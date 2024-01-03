Смотреть онлайн: «Нежность», «Прелесть» и «Настоящий детектив»

Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру
«Как друзья Захара женили» (1 сезон)
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Премьера: 1 января
Платформа: Okko, Кинопоиск
«Первая комедия года» от Бориса Дергачева
(«Праздники»
, пилотная серия «Макрона»
) и Павла Кривчика
(«Восьмидесятые»
, «Контакт»
). Кубанский парень Захар (Сергей Бондарчук
) готовится к свадьбе с любимой девушкой, но лодка семейного счастья внезапно дает течь. Бракосочетание переносится на неопределенный срок, потому что Алёна (Юлия Франц
) оказывается не готова связывать свою жизнь с простаком, любителем пива и египетских отелей All Inclusive. Ей семейная жизнь представлялась возвышенным приключением, в то время как Захар предпочитает умным книжкам по саморазвитию отдых перед телевизором или в компании своих друзей. Им и придется теперь налаживать личную жизнь друга, походя решая и свои семейные проблемы.
В комедии «Как друзья Захара женили» сыграли Борис Дергачев, Даниил Вахрушев
, Никита Павленко
и Владимир Канухин
— последнему отведена роль краснодарского альфонса, который, в отличие от прочих простоватых мужичков «с района», знает женскую психологию и будет выступать голосом разума в отношениях Захара и его избранницы. В дополнение к юмору о семейных проблемах проект отличается нетипичной для жанра фактурой: атмосфера курортов Краснодарского края действует особенно умиротворительно, когда за окном январские морозы.
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Комедия о Захаре, «Стая» и «1703»: сериалы, показанные на фестивале ORIGINAL+
«Нежность» (2 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Иви
Первый сезон сериала «Нежность»
(основанный на одноименном короткометражном фильме
) стал одним из главных сериальных событий 2020 года: воздушная мелодрама Анны Меликян
об одном маленьком, но очень ярком любовном приключении Елены Подберезкиной (Виктория Исакова
) растопила сердца зрителей и критиков очаровательным «шестидесятничеством». Второй сезон сериала поставлен уже не Меликян, а Владимиром Щегольковым
, и из перемены режиссера вытекает главная особенность новой «Нежности»: теперь это мужская история, главным героем которой выступает Сергей Николаевич (Евгений Цыганов
). Он, так странно исчезнувший из номера «Астории» в прошлом сезоне, теперь разбирается со своими демонами.
Путешествуя по открыточному Петербургу герой мается странной галлюцинацией: повсюду его преследует призрак Елены, с которой он провел ночь. Чтобы избавиться от наваждения, герою Цыганова требуется разрешить ряд личных проблем: помириться с дочерью, полюбить свою набившую оскомину работу и разобраться в самом себе. Компанию Цыганову в этом путешествии составят
Тимофей Трибунцев
, Максим Лагашкин
, Светлана Ходченкова
и Михаил Боярский
.
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Служебный роман: рецензия на продолжение «Нежности»
«Недетское кино» (1 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Wink.ru
Комедийный сериал Александра Богуславского
закрепляет тренд на возвращение сказок в российское кинопространство: его героям, школьникам Дане (Кай Гетц
) и Тасе (Диана Енакаева
), тоже придется иметь дело с фольклорной нечистью, попавшей в наш мир из случайно открытого временного портала. В современность переносятся Кикимора (Александра Ребенок
), Леший (Евгений Овчинников
), а также древний богатырь Даньслав (Александр Головин
). Встреча с героями сказочного прошлого изменит жизнь детей: кроме исправления временных парадоксов и возвращения пришельцев обратно в прошлое, они получат возможность наладить отношения с родными, совершить ряд совсем недетских подвигов и найти свое призвание, сняв фестивальное кино для городского конкурса талантов.
