Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»

15 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
15 января 2024
До российского проката 18 января наконец доберется фильм Алексея Германа-младшего «Воздух» – пожалуй, самая сложнопостановочная картина в фильмографии режиссера, над которой он работал больше трех лет. Натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородских областях, а также в Карелии. Для интерьеров воссоздавались советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, Сталинград и множество других объектов. По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк попадают девушки-летчицы, которым приходится изо дня в день доказывать, что они не хуже мужчин. Так что немаловажную часть картины составляют воздушные бои, для которых Герман-младший вместе со своей женой, художником Еленой Окопной и командой других профессионалов придумали новую для отечественных реалий технологию съемки, сродни той, которая использовалась на сериале «Мандалорец». Группа рассказала Кино-Театр.Ру о том, как создавался «Воздух».

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»
фото: ©LLC METRAFILMS

«Это выдуманная история девушек-летчиц в течение нескольких лет войны – с их влюбленностями, счастьем, радостью, печалями, воздушными сражениями и утратами, из которых складывается их путь возмужания», – говорит Алексей Герман-младший.

И если с лирической линией все было понятно – диалог режиссера с талантливыми актрисами Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, Еленой Лядовой, которая уже снималась у Германа в «Довлатове», выстроился достаточно быстро, – то техническая составляющая потребовала большего количества фантазии, времени и сил.

«У нас было построено 12 моделей самолетов «Як» разной степени детализированности. Аэродромы тогда были грунтовыми, соответственно мы понимали, что на действующих сейчас аэродромах, где много построек и бетонная полоса, мы снимать не сможем. Поэтому нам пришлось самим строить полосы, их укатывать и соответственно строить самолеты, которых уже не существует», – отмечает режиссер.

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»
фото: ©LLC METRAFILMS

Дождливая зима, на которую пришелся первый блок съемок, создавала определенные проблемы, к тому же перерыв пришлось взять и на время пандемии, из-за которой отменились в том числе и зарубежные съемки. Все это время построенные самолеты не разбирали, однако перед возобновлением процесса их пришлось обновить и интегрировать уже под новые задачи – собственно воздушные бои, которые снимались с помощью новой для российского кино технологии с использованием огромных LED-экранов и специально разработанных устройств, позволяющих управлять самолетами, в том числе для того, чтобы крутить их на 360 градусов.

«Уже в павильоне «Главкино» у нас по сути было несколько съемочных площадок. И на одной из них был установлен самый большой на сегодняшний день в России LED-экран – высотой 12 метров и радиусом 50 метров, – созданный специально для нашего фильма», – рассказывает линейный продюсер Евгений Улюшкин.

Он подчеркивает, что группа сразу же понимала, что воздушные бои снимать вживую не получится – не только потому, что уже нет рабочих самолетов того образца, но и потому что в «Воздухе» бои укладываются в часть драматургии, а следовательно артист должен и управлять самолетом, и играть в кадре, и слушать режиссера. От зеленого экрана и компьютерной графики тоже отказались сразу: «На «зеленке» отсутствует целый ряд вещей, которые необходимы, чтобы кадр был живой. Например, отражение в стеклах, которые правильно нарисовать или как-то сымитировать практически невозможно. К тому же, LED-экраны получились дешевле компьютерной графики с учетом того, что воздушных боев в фильме много – все-таки в предыдущих российских картинах подобные сцены занимали минуты две, а у нас больше 20 минут экранного времени, причем бои разные – они происходят днем и ночью, зимой и летом».

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»
фото: ©LLC METRAFILMS

«Такая технология в таком объеме в России точно не применялась, – продолжает Герман-младший. – То есть были отдельно экраны, отдельно воздушные съемки, отдельно камеры, отдельно съемки с дронов, графика, но в комплексе – никогда! Фон у нас сгенерирован на основе воздушных съемок. У нас разные самолеты, множество типов камер. Это все долго тестировалось, потому что на каких-то самолетах камеры нормально устанавливались, а на каких-то нет. У нас сложнейшие гимблы (устройства, позволяющие трясти самолет и управлять его вибрацией – прим.ред.), которые создавались специально для фильма, и которые работают порой одновременно. Плюс сразу же во время съемок синхронно интегрируется графика, то есть благодаря технологии ты видишь полную картинку, которую можно брать в фильм».

Над разработкой и внедрением этой технологии, пришедшей из индустрии компьютерных игр и отчасти использованной на сериале «Мандалорец» и «Основание», в съемочный процесс «Воздуха» работала компания XOVP — Extraordinary Virtual Production.

«Режиссер с оператором сделали раскадровку, после чего мы все вместе собрали аниматик – видео всего боя по секундам, какие планы и ракурсы нужны. После того, как мы утвердили аниматик, где нарисовано кто за кем двигается, сколько самолетов в кадре, кто стреляет, мы начали анимацию переносить на экран с помощью игрового движка Unreal Engine, чтобы иметь готовый шот. Получается, что на съемках у нас есть фоны, снятые операторской группой фильма, уже с использованием графики, которую сделала на основе работы с аниматиком наша команда. Под каждый кадр у нас от полутора до четырех секунд фона, который мы вырезаем и вставляем согласно сценарию», – рассказывает арт-директор XOVP Константин Королев.

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»

Более того, ребята – а на проекте работало 12 человек команды XOVP – сделали для Алексея Германа-младшего своеобразное приложение, благодаря которому он мог с телефона управлять одним из самолетов.

