец вышел на свободу и хочет повидаться с сыном. Они встречаются, и оказывается, что отец кроме покера ничем не интересуется. Вскоре он приводит сына в покерный штаб и открывает ему новый мир. Одну из ролей исполнил рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов). Премьера прошла на фестивале «Зимний». Дата релиза: не объявлено
ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, реж. Макс Шишкин, ДЕБЮТ
Приключенческий фантастический экшн, действие которого разворачивается в будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире – два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин (Юрий Колокольников) странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией (Диана Енакаева), которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась. Также в проекте принимают участие Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев. Дата релиза: не объявлено
ПРАВДА, реж. Максим Кузнецов, ДЕБЮТ
Психологический триллер на актуальную остросоциальную тему. Главный герой Женя (Кузьма Котрелев) готовился жить с девушкой (Александра Дроздова) долго и счастливо, пока их романтическая ночная прогулка не обернулась неожиданной встречей с полицией и последующим задержанием. Парня посадили по «народной» 228 статье, хотя он и утверждал, что запрещенные вещества подкинули сотрудники правоохранительных органов. Освободившись через пару лет, Женя снова становится удобным подозреваемым, когда в городе начинают пропадать дети. Премьера состоялась в конкурсе дебютов кинофестиваля «Короче». Читать рецензию Дата релиза: 1 февраля 2024
ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ , реж. Дмитрий Губарев
Выросшая из пьесы в жанре «вербатим» эта трагикомедия рассказывает об уроках детства. Нонна Гришаева переиграла свою же театральную роль, а ее партнершей на экране стала Екатерина Гонтаренко. Действие происходит в СССР в конце 1970-х. У девочки Лены настоящий писательский талант – в ее школьных сочинениях с невероятной точностью и теплотой показаны не только окружающий ее мир и близкие люди, но и личные переживания, мечты, надежды. Мама Лены работает в документальном кино, и у нее свои проблемы и свои мечты. Так уж сложилось, что переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. Также в проекте снялись Александр Олешко, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Светлана Антонова, Елена Аросьева и другие. Дата релиза: лето 2024
РЫЖИЙ, реж. Семён Серзин
Третья режиссерская киноработа Серзина, драма о трагедии поэта в России. Как можно догадаться из названия, фильм рассказывает об екатеринбургском поэте Борисе Рыжем, чья жизнь была яркой и стремительной, а лирика сделала его одним из символов 90-х. Главную роль в фильме сыграл музыкант Евгений Алехин. В других ролях Олег Васильков, Евгений Ткачук, Таисия Вилкова и другие. Фильм был показан на фестивале «Маяк». Дата релиза: не объявлено
РУКИ ВВЕРХ, реж. Аскар Узабаев
Байопик российской поп-группы, продюсером, композитором и соавтором сценария которого выступает Сергей Жуков. В зависимости от временного периода, артиста будут играть Влад Прохоров, Илья Русь, а также сын Жукова — Энджел. В картине, кроме того, снимется и один из основателей группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин. По сюжету накануне большого концерта «Руки Вверх!» на солиста Сергея Жукова совершается покушение. Ему удается избежать пули, но что, если это не чудо, а холодный расчет, и цель стрелявшего — запугать артиста? За расследование берется старший следователь Павлов, уверенный, что искать преступника нужно в прошлом Жукова. Ему предстоит раскрыть тайну покушения, вспоминая историю группы и узнавая новые факты из биографии музыканта. Над проектом работают студия Yellow, Black and White, кинокомпания ТЕМП, «Руки Вверх Продакшн» и онлайн-кинотеатр START. В фильме также снимаются Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако, Валентина Ляпина и другие. Дата релиза: Осень 2024
фото: "Руки вверх"
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, реж. Алексей Попогребский
Молодежное фэнтези про эмеров – своего рода вампиров, которые питаются не кровью, а эмоциями. В этом мире популярна нейросеть Emron, которая помогает любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Главная героиня — молодая девушка Катя, которую до 17 лет растили без эмоций. Ее сыграла известная европейская модель Симона Куст, которая в 18 лет стала лицом брендов Yves Saint Laurent и Paco Rabanne, также в ролях Иван Ивашов, Аристарх Венес и Филипп Янковский. Дата релиза: 22 февраля 2024
СВЕТ, реж. Антон Коломеец
На фестивале «Окно в Европу» в Выборге ленте вручили главный приз конкурса игрового кино, специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» и большой приз имени Армена Медведева за первое место в конкурсе «Выборгский счет». Также фильм – лауреат смотров «Одна шестая» (лучший национальный игровой дебют) и «Северный характер» (приз за лучшую женскую роль). Елена Яковлева исполняет в нем роль Татьяны, у которой есть всё: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть. Компанию ей составили Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Галина Алехина, Елена Жданова, Валерий Панков, Виктория Верберг, Сергей Волков и Сергей Шанин. Дата релиза: 22 февраля 2024
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8, реж. Александр Котт
