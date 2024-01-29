Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

В прошлом году, в пику санкциям, уходу из России крупных голливудских игроков и забастовкам актеров и сценаристов, зрителям представили несколько любопытных фантастических лент вроде приквела «Голодных игр», финала «Стражей Галактики», первой части «Мятежной луны» и продолжения мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». На 2024-й переехало множество релизов, запланированных на 2023-й («Сто лет тому вперед», «Дюна 2», адаптация Borderlands и другие), и намечен выход новинок, среди которых третий «Дэдпул», спин-офф «Безумного Макса» про молодость героини Шарлиз Терон, новый «Чужой» и несколько интересных анимационных картин.
«Бордерлендс» / Borderlands
Благодаря Элаю Роту
на большом экране появятся Лилит (Кейт Бланшетт
), Мокси (Джина Гершон
), Патриция Таннис (Джейми Ли Кертис
), Роланд (Кевин Харт
), Жестянка (Джек Блэк
), Крошка Тина (Ариана Гринблат
) и другие запомнившиеся персонажи популярной серии шутеров Gearbox Software, чье действие разворачивается на Пандоре. В актерской команде также числятся Хэйли Беннетт
и Эдгар Рамирес
.
Дата выхода в мировой прокат: 8 августа
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
«Веном 3» / Venom 3
Кинокомикс про новые приключения журналиста Эдди Брока (Том Харди
), ставшего носителем инопланетного симбиота, сняла Келли Марсел
, написавшая сценарии для первых частей трилогии. В касте также числятся Джуно Темпл
и Чиветел Эджиофор
.
Дата выхода в мировой прокат: 7 ноября
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«Веном 2»: Хорошее тело Броком не назовут
«Годзилла и Конг: Новая Империя» / Godzilla x Kong: The New Empire
Адам Уингард
спустя три года после выхода «Годзиллы против Конга
» вернет нас на Остров Черепа, где Дэн Стивенс
, Ребекка Холл
и Брайан Тайри Генри
станут свидетелями схватки Кинг Конга и Годзиллы с очередной смертельной угрозой, которая угрожает существованию человека и самих гигантов. Среди сценаристов заявлен Саймон Баррет
, постоянный соавтор Уингарда со времен хоррор-альманаха «З/Л/О
».
Дата выхода в мировой прокат: 14 марта
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«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы
«Дэдпул 3» / Deadpool 3
Долгожданное возвращение Райана Рейнольдса
в образе супергероя-балагура Уэйда Уилсона обеспечит нам режиссер Шон Леви
, сотрудничающий с актером последние четыре года. В триквеле обещают появление Хью Джекмана
в образе Росомахи и Дженнифер Гарнер
в качестве Электры, а Морена Баккарин
вновь сыграет Ванессу Карлайл. Компанию им составят Брианна Хильдебранд
, Мэттью Макфэдьен
и Эмма Коррин
. Must see.
Дата выхода в мировой прокат: 24 июля
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Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
«Дюна 2» / Dune: Part Two
Первая часть адаптации знаменитого романа Фрэнка Герберта заканчивалась практически на полуслове, но еще до выхода картины 2021 года было известно, что продолжению быть. В сиквеле, создаваемом Дени Вильневым
, помимо основного звездного состава, появятся Флоренс Пью
, Остин Батлер
, Леа Сейду
и Кристофер Уокен
. За музыку вновь отвечает маэстро Ханс Зиммер
.
Дата выхода в мировой прокат: 28 февраля
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«Дюна»: Это коммунальная пустыня
«Королевство планеты обезьян» / Kingdom of the Planet of the Apes
Создатель трилогии «Бегущий в лабиринте
» Уэс Болл
сняд продолжение вселенной «Планеты обезьян
» с участием Фрейи Аллан
, Кевина Дюрана
, Дичен Лакмен
и Уильяма Эйч Мэйси
. События развернутся спустя много лет после завершения «Войны за планету обезьян
», вышедшей семь лет назад. В эпицентре повествования окажется разумный примат, наблюдавший за похищением своего клана, который отправляется в путешествие, чтобы обрести свободу.
