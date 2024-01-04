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Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году

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4 января 2024

Подводя итоги прошлого, 2022 года для документального кино, мы писали про шизофренический раскол индустрии, повторяющий в целом разобщение всего общества. Ничего нового на этот счет сказать не можем: одновременно у нас и «всё идет по плану» и «всё катится в тартарары» — в зависимости от вашей оптики и мировоззрения. Происходит рост всего: фестивалей, количества неигрового контента и его зрителей, а также цензуры и тревожности. Каждый участник большого процесса ориентирован на свои цели, и мы попробуем зафиксировать, что происходит с документальным кино в цифрах и описать всё простыми словами.

Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году
фото: кадр из фильма "Святой архипелаг"

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 2023 году Министерство культуры поддержало 105 неигровых фильмов: 45 полнометражных и 60 короткометражных (среди них — только семь дебютов). Год назад их было 202. Общий объем субсидии на неигровое кино составил 534,5 миллиона рублей (на 200 миллионов меньше, чем в предыдущем). Появившийся в 2022 году Фонд поддержки регионального кино (ФПРК) в этом году профинансировал тот же объем картин: десять альманахов и 50 короткометражных документальных фильмов на сумму 150 миллионов рублей. Фонд культурных инициатив в 2023 году поддержал около 120 документальных аудиовизуальных произведений: фильмов, передач, сериалов. Сумма финансирования составила 690 миллионов рублей. Большие бюджеты на производство документального кино выделяет Институт развития интернета – ИРИ. Основная часть – телефильмы и интернет-ролики, но авторский док тоже попадается: в этом году таких работ было 15, а общий размер грантов составил также несколько сотен миллионов рублей. Так что в целом господдержка неигрового кино в 2023 году составила более двух миллиардов рублей.

Тенденция на сокращение финансирования министерством культуры продолжается (уже почти на треть по сравнению с предыдущими годами), хотя оно и так маленькое. Всем уже понятно, что хорошее документальное кино стоит не сильно меньше игрового, а на полтора миллиона рублей можно снять только халтуру. Тем более теперь, когда финансирование Министерства культуры стало 100%-м. Можно ли этому радоваться? Ведь это означает, что производитель не имеет права привлекать другие финансы, а вынужден делать кино только на тот небольшой бюджет, что дало ему государство. Посмотрим, что представят авторы в конце года, будет ли там хоть пять стоящих фильмов. Учитывая еще и то, что новая электронная система конкурсов на субсидии случайно или намерено оставила за бортом половину поданных проектов.

Так выглядят, к примеру, итоги года в ФПРК:




ЦЕНЗУРА СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Разумеется, источники финансирования оказывают влияние на тематику и формат фильмов: количество авторских работ неумолимо сокращается, цензурный контроль за выходящими фильмами усиливается, и в новом году эти тенденции будут только прогрессировать. Очевидно, что государственные деньги отпускаться будут исключительно на дистиллированный как физраствор контент, рассказывающий о человеке труда, успешных успехах и величии страны. А ведь документальное кино, да и вообще искусство, служит не только утешением или инструментом для воспитания граждан. Вообще, спорный вопрос, насколько искусство меняет нашу жизнь, можно ли хоть кого-то сделать лучше, показывая лишь красивое и величественное. Зачем-то ведь есть Босх, Гойя, Ремарк и еще тысяча примеров в мировой живописи, литературе, где произведения становятся зеркалом других сторон нашей жизни, отражают что-то страшное или печальное, дабы человек мог оценить свою духовную нищету и несправедливость мира. В нашей стране такие неигровые фильмы пока еще есть, но делаются они за счет каких-то других денег, а не государственных грошей.

Не менее — а может, и более — печальна ситуация с цензурой не государственной, но общественной, рождающейся из охоты на ведьм, ставшей традиционной ценностью. В последние дни года, например, случился внутренний цеховой конфликт вокруг фильма Евгения Милых «Артем и Ева», благополучно показанном на ряде российских (не говоря уж про международные) фестивалях. Картина о взаимоотношении двух очень молодых людей, решивших посвятить себя работе в порноиндустрии, поделила документалистов на два лагеря после того, как получила номинацию на премию им. Дзиги Вертова. Противниками этого дока была высказана мысль, что раз Министерство Культуры отказало фильму в выдаче прокатного удостоверения, то негоже его номинировать на премию профессионального сообщества. Забывая, видимо, что в этом году министерство не выдало ПУ таким фильмам, как «Сказка» Александра Сокурова, а также отобрало уже выданные прокатки у целого ряда проектов по принципу «кабы чего не вышло» или по указанию чиновников, стоящих выше министерских. Так что в документальном сообществе царит такой же разлад, как и повсюду. Одни ради нравственности на экране не возражают против усиления проверок и ограничений, иные от несвободы и давления вынуждены уезжать в другие страны или менять вид деятельности.

Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году
фото: кадр из фильма "Артем и Ева"


ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

Можно ли назвать зоной свободы онлайн-платформы, открывающие свои док-линейки? К сожалению, тоже нет. Хотя по сравнению с 2022-м количество так называемых originals сильно выросло. Правда, отечественные стриминги не спешат порадовать зрителей авторскими документальными фильмами, хотя у подобных игровых проектов всегда есть шанс. Что хотят сервисы? Во что они сами готовы вкладывать деньги? Это фильмы про музыкантов или известных людей («Дуров», «Мавроди» и прочие), а также документальные сериалы телевизионного формата: расследования, исследования каких-то сфер жизни с участием экспертов («Баня», «Право на выстрел», «Анонимная телега»). Подобно грибам растут мотивационные сериалы о том, как стать счастливым, богатым, здоровым и так далее, представляющие из себя совершенно невыносимый «белый шум» (в одном из таких проектов, кстати, рассказывают, как избежать «белого шума» в интернете). Надо сказать, что принципиально это не российская беда, а общемировая тенденция: платформы во всем мире предпочитают такого рода контент, по неведомой причине называемый документальным. Исключение – специализированные сервисы, которые создаются энтузиастами и денег много не приносят, зато там легально можно посмотреть хорошее кино. В России такой есть — «Пилигрим». Кроме того, популяризацией хорошего дока занимаются отдельные сайты. В частности, прямо сейчас, до 12 января «Новая газета» вновь проводит онлайн-фестиваль неигрового кино в формате «один день – один фильм». Это очень редкая возможность посмотреть действительно хорошие и даже редкие авторские фильмы, правда, не упускайте её.

Положительное влияние платформ – рост научно-популярного кино. По счастью, они тоже попадают в область интересов онлайн-сервисов и способствуют его популяризации. Государство также к научпопу благоволит и хорошо выделяет деньги на специальные обучающие лаборатории для авторов контента на научные темы.

Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году
фото: кадр из док.сериала "Живите лучшую жизнь"


ДОК НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

19 отечественных неигровых картин добралось до больших экранов. Их посмотрело около 100 тысяч человек, а общие сборы составили около 38 миллионов рублей (30 из которых – сборы двух прокатных компаний). Смешные цифры, скажете вы. Да, но всё же это в три раза больше, чем в 2022-м. Правда, 60 тысяч зрителей из 100 приходится на лидера проката: картину Сергея Дебижева «Святой архипелаг» — про Соловки. Но и в прошлом году — как и в позапрошлом — также всего по одному фильму сделали 50% сборов. В 2022-м это были «Ласточки Христовы», а два года назад – «Где ты, Адам». Вывод: во всех случаях, не исключая минувший год, в кинотеатры на док люди пошли исключительно за духовным. А всего прокатные удостоверения (документ, разрешающий публичные показы вне международных кинофестивалей) в 2023-м получило более 360 документальных и научно-популярных фильмов. Получается, что разрешение на показ совсем не означает, что фильмы будут где-то демонстрировать.

Вот так выглядит список фильмов, которые посмотрели за год в кинотеатрах более 5000 зрителей (данные ЕАИС): «Святой архипелаг» - 59550, «Где проходит граница» - 42451, «Медведева VS Медведева» - 9447, «Боже! Чувствую приближение твое» - 7573, «Алексей Балабанов. Послесловие» - 6847, «Путь за мечтой» - 5217. Зарабатывать на показе документального кино, даже предпринимать подобные попытки рискуют лишь избранные прокатчики. Собирающие специальные программы и придумывающие сложные стратегии для продвижения: например, второй год работает очень крутой проект «Страна.DOC», в рамках которого идут показы действительно лучшего отечественного дока. Среди них «Отцы», «Последний теплоход», «Колбаса Митрофана Аксенова», «Опытным путем» и другие. Меж тем, на рынке занято не менее 100 активных производственных компаний. 13 из них произвели за год четыре и более картин. Лидеры – региональные студии: Краснодарская с семью проектами, по шесть — у «Пермской синематики», Студии им. Горького и «Точки зрения». Дальше в списке в основном компании, занимающиеся производством телевизионных передач: «Голд Медиум», «Единая Медиа Группа», «БМП» и прочие.

Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году
фото: Геннадий Авраменко / Отчет о работе индустрии неигрового кино на премии Вертова

Вдумчивому зрителю остаются лишь кинофестивали, которые проходят практически во всех регионах страны. На многих есть документальный конкурс или неигровые фильмы в общей конкурсной программе. Если фестиваль международный, у него есть право показать картину без прокатного удостоверения. Количество фестивалей тоже растет, в этом году появился даже фестиваль документального не кино, а документального контента стриминговых платформ — ORIGINAL+Doc. Что уж говорить о традиционных смотрах, число которых растет прежде всего за счет новых патриотических смотров. Не везде идеально, однако, несмотря на зашкаливающий градус всеобщей нервной бдительности, именно в программы фестивалей чаще всего пробиваются картины, которые невозможно увидеть в свободном доступе больше нигде в нашей стране. Хорошее кино в любом случае пробьет себе дорогу. Надо только успевать его смотреть, пока эти ростки не вытоптали тяжелыми сапогами.

Екатерина Визгалова
Статистические данные собраны Гильдией неигрового кино и телевидения
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Окружающая нереальность: Документальное кино в 2023 году фотографии
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