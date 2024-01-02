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Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января

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2 января 2024

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Второй «Холоп», «Мастер и Маргарита» и еще 9 фильмов января
фото: кадр из фильма «Танцуй, Селедка!»

В начале Нового 2024-го года зрители посмотрят на большом экране сиквел «Холопа», свежую экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, игровой ремейк классического мультфильма «Бременские музыканты» и новые работы Софии Копполы, Ивана Твердовского и Аличе Рорвахер.



«Бременские музыканты»



Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын и Юлия Пересильд в игровом ремейке популярного советского мультфильма конца 1960-х, где кючевым элементом были незабываемые песни ушедшего от нас в прошлом году Геннадия Гладкова и Юрия Энтина. За постановку киноверсии отвечает создатель «Толи-робота» Алексей Нужный, а за аранжировку песен — Максим Фадеев.

Выход в прокат: 1 января

Читать рецензию «Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное

«Химера» / La chimera



Новая работа каннского лауреата Аличе Рорвахер вновь наполнена традициями магического реализма и духом Италии, где в 80-х годах прошлого века британский археолог и расхититель гробниц (Джош О'Коннор) формально ищет сокровище этрусков – бесценную статую Химеры, однако намного больше его интересует собственная потерянная возлюбленная, мать которой играет Изабелла Росселлини.

Выход в прокат: 1 января

Читать Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2

«Холоп 2»



Продолжение «Холопа», снятое режиссером первой части Климом Шипенко. На этот раз сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати в исполнении Аглаи Тарасовой, которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание.

Выход в прокат: 1 января

Читать рецензию «Холоп 2»: Сказка о потерянной Золушке

«Турбозавры. Год Дракона»



Алексей Котеночкин создал новый мультфильм про приключения Турбозавров. На сей раз Петя и Катя вместе с Турбозаврами готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.

Выход в прокат: 11 января


«Белая птица: Новое чудо» / White Bird: A Wonder Story



Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен в приквеле фильма «Чудо», поставленном Марком Форстером. По сюжету Джулиана (Брайс Гейзар) исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.

Выход в прокат: 18 января


«Воздух»



Новая работа Алексея Германа-младшего расскажет о летчицах, отправившихся добровольцами на фронт во время Великой Отечественной вoйны. В ролях – Анастасия Талызина, Елена Лядова, Анна Исаева, Сергей Безруков и Аглая Тарасова.

Выход в прокат: 18 января

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«Вурдалак» / Le Vourdalak



Кейси Мотте-Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер и Клэр Дюбюрк во французской экранизации повести Алексей Толстого «Семья вурдалака» — полнометражного дебюта Адриена Бо. Зрителям поведают о маркизе д'Юрфе, который, заблудившись в темном лесу, забрел в его мрачную чащу. Там он наткнулся на один единственный дом, где его и приютили. Обитатели дома оказались столь же гостеприимными, сколь и загадочными, и, похоже, все, что им нужно, – это кровь нового гостя. Ленту впервые представили публике в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.

Выход в прокат: 18 января

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«Танцуй, Селедка!»



Черная комедия Александры Лупашко с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях. По сюжету Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью. Жанна не успевает застать его живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует похороны. Но история приобретает новый оборот: Жанне кажется, что она общается с его духом. Папаша-призрак требует провести последний день вместе. В актерском составе также Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и Анна Михалкова.

Выход в прокат: 18 января

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«Мастер и Маргарита»



В картине Михаила Локшина Мастера и Маргариту играют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда — Аугуст Диль. Также в ролях Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер и Яна Сексте.

Выход в прокат: 25 января

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«Панические атаки»



Действие экологической драмы Ивана Твердовского разворачивается на севере России и в Норвегии. По сюжету 18-летняя Вика (Лена Тронина) страдает странным психическим заболеванием. Местные жители считают его одержимостью — кликушеством, но на самом деле это результат серьезных экологических проблем поселка, в котором она живет. Для избавления от недуга Вика решает сбежать в соседнее королевство, но, чтобы остаться там, выбирает не традиционный метод — замужество или учебу, – а преступление.

Выход в прокат: 25 января

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«Присцилла: Элвис и я» / Priscilla



Новый проект студии А24, срежиссированный Софией Копполой. Сюжет расскажет об урожденной Присцилле Вагнер, которая в браке взяла фамилию мужа и стала Присциллой Пресли (Кейли Спэни). Жена и муза короля рок-н-ролла (Джейкоб Элорди) в восьмидесятые годы написала мемуары «Элвис и я», а почти через сорок лет они получили свое воплощение на экране. Премьера фильма состоялась в основной программе Венецианского кинофестиваля, а в прокат «Присцилла» выйдет примерно через год после «Элвиса» База Лурмана, уточняет Иван Пуляев.

Выход в прокат: 25 января

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Макс Милиан
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