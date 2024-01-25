Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Мумия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Давайте зачетку: 10 фильмов о студенческой жизни и вокруг нее

25 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
25 января 2024

25 января — День российского студенчества. Ровно 269 лет назад императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор христианская мученица Татиана Римская считается покровителем высших учебных заведений и их многочисленных учеников. Чем не повод вспомнить о фильмах, в которых наиболее полно отражается образ студенчества в различных его проявлениях: от постижения наук и набивания юношеских шишек до драматичных эпизодов взросления?

Ожидания против реальности: «Баламут» (1978)

кадр из фильма Баламут

Первый урок, который дает поступление в вуз, — житейский: здесь, как и везде, никуда без удачи. Житель деревеньки Дядьково Горохов (Вадим Андреев) отправляется «на шару» поступать в столичный экономический институт. Знания абитуриента не слишком обширны (английский — вообще катастрофа), зато ему свойственно экстраординарное везение. Не выдержав вступительные, он всё равно оказывается зачислен на факультет, где царит среда студенческого паноптикума эпохи Застоя: москвичи с родителями в заграничных командировках и провинциалы, наивно полагающие рыбу хорошей взяткой за «зачет». Плюс студенты по обмену, молодые перспективные доценты, преподаватели разной степени строгости и принципиальности.

Читать Интервью с Вадимом Андреевым — о «Баламуте» и не только
Спустя полвека «Баламут» Владимира Рогового предстает уже не в качестве комедии (не просто так сценарист Сергей Бодров до того писал зарисовки для киножурнала «Фитиль»), но ностальгическим аттракционом и даже немного антропологическим исследованием жизни конца 1970-х. Подростковая импульсивность толкает героев на поступки романтические, но вряд ли осмысленные: от бегства баламута Горохова из вуза на Тихоокеанский флот до спонтанной свадьбы провинциальной студентки Ани (Наталья Казначеева) и доцента Серебрякова (Евгений Карельских). Главное же чудо «Баламута» — в довольно жестоком развенчании мечт о правильном мире, где всё подвержено человеческой воле и расчету. Чего уж говорить о любви, если не получается разобраться даже в, казалось бы, незыблемой советской плановой экономике? Человеческий фактор ни одна современная ЭВМ рассчитать не в силах.


Ностальгия по великой эпохе: «Исчезнувшая империя» (2008)

кадр из фильма Исчезнувшая империя

Университет — территория не образования, а, в первую очередь, молодости. В 1974 году советский парень Сергей (Александр Ляпин) формально учится на педагога, но живет не учебными методичками, а пластинками группы The Rolling Stones, фирменными джинсами и коленками однокурсницы Люды (Лидия Милюзина). Ради достижения этих несомненных благ он периодически продает букинистам старые книги деда, бодается с милицией и другом Степаном (Егор Барановский), с которым у них один на двоих любовный интерес. А где-то в Центральной Азии тем временем скрываются в земле обломки государства Хорезм — некогда великого, но забытого человечеством. Оно пропало точно так же, как СССР вскоре после событий фильма.

Читать Король фансервиса: о комедиях Леонида Гайдая
В «Исчезнувшей империи» Карен Шахназаров во многом продолжил тему метаний юности, ранее исследованную в «Курьере». В отличие от провалившегося на экзаменах (и морально готовящегося к армии) Ивана Мирошникова, Сергей всё-таки добивается студенческого билета и получает возможность просиживать свои «вранглеры» на лекциях по истории партии. Знакомство с содержанием съездов КПСС в долгосрочной перспективе оказалось знанием довольно бесполезным, а вот воспоминания о времени великой влюбленности, дружбы и вражды — вполне себе ценными. Теплые образы советской Москвы, с комедиями Гайдая в кинотеатрах, «Москвичами» и «Татрами» на не видавших пробок дорогах, — вот уж точно «мои университеты» из волшебной (если не вдаваться в подробности) сказки под названием «Советский Союз».


