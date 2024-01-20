Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

Ежегодно в кинотеатрах, на ТВ и стриминговых сервисах выходят десятки проектов, созданных на основе литературных произведений. 2024-й не станет исключением: в скором времени нас ждут премьеры, переосмысляющие классику или работающие с текстами современных писателей, прямо сейчас формирующих актуальный литературный ландшафт. Рассказываем о 20 фильмах и сериалах по мотивам книг: от эпической фантастики до аниме с уклоном в экономику.
«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин
Высокобюджетная адаптация романа Михаила Булгакова
о любви, творчестве, религии и нечисти, оказавшейся в сталинской Москве. Изначально режиссером проекта значился Николай Лебедев
, при котором лента называлась «Воланд», — именно на личности таинственного «иностранца» (Аугуст Диль
) строилась изначальная маркетинговая кампания по продвижению проекта. Новый взгляд на magnum opus Булгакова — с модернистскими интерьерами и костюмами а-ля «жесткий шик
» — сильно контрастирует с прочими попытками экранизировать великий роман.
Перенести «Мастера и Маргариту» на экраны пытались неоднократно. Свои версии сюжета в разные годы представляли обладатель «Оскара» Анджей Вайда
(«Пилат и другие
»), Александр Петрович
(для его фильма
музыку писал Эннио Морриконе
), Юрий Кара
(фильм
так и не вышел в массовый прокат из-за тяжб по авторским правам). И, конечно же, Владимир Бортко
, экранизация
которого, впрочем, также понравилась не всем. Говорят, что роман Булгакова проклят: сделать из него кино невозможно из-за вмешательств темных сил. Хочется верить, что очередной реинкарнации удастся преодолеть эту чертовщину и обеспечить книге достойное экранное воплощение. Энтузиазм подогревает поистине звездный актерский состав: кроме уже упомянутого Диля, в фильме снялись Евгений Цыганов
и Юлия Снигирь
, Юрий Колокольников
, Полина Ауг
и Алексей Розин
. А любимец публики кот Бегемот (в этот раз — породистый мейн-кун) будет мурчать голосом Юры Борисова
.
Премьера: 25 января
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«Мастер и Маргарита» и другие фильмы января
«Очевидное невероятное» (сериал)
Жизнь в городке Великий Гусляр типична для отечественной периферии, если не учитывать тот факт, что населенный пункт буквально притягивает к себе всякие странности: то прилетают инопланетяне, то открываются пространственно-временные дыры. К аномальным явлениям все давно привыкли и не спешат рассказывать миру о происходящем: наплыв журналистов и внимание высокого начальства могут оказаться во сто крат хуже падения летающей тарелки. Однако новый мэр города Белинский (Максим Лагашкин
) всё же решает раскрыть тайну Великого Гусляра, чтобы превратить его во всемирно известный туристический центр. Помешать этому берется глава местного ТСЖ Тимофей Молодцов (Артем Быстров
), подбивающий горожан «спрятать» зеленых человечков от нового руководителя.
Онлайн-кинотеатр Okko взялся адаптировать для современного зрителя рассказы Кира Булычева
— корпус небольших историй, происходящих в провинциальном городке с диковинным, нарочито «старорусским» названием. В 1960-х первый рассказ о Великом Гусляре («Марсианское зелье») автор сочинил из финансовой нужды, но вскоре вселенная очень странного города стала для него сатирическим полигоном. В Перестройку Великий Гусляр и вовсе стал отражением неустроенности советского общества, готовящегося к трудным временам. Это открывает перед сериалом «Очевидное невероятное» редкую возможность: не только поупражняться в остроумии и ностальгии по советскому прошлому, но и между строк напомнить об актуальных проблемах маленьких городков: ЖКХ, благоустройстве и, что особенно важно, сохранении идентичности.
Премьера: 25 января в онлайн-кинотеатре Okko
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Сказки нашего ТСЖ: рецензия на сериал «Очевидное невероятное»
«Сёгун» (сериал)
Волею судеб и морских течений англичанин Джон Блэкторн, штурман голландского корабля «Эразм», оказался в Японии — государстве на окраине света, практически лишенном контактов с европейской цивилизацией. 1600 год, власть императора номинальна, настоящими правителями являются военные диктаторы — сёгуны, которые ведут нескончаемые междоусобные войны. Пройдя путь от пленника до правой руки военачальника Таранаги, Блэкторн проникается культурой далекой страны, учит язык и смиряется с тем, что вряд ли когда-то попадет домой.
