«Сохранить как…»-2023: необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили (а зря)

В 2023-м по-прежнему трудно определять какие-то границы — не только жанровые, но и прокатные: все смотрят всё, везде и сразу, если такая возможность подвернется. Однако не будем изменять традиции: после основных итогов вспоминаем еще десять фильмов, которые не попали в (официальный) прокат, затерялись на стримингах или проскользнули бочком по фестивальным каналам. Возможно, среди них именно то, чего вам не хватило в отступившем году: в плане сюжетов, тем, экспериментов или интонации.
Апрель 1973-го. На заброшенном каменном острове проводит наблюдения за дикой природой безымянная волонтерка (Мэри Вудвайн
). Отрезанная от цивилизации — расстоянием, (не)погодой, техническими неполадками, сводящей с ума рутиной, — она погружается в пучину скорби: по неполучившейся жизни, или скончавшимся родным, а то и невольным жертвам острова, случившимся или грядущим. Новая работа корнуэльского режиссера Марка Дженкина
, славного мистической «Наживкой
» — еще один заплыв в национальную мистику с 16-миллиметровой камерой, припадочным монтажом и желанием пройти между реальностью и фантазией, жизнью и смертью, прошлым и будущим. Эксперимент эффектный и, насколько возможно, экологичный (кинематографисты минимизировали выбросы углекислого газа на съемках), но избыточная репетативность, вторичность и размытость подталкивают к шуткам, что без «Острова» атмосфера была бы еще чище.
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«Наживка» и другие пропущенные сокровища 2019-го
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Семья подростка Джабая (Есиль Амантай
) поддалась мечте о домике в
деревне
горах: папа (Куантай Абдимади
) решил променять душный офис и мегаполис на экологичное жилище, возведенное своими руками. Год спустя стройка не закончена, Джабай с сестрой Санией (Амина Газиева
) предоставлены самим себе (подглядывают с пацанами за сексуальной жизнью дальнобойщиков, собирают горный лук на продажу), а независимая супруга (Лаура Турсунканова
), ходящая в оранжевом комбинезоне, как у Умы Турман
в «Убить Билла
», подумывает о разводе. Из разговоров взрослых дети решат, что отцу не хватает «мужской силы» — и отправляются в Китай за виагрой, однако перезагрузит отношения, конечно, не это. Остроумный и яркий фильм Эльдара Шибанова
, показанный на Берлинском кинофестивале, неслучайно сравнивают с «конструкторами» Уэса Андерсона
, хотя отечественные зрители могут припомнить и «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов
». Оба не стесняются ярких красок и эксцентричного подхода к серьезным темам: в ходе гастроли Джабая и Сании в КНР гендерные стереотипы будут обыграны не раз в соответствии с подростковой оптикой. Словно сам герой исследует, что же значат эти загадочные клише: «мужской» и «сила».
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10 новых фильмов из Центральной Азии
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В канун 18-летия Джонни (Киа Маккирнан
), промышляющая мелким воровством, переезжает к двоюродной бабушке Хильди (Алисия Сильверстоун
), которая что-то знает о необычных способностях девушки и её пропавшей матери. Разбираться с даром экстраординарной эмпатии времени мало: в округе пропадают ровесницы Джонни, ходящие в ту же женскую школу, что и она. Новый макабр Дженнифер Ридер
, изучавшей одержимость США «пропавшими девочками» в «Ножах и коже
». В «Наследии» она опирается на приемы слэшера и мистического хоррора, но апеллирует к невыносимой подростковой телесности, на которую посягают все, кому не лень: от родителей и ровесников до учителей и полицейских. Недоверие к телесным выделениям, вопросы сексуальной идентичности, внутренняя мизогиния (или просто безразличие), отсутствие доверительных отношений — всё это принимает форму насмешливого ночного кошмара, не лишенного острых углов и поэтизма. Проще говоря, неудобного для зрителя с его ожиданиями.
