Давайте зачетку: 10 фильмов о студенческой жизни и вокруг нее

25 января — День российского студенчества. Ровно 269 лет назад императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор христианская мученица Татиана Римская считается покровителем высших учебных заведений и их многочисленных учеников. Чем не повод вспомнить о фильмах, в которых наиболее полно отражается образ студенчества в различных его проявлениях: от постижения наук и набивания юношеских шишек до драматичных эпизодов взросления?
Ожидания против реальности: «Баламут» (1978)
Первый урок, который дает поступление в вуз, — житейский: здесь, как и везде, никуда без удачи. Житель деревеньки Дядьково Горохов (Вадим Андреев
) отправляется «на шару» поступать в столичный экономический институт. Знания абитуриента не слишком обширны (английский — вообще катастрофа), зато ему свойственно экстраординарное везение. Не выдержав вступительные, он всё равно оказывается зачислен на факультет, где царит среда студенческого паноптикума эпохи Застоя: москвичи с родителями в заграничных командировках и провинциалы, наивно полагающие рыбу хорошей взяткой за «зачет». Плюс студенты по обмену, молодые перспективные доценты, преподаватели разной степени строгости и принципиальности.
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Интервью с Вадимом Андреевым — о «Баламуте» и не только
Спустя полвека «Баламут» Владимира Рогового
предстает уже не в качестве комедии (не просто так сценарист Сергей Бодров
до того писал зарисовки для киножурнала «Фитиль»
), но ностальгическим аттракционом и даже немного антропологическим исследованием жизни конца 1970-х. Подростковая импульсивность толкает героев на поступки романтические, но вряд ли осмысленные: от бегства баламута Горохова из вуза на Тихоокеанский флот до спонтанной свадьбы провинциальной студентки Ани (Наталья Казначеева
) и доцента Серебрякова (Евгений Карельских
). Главное же чудо «Баламута» — в довольно жестоком развенчании мечт о правильном мире, где всё подвержено человеческой воле и расчету. Чего уж говорить о любви, если не получается разобраться даже в, казалось бы, незыблемой советской плановой экономике? Человеческий фактор ни одна современная ЭВМ рассчитать не в силах.
Ностальгия по великой эпохе: «Исчезнувшая империя» (2008)
Университет — территория не образования, а, в первую очередь, молодости. В 1974 году советский парень Сергей (Александр Ляпин
) формально учится на педагога, но живет не учебными методичками, а пластинками группы The Rolling Stones, фирменными джинсами и коленками однокурсницы Люды (Лидия Милюзина
). Ради достижения этих несомненных благ он периодически продает букинистам старые книги деда, бодается с милицией и другом Степаном (Егор Барановский
), с которым у них один на двоих любовный интерес. А где-то в Центральной Азии тем временем скрываются в земле обломки государства Хорезм — некогда великого, но забытого человечеством. Оно пропало точно так же, как СССР вскоре после событий фильма.
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Король фансервиса: о комедиях Леонида Гайдая
В «Исчезнувшей империи» Карен Шахназаров
во многом продолжил тему метаний юности, ранее исследованную в «Курьере»
. В отличие от провалившегося на экзаменах (и морально готовящегося к армии) Ивана Мирошникова, Сергей всё-таки добивается студенческого билета и получает возможность просиживать свои «вранглеры» на лекциях по истории партии. Знакомство с содержанием съездов КПСС в долгосрочной перспективе оказалось знанием довольно бесполезным, а вот воспоминания о времени великой влюбленности, дружбы и вражды — вполне себе ценными. Теплые образы советской Москвы, с комедиями Гайдая
в кинотеатрах, «Москвичами» и «Татрами» на не видавших пробок дорогах, — вот уж точно «мои университеты» из волшебной (если не вдаваться в подробности) сказки под названием «Советский Союз».
Обманчивость авторитетов: «Иррациональный человек» (2015)
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Колледж в американской глубинке взволнован прибытием нового преподавателя — страдающего от личностного кризиса профессора философии Эйба Лукаса (Хоакин Феникс
). Тот выглядит как типичный «крутой учитель», рассекающий по кампусу на ретро-автомобиле, рассуждающий о Канте и прячущий в кармане рубашки флягу с горячительным. Иными словами — мечта экзальтированных студенток, находящихся в поисках опытного мужчины с оригинальным взглядом на жизнь. Джилл (Эмма Стоун
) — одна из многих, кто очаровывается этим образом и заводит с интеллектуалом роман. В итоге, пройдя через миллион бесед о философии, понимает, что Эйб слишком близко к сердцу воспринял строки из Достоевского и убил человека. Разумеется, из самых благих побуждений: потому что «имеет право».
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Я знаю, как ты провел этим летом: рецензия на фильм «Иррациональный человек»
Десятилетие назад Вуди Аллен
издевался над такими героями в «Полночи в Париже»
, выставляя персонажа Майкла Шина
душным снобом, в которого может влюбиться разве что девица с ветром в голове. Но на новом витке карьеры 80-летний режиссер уже неиронично делает «странных нытиков», говорящих цитатами из Ортеги-и-Гассета, «первыми скрипками». Повернутый на философии преподаватель и неопытная студентка, ошибочно посчитавшая его психологические проблемы милыми особенностями, — скромное напоминание об угрозах спонтанных романов, которые могут закончиться совсем не так, как рисует затуманенный разум.
