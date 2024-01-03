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Смотреть онлайн: «Нежность», «Прелесть» и «Настоящий детектив»

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3 января 2024

Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру

«Как друзья Захара женили» (1 сезон)
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Премьера: 1 января
Платформа: Okko, Кинопоиск


«Первая комедия года» от Бориса Дергачева («Праздники», пилотная серия «Макрона») и Павла Кривчика («Восьмидесятые», «Контакт»). Кубанский парень Захар (Сергей Бондарчук) готовится к свадьбе с любимой девушкой, но лодка семейного счастья внезапно дает течь. Бракосочетание переносится на неопределенный срок, потому что Алёна (Юлия Франц) оказывается не готова связывать свою жизнь с простаком, любителем пива и египетских отелей All Inclusive. Ей семейная жизнь представлялась возвышенным приключением, в то время как Захар предпочитает умным книжкам по саморазвитию отдых перед телевизором или в компании своих друзей. Им и придется теперь налаживать личную жизнь друга, походя решая и свои семейные проблемы.

В комедии «Как друзья Захара женили» сыграли Борис Дергачев, Даниил Вахрушев, Никита Павленко и Владимир Канухин — последнему отведена роль краснодарского альфонса, который, в отличие от прочих простоватых мужичков «с района», знает женскую психологию и будет выступать голосом разума в отношениях Захара и его избранницы. В дополнение к юмору о семейных проблемах проект отличается нетипичной для жанра фактурой: атмосфера курортов Краснодарского края действует особенно умиротворительно, когда за окном январские морозы.

Читать: Комедия о Захаре, «Стая» и «1703»: сериалы, показанные на фестивале ORIGINAL+


«Нежность» (2 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Иви


Первый сезон сериала «Нежность» (основанный на одноименном короткометражном фильме) стал одним из главных сериальных событий 2020 года: воздушная мелодрама Анны Меликян об одном маленьком, но очень ярком любовном приключении Елены Подберезкиной (Виктория Исакова) растопила сердца зрителей и критиков очаровательным «шестидесятничеством». Второй сезон сериала поставлен уже не Меликян, а Владимиром Щегольковым, и из перемены режиссера вытекает главная особенность новой «Нежности»: теперь это мужская история, главным героем которой выступает Сергей Николаевич (Евгений Цыганов). Он, так странно исчезнувший из номера «Астории» в прошлом сезоне, теперь разбирается со своими демонами.

Путешествуя по открыточному Петербургу герой мается странной галлюцинацией: повсюду его преследует призрак Елены, с которой он провел ночь. Чтобы избавиться от наваждения, герою Цыганова требуется разрешить ряд личных проблем: помириться с дочерью, полюбить свою набившую оскомину работу и разобраться в самом себе. Компанию Цыганову в этом путешествии составят
Тимофей Трибунцев, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова и Михаил Боярский.

Читать: Служебный роман: рецензия на продолжение «Нежности»


«Недетское кино» (1 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Wink.ru


Комедийный сериал Александра Богуславского закрепляет тренд на возвращение сказок в российское кинопространство: его героям, школьникам Дане (Кай Гетц) и Тасе (Диана Енакаева), тоже придется иметь дело с фольклорной нечистью, попавшей в наш мир из случайно открытого временного портала. В современность переносятся Кикимора (Александра Ребенок), Леший (Евгений Овчинников), а также древний богатырь Даньслав (Александр Головин). Встреча с героями сказочного прошлого изменит жизнь детей: кроме исправления временных парадоксов и возвращения пришельцев обратно в прошлое, они получат возможность наладить отношения с родными, совершить ряд совсем недетских подвигов и найти свое призвание, сняв фестивальное кино для городского конкурса талантов.