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15 феминистских хорроров 2010-х
Перед женитьбой Коффи (Марк Зинга
) хочет закрыть гештальт, съездив на родину в Конго: познакомить с семьей невесту Алису (Люси Дебе
), беременную двойней, получить благословение строгой матери Муджилой (Ив-Марина Гнауа
) и повидать наконец вечно отсутствующего отца. Путешествие обещает быть не из простых: дома мужчина не был 18 лет и успел дистанцироваться от родной культуры, где его считают колдуном — из-за родимого пятна и спонтанных носовых кровотечений. Впрочем, дебют бельгийского режиссера конголезского происхождения Баложи
посвящен не только «волшебному ребенку», который пытается покинуть мир магического реализма, но и еще троим (не)обычным изгоям. Матери Коффи и его прогрессивной сестре Тчале (Элиан Умугире
), экспериментирующей в личной жизни, а также мальчугану Пако (Марсель Отете Кабея
), который не может похоронить сестру и возглавляет банду подростков в розовых платьях — в память о покойной. В «Омене», отмеченном каннской наградой за «новый голос» (в секции «Особый взгляд»), переплетаются магические и бюрократические ритуалы, сказочные мотивы и хоррор-тропы (поначалу его можно принять за «Ребенка Розмари
»), и, к счастью, люди разной степени «проклятости» находят способ помочь друг другу.
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«Нептун Фрост» и «Салум» — африканские жемчужины 2021-го
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2013 год. 25-летняя Фредди (Пак Чи Мин
), воспитанная во французской приемной семье, по случайности оказалась на родине в Южной Корее. Неохотное знакомство с городом, страной и культурой постепенно подводит её к мысли увидеть биологических родителей. То отстраненная, то хамоватая Фредди — буквально главное действующее лицо: история разворачивается через её движение в кадре, присутствие при мимолетных, как у Хон Сан Су
, диалогах (соджукоровских), плутание в пейзажах и тенях Сеула с окрестностями. Одна из тысяч корейских детей, которых родители отправляли в чужие семьи, чтобы спасти от ужасов и лишений войны, она переживает тотальный кризис идентичности — не только культурный или возрастной. И именно видеохудожница Пак Чи Мин в главной роли аккумулировала в этом образе сад расходящихся тропок: не только свой опыт или переживания режиссера Дэви Шу
— француза камбоджийского происхождения, родившегося, правда, в Европе, — но и его подруги, чья история легла в основу фильма.
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Рецензия на фильм
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Молодая мать Таэко (Фумино Кимура
) помогает бездомным и воспитывает талантливого сына Кэйту (Тэтта Симада
) в счастливом втором браке с Джиро (Кэнто Нагаяма
). Отношения не только внутри семьи, но и с окружающими осложняет непредвиденная трагедия, которую Таэко будет особенно мучительно пережить. Драма Кодзи Фукады
(«Пропавшая
», «Фисгармония
») по ритму близка к созерцательному аниме-жанру повседневность
или фигурирующей в фильме игре реверси, где двое участников по очереди передвигают черные и белые «камни»: в кадре медленно течет жизнь, бликуют диски на балконе, бесится котик, разговоры приходят к интимным открытиям, а каждая связь — с человеком, предметом ли — меняется незаметно, но бесповоротно. Такая вот личная, то есть богатая внутренне, жизнь.
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Интервью с режиссером
1918 год. Вернувшись из окопов Первой мировой, столяр Рафаэль (Рафаэль Тьерри
) узнает, что молодая жена Мари отдала богу душу, но у него родилась дочь Жюльет. Впереди — годы упорного труда, тихого родительства и хрупкого счастья, которое придется защищать и от ополчившихся местных жителей, и от собственных страхов. Ведь однажды Жюльет (Жюльетта Жуан
)повзрослеет, начнет мечтать и встретит молодого летчика Жана (Луи Гаррель
). Режиссер «Мартина Идена
» Пьетро Марчелло
переносит хрестоматийный текст Александра Грина
в тревожный период между мировыми войнами, чтобы запечатлеть человека в потоке эпохи: люмьеровские хроники запросто впускают в себя персонажей, камера Марко Грациаплена
(«Мектуб
») рассматривает морщинистые ладони Рафаэля и фактурные лица односельчан, пока мысли Жюльет витают где-то в облаках. Впрочем, «Алые паруса» XX века не слишком полагаются на судьбу: среди многочисленных изменений Марчелло и самолет в роли вестника любви, и деятельная «Ассоль», готовая принять многочисленные вызовы фатума.