Основой для романа «Сёгун» Джеймса Клавелла
послужила реальная история англичанина Уильяма Адамса — моряка, попавшего в Японию и ставшего самураем, которого страна чтит по сей день. Также злоключения Блэкторна частично впитали биографию писателя, находившегося в японском плену во время Второй мировой войны. Хотя достоверность «Сёгуна» во многом условна, именно эта книга заставила западного читателя обратить внимание на эстетику и культуру Страны восходящего солнца. В 1980 году у романа появилась знаковая экранизация
с Ричардом Чемберленом
в главной роли. Теперь телеканал FX и стриминговый сервис Hulu готовят новую интерпретацию книги — на принципиально ином уровне постановки и технологий.
Премьера: 27 января в эфире FX и на сервисе Hulu
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«Ооку: Внутренние покои» — необычный взгляд на Японию того же времени
«Дюна: Часть вторая», реж. Дени Вильнёв
Продолжение саги, основанной на культовом романе Фрэнка Герберта
. После нападения дома Харконненов на планету Арракис Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе
) присоединяется к народу фременов, научившихся выживать в пустыне. Ему предстоит объединить племена и вернуть контроль над планетой, столь значимой для Империи Коррино, покорившей всю известную человечеству вселенную. Во второй части «Дюны» будет уделено больше внимания личности Чани (Зендая
), играющей важную роль в дальнейших событиях гербертовского эпоса.
Дени Вильнёв, режиссер «Прибытия
» и «Бегущего по лезвию 2049
», вытянул настоящий золотой билет, получив от студийных боссов почти не ограниченные возможности для экранизации «Дюны
». Формат трилогии, вкупе с поистине голливудскими бюджетами, позволил создать, пожалуй, наилучшую с точки зрения зрелищности и сюжета киновселенную. Фактически сага от студии Legendary Pictures исправляет ошибки, допущенные при прошлых попытках экранизировать книгу: избегая сумбурности (эта «детская болезнь» погубила версию Дэвида Линча
) и финансового дефицита (им страдал сериал
от Sci Fi Channel) легенда о пустынной планете обрела наиболее подходящее воплощение, став эпическим и отчасти философским путешествием по экзотичному миру, полному шикарно поставленных битв, необычных персонажей и гигантских песчаных червей.
Премьера: 1 марта
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Это коммунальная пустыня: рецензия на первый фильм Дэни Вильнёва по «Дюне»
«В космосе», реж. Йохан Ренк
Астронавт, оказавшийся в миллионах миль от родной планеты, — самый надежный способ показать на экране человеческое одиночество. В недалеком будущем земные ученые обнаружили в аномалию: облако пыли, оставленное кометой близ Венеры. Исследовать феномен вызвался чешский астрофизик Якуб Прочазка (Адам Сэндлер
), отправившийся в глубокий космос с одиночной миссией. Чем дальше забирается Якуб, тем чаще задумывается о тех, кого он оставил на Земле. Однако вскоре астронавт понимает, что на корабле есть кто-то, помимо него. За ним наблюдает паукообразное существо Хануш (озвучено Полом Дано
), очень заинтересованное в изучении людей.
Фильм Йохана Ренка (одного из создателей сериала «Чернобыль»
) снят по роману Ярослава Калфара «Космонавт из Богемии»
. Несмотря на жанр научной фантастики и присущий прозе Калфара абсурдизм, книга наполнена не каноничными размышления о месте человека во Вселенной, но о вещах куда более приземленных: семье, памяти и народе, к которому ты принадлежишь. Важным элементом «Космонавта из Богемии» стали мысли писателя об истории родной Чехии, с трудом пережившей социальный кризис после падения коммунистического режима. Критики называли произведение хитрым сочетанием прозы Рэя Брэдбери, Станислава Лема, Франца Кафки и Антуана де Сент-Экзюпери, так что для Сэндлера роль чешского ученого станет прекрасной возможностью продемонстрировать как драматический, так и комедийный талант.