«Предпоследняя инстанция» (3 сезон)
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Премьера: 1 января
Платформа: Okko
Финальный сезон сериала онлайн-кинотеатра Okko о буднях сотрудников Управления по распределению душ. С финала второго цикла «Предпоследней инстанции» прошел год — Максим (Павел Прилучный
) оставил ведомство ради семьи. Но распределители душ бывшими не бывают, на свадьбу Максима являются непрошенные гости в лице Люцифера (Равшана Куркова
) и архангела Гавриила (Сергей Новосад
). Несут дурную весть: вот-вот настанет Судный день, и отсрочить глобальную катастрофу можно только одним способом — поймать задержавшихся на Земле «счастливчиков», проживших дольше, чем им отведено. Среди обманувших систему скрывается и спустившийся на Землю Ангел Гнева Эсраил, особенно опасный для мироздания. К своим ролям в сериале вернулись Федор Добронравов
, Дарья Мельникова
, Ирина Розанова
, а также Максим Лагашкин — в роли, ни много ни мало, спустившегося в мир живых Михаила Ломоносова.
«Инспектор Гаврилов» (1 сезон)
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Премьера: 2 января
Платформа: START
Мошенник Саша Медный (Виктор Добронравов
) решает завязать с преступным миром и отправляется на последнее дело. В поезде до Владивостока он знакомится с соседом по купе — майором полиции Гавриловым, направляющимся в маленький городок Усть-Шахтинск. Ночью захмелевший полицейский случайно выпадает из поезда, а Медный забирает его форму и документы, получая новую личность и шанс изменить жизнь. Теперь он — начальник полиции провинциального города.
Режиссером сериала «Инспектор Гаврилов» выступил Кирилл Васильев
, ранее поставивший проект «Галя, у нас отмена!»
и комедию «Корни»
— тоже о переезде в богом забытый населенный пункт. Сотрудников органов правопорядка, попавших в подчинение к ненастоящему Гаврилову, играют Екатерина Стулова
и Денис Власенко
.
«Медиатор» (3 сезон)
Премьера: 4 января
Платформа: START, Кинопоиск
Одиозный специалист по переговорам, умелый манипулятор и сердцеед Андрей Павлов возвращается на экраны, чтобы противостоять сектантам и маньякам. В третьем сезоне «Медиатора» герою Андрея Бурковского
предстоит раскрыть серию убийств девушек на пару со следователем СК Евгенией (Софья Лебедева
). Дело осложняется тем, что Павлов — одновременно и детектив, и главная «улика» в разворачивающемся деле.
Режиссер Артем Аксененко
продолжает исследование новых форм преступлений, характерных для информационной эпохи: к уже привычным для сериала темам абьюза, психологического давления и манипуляций добавились сюжеты об интернет-травле и мытарствах преступника: медиатор Павлов, как и его коллега Артем Стрелецкий («Триггер»
) из франшизы Кинопоиска, оказывается «сбитым летчиком», выброшенным из профессии и вынужденным разбираться в первую очередь не с чужими, а с собственными демонами.
«Одна жизнь» (1 сезон)
Премьера: 4 января
Платформа: KION
Геймеру Игорю (Даниил Вахрушев) уже тридцать лет, но он все еще не намерен взрослеть: сутками играет в видеоигры, заливаясь энергетиками и превращая квартиру в мусорный полигон. В его жизни нет никаких трудностей, ведь любую проблему Игоря всегда помогут решить родители и близкие, позволяющие парню лишний раз не выбираться в реальность из киберпространства. Но попавшая в руки видеоигра изменит его жизнь. Каждый пропущенный удар, неверный шаг, сделанный его персонажем, отзывается в реальном мире.
Игрок оказывается заперт в своей квартире наедине с компьютером, в то время как безликий психопат объявляет охоту за его родными. Владимир Боровой
поставил для KION виртуальный триллер, недвусмысленно отсылающий к эстетике «Пилы»
и игры «Silent Hill 4: The Room»
: человек, изолированный от мира, пытается закончить кровавую игру, сохранив жизнь и разум. Примечательно, что сценаристом «Одной жизни», помимо Борового, также выступил Алексей Френкель
, писавший корпус фильмов о «Неуловимых»
, а также работавший над скриптами к культовой жести документального проекта «Криминальная Россия»
. Еще одна «фишка» проекта — его адаптированность к просмотру в «вертикальном» формате, удобном для смартфонов.