Дата выхода в мировой прокат: 8 мая
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«Планета обезьян: Война» // Цезарь должен умереть
«Космонавт» / Spaceman
Приключенческая драма Йохана Ренка
, основанная на книге Ярослава Калфара «Космонавт из Богемии», поведает нам о чешском астронавте Якубе Прочацке (Адам Сандлер
), отправившемся в одиночку на Венеру и подружившемся с воображаемым инопланетным пауком. В фильме также заявлены Кэри Ханна Маллиган
, Пол Дано
, Изабелла Росселлини
и Лена Олин
.
Дата выхода в мировой прокат: 1 марта
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Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года
«Крейвен-охотник» / Kraven the Hunter
Экранизация очередного комикса из «паучьей» вселенной от Sony. На сей раз рассказ пойдет о заклятом враге Человека-паука, роль которого исполнит Аарон Тейлор-Джонсон
. Компанию ему составят Алессандро Нивола
, Расселл Кроу
, Фред Хехингер
и Ариана ДеБос
. Режиссером фильма выступает Джей Си Чендор
.
Дата выхода в мировой прокат: 24 августа
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Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года
«Мадам Паутина» / Madame Web
Дакота Джонсон
в кинокомиксе Си Джей Кларксон
предстанет в образе известной марвеловской ясновидящей, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть будущее и спасать людей от катастроф до того, как они произойдут. В актерской команде также числятся Сидни Суини
, Эмма Робертс
, Изабела Монер
, Тахар Рахим
и Адам Скотт
.
Дата выхода в мировой прокат: 14 февраля
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Мама, умер Спайдермен: почему будущее киновселенной Marvel вызывает опасения
«Марс Экспресс» / Mars Express
Французский мультфильм Жереми Перена
повествует про частную сыщицу Алин Руби и клона-андроида ее напарника Карлоса Ривьеры, погибшего пять лет назад. Этот странный дуэт отправляется на Марс, чтобы найти студентку-кибернетика Джун Чоу, за которой охотятся наемные убийцы. В оригинале можно услышать голоса Леа Дрюкер
, Матье Амальрика
и Марты Келлер
. Премьера картины состоялась на 76-м Каннском кинофестивале.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 14 марта
«Мечты робота» / Robot Dreams
Еще один любопытный мультфильм с фантастическими элементами создал Пабло Бергер
, подаривший нам незабываемую «Белоснежку
». Основой для трагикомедии послужил графический роман Сары Варон. По сюжету Пес живет на Манхэттене в Нью-Йорке, и ему надоело одиночество. Он решает построить себе робота-компаньона. Их дружба расцветает и они становятся неразлучными. Однажды летней ночью Пес с большой грустью вынужден бросить Робота на пляже... Лауреат Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси и европейского «Оскара». Недавно был номинирован на 96-й «Оскар».
Точная дата выхода в прокат: 25 января
«Микки 17» / Mickey 17
Адаптация романа Эдварда Эштона «Микки 7» от знаменитого корейского режиссера Пон Джун Хо
про «восстанавливаемого сотрудника» Микки (Роберт Паттинсон
), ставшего участником экспедиции по изучению покрытой льдом планеты Нифльхейм. Его посылают туда, где не могут работать обыкновенные люди, поэтому он обречен постоянно погибать и возрождаться: его сознание в случае кончины просто загружают в новое тело — и цикл повторяется сначала. Однако оказывается, что смерть оставляет след в сознании робота, и он все больше отдаляется от образа утилитарной машины. Компанию Паттинсону составят Стивен Ян
, Марк Руффало
и Тони Коллетт
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 29 марта
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Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
«Мятежная Луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы» / Rebel Moon: Part Two — The Scargiver
Зак Снайдер
снял для Netflix сиквел прошлогоднего фантастического боевика о мирной колонии на краю галактики. Кора в исполнении Софии Бутеллы
и выжившие воины (Джимон Хонсу
, Пэ Дуна
, Михиль Хаусман
) готовятся пожертвовать всем, сражаясь плечом к плечу с народом Вельдта. К свом ролям также вернутся Чарли Хэннем
, Рэй Фишер
, Кэри Элвис
, Эд Скрейн
и Джена Мэлоун
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 19 апреля
«Соник 3 в кино» / Sonic the Hedgehog 3
Спустя два года после сиквела
к зрителям вернется популярный персонаж игровой вселенной компании Sega. На сей раз Сонику (Бен Шварц
), Тейлзу (Коллин О'Шонесси
) и Наклзу (Идрис Эльба
) предстоит столкнуться с черным ежиком Шэдоу, созданным дедушкой доктора Роботника в рамках эксперимента под названием «Проект Тень». Джеймс Марсден
вновь занят в роли Тома Ваковски, в режиссерском кресле — снявший первые части серии Джефф Фаулер
.