Премьера: 1 марта на Netflix
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Обзор сериала «Чернобыль»
«Онегин», реж. Сарик Андреасян
Новый проект Сарика Андреасяна — историко-литературная лента, основанная на «романе в стихах» Александра Пушкина, — ожидаемо вызвал бурную реакцию общественности. В первую очередь, обсуждается каст: в новом киновоплощении «Онегина» главный герой в исполнении Виктора Добронравова
стал заметно старше. Ленский (Денис Прытков
) и Татьяна (Лиза Моряк
) также прибавили годков: в оригинале им на момент происходящих событий было 18 и 17 лет соответственно.
Впрочем, главный аттракцион грядущего «Онегина» — не история, известная каждому еще со школы, и даже не актерские работы, а яркая лакированная картина жизни русского дворянства начала XIX века. Балы при свечах, величественные загородные особняки и леса в дымке — декорации очень в духе романтизированного взгляда на вечно модный жанр костюмных мелодрам.
Премьера: 7 марта
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«Задача трех тел» (сериал)
Китайский писатель Лю Цысинь
— одна из главных звезд современной научной фантастики, чьи книги неоднократно экранизировали в КНР. Роман «Задача трех тел» удостоился этой чести аж трижды: два китайских сериала, а теперь еще и американский. За адаптацию взялся стриминговый сервис Netflix, а одним из сценаристов проекта выступили шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф
и Д. Б. Уайсс
.
«Задача трех тел» — триллер о первом контакте человечества с внеземными цивилизациями, действие которого происходит в настоящем, будущем, прошлом (тут автор оставляет недвусмысленный комментарий к маосистской Культурной революции), а также частично в компьютерной игре. Миксуя сай-фай и детектив, историю и науку, Лю Цысинь рассказывает даже не о человечестве как таковом, но о феномене технического прогресса. И задается вопросом: насколько далеко тот может зайти? Есть ли во вселенной кто-то, на чьем фоне человечество и сегодня выглядит «низшим видом»? В сериале Netflix собран поистине интернациональный каст: искать разгадки мироздания будут Марло Келли
, Саамер Усмани
, Джон Брэдли
, Розалинд Чао
, Эйса Гонсалес
и Бенедикт Вонг
.
Премьера: 21 марта на Netflix
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Из чего состоит Блуждающая Земля — экранизация другой серии книг Лю Цысиня
«Микки 17», реж. Пон Джун Хо
«Восстанавливаемый сотрудник» по имени Микки (Роберт Паттинсон
) — участник экспедиции по изучению покрытой льдом планеты Нифльхейм. Микки посылают туда, где не могут работать обыкновенные люди, поэтому он обречен постоянно погибать и возрождаться: его сознание в случае кончины просто загружают в новое тело — и цикл повторяется сначала. Однако оказывается, что смерть оставляет след в сознании робота, и он всё больше отдаляется от образа утилитарной машины.
Знаменитый корейский режиссер Пон Джун Хо («Паразиты»
, «Сквозь снег»
) адаптирует роман Эдварда Эштона «Микки 7»
. Семерка в оригинальном произведении — как ни трудно догадаться, «версия» Микки после несчастных случаев на производстве. А значит, в кино герою Паттинсона придется умирать заметно чаще, раз за разом запоминая свои прошлые жизни. Также в проекте задействованы актеры Стивен Ян
, Марк Руффало
и Тони Коллетт
.
Премьера: 29 марта на Netflix
Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо
«Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко
Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн
) — обыкновенный московский школьник, катающийся на скейте и залипающий в компьютерные игры. Алиса Селезнева (Даша Верещагина
) — девушка из будущего, дочь видного ученого (Константин Хабенский
) и главного специалиста по космозоологии во всей Галактике. Их миры не должны были пересечься, но череда случайностей приводит к тому, что Коля переносится во времени на 100 лет вперед и оказывается вовлечен в борьбу прогрессивного человечества с космическими пиратами, желающими переписать историю и выиграть в масштабной войне.