«Третий лишний» / Ted (1 сезон)
Премьера: 11 января
Платформа: Peacock
Король неполиткорректного юмора Сэт Макфарлейн
(идеолог мультсериала «Гриффины»
и пародийной космооперы «Орвилл»
) возвращает на экраны один из самых ярких своих проектов — комедию о плюшевом медвежонке, который пьет пиво, ругается матом и употребляет запрещенные вещества. Сериал «Третий лишний» — предыстория одноименного фильма
о юности Джона Беннета (в фильмах его играл Марк Уолберг
, здесь — молодой артист Макс Буркхолдер
) и его попытках найти себе девушку. Волшебный друг-медвежонок старается помочь Джону в этом нелегком деле, но делает только хуже, раз к разу ставя товарища в неловкое положение перед сверстниками.
Мишку Тэда в новом шоу озвучит сам Макфарлейн, он же писал для «Третьего лишнего» сценарий в компании с Полом Корригэном
и Брэдом Уолшем
— авторами шуток для «Американской семейки»
и скандального ситкома «Женаты с детьми»
. Очевидно, вдохновлялись создатели не только оригинальной дилогией фильмов, но и обширным пластом американской телевизионной культуры: ситуационными комедиями из ранних девяностых, которые могут огорошить сегодняшнего зрителя смелостью юмора.
«Настоящий детектив» / True Detective (4 сезон)
Премьера: 14 января
Платформа: MAX
В 2024 году легендарный детективный процедурал-антология, созданный шоураннером Ником Пиццолатто
, заходит на территорию «Фарго»
— действие нового сезона шоу разворачивается на Аляске. Расследование убийства шести работников научной станции ведут женщины-полицейские: Лиз Дэнверс (Джоди Фостер
) и Эванджелин Наварро (профессиональный боксер Кали Рейс
). Новый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок «Ночная страна».
Продолжение истории американских детективов и преступлений с ритуальным подтекстом поставит Исса Лопес
, ранее работавшая над мексиканскими фильмами «Строптивая девчонка»
и «Тигры не боятся»
. В четвертом сезоне также сыграют Фиона Шоу
, Джон Хоукс
и Кристофер Экклстон
. Сценарий для шоу написал Сэм Левинсон
, автор сверхпопулярного сериала «Эйфория»
и одного из главных провалов в истории кабельного канала HBO — многосерийной драмы «Кумир»
.
«Месье Спейд» / Monsieur Spade (1 сезон)
Премьера: 15 января
Платформа: AMC+, Amediateka
Детектив от американского телеканала AMC — вольная трактовка биографии Сэма Спейда, главного героя культовых романов Дэшила Хэммета
. В XX веке роль Спейда на экране воплощали Рикардо Кортез
, Уильям Уоррен
, Джордж Сигал
, а также великий Хамфри Богарт
(«Мальтийский сокол»
). В новом тысячелетии Сэмом Спейдом стал Клайв Оуэн
, сыгравший детектива, перебравшегося из США во Францию. Работа легендарному сыщику найдется и здесь: несмотря на почтенный возраст и статус «пенсионера-экспата», месье Спейд берется расследовать дело об убийстве монахинь.
Режиссером и сценаристом «Месье Спейда» стал Скотт Фрэнк
, создатель хитового шахматного триллера Netflix «Ход королевы»
. Ему предстоит вернуть на телевидение культовый образ ироничного и хитрого детектива, предпочитающего использовать разум вместо пистолета — неслучайно именно Сэм Спэйд в итоге оказался одним из главных героев Голливуда конца тридцатых, повлиявших не только на жанр нуар-фильмов, но и на становление образа независимого эксперта по преступлениям, раскрывающего страшные тайны, до которых настоящая полиция никогда бы не докопалась.
