Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января

Новая работа каннского лауреата Аличе Рорвахер вновь наполнена традициями магического реализма и духом Италии, где в 80-х годах прошлого века британский археолог и расхититель гробниц (Джош О'Коннор) формально ищет сокровище этрусков – бесценную статую Химеры, однако намного больше его интересует собственная потерянная возлюбленная, мать которой играет Изабелла Росселлини.
Продолжение «Холопа», снятое режиссером первой части Климом Шипенко. На этот раз сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати в исполнении Аглаи Тарасовой, которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание.
Алексей Котеночкин создал новый мультфильм про приключения Турбозавров. На сей раз Петя и Катя вместе с Турбозаврами готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.
Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен в приквеле фильма «Чудо», поставленном Марком Форстером. По сюжету Джулиана (Брайс Гейзар) исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.
Кейси Мотте-Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер и Клэр Дюбюрк во французской экранизации повести Алексей Толстого «Семья вурдалака» — полнометражного дебюта Адриена Бо. Зрителям поведают о маркизе д'Юрфе, который, заблудившись в темном лесу, забрел в его мрачную чащу. Там он наткнулся на один единственный дом, где его и приютили. Обитатели дома оказались столь же гостеприимными, сколь и загадочными, и, похоже, все, что им нужно, – это кровь нового гостя. Ленту впервые представили публике в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.
Черная комедия Александры Лупашко с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. По сюжету Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью. Жанна не успевает застать его живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует похороны. Но история приобретает новый оборот: Жанне кажется, что она общается с его духом. Папаша-призрак требует провести последний день вместе. В актерском составе также Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и Анна Михалкова.
Действие экологической драмы Ивана Твердовского разворачивается на севере России и в Норвегии. По сюжету 18-летняя Вика (Лена Тронина) страдает странным психическим заболеванием. Местные жители считают его одержимостью — кликушеством, но на самом деле это результат серьезных экологических проблем поселка, в котором она живет. Для избавления от недуга Вика решает сбежать в соседнее королевство, но, чтобы остаться там, выбирает не традиционный метод — замужество или учебу, – а преступление.
Новый проект студии А24, срежиссированный Софией Копполой. Сюжет расскажет об урожденной Присцилле Вагнер, которая в браке взяла фамилию мужа и стала Присциллой Пресли (Кейли Спэни). Жена и муза короля рок-н-ролла (Джейкоб Элорди) в восьмидесятые годы написала мемуары «Элвис и я», а почти через сорок лет они получили свое воплощение на экране. Премьера фильма состоялась в основной программе Венецианского кинофестиваля, а в прокат «Присцилла» выйдет примерно через год после «Элвиса» База Лурмана, уточняет Иван Пуляев.
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