Дата выхода в мировой прокат: 18 декабря
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«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
«Сто лет тому вперед»
Александр Андрющенко
постарается вернуть нам веру в человечество обновленной версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезневой. О новой экранизации повести Кира Булычева
«Сто лет тому вперед
» уже известно, что гостью из будущего сыграет Даша Верещагина
, Колю — Марк Эйдельштейн
, родителей девочки из будущего — Константин Хабенский
и Виктория Исакова
, а космического пирата Весельчака У — Александр Петров
. Юре Борисову
досталась роль некоего Глота, Федор Бондарчук
подарил свой голос роботу Вертеру.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 апреля
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Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
«Трансформеры один» / Transformers One
Крис Хемсворт
, Скарлетт Йоханссон
, Джон Хэмм
, Кигэн-Майкл Ки
и Лоуренс Фишберн
озвучили персонажей мультфильма Джоша Кули
, чье действие происходит на планете Кибертрон. Это история о том, как юные Оптимус Прайм и Мегатрон превратились из братьев по оружию в заклятых врагов. В продюсерской команде — Стивен Спилберг
и Майкл Бэй
.
Дата выхода в мировой прокат: 13 сентября
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CinemaCon 2023: главные трейлеры Disney, Paramount, Lionsgate и Warner Bros.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» / Furiosa: A Mad Max Saga
Великий Джордж Миллер
решил порадовать нас приквелом к «Дороге ярости
», позвав Аню Тейлор-Джой
на роль будущей напарницы бывшего копа Макса Рокатански. Компанию актрисе составят Крис Хемсворт, Яхья Абдул-Матин II
и Том Берк
, за визуальную составляющую отвечает выдающийся оператор Джон Сил
на пару с Саймоном Дагганом
. Must see.
Дата выхода в мировой прокат: 22 мая
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«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х
«Человек-паук: За пределами Вселенной» / Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
Продолжение мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных
» закручено вокруг Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других людей-пауков из разных реальностей, которые сражаются за Мультивселенную. Персонажи говорят голосами Шамейка Мура
, Лорен Велес
, Джейка Джонсона
, Хейли Стейнфилд
, Дэниела Калуи
, Оскара Айзека
, Джейсона Шварцмана
и Махершалы Али
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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Я не пустое место: «Человек-Паук: Паутина вселенных» — новый эталон анимации
«Чужой: Ромул» / Alien: Romulus
Создатель дилогии «Не дыши
» Феде Альварес
под присмотром продюсера Ридли Скотта
снял молодежный фантастический хоррор о группе молодых героев, которые, находясь на далекой планете, оказываются в противостоянии с ксеноморфами. В актерском ансамбле — Кэйли Спэни
, Арчи Рено
, Дэвид Джонсон
, Спайк Фирн
и Изабела Монер. Сценарий Альварес написал вместе со своим постоянным соавтором Родо Саягесом
, оператором выступил Гало Оливарес
, работавший над мрачной сказкой «Гретель и Гензель
» с Софией Лиллис
.
Дата выхода в мировой прокат: 14 августа
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Скрытый враг: 25 киносюжетов об инопланетянах, прячущихся внутри людей
«Электрический штат» / The Electric State
Энтони
и Джо Руссо
экранизируют арт-бук художника Саймона Столенхага
. По сюжету антиутопии Соединенные Штаты Америки обезлюдели, немногочисленные выжившие скитаются по миру в поисках пропитания и нейротоксина — цифрового наркотика, превращающего потребителя в вегетативного зомби. Девочка Мишель (Милли Бобби Браун
) и робот Скип, путешествуя по миру, изучают остатки умирающей цивилизации и наблюдают за тем, как на место людей приходят машины. В фильме Netflix также сыграют Крис Пратт
, Джонатан Ке Кван
, Стэнли Туччи
и Билли Боб Торнтон
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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