Действие фильма разворачивается в 1962 году в разгар холодной войны между СССР и США. Первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы осуществить всплытие ровно в точке Северного полюса, показав, что при необходимости Советский Союз может нанести ответный ядерный удар по территории вероятного противника даже с макушки Земли. Командовать походом назначается капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин), который еще во время испытаний судна обнаружил серьезную проблему с навигацией на лодке. Один из конструкторов – профессор Морозов (Евгений Миронов) – настаивает на том, чтобы в операции не участвовала К-3, поскольку это подвергает экипаж серьезной опасности. В июле 1962 года под пристальным наблюдением американских самолетов-разведчиков, в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту лодка отправляется в поход. Дата релиза: 9 мая 2024
СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ, реж. Анатолий Колиев, ДЕБЮТ
Военная драма. Высокогорное село в Северной Осетии, 1942 год. Два брата ждут возвращения отца с фронта. Видя, какой эффект производят на жителей черные бумаги, которыми в то время называли похоронки, братья подговаривают почтальона, такого же мальчишку, прятать их от жителей до конца войны. Художественный руководитель проекта Клим Шипенко, продюсер Георгий Шабанов. Дата релиза: 9 мая 2024
СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тина Баркалая
В конце прошлого года фильм принял участие в конкурсе 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI. Российская премьера ленты состоялась на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где картина получила специальный приз от телеканала «Россия 1» и стала фильмом открытия смотра. «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым в главных ролях – это история про неприметную девушку Надежду Страхову, которая изо всех сил старается содержать свою маленькую семью, по утрам работая в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом. Дата релиза: не объявлено
СЛОМЯ ГОЛОВУ, реж. Евгений Григорьев
Второй после «Подельников» игровой полный метр Евгения Григорьева. По сюжету преподаватель античной литературы Андрей возвращается домой, где его дочка говорит, что в школе рассказала о том, что ее папа грабит банки, ну чтобы круто звучало. Детская ложь настолько поразила папу, что на следующий день он остановился у банка, где как раз в этот самый момент и происходит ограбление. Абсурдность ситуации заключается в том, что Андрей из свидетеля становится главным подозреваемым. В главных ролях Егор Корешков и Владимир Битоков, также в фильме снимались Надежда Михалкова, Павел Деревянко и Рома Зверь. Премьера прошла на фестивале «Зимний» в декабре. Дата релиза: не объявлено
фото: "Сломя голову"
СЛОН, реж. Маруся Фомина, ДЕБЮТ
СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Действие развернется осенью 1929 года. Фильм расскажет о судьбе офицера Георгия Осоргина (Антон Риваль ) и его последнем свидании с женой Линой (Ольга Балацкая) перед расстрелом в Соловецких лагерях. Страшный приговор Осоргин получил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы он мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой. Художественным руководителем выступает Федор Бондарчук. Дата релиза: не объявлено
СОФИЯ. Я ЕСМЬ, реж. Светлана Ибатуллина, ДЕБЮТ
Фильм, основанный на реальных историях людей, рассказывает о том, как пережить потерю близкого человека. В центре сюжета — 40-летняя София (Алиса Гребенщикова), которая вынуждена постоянно справляться со сложностями: сначала насилие в родительской семье, затем в своей собственной, после развод и ненавистная работа. Жизнь Софии проходит словно на автопилоте, по принципу «свести концы с концами». Героиню радует только сын, восемнадцатилетний Оскар, у которого, в отличие от матери, есть друзья и мечта — стать художником. Звонок телефона в три часа ночи одним махом отключает автопилот жизни Софии. Ей сообщают, что сына убили в уличной драке. Обрываются сразу две жизни — Оскара и Софии, однако, женщина все же решает дожить до суда, чтобы собственноручно расправиться с убийцей сына, а потом и с собой. В фильме также сыграли Павел Коган, Рамиль Закиров, Роман Шпагин и Виктор Сухоруков. Дата релиза: не объявлено
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, реж. Александр Андрющенко
Экранизация фантастической повести Кира Булычёва, переосмысляющая опыт советских фантастов. Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн)— обычный парень: видеоигры, рэп и тусовки с друзьями. Меньше всего его волнует будущее. До тех пор, пока однажды он сам не попадает в 2074 год. А там все непросто. Земная коалиция победила в межгалактической войне и живет вполне счастливо, вот только предводители разбитых пиратских сил втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно вернуться в прошлое и изменить ход истории, и Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени. Но главное, Коля встречает в будущем Алису (Даша Верещагина) — девушку, которая ни на кого не похожа и которой так нужна помощь, хоть она в этом и не признается. Родителей Алисы сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова, космических пиратов – Юра Борисов и Александр Петров. Дата релиза: 18 апреля 2024
фото: "Сто лет тому вперед"
СЫРОЕЖКИ, реж. Александр Галибин
