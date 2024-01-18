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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

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18 января 2024
В российских кинотеатрах поселился «Вурдалак» — экранизация готического рассказа Алексея Константиновича Толстого, изначально написанного, к слову, на французском. На этом же языке поставлен фильм, ставший дебютом как для режиссера Адриена Бо, так и для его соавтора Адриана Бувье. Мы вспомнили еще несколько фильмов, которые щекочут нервы и затрагивают сложные отношения в семье.

Вурдалак (2023)


Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

Конец XVIII века. Маркиз д’Юрфе (Кейси Мотте-Кляйн) заплутал в лесах Восточной Европы, куда его занесло по королевскому поручению. Лишившись лошади и всего скарба, он направляется к старику Горчи, который, по словам местных, готов помочь с дальнейшим передвижением. Однако в доме патриарха творится неладное: сначала глава семейства исчезает, отправившись разбираться с турецкими налетчиками, а потом возвращается сам не свой. Старший сын Георгий (Грегуар Колен) бесприкословно исполняет самые странные требования отца, а младший Пётр (Вассили Шнайдер) уверен, что Горчи больше нет: перед ними вурдалак. В новом прочтении рассказ Толстого куда отчетливее изображает диктатуру патриархальных семей, высасывающую все соки из домочадцев: особенно достается красавице Зденке (Ариана Лабед из «Лобстера»), чувственному Петру и беззащитному внуку Владу. Изменив финал «Семьи вурдалаков», Адриен Бо и Адриен Бувье предлагают не только более пессимистичное развитие событий, но, может, предвещают столетия кровопийства в европейской истории.

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На пороге смерти (2022)

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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

Мадрид, 40-градусная жара сводит жителей мегаполиса с ума. Особенно тяжко пенсионерам, которые начинают слышать потусторонние голоса или даже сводить счеты с жизнью. Потеряв дорогую супругу, пожилой Мануэль (Сорион Эгилеор) оказывается под надзором сына Марио (Густаво Сальмерон), у которого и своих забот полон рот: новая (нехорошая) квартира, вторая жена Лена (Ирене Анула), очередная (подзатянувшаяся) безработица, а также дочь-подросток Ная (Паула Гальего) от первого брака. Когда папа за ужином сообщит всем, что завтра ночью всех убьет, остается лишь всплеснуть руками. Напряженный испанский хоррор, снятый тандемом Рауля Сересо и Фернандо Гонсалеса-Гомеса, исследует опасности домашнего очага: размеренная столичная жизнь вот-вот сойдет с рельсов, потому что никто никого не слышит, в особенности — старожилов, которым только и остаются тревожные воспоминания о Гражданской войне и сигналы с того света.

Читать «Свинка» — еще один интересный хоррор из Испании

Иччи (2020)

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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

Тимир (Илья Яковлев) вместе с городской женой Лизой (Марина Васильева из «Нелюбви») и сыном Мичилом (Александр Андреев) приезжает к родителям — попросить денег. Точнее — продать дом в покинутой всеми земле, за который старшее поколение держится, как старый пень — за неплодородную почву. Разговор на повышенных тонах ни к чему не приводит — только будит старые обиды и местных духов. Последние, собственно, и есть те самые «иччи́» — неуловимые сущности, в чьем ведении — предметы и явления, флора и фауна. Если огрублять — это воля того, что человеку понятно смутно: реки и роды, резная лошадка и дикий зверь, клочок земли и частокол деревьев. Описать это якутский фольклор не стремился, предлагая ощутить. Так и режиссер Костас Марсан бросает зрителя в гущу событий: посреди поля и разговора. Деревья здесь редки, но выразительны — как взаимные семейные обиды, мистические предзнаменования и «воспоминания» почвы, которая видала немало распрей и при царе, и при советской власти, и в современности. Большинство из них оказались бесплодными и отравляющими.

Читать Рецензия на фильм «Иччи»

Реинкарнация (2018)

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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

Художница-миниатюристка Энни Грэхем (Тони Коллетт) непросто переносит смерть матери, которая отличалась скрытностью и нередко странно себя вела, а теперь — как будто является дочери с того света. Опасения мистических (или генетических) угроз сказывается и на родных Энни: супруге Стиве (Габриэль Бирн), подростке Питероме (Алекс Вулф) и младшей Чарли (Милли Шапиро), к которой бабушка проявляла особенное внимание. В доме и вокруг него все чаще приключается какая-то чертовщина. Дебют Ари Астера, где не без мрачной иронии изображено падение дома Грэхемов, стал одним из самых громких хорроров последних лет: в конце 2010-х черная магия наследственности, особенно по части ментального здоровья, мощно интересовала многих зрителей и кинематографистов (см. «Сырое»). Астер в течение двух часов сочиняет ад для Энни и домочадцев, а тема отстраненных/гиперопекающих родителей сохранится и в последующих фильмах — «Солнцестоянии» и «Всех страхах Бо».

Читать Рецензия на «Все страхи Бо»

Преместь (2016)


Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье

Вдова Рут (Элис Лоу) ждет ребенка — и вдруг дитя в утробе начинает с ней разговаривать. Разброс тем не слишком широкий: нерожденный младенец требует, чтобы мама расправлялась с неприятными мужчинами и некоторыми женщинами, которые могут навредить обществу, а значит — и будущему чаду. Сочиненный во время беременности и посвященный ужасам материнства, режиссерский дебют артистки Лоу балансирует между черными комедиями Бена Уитли, дурманящим «Ребенком Розмари» и французским экстримом (далеким аналогом видится «Месть нерожденному»). «Преместь» описывает, что будет, если выбивать клин клином, то есть вернуть требовательному обществу столь же высокие ожидания. Диалог Рут с младенцем охватывает ключевые страхи за будущее ребенка: девочке также предстоит столкнуться с приставаниями и эвфемизмами, неуважением к частной жизни, глупыми мотивирующими речами и прочими социальными радостями. И героиня берется подготовить дитяте чуть лучший, как ей кажется, мир.

Читать «Преместь» и еще 14 феминистских хорроров
«Вурдалак» в кинотеатрах с 18 января.


Алексей Филиппов
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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье фотографии
Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье фотографии
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