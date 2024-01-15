Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»

До российского проката 18 января наконец доберется фильм Алексея Германа-младшего«Воздух» – пожалуй, самая сложнопостановочная картина в фильмографии режиссера, над которой он работал больше трех лет. Натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородских областях, а также в Карелии. Для интерьеров воссоздавались советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, Сталинград и множество других объектов. По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк попадают девушки-летчицы, которым приходится изо дня в день доказывать, что они не хуже мужчин. Так что немаловажную часть картины составляют воздушные бои, для которых Герман-младший вместе со своей женой, художником Еленой Окопной и командой других профессионалов придумали новую для отечественных реалий технологию съемки, сродни той, которая использовалась на сериале «Мандалорец». Группа рассказала Кино-Театр.Ру о том, как создавался «Воздух».
«Это выдуманная история девушек-летчиц в течение нескольких лет войны – с их влюбленностями, счастьем, радостью, печалями, воздушными сражениями и утратами, из которых складывается их путь возмужания», – говорит Алексей Герман-младший.
И если с лирической линией все было понятно – диалог режиссера с талантливыми актрисами Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, Еленой Лядовой, которая уже снималась у Германа в «Довлатове», выстроился достаточно быстро, – то техническая составляющая потребовала большего количества фантазии, времени и сил.
«У нас было построено 12 моделей самолетов «Як» разной степени детализированности. Аэродромы тогда были грунтовыми, соответственно мы понимали, что на действующих сейчас аэродромах, где много построек и бетонная полоса, мы снимать не сможем. Поэтому нам пришлось самим строить полосы, их укатывать и соответственно строить самолеты, которых уже не существует», – отмечает режиссер.
Дождливая зима, на которую пришелся первый блок съемок, создавала определенные проблемы, к тому же перерыв пришлось взять и на время пандемии, из-за которой отменились в том числе и зарубежные съемки. Все это время построенные самолеты не разбирали, однако перед возобновлением процесса их пришлось обновить и интегрировать уже под новые задачи – собственно воздушные бои, которые снимались с помощью новой для российского кино технологии с использованием огромных LED-экранов и специально разработанных устройств, позволяющих управлять самолетами, в том числе для того, чтобы крутить их на 360 градусов.
«Уже в павильоне «Главкино» у нас по сути было несколько съемочных площадок. И на одной из них был установлен самый большой на сегодняшний день в России LED-экран – высотой 12 метров и радиусом 50 метров, – созданный специально для нашего фильма», – рассказывает линейный продюсер Евгений Улюшкин.
Он подчеркивает, что группа сразу же понимала, что воздушные бои снимать вживую не получится – не только потому, что уже нет рабочих самолетов того образца, но и потому что в «Воздухе» бои укладываются в часть драматургии, а следовательно артист должен и управлять самолетом, и играть в кадре, и слушать режиссера. От зеленого экрана и компьютерной графики тоже отказались сразу: «На «зеленке» отсутствует целый ряд вещей, которые необходимы, чтобы кадр был живой. Например, отражение в стеклах, которые правильно нарисовать или как-то сымитировать практически невозможно. К тому же, LED-экраны получились дешевле компьютерной графики с учетом того, что воздушных боев в фильме много – все-таки в предыдущих российских картинах подобные сцены занимали минуты две, а у нас больше 20 минут экранного времени, причем бои разные – они происходят днем и ночью, зимой и летом».
«Такая технология в таком объеме в России точно не применялась, – продолжает Герман-младший. – То есть были отдельно экраны, отдельно воздушные съемки, отдельно камеры, отдельно съемки с дронов, графика, но в комплексе – никогда! Фон у нас сгенерирован на основе воздушных съемок. У нас разные самолеты, множество типов камер. Это все долго тестировалось, потому что на каких-то самолетах камеры нормально устанавливались, а на каких-то нет. У нас сложнейшие гимблы (устройства, позволяющие трясти самолет и управлять его вибрацией – прим.ред.), которые создавались специально для фильма, и которые работают порой одновременно. Плюс сразу же во время съемок синхронно интегрируется графика, то есть благодаря технологии ты видишь полную картинку, которую можно брать в фильм».
Над разработкой и внедрением этой технологии, пришедшей из индустрии компьютерных игр и отчасти использованной на сериале «Мандалорец» и «Основание», в съемочный процесс «Воздуха» работала компания XOVP — Extraordinary Virtual Production.