«Предпоследняя инстанция» (3 сезон)
▶Смотреть онлайн
Премьера: 1 января
Платформа: Okko


Финальный сезон сериала онлайн-кинотеатра Okko о буднях сотрудников Управления по распределению душ. С финала второго цикла «Предпоследней инстанции» прошел год — Максим (Павел Прилучный) оставил ведомство ради семьи. Но распределители душ бывшими не бывают, на свадьбу Максима являются непрошенные гости в лице Люцифера (Равшана Куркова) и архангела Гавриила (Сергей Новосад). Несут дурную весть: вот-вот настанет Судный день, и отсрочить глобальную катастрофу можно только одним способом — поймать задержавшихся на Земле «счастливчиков», проживших дольше, чем им отведено. Среди обманувших систему скрывается и спустившийся на Землю Ангел Гнева Эсраил, особенно опасный для мироздания. К своим ролям в сериале вернулись Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Ирина Розанова, а также Максим Лагашкин — в роли, ни много ни мало, спустившегося в мир живых Михаила Ломоносова.


«Инспектор Гаврилов» (1 сезон)
▶Смотреть онлайн
Премьера: 2 января
Платформа: START


Мошенник Саша Медный (Виктор Добронравов) решает завязать с преступным миром и отправляется на последнее дело. В поезде до Владивостока он знакомится с соседом по купе — майором полиции Гавриловым, направляющимся в маленький городок Усть-Шахтинск. Ночью захмелевший полицейский случайно выпадает из поезда, а Медный забирает его форму и документы, получая новую личность и шанс изменить жизнь. Теперь он — начальник полиции провинциального города.

Режиссером сериала «Инспектор Гаврилов» выступил Кирилл Васильев, ранее поставивший проект «Галя, у нас отмена!» и комедию «Корни» — тоже о переезде в богом забытый населенный пункт. Сотрудников органов правопорядка, попавших в подчинение к ненастоящему Гаврилову, играют Екатерина Стулова и Денис Власенко.


«Медиатор» (3 сезон)
Премьера: 4 января
Платформа: START, Кинопоиск


Одиозный специалист по переговорам, умелый манипулятор и сердцеед Андрей Павлов возвращается на экраны, чтобы противостоять сектантам и маньякам. В третьем сезоне «Медиатора» герою Андрея Бурковского предстоит раскрыть серию убийств девушек на пару со следователем СК Евгенией (Софья Лебедева). Дело осложняется тем, что Павлов — одновременно и детектив, и главная «улика» в разворачивающемся деле.

Режиссер Артем Аксененко продолжает исследование новых форм преступлений, характерных для информационной эпохи: к уже привычным для сериала темам абьюза, психологического давления и манипуляций добавились сюжеты об интернет-травле и мытарствах преступника: медиатор Павлов, как и его коллега Артем Стрелецкий («Триггер») из франшизы Кинопоиска, оказывается «сбитым летчиком», выброшенным из профессии и вынужденным разбираться в первую очередь не с чужими, а с собственными демонами.


«Одна жизнь» (1 сезон)
Премьера: 4 января
Платформа: KION

Кадр из сериала Одна жизнь

Геймеру Игорю (Даниил Вахрушев) уже тридцать лет, но он все еще не намерен взрослеть: сутками играет в видеоигры, заливаясь энергетиками и превращая квартиру в мусорный полигон. В его жизни нет никаких трудностей, ведь любую проблему Игоря всегда помогут решить родители и близкие, позволяющие парню лишний раз не выбираться в реальность из киберпространства. Но попавшая в руки видеоигра изменит его жизнь. Каждый пропущенный удар, неверный шаг, сделанный его персонажем, отзывается в реальном мире.

Игрок оказывается заперт в своей квартире наедине с компьютером, в то время как безликий психопат объявляет охоту за его родными. Владимир Боровой поставил для KION виртуальный триллер, недвусмысленно отсылающий к эстетике «Пилы» и игры «Silent Hill 4: The Room»: человек, изолированный от мира, пытается закончить кровавую игру, сохранив жизнь и разум. Примечательно, что сценаристом «Одной жизни», помимо Борового, также выступил Алексей Френкель, писавший корпус фильмов о «Неуловимых», а также работавший над скриптами к культовой жести документального проекта «Криминальная Россия». Еще одна «фишка» проекта — его адаптированность к просмотру в «вертикальном» формате, удобном для смартфонов.