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Рецензия на «Мартина Идена»
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После колледжа Ким Со Хи (Ким Щи Ын
) распределяют в колл-центр крупного провайдера, где она познает суровые метрики взрослой жизни: всех подключать, никого не отключать, о штрафах — врать. Вчерашним выпускницам и выпускникам первые месяцы, независимо от переработок, платят минимум — чтобы не увольнялись (а они потому и уходят), а регулярные уходы из жизни — и среди клиентов тоже — списывают на слабый дух и личные обстоятельства. Распутать «Уловку 22» национального масштаба берется следовательница О Ю Джин (Пэ Ду На
), фиксирующая, как всю Корею пронзает культом труда: в семьях, вузах и на министерском уровне. Отчетности нужна положительная динамика, никто не хочет выглядеть лентяем или остаться без работы — и в результате ежедневного противоречия между целью и средствами накапливается тоннаж фрустрации, чреватой летальными последствиями. Второй фильм постановщицы Чон Джу Ри
, десять лет назад снявшей номинальный детектив «То-хи
», где героиня Пэ Ду На распутывала паутину домашнего насилия. Кино неторопливое, чуткое и жуткое.
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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными
Канун 1971-го. В закрытой школе для юношей на Рождество остались лишь язвительный учитель античной истории Пол Ханэм (Пол Джаматти
), заведующая кухней Мэри Лэмб (Да'вин Джой Рэндольф
), потерявшая сына на вьетнамской войне, и главный засранец курса Ангус Талли (Доминик Сесса
), брошенный и своими родителями, и даже чужими. Новый фильм Александра Пэйна
выезжает на шоссе рождественского чуда лишь к экватору, для начала напоминая, как легко остаться без «праздничного духа», если утратить близких, надежды или свободу (тусоваться во всю юность). Несмотря на сдержанный, чуть ироничный тон, «Оставленные» не просто «Клуб "Завтрак"
» глазами разочарованного взрослого или сборник рождественских ситуаций, а оптимистичное напоминание, что всё в этом мире не ново, но ничего не предопределено. Ни для тех, кто мыслями застрял в античности, ни для фанатов Нового Голливуда, которому наследует Пэйн, ни для тех, кто уверен, что Miller — «шампанское в мире пива».
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Рецензия на фильм
2001 год. В иранском священном городе Мешхед орудует серийный душегуб, охотящийся на проституированных женщин. Расследовать дело «убийцы-паука» из Тегерана приезжает свободолюбивая журналистка Рахими (Зара Амир-Эбрахими
), а параллельно Саид (Мехди Беджестани
) ведет двойную жизнь борца с грехом: работает на стройке, проводит время с супругой и тремя детьми, по ночам ведет «охоту». Основанный на реальных событиях триллер Али Аббаси
, отмеченный в Каннах призом за лучшую женскую роль, в последний момент не вышел в российский прокат — и очень, конечно, зря. В фокусе Рахими и Абаси — ядовитые проявления религиозно-патриархальной мысли, вгоняющей женщин в том числе в столь унизительную зависимость от (зачастую незнакомых) мужчин. Убийца — лишь следствие, частный случай паутины противоречий, в которой переплетены психологические травмы (в том числе — послевоенные), трагический разлом в семьях и конфликт религиозных идеалов с реальностью за окном. В общем, остросюжетный разговор о важном.
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Рецензия на фильм
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