Обманчивость авторитетов: «Иррациональный человек» (2015)
▶ Смотреть онлайн

кадр из фильма Иррациональный человек

Колледж в американской глубинке взволнован прибытием нового преподавателя — страдающего от личностного кризиса профессора философии Эйба Лукаса (Хоакин Феникс). Тот выглядит как типичный «крутой учитель», рассекающий по кампусу на ретро-автомобиле, рассуждающий о Канте и прячущий в кармане рубашки флягу с горячительным. Иными словами — мечта экзальтированных студенток, находящихся в поисках опытного мужчины с оригинальным взглядом на жизнь. Джилл (Эмма Стоун) — одна из многих, кто очаровывается этим образом и заводит с интеллектуалом роман. В итоге, пройдя через миллион бесед о философии, понимает, что Эйб слишком близко к сердцу воспринял строки из Достоевского и убил человека. Разумеется, из самых благих побуждений: потому что «имеет право».

Читать Я знаю, как ты провел этим летом: рецензия на фильм «Иррациональный человек»
Десятилетие назад Вуди Аллен издевался над такими героями в «Полночи в Париже», выставляя персонажа Майкла Шина душным снобом, в которого может влюбиться разве что девица с ветром в голове. Но на новом витке карьеры 80-летний режиссер уже неиронично делает «странных нытиков», говорящих цитатами из Ортеги-и-Гассета, «первыми скрипками». Повернутый на философии преподаватель и неопытная студентка, ошибочно посчитавшая его психологические проблемы милыми особенностями, — скромное напоминание об угрозах спонтанных романов, которые могут закончиться совсем не так, как рисует затуманенный разум.


Студенческий радикализм: «Китаянка» (1967)

кадр из фильма Китаянка

В 1967 году Жан-Люк Годар оказался не просто режиссером новой волны, пришедшим в кино из Синематеки и прогрессивного журнала Cahiers du cinéma: всё это время он был еще и провидцем, тонко чувствовавшим атмосферу в молодежной среде Франции. Студенты из «Китаянки», рассуждающие о маосизме в окружении «Красных книжечек», предвосхитили баррикады парижского Красного мая, а также в фильме описан механизм распространения левых идеологий: самыми благодарными переносчиками идей становятся 20-летние романтики-идеалисты, жаждущие справедливости. К тому же — ученики престижных образовательных учреждений.

Читать Три всадника Жан-Люка Годара
Годар позволил себе чуть больше, чем от него могли ожидать: режиссер, объявивший себя левым анархистом, не испугался показать французских студентов не только умными, но и довольно смешными. Коммуна революционеров блестяще показывает себя в словесных политических баталиях и перформансах, строит искрометные планы по свержению неправильного строя — но, как только дело доходит до действия, комично садится в лужу. Прекрасная Вероника (Анна Вяземски) путает нумера в гостинице и убивает не министра культуры СССР, которого парижские «Бесы» объявили первой жертвой своего террора, а ни в чем не повинного человека. Политические убийства, похоже, все-таки стоит доверить кому-то более хладнокровному, но еще в самом начале «Китаянки» такой вариант вызывает сомнения: кризиса капитализма и глобальной забастовки рабочего класса ждать не приходится.


Отставить отчаяние: «Нас приняли!» (2006)

кадр из фильма Нас приняли!

Провал на вступительных экзаменах может восприниматься как величайшая катастрофа в жизни. Или же — как новые возможности для самореализации. Выпускника средней школы Бартлби (Джастин Лонг) не взяли ни в один колледж, и он решает открыть собственный. Авантюра, созданная для того, чтобы не расстраивать родителей, имеет серьезные последствия: подростку предстоит собрать команду из таких же «неудачников» и превратить выдуманный институт (с многозначительной аббревиатурой S.H.I.T.) в реальное учебное заведение. Пускай в нем и не будут преподавать звездные профессора, зато каждый студент сможет заниматься тем, что ему действительно интересно.

Читать Айван Райтман и разные грани американской комедии
Комедия от Стива Пинка и продюсера «Американского пирога» Луиса Дж. Фридмана — плоть от плоти тех самых «тупых американских комедий», высмеивающих стереотипы о школе и колледже. Тем не менее в «Нас приняли!» есть не только вопящий от ужаса Джона Хилл, но и неожиданно здравый посыл: высшее образование — не панацея, а предприимчивость в современном мире может оказаться значимее «корочки» именитого вуза. То, что эта мысль подана посредством простецких гэгов, ценность высказывания ничуть не притупляет.