«Третий лишний» / Ted (1 сезон)
Премьера: 11 января
Платформа: Peacock

кадр из сериала Третий лишний

Король неполиткорректного юмора Сэт Макфарлейн (идеолог мультсериала «Гриффины» и пародийной космооперы «Орвилл») возвращает на экраны один из самых ярких своих проектов — комедию о плюшевом медвежонке, который пьет пиво, ругается матом и употребляет запрещенные вещества. Сериал «Третий лишний» — предыстория одноименного фильма о юности Джона Беннета (в фильмах его играл Марк Уолберг, здесь — молодой артист Макс Буркхолдер) и его попытках найти себе девушку. Волшебный друг-медвежонок старается помочь Джону в этом нелегком деле, но делает только хуже, раз к разу ставя товарища в неловкое положение перед сверстниками.

Мишку Тэда в новом шоу озвучит сам Макфарлейн, он же писал для «Третьего лишнего» сценарий в компании с Полом Корригэном и Брэдом Уолшем — авторами шуток для «Американской семейки» и скандального ситкома «Женаты с детьми». Очевидно, вдохновлялись создатели не только оригинальной дилогией фильмов, но и обширным пластом американской телевизионной культуры: ситуационными комедиями из ранних девяностых, которые могут огорошить сегодняшнего зрителя смелостью юмора.


«Настоящий детектив» / True Detective (4 сезон)
Премьера: 14 января
Платформа: MAX


В 2024 году легендарный детективный процедурал-антология, созданный шоураннером Ником Пиццолатто, заходит на территорию «Фарго» — действие нового сезона шоу разворачивается на Аляске. Расследование убийства шести работников научной станции ведут женщины-полицейские: Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (профессиональный боксер Кали Рейс). Новый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок «Ночная страна».

Продолжение истории американских детективов и преступлений с ритуальным подтекстом поставит Исса Лопес, ранее работавшая над мексиканскими фильмами «Строптивая девчонка» и «Тигры не боятся». В четвертом сезоне также сыграют Фиона Шоу, Джон Хоукс и Кристофер Экклстон. Сценарий для шоу написал Сэм Левинсон, автор сверхпопулярного сериала «Эйфория» и одного из главных провалов в истории кабельного канала HBO — многосерийной драмы «Кумир».


«Месье Спейд» / Monsieur Spade (1 сезон)
Премьера: 15 января
Платформа: AMC+, Amediateka


Детектив от американского телеканала AMC — вольная трактовка биографии Сэма Спейда, главного героя культовых романов Дэшила Хэммета. В XX веке роль Спейда на экране воплощали Рикардо Кортез, Уильям Уоррен, Джордж Сигал, а также великий Хамфри Богарт («Мальтийский сокол»). В новом тысячелетии Сэмом Спейдом стал Клайв Оуэн, сыгравший детектива, перебравшегося из США во Францию. Работа легендарному сыщику найдется и здесь: несмотря на почтенный возраст и статус «пенсионера-экспата», месье Спейд берется расследовать дело об убийстве монахинь.

Режиссером и сценаристом «Месье Спейда» стал Скотт Фрэнк, создатель хитового шахматного триллера Netflix «Ход королевы». Ему предстоит вернуть на телевидение культовый образ ироничного и хитрого детектива, предпочитающего использовать разум вместо пистолета — неслучайно именно Сэм Спэйд в итоге оказался одним из главных героев Голливуда конца тридцатых, повлиявших не только на жанр нуар-фильмов, но и на становление образа независимого эксперта по преступлениям, раскрывающего страшные тайны, до которых настоящая полиция никогда бы не докопалась.


«Прелесть» (1 сезон)
Премьера: 18 января
Платформа: PREMIER


Много лет назад в провинциальном моногороде, живущем только благодаря комбинату по переработке драгоценных металлов, случилось преступление: похищены золотые слитки на миллиарды рублей. В наши дни автоугонщик Цыган (Федор Федотов) решает раскрыть это дело, потому что оно оказалось связанным с гибелью его отца. Дорога из золотых слитков ведет к директору комбината Осинскому (Филипп Янковский), в прошлом большому криминальному авторитету.
В российской глубинке разворачивается новая глава саги о мифических «девяностых»: история легализации криминала, не отмоленных грехов и нового передела. Триллер «Прелесть» снял режиссер Динар Гарипов («Даркнет»). В касте: Елизавета Кононова, Максим Коновалов и Олег Меньшиков.


«Иные» (1 сезон)
Премьера: 25 января
Платформа: Кинопоиск


Городское фэнтези в декорациях альтернативного СССР. В сороковых годах прошлого столетия девушка Аня (Ирина Мартыненко) обнаруживает у себя паранормальные способности, предотвращающие смертельное ДТП на ленинградской улице. За ней начинают вести охоту спецслужбы, заинтересованные в силах «иных» — людей с новой ступени эволюции. В СССР для таких уникумов создан специализированный исследовательский институт, где особых людей не только изучают, но и готовят к особым миссиям.

Сериал Владимира Ракши — зачин для большой медиафраншизы, которую Кинопоиск создает на пару с «Букмейтом». Незадолго до премьеры «Иных» на книжном сервисе опубликовали одноименную книгу за авторством Александры Яковлевой — позже сервисы обещают расширять свою вселенную. В идейном миксе «Людей Икс», «Дома странных детей» и, вероятно, «Апостола», играют Илья Маланин, Алексей Серебряков и Николай Фоменко. А также Вольфганг Черни в образе таинственного злодея в железной маске.


«Властелины воздуха» / Masters of the Air (1 сезон)
Премьера: 26 января
Платформа: Apple TV+


Стивен Спилберг и Том Хэнкс вновь возвращаются к теме Второй мировой войны. «Властелины воздуха» — уже третья военная работа в тандеме режиссера и актера, вместе спродюсировавших важные для американского телевидения проекты: «Братьев по оружию» и «Тихий океан». Оба мини-сериала создавались на основе реальных событий и рассказывали истории американских солдат, сражавшихся в Европе и Японии. Продолжение военной эпопеи, что странно, выходит уже не на HBO, а на стриминговом сервисе Apple — для компании новый проект должен стать настоящим блокбастером, удерживающим аудиторию (после финала «Теда Лассо» на Apple TV+ будто бы совсем нечего смотреть).

Основой для проекта послужил документальный роман Дональда Л. Миллера, посвященный воздушным боям Второй мировой. Героями «Властелинов воздуха» станут летчики из «Кровавой сотни» — 100-й бомбардировочной группы ВВС США, совершавшие бомбовые рейды вглубь нацистской Германии. По словам исполнительного продюсера Гари Гетцмана, проект создан как дань уважения американским военлетам. Режиссером первых двух эпизодов «Властелинов воздуха» стал Кэри Фукунага, один из авторов «Настоящего детектива».


ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Экспаты» / Expats (1 сезон) — 2 января, Prime Video

«Эхо» / Echo (1 сезон) — 10 января, Disney+

«Подземелье вкусностей» / Dungeon Meshi (1 сезон) — 4 января, Netflix

«Зорро» / Zorro (1 сезон) — 19 января, Prime Video

«Отель Хазбин» / Hazbin Hotel (1 сезон) — 19 января, Prime Video

«Грисельда» / Griselda (1 сезон) — 25 января, Netflix

«Очевидное невероятное» (1 сезон) — январь, Okko

Максим Гревцев
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