«Прелесть» (1 сезон)
Премьера: 18 января
Платформа: PREMIER
Много лет назад в провинциальном моногороде, живущем только благодаря комбинату по переработке драгоценных металлов, случилось преступление: похищены золотые слитки на миллиарды рублей. В наши дни автоугонщик Цыган (Федор Федотов
) решает раскрыть это дело, потому что оно оказалось связанным с гибелью его отца. Дорога из золотых слитков ведет к директору комбината Осинскому (Филипп Янковский
), в прошлом большому криминальному авторитету.
В российской глубинке разворачивается новая глава саги о мифических «девяностых»: история легализации криминала, не отмоленных грехов и нового передела. Триллер «Прелесть» снял режиссер Динар Гарипов
(«Даркнет»
). В касте: Елизавета Кононова
, Максим Коновалов
и Олег Меньшиков
.
«Иные» (1 сезон)
Премьера: 25 января
Платформа: Кинопоиск
Городское фэнтези в декорациях альтернативного СССР. В сороковых годах прошлого столетия девушка Аня (Ирина Мартыненко
) обнаруживает у себя паранормальные способности, предотвращающие смертельное ДТП на ленинградской улице. За ней начинают вести охоту спецслужбы, заинтересованные в силах «иных» — людей с новой ступени эволюции. В СССР для таких уникумов создан специализированный исследовательский институт, где особых людей не только изучают, но и готовят к особым миссиям.
Сериал Владимира Ракши
— зачин для большой медиафраншизы, которую Кинопоиск создает на пару с «Букмейтом». Незадолго до премьеры «Иных» на книжном сервисе опубликовали одноименную книгу за авторством Александры Яковлевой — позже сервисы обещают расширять свою вселенную. В идейном миксе «Людей Икс»
, «Дома странных детей»
и, вероятно, «Апостола»
, играют Илья Маланин
, Алексей Серебряков
и Николай Фоменко
. А также Вольфганг Черни
в образе таинственного злодея в железной маске.
«Властелины воздуха» / Masters of the Air (1 сезон)
Премьера: 26 января
Платформа: Apple TV+
Стивен Спилберг
и Том Хэнкс
вновь возвращаются к теме Второй мировой войны. «Властелины воздуха» — уже третья военная работа в тандеме режиссера и актера, вместе спродюсировавших важные для американского телевидения проекты: «Братьев по оружию»
и «Тихий океан»
. Оба мини-сериала создавались на основе реальных событий и рассказывали истории американских солдат, сражавшихся в Европе и Японии. Продолжение военной эпопеи, что странно, выходит уже не на HBO, а на стриминговом сервисе Apple — для компании новый проект должен стать настоящим блокбастером, удерживающим аудиторию (после финала «Теда Лассо»
на Apple TV+ будто бы совсем нечего смотреть).
Основой для проекта послужил документальный роман Дональда Л. Миллера, посвященный воздушным боям Второй мировой. Героями «Властелинов воздуха» станут летчики из «Кровавой сотни» — 100-й бомбардировочной группы ВВС США, совершавшие бомбовые рейды вглубь нацистской Германии. По словам исполнительного продюсера Гари Гетцмана
, проект создан как дань уважения американским военлетам. Режиссером первых двух эпизодов «Властелинов воздуха» стал Кэри Фукунага
, один из авторов «Настоящего детектива».
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Экспаты» / Expats (1 сезон)
— 2 января, Prime Video
«Эхо» / Echo (1 сезон)
— 10 января, Disney+
«Подземелье вкусностей» / Dungeon Meshi (1 сезон)
— 4 января, Netflix
«Зорро» / Zorro (1 сезон)
— 19 января, Prime Video
«Отель Хазбин» / Hazbin Hotel (1 сезон)
— 19 января, Prime Video
«Грисельда» / Griselda (1 сезон)
— 25 января, Netflix
«Очевидное невероятное» (1 сезон)
— январь, Okko
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