Со времен «Гостьи из будущего»
, всенародно любимой адаптации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед»
, прошло 40 лет: выросло поколение, которое уже довольно смутно представляет, что такое миелофон или как связаны между собой машина времени и кубик Рубика. Вполне возможно, что и песня про прекрасное далеко уже не отзывается в юном зрителе с той же щемящей грустью. Продюсер новой экранизации Михаил Врубель
охарактеризовал её как сочетание воспоминаний и передовых технологий, которые наконец-то позволят превратить путешествия Алисы Селезневой в большой фантастический аттракцион. К тому же созданный с привлечением звезд российского кино: от Виктории Исаковой
и Александра Петрова
до Юры Борисова и Федора Бондарчука
, озвучившего робота Вертера.
Премьера: 18 апреля
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Новые лица российского кино
«Майор Гром. Игра», реж. Олег Трофим
Через год после событий «Чумного доктора
» майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский
) стал неофициальной достопримечательностью Санкт-Петербурга: в его честь открывают памятники, о нем пишут комиксы и даже выпускают мерч. Гром предпочитает не замечать свалившуюся на него известность и занят рутиной типичного супергероя, у которого есть верный напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин
) и любовный интерес в лице журналистки Юлии Пчелкиной (Любовь Аксёнова
). Однако образ непобедимого полицейского начинает рушиться, когда в городе появляется новый злодей: террорист с псевдонимом Призрак вынуждает майора сыграть в игру. На кону — благополучие Готэма-на-Неве в целом и близких людей в частности.
«Игра» — пятая сюжетная арка комиксов о товарище майоре и его друзьях от издательства Bubble
. Самая, пожалуй, драматичная, проверяющая Игоря Грома на прочность. В продолжении российского кинокомикса вернутся уже знакомые по первому фильму злодей Сергей Разумовский (Сергей Горошко
) и полковник Прокопенко (Алексей Маклаков
), а также во вселенную Грома окажутся вовлечены Ольга Сутулова
, Матвей Лыков
и Евгений Чебатков
. Высока вероятность появления в фильме и других персонажей Bubble: повторяя формулу Marvel, издательство расширяет линейку экранной супергероики. В разработке находится сериал «Фурия»
, так что появление воровки из Москвы в чисто петербургских разборках представляется весьма логичным.
Премьера: 23 мая
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Полицейский с Фонтанки: рецензия на фильм «Майор гром. Чумной доктор»
«777», реж. Александр Хант
В залежах особого подвида русской хтони — страшной и веселой, фарсовой и не слишком отлетевшей от реальности — режиссер Александр Хант («Витька Чеснок»
, «Межсезонье»
) нашел настоящее золото: прозу Кирилла Рябова
. В 2021 году рассказы петербургского писателя уже оказывались на экран благодаря Дмитрию Месхиеву
и его ленте «Хорошие девочки попадают в рай»
. Теперь настало время экранизировать роман «777»
— трагическую, но при том забавную историю бедного мужчины из Приморья, внезапно обретшего богатство.
Снимая зарплату в банкомате, несчастный Хлебников (Максим Стоянов
) получает не положенные ему десять тысяч рублей, а два миллиона. Бездушная машина обсчиталась, дав ему шанс начать новую жизнь, а еще — обрекла на странные приключения, бегство от сотрудников банковской службы безопасности, бандитов и не в меру инициативных полицейских. Авантюрный сюжет пропитан аллюзиями на творчество Алексея Балабанова
, в частности, «Брата»
с его декларацией о «силе в правде», однако «777» вряд ли можно назвать продолжателем идей Данилы Багрова. Скорее, это обратная сторона балабановской морали, пропитанная юмором и предчувствием ядерного апокалипсиса, который несет герою взорвавшаяся где-то неподалеку АЭС «Фукусима». По традиции, постмодернистское кино о криминале не может обойтись без Кирилла Полухина
и Федора Лаврова
(завсегдатаев фильмов-спектаклей Романа Михайлова
).
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Рецензия на «Межсезонье» Александра Ханта
«Авиатор», реж. Егор Кончаловский
Вышедший в 2016 году роман «Авиатор»
принес Евгению Водолазкину
премии «Большая книга» и «Клио», а также приз македонского конкурса BookStar. Фантастический сюжет: ровесник XX века Иннокентий Платонов оказывается заморожен в криогенной камере и просыпается полвека спустя. В совсем другой стране и совершенно один, не имея ни рода, ни племени, ни памяти. Он начинает постепенно возвращать себе воспоминания, что становится поводом для рассуждений на сакральные для русской литературы темы: о тех, «кто виноват», и том, «что делать».
Режиссером киноадаптации «Авиатора» стал Егор Кончаловский, сменивший
в этом качестве Данилу Козловского
. В ролях: Александр Горбатов
, Константин Хабенский, Софья Эрнст
, Дарья Кукарских
и Евгений Стычкин
. Ожидается, что фильм будет готов уже осенью этого года.
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«Петровы в гриппе» — экранизация другого этапного произведения современной российской литературы
«Вера», реж. Ирина Волкова
Новая адаптация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»
, по которой в 1981 году сняли одноименный фильм
. Подростковая история любви на этот раз рассказана с точки зрения взрослых. Вера (Виктория Толстоганова
) — мать 15-летнего Ромки — стремится помешать его отношениям с девочкой Юлей. Потому что та — дочь ненавидимой «бывшей» её мужа Кости (Алексей Розин).
В проекте Киностудии имени Горького смело перетасованы акценты: зрителю предлагается взглянуть на знакомую историю с принципиально иной стороны, прочувствовав непростую мотивацию героини. В советской версии сделать это было практически невозможно. Преемственность дополняет и музыка: мытарства «советских Ромео и Джульетты» сопровождают композиции Алексея Рыбникова
, написавшего для «Веры» оригинальный саундтрек. Премьера состоялась еще в 2023 году, в рамках кинофестиваля «Зимний», а в этом ожидается массовый прокат.
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Ромовая мама: рецензия на фильм «Вера»
«Волчица и пряности» (сериал)
В 2006 году выпускник университета Риккё Исуна Хасэкура
опубликовал первый том «Волчицы и пряностей
» — иллюстрированных романов (ранобэ) о мире, отдаленно напоминающем европейское Средневековье. Особенностью книги, однако, стало не место действия или жанр «низкого фэнтези», а подробно прописанная экономика. Героям Хасэкуры, странствующему торговцу Крафту Лоуренсу и богине урожая Холо, предстояло не размахивать мечами, а заниматься коммерцией: разбираться во взаимоотношениях купеческих гильдий, учиться отличать фальшивые монеты от настоящих и играть на бирже.
За 15 лет работы Хасэкуры написал 24 тома «Волчицы и пряностей», по которым вышло аниме
, выдержавшее в эфире два сезона, несколько игр и популярная манга. В новом десятилетии подогреть интерес к франшизе взялась анимационная студия Passione
: новая адаптация стартует весной, приглашая в странствие по вселенной Хасэкуры с самого начала.
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Какие аниме ждать и смотреть в ближайшие месяцы
«Город Брежнев» (сериал)
Основой для нового сериала НТВ стала книга Шамиля Идиатуллина
, действие которой разворачивается в Набережных Челнах (тогда Брежнев — в память об умершем генсеке) на излете советской эпохи. Подростка Артура (Тимур Шамсутдинов
) родители отправляют в ненавистный пионерлагерь, однако именно эта летняя поездка станет поворотной в его жизни.
«Город Брежнев» — смесь криминальной драмы, лирики и соцреалистической повести, наполненная фактурой советского быта начала 1980-х. Благодаря теме «афганского синдрома» и клановых войн сериал заранее обречен на сравнение со «Словом пацана»
, однако история из Набережных Челнов (по крайней мере — литературный первоисточник) не стремиться кого-то шокировать. Это почти традиционный роман воспитания, микс приключений и нравоучений. В касте: Денис Васильев
, Дарья Кукарских, Александр Бухаров
и Иван Колесников
.
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Обзор сериала «Слово пацана»
«Джентльмен в Москве» (сериал)
Камерная историческая драма, растянутая на восемь эпизодов, о жизни графа Александра Ростова в большевистской Москве. Красным трибуналом он приговорен к пожизненному домашнему аресту по месту фактического проживания: в шикарной гостинице «Метрополь» в центре столицы. Переселенный в чердачную комнату, Ростов наблюдает за событиями, происходящими в стране, и учится жить в четырех стенах. «Метрополь» становится для него целым миром, где у графа появляются новые друзья, скрашивающие одиночество.
Главную роль в экранизации Амора Тоулза
играет Юэн Макгрегор
, а еще в проекте задействована Мэри Элизабет Уинстэд
. Одна из «фишек» «Джентльмена в Москве» — хитрая хронология, позволяющая увидеть жизнь Ростова на протяжении всего заключения. Он пробудет в гостинице многие годы, так что у зрителя появится возможность насладиться Макгрегором в разных возрастных состояниях.
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20 самых ожидаемых сериалов 2024 года
«Каренина» (документальный сериал)
Готовящийся к выходу проект основан не на тексте Льва Толстого, как может показаться из названия, а на труде Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной»
. Отмеченный «Большой книгой» литературоцентричный научпоп называют «путеводителем по роману»: он призван объяснить детали произведения, которые сегодня, в связи с радикальной переменой реалий, уже не считываются так, как их задумал Толстой. Отвечая на вопросы читателей об интимности мазурки, символах, спрятанных в обедах героев и их фамилиях, Басинский выстроил настоящий филологический детектив, который теперь обретает еще и кинематографическое воплощение. Док будет показан онлайн-кинотеатрами KION и Wink.ru.
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Кто и как экранизировал «Анну Каренину»
«Преступление и наказание» (сериал)
Изнуренный безденежьем и философией петербургский студент Родион Раскольников (Иван Янковский
) провозглашает себя пассионарием и наносит визит старухе-процентщице (Ёла Санько
). В грядущем сериале Владимира Мирзоева
сюжет и герои — от Достоевского
, а обстоятельства — из нашей реальности микрофинансовых организаций, вебкама и ментовских сериалов про брутальных оперов.
В осовремененной версии «Преступления и наказания» обновятся типажи Сонечки Мармеладовой (Алёна Михайлова
) и Разумихина (Тихон Жизневский), Свидригайлова (Владислав Абашин
) и его жены Марфы (Юлия Снигирь). Отдельно отмечается, что сценарий Анастасии Мирзоевой
написан по мотивам
великого романа, поэтому действия главного героя в XXI веке могут оказаться не совсем такими, как в первоисточнике. Кроме того, важную роль в сериале будет играть Дуня Раскольникова (Любовь Аксенова) — жертва харассмента и абьюзивных отношений.
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Самые интересные мосты кинематографа (не только из «Преступления и наказания»)
«Электрический штат», реж. Энтони и Джо Руссо
Редкий случай в мировой кинопрактике, когда основой для высокобюджетного боевика фактически стал арт-бук — сборник красочных и жутковатых иллюстраций художника Саймона Столенхага
. На антиутопичных рисунках детально изображен мир, в котором человечество пережило большую войну, но так и не смогло от нее оправиться. Соединенные Штаты Америки обезлюдели, немногочисленные выжившие скитаются по миру в поисках пропитания и нейротоксина — цифрового наркотика, превращающего потребителя в вегетативного зомби. Девочка Мишель и робот Скип, путешествия по миру «Электрического штата», изучают остатки умирающей цивилизации и наблюдают за тем, как на место людей приходят машины.
В фильме Netflix роль Мишель исполнит Милли Бобби Браун
, в других ролях — Крис Пратт
, Джонатан Ке Кван
, Стэнли Туччи
и Билли Боб Торнтон
.
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«Этерна» (сериал)
Онлайн-кинотеатр Кинопоиск продолжает работу над проектами, основанными на масштабном историческом фэнтези Веры Камши
. Фильм «Этерна. Часть первая»
оказался всего лишь зачином (не сказать, что очень убедительным) для большой истории мира Кэтриана, где идет многолетняя борьба за престол королевства Талиг. Вселенная Этерны вдохновлена земной эпохой Возрождения, её эстетикой и образами из литературы и кино, поэтому хочешь не хочешь, а видишь аллюзии на образы из Александра Дюма, Артуро Перес-Реверте и Нины Соротокиной. Главный вау-эффект «Этерны» — декорации, костюмы и богатейший каст. В экранизации романов задействованы Юрий Чурсин
, Иван Добронравов
, Евгений Стычкин, Павел Чинарев
, Антон Рогачев
, Михаил Тройник
и многие-многие другие.
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