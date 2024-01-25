Давайте зачетку: 10 фильмов о студенческой жизни и вокруг нее

Читать Интервью с Вадимом Андреевым — о «Баламуте» и не только

Читать Король фансервиса: о комедиях Леонида Гайдая

Читать Я знаю, как ты провел этим летом: рецензия на фильм «Иррациональный человек»

Читать Три всадника Жан-Люка Годара

Читать Айван Райтман и разные грани американской комедии

Читать Если у вас нету дома: рецензия на фильм «Общага»

Читать Ваш билет: роли поездов в истории кино

Читать Овраги государства в новом фильме Смирнова «За нас с вами»

Читать Режиссер с татуировкой дракона: за что мы любим Дэвида Финчера