«Режиссер с оператором сделали раскадровку, после чего мы все вместе собрали аниматик – видео всего боя по секундам, какие планы и ракурсы нужны. После того, как мы утвердили аниматик, где нарисовано кто за кем двигается, сколько самолетов в кадре, кто стреляет, мы начали анимацию переносить на экран с помощью игрового движка Unreal Engine, чтобы иметь готовый шот. Получается, что на съемках у нас есть фоны, снятые операторской группой фильма, уже с использованием графики, которую сделала на основе работы с аниматиком наша команда. Под каждый кадр у нас от полутора до четырех секунд фона, который мы вырезаем и вставляем согласно сценарию», – рассказывает арт-директор XOVP Константин Королев.
Более того, ребята – а на проекте работало 12 человек команды XOVP – сделали для Алексея Германа-младшего своеобразное приложение, благодаря которому он мог с телефона управлять одним из самолетов.
«Самолеты мы строили больше к натурным съемкам, которые были в первом блоке. А уже в павильоне нам по сути пришлось их интегрировать в новую технологию, – отмечает художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная. – Особенность в том, что самолеты приходится перекрашивать под определенное время или год, так как в один день могут сниматься разные сцены, где самолеты видно с разных сторон, так как съемка порой идет на 360 градусов. И, конечно, еще нельзя забывать и об артистах, которые в этих самолетах находятся. Так что это был для меня новый, хотя и не самый простой опыт».
При этом, как и на предыдущих совместных проектах Окопной и Германа-младшего, большое внимание уделено не только масштабным сценам воздушных боев, но и деталям.
«При работе я всегда стараюсь подметить что-то человеческое, чтобы герои у нас не выглядели просто как куклы, которые крутят руль или дергают рычаг. Мне, например, близка героиня Насти Талызиной – я тоже когда-то занималась балетом и представляю, как с танцем коррелируются некоторые вещи в жизни. Грубо говоря, как для меня машина представлялась бы чем-то живым, как бы я с ней взаимодействовала и разговаривала. Технологии – технологиями, но кино же про душу, про людей, которые отдали свои жизни», – говорит Елена Окопная.
Для нее это первый опыт работы именно в военном кино, и она признается, что он дался ей сложно, так как художница долго искала, за что ухватиться, потому что в жизни военных правила диктует устав: «Если в «Довлатове» я долго формулировала, через что можно передать дух 1960-1970-х, и пришла к геометрии как некому ключу к любому времени, то в «Воздухе» я поняла, что ту эпоху может передать ткань». Именно поэтому костюмы героев буквально создавались по нитке. Их заказывали в Беларуси, затем – уже на российской фабрике – плели ткань.
«Оказывается, в московской библиотеке искусств есть целые талмуды, датированные еще 1941-м годом, с образцами ткани – там несколько колонок от первоначальных до того, что произошло вследствие соприкосновения с солнцем, ветром, потом. Я сравнивала наши образцы с теми. Для меня было важно, чтобы гимнастерки героев не были одинаковыми, чтобы они отражали опыт и характер человека. Когда мы, кстати, доделали наши костюмы, один из специалистов по той эпохе, попросил нас продать ткань», – вспоминает Окопная.
На фильме «Воздух», естественно, был и консультант – лектор-экскурсовод Центрального музея ВВС РФ Александр Санников, – который очень щепетильно относился и к разговорам с актерами, и к художественно-постановочной части.
«Поскольку это боевая обстановка, то летчику, даже профессионалу все равно нужно держать ухо в остро, проявлять бдительность, он постоянно оглядывает воздушное пространство, тем более на таких самолетах не было зеркала заднего вида, поэтому его нужно было постоянно контролировать. Как и работу всего самолета. В авиации это называется многофакторное слежение. Например, Сергею Безрукову мы объясняли, что для того, чтобы поговорить с ведомым, он должен нажать кнопку и прижать ларингофон, который за счет колебания поверхности гортани передает звук. Так что у актеров было немало сложностей, которые нужно выполнить. Что неудивительно, так как в летчики попадали люди с высокой мотивацией и прекрасной координацией», – говорит консультант.
Он признается, что благодаря работе команды «Воздуха» и актеры, и все художественные цеха работали очень профессионально – так что споров на площадке практически не было. Насколько «Воздух», будучи в первую очередь все же художественным фильмом, взбудоражит поборников исторической правды в кино узнаем 18 января, когда картина выйдет в широкий прокат.
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