Студенческий радикализм: «Китаянка» (1967)
В 1967 году Жан-Люк Годар
оказался не просто режиссером новой волны, пришедшим в кино из Синематеки и прогрессивного журнала Cahiers du cinéma: всё это время он был еще и провидцем, тонко чувствовавшим атмосферу в молодежной среде Франции. Студенты из «Китаянки», рассуждающие о маосизме в окружении «Красных книжечек», предвосхитили баррикады парижского Красного мая, а также в фильме описан механизм распространения левых идеологий: самыми благодарными переносчиками идей становятся 20-летние романтики-идеалисты, жаждущие справедливости. К тому же — ученики престижных образовательных учреждений.
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Три всадника Жан-Люка Годара
Годар позволил себе чуть больше, чем от него могли ожидать: режиссер, объявивший себя левым анархистом, не испугался показать французских студентов не только умными, но и довольно смешными. Коммуна революционеров блестяще показывает себя в словесных политических баталиях и перформансах, строит искрометные планы по свержению неправильного строя — но, как только дело доходит до действия, комично садится в лужу. Прекрасная Вероника (Анна Вяземски
) путает нумера в гостинице и убивает не министра культуры СССР, которого парижские «Бесы» объявили первой жертвой своего террора, а ни в чем не повинного человека. Политические убийства, похоже, все-таки стоит доверить кому-то более хладнокровному, но еще в самом начале «Китаянки» такой вариант вызывает сомнения: кризиса капитализма и глобальной забастовки рабочего класса ждать не приходится.
Отставить отчаяние: «Нас приняли!» (2006)
Провал на вступительных экзаменах может восприниматься как величайшая катастрофа в жизни. Или же — как новые возможности для самореализации. Выпускника средней школы Бартлби (Джастин Лонг
) не взяли ни в один колледж, и он решает открыть собственный. Авантюра, созданная для того, чтобы не расстраивать родителей, имеет серьезные последствия: подростку предстоит собрать команду из таких же «неудачников» и превратить выдуманный институт (с многозначительной аббревиатурой S.H.I.T.) в реальное учебное заведение. Пускай в нем и не будут преподавать звездные профессора, зато каждый студент сможет заниматься тем, что ему действительно интересно.
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Айван Райтман и разные грани американской комедии
Комедия от Стива Пинка
и продюсера «Американского пирога» Луиса Дж. Фридмана
— плоть от плоти тех самых «тупых американских комедий», высмеивающих стереотипы о школе и колледже. Тем не менее в «Нас приняли!» есть не только вопящий от ужаса Джона Хилл
, но и неожиданно здравый посыл: высшее образование — не панацея, а предприимчивость в современном мире может оказаться значимее «корочки» именитого вуза. То, что эта мысль подана посредством простецких гэгов, ценность высказывания ничуть не притупляет.
Целый мир — в малом: «Общага» (2021)
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Герои фильма Романа Васьянова
(как и их прототипы из романа Алексея Иванова
) предпочитают никак не взаимодействовать со своим университетом, замкнувшись в четырех стенах общежития. Это уже целый мир, утрамбованный в тесные комнаты и неуютные лестничные клетки. В панельном универсуме есть немного места добру, но больше всё-таки зла: оно вытесняет из жизни любого, кто попытается что-то исправить. Самоубийство одной из жительниц общаги запускает маховик расчеловечивания, затрагивающий тишайшего первокурсника Забелу (Геннадий Вырыпаев
), а также его соседей, друзей и нелюбимое с первого взгляда начальство.
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Если у вас нету дома: рецензия на фильм «Общага»
Кинематографическое отделение «Общаги-на-Крови» оказывается много мрачнее, чем литературный первоисточник — хотя и там жутких сцен было в достатке. Теперь в истории прослеживается не только идея Иванова «весь мир — один большой этаж», но и сверхгуманный посыл о мучениках, без которых жизнь была бы совсем страшной. Васьянов выбирает на роль главного мученика первокурсника. А кого же еще, если только в молодых и еще не отравленных «квартирным вопросом» можно разглядеть свет?
Мы новый Мир построим: «Разбудите Мухина» (1967)
Фильм Якова Сегеля
о машинисте Иване Мухине (Сергей Шакуров
), который днем водит поезда метро, а вечером засыпает на лекциях в вузе, был очень близок к получению звания «полочного». На приемке ему была выписана четвертая прокатная категория, что ставило крест на «широком прокате». Позже появится миф, что в ленте разыскали антисоветскую крамолу. Так это или нет — неизвестно, но бюджетность фильма и так вряд ли могла обеспечить ему серьезный резонанс.