По одноименному произведению недавно ушедшей из жизни писательницы Ксении Драгунской. Главные роли исполнили сам режиссер, Сандра Вострецова и Алисия Разумовская. Главная героиня - 12-летняя Аня - после очередной ссоры с мамой обнаруживает в своем тайном убежище загадочного незнакомца. Поселившийся в заброшенном доме по соседству чужак открывает девочке фантастический мир, который скрывался в обыденности летней дачной жизни. Однако далеко не все готовы понять ее дружбу со взрослым мужчиной, которому, очевидно, есть что скрывать. Дата релиза: не объявлено
ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ, реж. Стася Венкова, ДЕБЮТ
Молодежная драма о юной актрисе по имени Вета, которая стремится оставить след в искусстве. Ее замечает мастер курса, и она начинает испытывать к нему чувства, попутно проживая во время создания спектакля травму, связанную с уходом отца из семьи. В конце концов девушка встает перед выбором — любовь или творчество. Помимо молодых актеров в фильме снимаются Роза Хайруллина и Найк Борзов. Для музыканта это первая роль в кино – он играет отца главной героини. Дата релиза: 14 февраля 2024
ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский
Якутский фильм, рассказывающий о народном поверье, согласно которому человек, увидевший танец стерхов, будет счастливым. Сценарий основан на автобиографической повести «Бег за радугой» о событиях, происходивших в 1960-е. Мальчик Ваня возвращается домой из больницы, где пробыл несколько лет. Прикованный к кровати он учится жить, открывая для себя мир. Мать умерла при родах, и отец рассказывает, чтобы успокоить сына, что та превратилась в стерха. Ваня хочет найти маму и увидеть стерхов. Дата релиза: не объявлена
ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко
Черная комедия с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. По сюжету Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью. Жанна не успевает застать его живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует похороны. Но история приобретает новый оборот: Жанне кажется, что она общается с его духом. Папаша-призрак требует провести последний день вместе. В актерском составе также Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и Анна Михалкова. Производством занимается компания СТВ. Дата релиза: 18 января 2024
УРАЛОЧКА, реж. Михаил Расходников
Романтическая новогодняя комедия с Валерией Астаповой и Александром Горбатовым в главных ролях.
Их партнерами на площадке станут Роман Курцын, Александр Фролов, Юлия Михалкова и другие. В центре сюжета — притягательная карьеристка Лана, готовая на все ради руководящей должности, и простой, но знающий себе цену водитель-дальнобойщик Гриша, который работает на снежных дорогах севера. А также третий герой — грузовик «Урал», к которому Гриша относится, как к любимой женщине и ласково зовет «Уралочка». Дата релиза: конец ноября 2024
ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, реж. Дмитрий Дьяченко
Сказочный блокбастер, расширяющий киновселенную «Последнего богатыря». На этот раз в центре сюжета — Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев), самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин. В ролях Федор Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин и многие другие. Дата релиза: 26 декабря 2024
ФРАУ, реж. Любовь Мульменко
Второй полнометражный фильм Мульменко, главные роли исполняют Лиза Янковская и музыкант Вадик Королев («Человек из Подольска»). По сюжету 30-летний Ваня, работающий в магазине «Охотник и рыболов», называет всех женщин «фрау», и в целом у него средневековые понятия о мире и обществе. Он хочет найти свою единственную, и ею в конце концов становится балерина Кристина, уставшая от жизни вместе с матерью и бабушкой. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» и в порядке эксперимента позволяет рыцарю назначить ее своей прекрасной дамой, но впоследствии планирует его перевоспитать. Дата релиза: 14 марта
ХОЗЯИН, реж. Юрий Быков
Однажды семья Меньшова становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным из лап смерти мужчиной оказывается влиятельный силовик Родин. Между мужчинами неожиданно завязывается «взаимовыгодная» дружба, но не зря иногда говорят «бойся друга как врага». Новоиспеченная дружба превращает жизнь семьи Меньшова в ад. Новая картина Юрия Быкова – копродукция нескольких стран: России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. С российской – продакшн Hype Film и Кинопоиск. Фильм посвящен противостоянию личности и системы и исследует вертикаль координат, в которой один человек всегда стоит выше другого и чувствует себя хозяином. В ролях Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова. Дата релиза: не объявлено
фото: "Хозяин"
Я — МЕДВЕДЬ, реж. Кирилл Кемниц
Семейная комедия, где вместе с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце в кадре появится настоящий медвежонок. По сюжету семья Ковалевых переживает не лучшие времена. Папа Александр (Кологривый), в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», так и не может восстановиться после серьезной травмы. Маме (Муцениеце) приходится справляться с вынужденной ролью главы семьи. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей — ни во дворе, ни в школе. И когда он приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, — их мир, кажется, вовсе начинает трещать по швам. Но, возможно, именно мишка — последний шанс Ковалевых сохранить семью. В фильме также заняты Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина и другие. Дата релиза: 1 февраля 2024
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