Целый мир — в малом: «Общага» (2021)
▶ Смотреть онлайн

кадр из фильма Общага

Герои фильма Романа Васьянова (как и их прототипы из романа Алексея Иванова) предпочитают никак не взаимодействовать со своим университетом, замкнувшись в четырех стенах общежития. Это уже целый мир, утрамбованный в тесные комнаты и неуютные лестничные клетки. В панельном универсуме есть немного места добру, но больше всё-таки зла: оно вытесняет из жизни любого, кто попытается что-то исправить. Самоубийство одной из жительниц общаги запускает маховик расчеловечивания, затрагивающий тишайшего первокурсника Забелу (Геннадий Вырыпаев), а также его соседей, друзей и нелюбимое с первого взгляда начальство.

Читать Если у вас нету дома: рецензия на фильм «Общага»
Кинематографическое отделение «Общаги-на-Крови» оказывается много мрачнее, чем литературный первоисточник — хотя и там жутких сцен было в достатке. Теперь в истории прослеживается не только идея Иванова «весь мир — один большой этаж», но и сверхгуманный посыл о мучениках, без которых жизнь была бы совсем страшной. Васьянов выбирает на роль главного мученика первокурсника. А кого же еще, если только в молодых и еще не отравленных «квартирным вопросом» можно разглядеть свет?


Мы новый Мир построим: «Разбудите Мухина» (1967)

кадр из фильма Разбудите Мухина

Фильм Якова Сегеля о машинисте Иване Мухине (Сергей Шакуров), который днем водит поезда метро, а вечером засыпает на лекциях в вузе, был очень близок к получению звания «полочного». На приемке ему была выписана четвертая прокатная категория, что ставило крест на «широком прокате». Позже появится миф, что в ленте разыскали антисоветскую крамолу. Так это или нет — неизвестно, но бюджетность фильма и так вряд ли могла обеспечить ему серьезный резонанс.

Читать Ваш билет: роли поездов в истории кино
Устающий от работы Мухин регулярно засыпает на лекциях по истории и литературе, после чего проваливается в фантазии. Благодаря лекторам он путешествует то во времена восстания Спартака (Валерий Козинец), то к древним грекам, средневековым монахам и Александру Пушкину (Александр Палеес). Неизменны только лица, которыми обладают исторические личности: несколько раз на экране появляются Михаил Глузский, Николай Рыбников, Николай Сергеев... Древнеримский Колизей в фильме играет типовой советский стадион. Сам Мухин не только изучает открывшиеся перед ним миры, но и проводит с героями учебников сеансы политинформации, призывая Галилея не отказываться от слов о гелиоцентрической системе мира и кляня римскую знать за тунеядство. Уже в самом конце Оттепели из него мог бы получиться новый Герцен, а также достойный представитель советской рабочей молодежи. Но история сослагательного наклонения, как известно, не имеет. Мухин продолжает спать.


Трезвый взгляд на идеалы: «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986)
▶ Смотреть онлайн

кадр из фильма Сентиментальное путешествие на картошку

Студенты перестроечных восьмидесятых уже мало похожи на прародителей эпохи Оттепели. Перед отправлением «на картошку» Петя (Филипп Янковский) пьет «Пепси-Колу» в парке и клянется в верности девушке, которая уверена: на свежем воздухе студент гарантированно «влюбится в какую-нибудь дрянь». Так и происходит: встреченная в деревне Аня (Анжелика Неволина) — настоящая мечта поэта, за которую Петя готов бороться с ловеласом Лешей Воронцом (Петр Семак). От нежных ухаживаний и дарения шоколадок до драки — один неверный шаг.

Читать Овраги государства в новом фильме Смирнова «За нас с вами»
Сценарий для «Сентиментального путешествия» написал Андрей Смирнов, «режиссер Белорусского вокзала» и производственной трагедии «Верой и правдой». История про студентов «на картошке» — тоже своего рода трагедия, но более глобальная, подводящая итог ни много ни мало образу целомудренной «комсомольской любви», её же величественным стройкам и мифам о пасторальной жизни провинции. Деревня, в которой оказались благополучные горожане, находится на грани гибели, а маленькое приключение оборачивается глобальным разочарованием. Или, быть может, теми самыми граблями, на которые приходится наступить по дороге к взрослению и разрушению воздушных замков?


Одиночество вундеркинда: «Социальная сеть» (2010)
▶ Смотреть онлайн

кадр из фильма Социальная сеть

История создания одной известной экстремистской соцсети оказалась гораздо интереснее её самой. В 2002 году тихий студент Гарварда Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг) взломал сервера своего университета, чтобы создать рейтинг самых привлекательных девушек в округе. В итоге шалость социопата, подкрепленная предпринимательской жилкой его соседей по кампусу, разрослась до бизнеса на миллиарды долларов. Нули на счете в итоге и похоронили последний шанс Цукерберга социализироваться в обществе, развенчав меметичный образ случайно оказавшегося на Земле инопланетянина.