«Самолеты мы строили больше к натурным съемкам, которые были в первом блоке. А уже в павильоне нам по сути пришлось их интегрировать в новую технологию, – отмечает художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная. – Особенность в том, что самолеты приходится перекрашивать под определенное время или год, так как в один день могут сниматься разные сцены, где самолеты видно с разных сторон, так как съемка порой идет на 360 градусов. И, конечно, еще нельзя забывать и об артистах, которые в этих самолетах находятся. Так что это был для меня новый, хотя и не самый простой опыт».

При этом, как и на предыдущих совместных проектах Окопной и Германа-младшего, большое внимание уделено не только масштабным сценам воздушных боев, но и деталям.

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»
фото: ©LLC METRAFILMS

«При работе я всегда стараюсь подметить что-то человеческое, чтобы герои у нас не выглядели просто как куклы, которые крутят руль или дергают рычаг. Мне, например, близка героиня Насти Талызиной – я тоже когда-то занималась балетом и представляю, как с танцем коррелируются некоторые вещи в жизни. Грубо говоря, как для меня машина представлялась бы чем-то живым, как бы я с ней взаимодействовала и разговаривала. Технологии – технологиями, но кино же про душу, про людей, которые отдали свои жизни», – говорит Елена Окопная.

Для нее это первый опыт работы именно в военном кино, и она признается, что он дался ей сложно, так как художница долго искала, за что ухватиться, потому что в жизни военных правила диктует устав: «Если в «Довлатове» я долго формулировала, через что можно передать дух 1960-1970-х, и пришла к геометрии как некому ключу к любому времени, то в «Воздухе» я поняла, что ту эпоху может передать ткань». Именно поэтому костюмы героев буквально создавались по нитке. Их заказывали в Беларуси, затем – уже на российской фабрике – плели ткань.

«Оказывается, в московской библиотеке искусств есть целые талмуды, датированные еще 1941-м годом, с образцами ткани – там несколько колонок от первоначальных до того, что произошло вследствие соприкосновения с солнцем, ветром, потом. Я сравнивала наши образцы с теми. Для меня было важно, чтобы гимнастерки героев не были одинаковыми, чтобы они отражали опыт и характер человека. Когда мы, кстати, доделали наши костюмы, один из специалистов по той эпохе, попросил нас продать ткань», – вспоминает Окопная.

Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца»
фото: ©LLC METRAFILMS

На фильме «Воздух», естественно, был и консультант – лектор-экскурсовод Центрального музея ВВС РФ Александр Санников, – который очень щепетильно относился и к разговорам с актерами, и к художественно-постановочной части.

«Поскольку это боевая обстановка, то летчику, даже профессионалу все равно нужно держать ухо в остро, проявлять бдительность, он постоянно оглядывает воздушное пространство, тем более на таких самолетах не было зеркала заднего вида, поэтому его нужно было постоянно контролировать. Как и работу всего самолета. В авиации это называется многофакторное слежение. Например, Сергею Безрукову мы объясняли, что для того, чтобы поговорить с ведомым, он должен нажать кнопку и прижать ларингофон, который за счет колебания поверхности гортани передает звук. Так что у актеров было немало сложностей, которые нужно выполнить. Что неудивительно, так как в летчики попадали люди с высокой мотивацией и прекрасной координацией», – говорит консультант.

Он признается, что благодаря работе команды «Воздуха» и актеры, и все художественные цеха работали очень профессионально – так что споров на площадке практически не было. Насколько «Воздух», будучи в первую очередь все же художественным фильмом, взбудоражит поборников исторической правды в кино узнаем 18 января, когда картина выйдет в широкий прокат.

«Воздух» в кинотеатрах с 18 января


Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января
Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января
«Воздух» Алексея Германа-младшего покажут на Токийском кинофестивале
Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»
Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
«Вызов», «Литвяк» и «Чебурашка» получат поддержку Фонда кино
«Дело» Алексея Германа-младшего получило Специальный приз жюри Белградского кинофестиваля Fest
Главой Фонда кино стал Федор Соснов
Аглая Тарасова, Елена Лядова и Антон Шагин вернулись к съемкам в военной драме «Воздух»
Ходченкова заглянула в гости к Нинидзе в эксклюзивном отрывке из драмы Германа-младшего «Дело»
Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
«Дюна», «Не время умирать» и ещё 13 фильмов сентября
Вызов принят: Питчинг иных в Фонде Кино 2021
Фонд кино поддержит производство «Вызова» Клима Шипенко и «Первого Оскара» Сергея Мокрицкого
«Я не хочу оправдываться»: Саша Бортич о бизнесе мужа и финансовой независимости от свёкра-депутата
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Алексей Герман-младший завершил съемки фильма «30 дней 30 ночей»
Ковид и прочие неприятности: Итоги питчинга Фонда кино среди кинокомпаний, не относящихся к лидерам
Поиск по меткам
войнаКак снимали войнуМария ТокмашеваРоссийские фильмыФильмы о войне
персоны
Алексей Герман (младший)Елена ЛядоваЕлена ОкопнаяАнастасия ТалызинаАглая ТарасоваЕвгений Улюшкин
фильмы
ВоздухДовлатовОснование

фотографии >>
Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца» фотографии
Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца» фотографии
Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца» фотографии
Звездный «Воздух»: Как Алексей Герман-младший впервые в России использовал для большого кино технологию «Мандалорца» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Адылбек Атыхаев
12 января ушёл из жизни Адылбек Атыхаев.
Александр Захаренков
12 января ушёл из жизни каскадёр Александр Захаренков.
Юрий Соломин
11 января ушёл из жизни актёр Юрий Соломин.

День рождения >>

Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Алексей Франдетти
Дмитрий Шаракоис
Александр Яковлев
Мерет Беккер
Иван Босильчич
Маргерита Буй
Реджина Кинг
Джеймс Незбитт
Виктор Расук
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен