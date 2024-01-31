Третий «Лед», «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом и еще 12 фильмов февраля

Новый фильм Вима Вендерса, в этот раз о японских уборщиках общественных туалетов во главе с Кодзи Якусе. Разумеется, в грязном труде режиссер обнаруживает ослепительную чистоту души. Банальный вроде бы вывод, но нужны глаза, как у Вендерса, чтобы его разглядеть, и руки, как у Вендерса, чтобы донести это чудо до нас. Мировая премьера картины состоялась на Каннском фестивале.
Комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли – это история про второй шанс, про новую жизнь. В центре сюжета — востребованный и избалованный актер Слава, который в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.
Психологический триллер на актуальную остросоциальную тему в постановке дебютанта Максима Кузнецова. Главный герой Женя (Кузьма Котрелев) готовился жить с девушкой (Александра Дроздова) долго и счастливо, пока их романтическая ночная прогулка не обернулась неожиданной встречей с полицией и последующим задержанием. Парня посадили по «народной» 228 статье, хотя он и утверждал, что запрещенные вещества подкинули сотрудники правоохранительных органов. Освободившись через пару лет, Женя снова становится удобным подозреваемым, когда в городе начинают пропадать дети.
Семейная комедия Кирилла Кемница, где вместе с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце в кадре появится настоящий медвежонок. По сюжету семья Ковалевых переживает не лучшие времена. Папа Александр (Кологривый), в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», так и не может восстановиться после серьезной травмы. Маме (Муцениеце) приходится справляться с вынужденной ролью главы семьи. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей — ни во дворе, ни в школе. И когда он приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, — их мир, кажется, вовсе начинает трещать по швам. Но, возможно, именно мишка — последний шанс Ковалевых сохранить семью.
Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери: он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять — он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. В ролях Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозеров и Елена Николаева.
Французский режиссер вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг («Вечность») адаптировал роман Марселя Руффа «Жизнь и страсть Додена-Буффана», позвав на главные роли Жюльет Бинош и Бенуа Мажимеля. Это история Эжени и Додена – дуэта одаренных поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней. Лауреат 76-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Энтони Хопкинс, Джонни Флинн, Хелена Бонем Картер, Джонатан Прайс, Ромола Гарай, Лена Олин и Марта Келлер сыграли в биографической драме Джеймса Хоуза, основанной на книге Барбары Уинтон «Если это возможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона». Фильм повествует о скромном и не публичном джентльмене, которого приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Участник фестиваля в Торонто.
Британский мистический хоррор Альберто Корредора с Фрейей Аллан, Джереми Ирвином, Питером Мулланом, Недом Деннехи и Сэффрон Берроуз. По сюжету молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с древней ведьмой-оборотнем в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.
Новая лирическая комедия от «Квартета И». Четверо друзей Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов приезжают в Стамбул, чтобы повидаться со своим другом Вадимом, но узнают печальную новость: их друг скоропостижно умер. Таким образом один день в Стамбуле превращается в вечер памяти Вадима. Герои вспоминают смешные случаи из жизни, делятся воспоминаниями и грустят о неизбежном.
Канадско-французская романтическая трагикомедия Моньи Шокри про Софию (Магали Лепин-Блондо) и Сильвена (Пьер-Ив Кардинал). Она с легкостью цитирует Платона и Шопенгауэра, пьет изысканное вино и преподает теорию любви. Ему интереснее теории заговоров, а чинить крыши проще, чем рассуждать о чувствах. К тому же он завсегдатай пивного бара. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга или влюбиться без памяти. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале.
На фестивале «Окно в Европу» в Выборге ленте вручили главный приз конкурса игрового кино, специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» и большой приз имени Армена Медведева за первое место в конкурсе «Выборгский счет». Также фильм – лауреат смотров «Одна шестая» (лучший национальный игровой дебют) и «Северный характер» (приз за лучшую женскую роль). Елена Яковлева исполняет в нем роль Татьяны, у которой есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.
Фантастический триллер Ильи Шагалова, получивший приз «За реальность» на фестивале «Короче». В недалеком будущем победила стабильность, и теперь эмоции под запретом, а жизнь подчинена строгим инструкциям. Стас образцовый гражданин нового идеального мира, живет с примерной женой и послушным сыном. Но однажды он выпустит чувства на свободу и ему придется выбрать между семьей и любимой женщиной, между привычным благополучием и опасной неизвестностью. В ролях Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Любовь Толкалина, Павел Кабанов и Глеб Пускепалис.
Альберто Амманн и Бруна Куси в испанской драме про венесуэльского урбаниста Диего и современную танцовщицу из Барселоны Елену, которые переезжают в США с одобренной визой, чтобы начать новую жизнь. Они намерены сделать профессиональную карьеру и создать семью в «стране возможностей». Но при входе в иммиграционную зону нью-йоркского аэропорта герои попадают в комнату вторичного досмотра, где пограничники подвергают их неприятному процессу проверки и психологически изнурительному допросу. В течение последующих нескольких часов судьба Елены, Диего и их мечты окажется под вопросом, поскольку чиновник, проводящий допрос, раскроет секреты, которыми они еще не делились друг с другом и не раскрывали в предыдущем процессе подачи заявления, что поставит под угрозу весь процесс и их взаимное доверие.
Режиссер Мэтт Браун («Человек, который познал бесконечность») экранизировал одноименную пьесу драматурга Марка Сен-Жермена про встречу основателя психоанализа Зигмунда Фрейда (Энтони Хопкинс) и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса (Мэттью Гуд). Сюжет фильма разворачивается накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов ученого.
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