Читать Режиссер с татуировкой дракона: за что мы любим Дэвида Финчера
Синергия талантов Дэвида Финчера и Аарона Соркина сотворила чудо. «Социальная сеть», маскируясь под фильм о стартаперском успехе, рассказала историю героя целого десятилетия: гениального айтишника, перевернувшего мир в перерывах между скучными лекциями — причем чисто «по приколу». Обратной стороной прорыва в итоге оказался разлад с другом Эдуардо Саверином (Эндрю Гарфилд) и типично школьный буллинг со стороны успешных близнецов-спортсменов (единый в двух лицах Арми Хаммер). Ну и как итог — незавидная судьба человека, создавшего новый метод коммуникации, при этом не получившего от мира ни одного искреннего запроса в друзья.


Опыт — сын ошибок трудных: «Это мы не проходили...» (1975)

кадр из фильма Это мы не проходили...

Вне времени актуальная, будто и не прошло 50 лет, киноповесть Ильи Фреза. Студенты педагогического института (почти поголовно — девушки) отправляются на практику в чужой город, где сталкиваются с реальностью, слабо походящей на учебные пособия. Дети — не «сферические в вакууме» и требуют к себе особого отношения, а прогрессивные методы обучения могут навредить не хуже старорежимной строгости. Практикантка Лена (Наталья Рычагова) узнает об этом опытным путем, стараясь реформировать образование на местах.

Читать «Вера» — новое прочтение «Вам и не снилось» Фреза
Наполеоновы планы по построению педагогической утопии оказываются нереализуемы, но вряд ли из-за детей, завуча или амурных разборок Лены с будущим учителем физики Юрой (Борис Токарев). Дело в том, что дети (как часто бывает у уважающего детство режиссера) оказываются на поверку цельнее и принципиальнее инфантильных учителей, взявших курс на изменение мира задолго до того, как у них появятся на то реальные силы. «Учить детей всегда было трудно. А сейчас, как вы знаете, совсем невозможно»: для опровержения этой истины студентам, еще не окончившим собственную одиссею научения, придется пережить череду неприятностей. Потому что одной только свободной рассадкой класса тут определенно не обойтись.

Максим Гревцев
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Американское киноКомедияМаксим ГревцевподросткиРоссийские фильмыСоветское киноЭкранизация
персоны
Джесси АйзенбергВуди АлленВадим АндреевЕгор БарановскийСергей Бодров (старший)Роман ВасьяновГеннадий ВырыпаевАнна ВяземскиЭндрю ГарфилдМихаил ГлузскийЖан-Люк ГодарАлексей Иванов (V)Наталья КазначееваЕвгений КарельскихВалерий КозинецДжастин ЛонгАлександр ЛяпинЛидия МилюзинаАнжелика НеволинаАлександр ПалеесСтив ПинкВладимир РоговойНиколай РыбниковНаталья РычаговаЯков СегельПётр СемакНиколай СергеевАндрей СмирновАарон СоркинЭмма СтоунБорис ТокаревХоакин ФениксДэвид ФинчерИлья ФрэзАрми ХаммерДжона ХиллСергей ШакуровКарен ШахназаровФилипп Янковский
фильмы
БаламутИррациональный человекИсчезнувшая империяКитаянкаНас приняли!ОбщагаРазбудите МухинаСентиментальное путешествие на картошкуСоциальная сетьЭто мы не проходили...

фотографии >>
кадр из фильма "Сентиментальное путешествие на картошку"
кадр из фильма "Иррациональный человек"
кадр из фильма "Китаянка"
кадр из фильма "Общага"
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мумия»

Скорбим

Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Валерий Галендеев
24 января ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Галендеев.
Александр Саюталин
22 января ушёл из жизни Александр Саюталин.
Тургун Азизов
22 января ушёл из жизни актёр Тургун Азизов.
Людмила Блок
22 января ушла из жизни актриса Людмила Блок.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Светлана Камынина
Сергей Мартынов
Альбина Матвеева
Леонид Окунев
Александр Петров (IV)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Кристин Лакин
Адольфо Марсильяк
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Карло Чекки
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?