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Ваш билет: роли поездов в истории кино
Устающий от работы Мухин регулярно засыпает на лекциях по истории и литературе, после чего проваливается в фантазии. Благодаря лекторам он путешествует то во времена восстания Спартака (Валерий Козинец
), то к древним грекам, средневековым монахам и Александру Пушкину (Александр Палеес
). Неизменны только лица, которыми обладают исторические личности: несколько раз на экране появляются Михаил Глузский
, Николай Рыбников
, Николай Сергеев
... Древнеримский Колизей в фильме играет типовой советский стадион. Сам Мухин не только изучает открывшиеся перед ним миры, но и проводит с героями учебников сеансы политинформации, призывая Галилея не отказываться от слов о гелиоцентрической системе мира и кляня римскую знать за тунеядство. Уже в самом конце Оттепели из него мог бы получиться новый Герцен, а также достойный представитель советской рабочей молодежи. Но история сослагательного наклонения, как известно, не имеет. Мухин продолжает спать.
Трезвый взгляд на идеалы: «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986)
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Студенты перестроечных восьмидесятых уже мало похожи на прародителей эпохи Оттепели. Перед отправлением «на картошку» Петя (Филипп Янковский
) пьет «Пепси-Колу» в парке и клянется в верности девушке, которая уверена: на свежем воздухе студент гарантированно «влюбится в какую-нибудь дрянь». Так и происходит: встреченная в деревне Аня (Анжелика Неволина
) — настоящая мечта поэта, за которую Петя готов бороться с ловеласом Лешей Воронцом (Петр Семак
). От нежных ухаживаний и дарения шоколадок до драки — один неверный шаг.
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Овраги государства в новом фильме Смирнова «За нас с вами»
Сценарий для «Сентиментального путешествия» написал Андрей Смирнов
, «режиссер Белорусского вокзала
» и производственной трагедии «Верой и правдой
». История про студентов «на картошке» — тоже своего рода трагедия, но более глобальная, подводящая итог ни много ни мало образу целомудренной «комсомольской любви», её же величественным стройкам и мифам о пасторальной жизни провинции. Деревня, в которой оказались благополучные горожане, находится на грани гибели, а маленькое приключение оборачивается глобальным разочарованием. Или, быть может, теми самыми граблями, на которые приходится наступить по дороге к взрослению и разрушению воздушных замков?
Одиночество вундеркинда: «Социальная сеть» (2010)
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История создания одной известной экстремистской соцсети оказалась гораздо интереснее её самой. В 2002 году тихий студент Гарварда Марк Цукерберг (Джесси Айзенберг
) взломал сервера своего университета, чтобы создать рейтинг самых привлекательных девушек в округе. В итоге шалость социопата, подкрепленная предпринимательской жилкой его соседей по кампусу, разрослась до бизнеса на миллиарды долларов. Нули на счете в итоге и похоронили последний шанс Цукерберга социализироваться в обществе, развенчав меметичный образ случайно оказавшегося на Земле инопланетянина.
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Режиссер с татуировкой дракона: за что мы любим Дэвида Финчера
Синергия талантов Дэвида Финчера
и Аарона Соркина
сотворила чудо. «Социальная сеть», маскируясь под фильм о стартаперском успехе, рассказала историю героя целого десятилетия: гениального айтишника, перевернувшего мир в перерывах между скучными лекциями — причем чисто «по приколу». Обратной стороной прорыва в итоге оказался разлад с другом Эдуардо Саверином (Эндрю Гарфилд
) и типично школьный буллинг со стороны успешных близнецов-спортсменов (единый в двух лицах Арми Хаммер
). Ну и как итог — незавидная судьба человека, создавшего новый метод коммуникации, при этом не получившего от мира ни одного искреннего запроса в друзья.
Опыт — сын ошибок трудных: «Это мы не проходили...» (1975)
Вне времени актуальная, будто и не прошло 50 лет, киноповесть Ильи Фреза
. Студенты педагогического института (почти поголовно — девушки) отправляются на практику в чужой город, где сталкиваются с реальностью, слабо походящей на учебные пособия. Дети — не «сферические в вакууме» и требуют к себе особого отношения, а прогрессивные методы обучения могут навредить не хуже старорежимной строгости. Практикантка Лена (Наталья Рычагова
) узнает об этом опытным путем, стараясь реформировать образование на местах.
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«Вера» — новое прочтение «Вам и не снилось» Фреза
Наполеоновы планы по построению педагогической утопии оказываются нереализуемы, но вряд ли из-за детей, завуча или амурных разборок Лены с будущим учителем физики Юрой (Борис Токарев
). Дело в том, что дети (как часто бывает у уважающего детство режиссера) оказываются на поверку цельнее и принципиальнее инфантильных учителей, взявших курс на изменение мира задолго до того, как у них появятся на то реальные силы. «Учить детей всегда было трудно. А сейчас, как вы знаете, совсем невозможно»
: для опровержения этой истины студентам, еще не окончившим собственную одиссею научения, придется пережить череду неприятностей. Потому что одной только свободной рассадкой класса тут определенно не обойтись.
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